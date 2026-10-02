Zinedine Zidane ha messo fine alle famose sfilate di moda dei nazionali francesi a Clairefontaine
Durante la sosta per le nazionali era un rituale: ogni volta che la Francia si riuniva a Clairefontaine, alle porte di Parigi, il parcheggio diventava una passerella. I giocatori posavano per i fotografi con abiti firmati, dal più elegante al più eccentrico, sempre costosissimi.
Da eleganti a stravaganti, sempre costosissimi, quegli abiti avevano trasformato l’arrivo dei Bleus in un fenomeno virale, e i giocatori ne approfittavano per mostrare il proprio stile personale fuori dal campo.
Ora però la passerella è finita: il nuovo ct Zinedine Zidane ha messo il punto a un fenomeno diventato culturale.
La posizione intransigente di Zidane
Desideroso di lasciare il segno dopo aver sostituito Didier Deschamps ai Mondiali, Zidane ha imposto nuove regole rigide per concentrare l’attenzione sul campo.
Tra le novità, ha vietato alla stampa di filmare l’arrivo della squadra all’inizio della sosta per le Nazionali: le immagini saranno diffuse solo dai canali ufficiali della Federazione calcistica francese (FFF).
Secondo il quotidiano spagnolo AS, la decisione serve a proteggere i giocatori da polemiche sugli abiti, già verificatesi in passato.
Ha anche vietato le telecamere durante l'annuncio della prima convocazione, trasmessa in streaming dalla FFF. I giornalisti possono però assistere ad alcune sedute di allenamento e intervistare i giocatori nella zona mista, cosa non permessa con Deschamps.
Anche i giocatori subiscono nuove regole: secondo L’Équipe, i barbieri privati sono stati banditi da Clairefontaine, perché Zidane vuole rendere il ritiro un santuario chiuso agli estranei.
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La fine di un'era
La sfilata di Clairefontaine non era una novità, ma le nuove regole di Zidane hanno posto fine a un rituale non ufficiale che durava da anni per i giocatori delle nazionali francesi.
Negli archivi si vede che, dal 2010, i Bleus sfoggiavano i loro look migliori per le foto al ritiro.
Ci sono immagini di quell’epoca che ritraggono Samir Nasri con una maglietta di James Dean e due borse Louis Vuitton, Loïc Rémy con un trench doppiopetto con cintura e Florent Malouda con giacca di pelle e berretto Chrome Hearts (oggi valutato quasi 5.000 sterline), tutti sorridenti e che salutano i fotografi, apparivano avvolti in marchi di lusso invece che in tuta o divisa.
Da allora le foto dell’arrivo della nazionale francese divennero un appuntamento fisso e un tema di discussione nel calendario calcistico internazionale.
"I giocatori stanno diventando influencer"
Si era arrivati al punto in cui non solo quotidiani e testate sportive chiedevano l’accreditamento per l’arrivo dei giocatori, ma anche alcune delle più importanti riviste di moda.
«È un momento cruciale per noi», ha dichiarato lo scorso anno a The Fashion Network Adrien Communier, responsabile della sezione moda di GQ France. «Funziona bene perché sono figure riconosciute nella cultura popolare».
Marie-Laure Gutton, curatrice della mostra «Fashion in Motion» al Palais Galliera di Parigi, ha aggiunto: «I calciatori stanno diventando influencer. Questi capi di lusso non sono necessariamente alla portata di tutti coloro che seguono questi calciatori, ma possono essere fonte di ispirazione, possono spingere le persone a vestirsi in modo diverso, con capi simili di marchi più accessibili».
Jules Koundé del Barcellona, stella della nazionale francese e autodefinitosi fashionista, ha apprezzato lo spettacolo. «Sta suscitando molto clamore, lo vedo sui social e persino sui media tradizionali», ha dichiarato. «È bello, è anche una specie di competizione amichevole tra noi giocatori. Penso che sia salutare. Mi diverte e mi fa sentire bene con i miei vestiti."
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Dal bizzarro al ridicolo
La squalifica di Zidane è l’occasione per ricordare i look più originali visti a Clairefontaine. Dagli anni 2010 la moda è cambiata e, a posteriori, molti outfit sono stati un errore.
Alcuni di quegli abbinamenti non hanno resistito al tempo, ma negli ultimi anni, con alcune star più creative, abbiamo visto look di successo e altri che hanno attirato l’attenzione per i motivi sbagliati.
L’arrivo di Koundé è atteso con trepidazione ad ogni pausa per le nazionali. Nel marzo 2024 ha fatto scalpore con un outfit fuori dagli schemi: cappello giallo abbinato, pile sopra giacca e pantaloni Louis Vuitton in doppio denim, il tutto completato da stravaganti stivali Ugg.
In seguito, però, si è riscattato: in un servizio su GQ ha indossato una giacca da tuta vintage Adidas France, pantaloni neri a gamba larga e scarpe Copa Mundial, in quello che la rivista ha definito una «versione raffinata e parigina del blokecore».
Anche l’ex Liverpool Ibrahima Konaté, quando arriva in nazionale, ama farsi notare: ad ottobre 2024 è diventato virale scendendo un completo Kenzo su una felpa verde a rete con cappuccio alzato. Ha poi scherzato: “Volevo battere Koundé”.Getty Images
Una distrazione indesiderata?
Oltre all’eccentricità, il costo esorbitante di molti outfit è probabilmente il motivo principale per cui Zidane ha deciso di fermare il clamore mediatico sugli arrivi dei suoi giocatori al ritiro.
L'account francese @clothes.rap calcola il costo degli outfit dal 2024: si va da diverse migliaia di euro a somme a sei cifre, orologi inclusi.
Il look “blokecore” di Koundé del 2024 è stato valutato 11.660 euro (senza orologio), mentre nel settembre 2025 ha sfoggiato un Audemars Piguet da 160.000 euro.
Anche quando i giocatori sembrano vestirsi in modo più informale, le cifre restano significative. Un outfit di Kylian Mbappé dello scorso anno, con camicia e pantaloni Dior, T-shirt Dior, scarpe Nike e orologio Hublot, ha superato i 50.000 euro. L’ensemble di Bottega Veneta indossato da Benjamin Pavard nel marzo 2025 è costato 11.690 euro senza orologio.
Somme così alte spiegano in parte perché Zidane abbia messo fine al rituale pre-ritiro davanti alle telecamere. Una scelta sensata: i giocatori possono comunque vestirsi eleganti per i media interni, se lo desiderano. Se questa è la fine della passerella di Clairefontaine, almeno ci restano le foto.
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