Zadok Yohanna, il gioiello del Brighton che gioca "come Yamal": è il trasferimento più costoso nella storia del calcio svedese

Yohanna ha lasciato subito il segno nel calcio svedese: in 18 presenze con l'AIK ha segnato 5 goal e servito 4 assist.

Il momento più spettacolare è arrivato in Allsvenskan contro l’Halmstad ad aprile, quando ha segnato il goal della vittoria all’83'. Dopo aver colpito un palo nel primo tempo, ha superato due difensori e battuto il portiere.

"Voglio sempre andare in avanti ogni volta che ho la palla - ha dichiarato Yohanna dopo quella prestazione eccezionale - So di essere bravo nell'uno contro uno".

La sua prestazione ha lasciato a bocca aperta anche i compagni. Il compagno Taha Ayari ha commentato: "È come Lamine Yamal, wow. A volte non so cosa stia per fare, così mi faccio da parte e lo lascio giocare".

Il portiere veterano Kristoffer Nordfeldt ha confermato: "Bisogna lasciarlo fare", aggiungendo: "Tutti vedono che ha un X factor straordinario".

Arrivato all’AIK a metà stagione, nel luglio di un anno fa, Yohanna è stato inserito gradualmente nella formazione titolare. Solo tre delle sue sei presenze in campionato sono state da titolare. Ha ricoperto i ruoli di ala sinistra e terzino sinistro.

"Dovevo abituarmi all’intensità del gioco - spiega - Giocare in ruoli diversi è stato complicato, ma un calciatore non può scegliere solo una posizione. Sono rimasto tranquillo, sapevo che il mio momento sarebbe arrivato continuando a lavorare".

In questa stagione è stato sempre titolare e puntava addirittura al titolo di capocannoniere, prima di trasferirsi al Brighton dopo sette settimane.