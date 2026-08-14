Zadok Yohanna, il gioiello del Brighton che gioca "come Yamal": è il trasferimento più costoso nella storia del calcio svedese
Quando in un campionato europeo emerge un giovane talento offensivo con un controllo di palla impeccabile e un dribbling aggressivo, i paragoni con i migliori prodigi del calcio sono inevitabili e spesso suscitano solo risate. Ma quando sono i tuoi stessi compagni di squadra a paragonare la tua tecnica a quella di Lamine Yamal, la gente inizia a prestare attenzione.
A soli 19 anni, l’esterno offensivo nigeriano Zadok Yohanna ha fatto la storia passando per 28 milioni di euro dagli svedesi dell'AIK al Brighton, diventando la cessione più cara della storia dell’Allsvenskan.
Abile nel gioco di piedi, Yohanna terrorizza i terzini quando taglia verso l’interno dalla fascia destra. Il suo potenziale è enorme, ma l’approdo in Premier League arriva dopo appena un anno in Svezia e molti si chiedono quale sarà il suo ruolo in questa stagione. GOAL ne approfondisce la storia.
Dove tutto ha avuto inizio
Yohanna è abituato ai grandi cambiamenti fin da ragazzo. Il suo percorso verso la Premier League è stato segnato da grandi sacrifici. Cresciuto a Bauchi, in Nigeria, lasciò casa tra i 12 e i 13 anni per entrare all’Ikon Allah Football Academy inseguendo il sogno di diventare calciatore professionista.
"La scuola è lontana dalla mia famiglia, è stata dura. All’inizio piangevo perché mi mancavano tutti", ha raccontato ad Aftonbladet.
Incoraggiato dal padre, che gli disse "va bene, proviamoci", Yohanna si dedicò anima e corpo al calcio. Il suo talento naturale emerse subito, anche se era un po’ troppo impaziente.
"All’epoca dovevamo fare il “due tocchi”, ma spesso me ne dimenticavo e invece facevo un dribbling", ha detto ridendo. Quell’istinto per il dribbling lo ha seguito in Svezia quando ha firmato per l’AIK nel 2025.
Il trasferimento nel Nord Europa lo ha costretto ad adattarsi a nuove esigenze tattiche e a un’intensità diversa, ma è determinato ad arrivare lontano: "Il calcio è tutto per me. Non c’è alternativa".
L’AIK lo ha notato durante un viaggio di scouting in Africa all’inizio del 2025, lo ha portato in Svezia e, dopo un mese con l’Under 19, gli ha fatto firmare il primo contratto da professionista.
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La grande svolta
Yohanna ha lasciato subito il segno nel calcio svedese: in 18 presenze con l'AIK ha segnato 5 goal e servito 4 assist.
Il momento più spettacolare è arrivato in Allsvenskan contro l’Halmstad ad aprile, quando ha segnato il goal della vittoria all’83'. Dopo aver colpito un palo nel primo tempo, ha superato due difensori e battuto il portiere.
"Voglio sempre andare in avanti ogni volta che ho la palla - ha dichiarato Yohanna dopo quella prestazione eccezionale - So di essere bravo nell'uno contro uno".
La sua prestazione ha lasciato a bocca aperta anche i compagni. Il compagno Taha Ayari ha commentato: "È come Lamine Yamal, wow. A volte non so cosa stia per fare, così mi faccio da parte e lo lascio giocare".
Il portiere veterano Kristoffer Nordfeldt ha confermato: "Bisogna lasciarlo fare", aggiungendo: "Tutti vedono che ha un X factor straordinario".
Arrivato all’AIK a metà stagione, nel luglio di un anno fa, Yohanna è stato inserito gradualmente nella formazione titolare. Solo tre delle sue sei presenze in campionato sono state da titolare. Ha ricoperto i ruoli di ala sinistra e terzino sinistro.
"Dovevo abituarmi all’intensità del gioco - spiega - Giocare in ruoli diversi è stato complicato, ma un calciatore non può scegliere solo una posizione. Sono rimasto tranquillo, sapevo che il mio momento sarebbe arrivato continuando a lavorare".
