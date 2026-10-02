Zinedine Zidane ha messo fine alle famose sfilate di moda dei nazionali francesi a Clairefontaine

La squalifica di Zidane è l’occasione per ricordare i look più originali visti a Clairefontaine. Dagli anni 2010 la moda è cambiata e, a posteriori, molti outfit sono stati un errore.

Alcuni di quegli abbinamenti non hanno resistito al tempo, ma negli ultimi anni, con alcune star più creative, abbiamo visto look di successo e altri che hanno attirato l’attenzione per i motivi sbagliati.

L’arrivo di Koundé è atteso con trepidazione ad ogni pausa per le nazionali. Nel marzo 2024 ha fatto scalpore con un outfit fuori dagli schemi: cappello giallo abbinato, pile sopra giacca e pantaloni Louis Vuitton in doppio denim, il tutto completato da stravaganti stivali Ugg.

In seguito, però, si è riscattato: in un servizio su GQ ha indossato una giacca da tuta vintage Adidas France, pantaloni neri a gamba larga e scarpe Copa Mundial, in quello che la rivista ha definito una «versione raffinata e parigina del blokecore».

Anche l’ex Liverpool Ibrahima Konaté, quando arriva in nazionale, ama farsi notare: ad ottobre 2024 è diventato virale scendendo un completo Kenzo su una felpa verde a rete con cappuccio alzato. Ha poi scherzato: “Volevo battere Koundé”.