Xavi Espart: il Barcellona potrebbe aver scoperto il nuovo Philipp Lahm nella Masia
L’ultima rivelazione della cantera del Barcellona è arrivata in un ruolo inaspettato. Centrocampista naturale poi trasformato in terzino destro, il 19enne Xavi Espart ha iniziato la stagione sulla sinistra della difesa di Hansi Flick, apparendo sempre più a suo agio in prima squadra.
Con la sua tecnica eccellente, la capacità di dettare i tempi e i passaggi creativi, ha tutte le caratteristiche del classico centrocampista della Masia, ma la sua impressionante versatilità gli è valsa l’etichetta di Philipp Lahm della sua generazione.
Gettato nella mischia per il suo debutto in una partita di Champions League ad alta tensione, in estate si è laureato campione d’Europa con l’Under 19 della Spagna ed è poi tornato a eccellere nel ruolo di terzino sinistro in questa stagione.
È partito bene, ma cosa possiamo aspettarci dal nuovo ragazzo d’oro di Flick? GOAL lo analizza...
L'inizio
Nato nella capitale catalana, Espart è un ragazzo di Barcellona in tutto e per tutto.
Dopo essere entrato nella famosa accademia giovanile a otto anni, ha iniziato il suo percorso da centrocampista nelle stesse squadre di Lamine Yamal, Pau Cubarsi e Marc Bernal. A 16 anni, e già noto per la sua versatilità, ha giocato in UEFA Youth League con l'Under 19, alternandosi tra centrocampo e fascia destra in difesa.
Dopo l'arrivo di Juliano Belletti sulla panchina del settore giovanile, ha avuto un ruolo da protagonista, di solito da terzino destro, nella stagione conclusa con il treble nazionale ed europeo nel 2024-25. La scorsa stagione, Espart ha segnato e servito un assist nel 3-2 contro il Newcastle, prima di firmare il gol decisivo contro il Paris Saint-Germain nella competizione continentale. Poco dopo, è arrivata la chiamata di Flick.
Dopo aver trascorso le prime settimane della stagione da sostituto non utilizzato, il ragazzo del posto era a un passo dall'esordio in prima squadra quando ha riportato uno sfortunato infortunio al ginocchio. Questo stop lo ha tenuto fuori per oltre tre mesi, ma Flick non lo ha fatto aspettare troppo per la sua prima presenza tra i grandi.
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Svolta importante
Il Barcellona era sotto 1-0 contro il Newcastle al St James' Park nell'andata degli ottavi di finale di Champions League a marzo, quando il tecnico tedesco si è affidato all'eroe del vivaio.
Entrato al posto del capitano Ronald Araujo all'88', ha gestito bene la pressione. Il terzino ha costretto Joe Willock ad arrivare fino alla linea di fondo prima di scivolare per conquistare il pallone, rialzarsi rapidamente e servirlo a Lamine Yamal. Pochi minuti dopo, il Barça ha segnato il gol del pareggio.
«Quando mi sono visto entrare in campo, non riuscivo a crederci. Mi sono divertito tantissimo e le emozioni erano fortissime», ha raccontato al sito del club.
Cinque giorni dopo ha giocato per intero nella vittoria per 5-2 in Liga contro il Siviglia al Camp Nou. A causa della pressione degli ospiti, aveva poco tempo sul pallone e ci sono stati alcuni momenti poco puliti, ma ha lottato su ogni pallone capitato dalle sue parti e la sua fiducia nel possesso è cresciuta con il passare della partita.
Successivamente è tornato in panchina, raccogliendo solo altre quattro presenze nella stagione culminata con la vittoria del Barça in campionato, ma era chiaro che avesse colpito Flick.
«Per un giovane giocatore come me, la fiducia del tecnico in me ha significato tutto», ha detto. «Gli sono molto grato. La sua fiducia in me mi ha permesso di restare calmo, senza pressione, e giocare nel modo in cui so fare».
Espart è stato sublime a centrocampo e una presenza fissa nell'undici titolare mentre la Spagna conquistava il Campionato Europeo Under 19 in Galles durante l'estate.
