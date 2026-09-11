Promosso ufficialmente in prima squadra e a cui è stata assegnata la maglia numero 12, avrebbe rinunciato alle vacanze estive per poter mantenere lo slancio accumulato agli Europei. La decisione ha dato i suoi frutti, visto che gli è stata data fiducia nel ruolo di terzino destro per tutta la preparazione estiva.

«Sento la fiducia di Flick e voglio restare in prima squadra; bisogna sfruttare le opportunità», ha detto. «Da quando sono tornato dal Campionato Europeo, ho cercato di dare il 100 per cento qui e di dimostrare che appartengo a questo livello e cosa sono capace di fare. Per ora sono felice, ma il calcio vive giorno per giorno, e continuerò a dare il 100% per restare qui».

Titolare nell'amichevole contro il Birmingham, è stato lucido con il pallone tra i piedi ed è rimasto incollato al suo uomo quando la squadra di Championship ha provato ad attaccare sulla fascia o a entrare in area. Sia da terzino che si accentra sia nel dettare i tempi da centrocampo, le sue transizioni senza soluzione di continuità hanno impressionato Flick, che in seguito ha detto che l'adolescente «ci ha fatto capire chiaramente di essere un giocatore di altissimo livello».

Il ruolo di terzino destro è stato un problema per i campioni di Spagna. Le loro risorse finanziarie sono state destinate agli acquisti di giocatori come Rodri, Anthony Gordon e Karim Adeyemi in estate, lasciando Jules Kounde e Joao Cancelo come unici altri interpreti naturali del ruolo.

Sorprendentemente, però, non è lì che Espart è stato chiamato a tappare il buco. Finora ha giocato per intero tutte e quattro le partite di Liga da terzino sinistro, a discapito di Alejandro Balde.

È apparso solido contro l'Elche e ha servito il suo primo assist, con un passaggio diagonale per Fermin al limite dell'area che ha chiuso i conti nel 5-0.

Quattro giorni dopo è seguita una prestazione coraggiosa contro l'Athletic Club. Si è buttato nelle battaglie fisiche, ha contribuito alla costruzione dell'azione e a tratti ha sfondato centralmente nel tentativo di creare qualcosa. Un cross eccellente ha trovato Raphinha in ottima posizione in area, ma il colpo di testa del brasiliano si è stampato sul palo, negando a Espart l'assist.

«Xavi Espart è incredibile», ha detto Joan Garcia della sua prestazione difensiva nella vittoria per 2-0.

«Sono molto soddisfatto di quello che sto vedendo, e persino un po' sorpreso da come sta giocando da terzino sinistro», ha detto Flick. «È sempre concentrato. È un giocatore di grande qualità e, nelle situazioni difensive uno contro uno, è di altissimo livello. Sono molto contento di lui. Come tutti i giocatori, ha margini di miglioramento».

Pochi giorni dopo ha di nuovo combinato con Raphinha, infilando il mezzo spazio per servire rapidamente il capitano, che si è involato e ha segnato il gol del pareggio nel 5-2 contro il Rayo Vallecano.