In questa stagione è stato sempre titolare e puntava addirittura al titolo di capocannoniere, prima di trasferirsi al Brighton dopo sette settimane.
I punti di forza principali
Ala invertita mancina che agisce a destra nel 4-3-3, Yohanna è un incubo per i terzini. Accelerazione esplosiva e controllo di palla lo rendono imprendibile nell'uno contro uno, e spesso supera anche due avversari.
"Ha una serie impressionante di punti di forza, tra cui il dribbling, la tecnica nei tiri da distanza ravvicinata, un’eccezionale abilità nel uno contro uno e un piede sinistro molto preciso" ha dichiarato a Expressen Fredrik Wisur Hansen, responsabile dello scouting dell’AIK.
Quando taglia verso l’interno sul suo piede sinistro, il più forte, Zadok mostra un tiro preciso e un ottimo lancio in area. In area sfrutta la statura muovendosi verso il secondo palo quando l’AIK attacca sull’altra fascia. Nel gioco aereo ha segnato di testa nel pareggio con l’Elfsborg e ancora nei quarti di finale di Svenska Cupen. La sua visione di gioco gli consente inoltre di spostarsi al centro e di agire anche come centrocampista offensivo.
In meno di un anno ha impressionato così tanto nel calcio svedese da attirare la Premier League: il Newcastle avrebbe fatto un'offerta, il Chelsea lo avrebbe seguito, finché i Seagulls non hanno chiuso con una proposta da record per il calcio svedese e un quinquennale per lui.
"Non vedo l’ora di lavorare con Zadok - ha dichiarato il manager Fabian Hurzeler - Dopo aver visto le sue partite e le sue qualità, posso dire che è un giocatore in grado di incidere sulle azioni nell’ultimo terzo di campo. È ancora giovane e dovrà ambientarsi in club e Premier, ma è un giocatore entusiasmante, creativo e dinamico, che piacerà ai nostri tifosi e arricchirà le nostre opzioni offensive".
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Margini di miglioramento
Nonostante la sua rapida ascesa, Yohanna è giovane e non ha ancora dimostrato il suo valore ai massimi livelli. Deve ancora migliorare alcuni aspetti adattandosi all’intensità della Premier League. È ancora inesperto, avendo totalizzato solo 13 presenze in campionato in Svezia, e non ha ancora esordito con la Nigeria, poiché l’AIK gli ha impedito di unirsi alla sua Nazionale per l’Unity Cup giocata a Londra a maggio.
Nell’ultimo terzo di campo dovrà decidere più in fretta e con maggiore incisività. Avrà meno tempo palla al piede rispetto alla Svezia e ogni errore o tocco pesante verrà punito.
Anche la sua disciplina difensiva e il posizionamento senza palla verranno messi alla prova, ma le sue prestazioni in Svezia dimostrano che possiede le caratteristiche giuste per il sistema di pressing alto del Brighton.
E adesso?
Per Yohanna il trasferimento al Brighton è stato naturale: "Mi hanno convinto la loro capacità di far crescere i giocatori e lo stile di gioco, adatto alle mie caratteristiche".
Il diciannovenne nigeriano, subentrato dalla panchina nella recente amichevole vinta 3-0 contro la Roma, è stato sopraffatto dall’emozione al momento della firma del contratto. "Sono davvero felice perché so da dove vengo - ha dichiarato - Voglio rendere orgogliosa la mia famiglia, e ci sono riuscito".
Estremamente timido fuori dal campo – ha rivelato di sentirsi a disagio in mezzo alla folla e di aver chiesto a un compagno di accompagnarlo in un centro commerciale in Svezia – in campo si mostra intrepido. "Voglio giocare nei campionati più importanti e in Champions League", ha dichiarato.
In un Brighton che si sta rivelando uno dei migliori trampolini di lancio del continente per i giovani talenti – e con ambizioni europee tutte sue – il giovane Zadok potrebbe realizzare quel sogno in breve tempo.
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