Saltando gli avversari con facilità, andando a caccia del pallone e facendolo girare con classe, dettava i tempi del gioco. Con un tocco delicato per sistemarsi il pallone, ha segnato di potenza il suo primo gol nel 7-0 rifilato ai padroni di casa nella prima partita, per poi ripetersi con il gol dell'1-0 al 12' nella semifinale contro la Croazia.
Spesso Espart riceveva il pallone, alzava lo sguardo e si ritrovava tutti e 11 gli avversari nel suo campo visivo. Che fosse un passaggio incisivo in mezzo al campo, una combinazione con un compagno per infilarsi alle spalle del centrocampo o una semplice accelerazione in mezzo ai difensori, di solito trovava un modo per creare un'azione promettente.
La Spagna non ha subito nemmeno un gol in tutto il torneo ed Espart è stato inserito nella Squadra del Torneo. È tornato a Barcellona pronto a cogliere il suo momento.
Come sta andando
Promosso ufficialmente in prima squadra e a cui è stata assegnata la maglia numero 12, avrebbe rinunciato alle vacanze estive per poter mantenere lo slancio accumulato agli Europei. La decisione ha dato i suoi frutti, visto che gli è stata data fiducia nel ruolo di terzino destro per tutta la preparazione estiva.
«Sento la fiducia di Flick e voglio restare in prima squadra; bisogna sfruttare le opportunità», ha detto. «Da quando sono tornato dal Campionato Europeo, ho cercato di dare il 100 per cento qui e di dimostrare che appartengo a questo livello e cosa sono capace di fare. Per ora sono felice, ma il calcio vive giorno per giorno, e continuerò a dare il 100% per restare qui».
Titolare nell'amichevole contro il Birmingham, è stato lucido con il pallone tra i piedi ed è rimasto incollato al suo uomo quando la squadra di Championship ha provato ad attaccare sulla fascia o a entrare in area. Sia da terzino che si accentra sia nel dettare i tempi da centrocampo, le sue transizioni senza soluzione di continuità hanno impressionato Flick, che in seguito ha detto che l'adolescente «ci ha fatto capire chiaramente di essere un giocatore di altissimo livello».
Il ruolo di terzino destro è stato un problema per i campioni di Spagna. Le loro risorse finanziarie sono state destinate agli acquisti di giocatori come Rodri, Anthony Gordon e Karim Adeyemi in estate, lasciando Jules Kounde e Joao Cancelo come unici altri interpreti naturali del ruolo.
Sorprendentemente, però, non è lì che Espart è stato chiamato a tappare il buco. Finora ha giocato per intero tutte e quattro le partite di Liga da terzino sinistro, a discapito di Alejandro Balde.
È apparso solido contro l'Elche e ha servito il suo primo assist, con un passaggio diagonale per Fermin al limite dell'area che ha chiuso i conti nel 5-0.
Quattro giorni dopo è seguita una prestazione coraggiosa contro l'Athletic Club. Si è buttato nelle battaglie fisiche, ha contribuito alla costruzione dell'azione e a tratti ha sfondato centralmente nel tentativo di creare qualcosa. Un cross eccellente ha trovato Raphinha in ottima posizione in area, ma il colpo di testa del brasiliano si è stampato sul palo, negando a Espart l'assist.
«Xavi Espart è incredibile», ha detto Joan Garcia della sua prestazione difensiva nella vittoria per 2-0.
«Sono molto soddisfatto di quello che sto vedendo, e persino un po' sorpreso da come sta giocando da terzino sinistro», ha detto Flick. «È sempre concentrato. È un giocatore di grande qualità e, nelle situazioni difensive uno contro uno, è di altissimo livello. Sono molto contento di lui. Come tutti i giocatori, ha margini di miglioramento».
Pochi giorni dopo ha di nuovo combinato con Raphinha, infilando il mezzo spazio per servire rapidamente il capitano, che si è involato e ha segnato il gol del pareggio nel 5-2 contro il Rayo Vallecano.
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Punti di forza
La lettura del gioco di Espart, il posizionamento e la consapevolezza con il pallone sono stati tra i suoi maggiori punti di forza durante la crescita nel settore giovanile da centrocampista. Aspetti che lo hanno reso adatto al ruolo di terzino destro, dove è diventato una presenza affidabile sia in fase difensiva sia in attacco.
Il giovane non si tira mai indietro nei duelli fisici, va subito addosso alle ali avversarie nel tentativo di riconquistare il pallone e giocare rapidamente in avanti.
Non agisce da terzino di spinta che arriva sul fondo, ma cerca combinazioni pulite e si accentra nel mezzo spazio, oppure punta verso l'area prima di servire un compagno.
«Posso essere un tipo diverso di terzino, uno che può dialogare con i compagni centralmente invece di fare il quinto di centrocampo», ha spiegato.
Sia da centrocampista sia da terzino, il suo passaggio è pericoloso e contribuisce a mantenere alto il ritmo con decisioni rapide.
Notevole anche la sua adattabilità: è stato trasformato da centrocampista a terzino destro e poi schierato a sinistra all'inizio della stagione.
«Lo avete visto tutti: è spettacolare con il pallone, può giocare da terzino e a centrocampo... e lo fa sempre alla perfezione», ha detto il difensore Cubarsi a Marca.
Margini di miglioramento
A 19 anni, Espart è ancora in fase di sviluppo fisico e questo è sembrato essere un problema importante nelle sue prime apparizioni nella Liga, dato che a volte veniva spostato con facilità dagli avversari. Anche se dal suo ritorno dopo la pausa estiva appare più robusto e imponente, resta ancora un giocatore in divenire.
A livello giovanile aveva il tempo di trovare passaggi pericolosi dalle retrovie; di fronte a squadre della Liga che pressano alto, ha mostrato segnali di panico con il pallone tra i piedi e a volte sceglie il passaggio sbagliato, mancando il bersaglio oppure servendo un compagno già sotto pressione.
Si sta ancora adattando al ritmo del calcio di alto livello e potrebbe rappresentare un punto debole nelle grandi partite, soprattutto come terzino destro, dove il Barcellona sarà esposto se dovesse andare in difficoltà.
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Il prossimo…
Il suo cambio di posizione, la sua natura offensiva e la sua pulizia con il pallone tra i piedi hanno portato a paragonarlo all’eroe di Bayern Monaco e Germania Philipp Lahm.
«Quando vedo giocare Xavi, mi piace davvero la sua sicurezza con il pallone», ha detto Flick in estate. «Mi ricorda Philipp Lahm, perché può giocare da numero 6 o da 2. Mi piace vederlo con e senza palla».
Anche Lahm ha iniziato la sua carriera professionistica come terzino sinistro, per poi sbocciare sulla destra prima che Pep Guardiola lo trasformasse in un centrocampista. Il ct della Germania Joachim Low, allora affiancato da Flick, seguì l’esempio di Guardiola e lo utilizzò lì per buona parte della gloriosa cavalcata al Mondiale 2014.
Con il suo eccellente controllo nello stretto, la capacità di dettare il gioco e la flessibilità posizionale, sembra che Flick speri di trasformare Espart nel suo tuttofare, e i primi segnali sono promettenti.
E adesso?
Espart ha giocato ogni minuto delle prime quattro partite di Liga del Barca in questa stagione, ma Flick è stato attento a non sovraccaricarlo e lo ha lasciato in panchina per la vittoria di mercoledì in Champions League contro il Feyenoord.
È probabile che questo approccio misurato continui mentre Espart si adatta alle esigenze di un'intera stagione ai massimi livelli. Ha superato Balde nelle gerarchie come terzino sinistro, ma Flick ha mostrato a metà settimana di fidarsi ancora di Cancelo per tornare in quel ruolo se necessario.
«Per ora sono felice, ma il calcio è una cosa che si vive giorno per giorno e io continuerò a dare il 100% per restare qui», ha detto il mese scorso. «È molto difficile arrivare qui, ma ciò che è davvero duro è restarci, per via degli standard elevati fissati da questi giocatori.
«Alla fine della giornata, questo è il Barca, la squadra migliore del mondo, e le esigenze ci sono ogni singolo giorno.
«Non puoi mai abbassare la guardia».
Che alla fine si stabilisca a sinistra, torni a destra o si sposti a centrocampo, la sua intelligenza e la sua versatilità offrono a Flick opzioni preziose.
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