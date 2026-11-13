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Wael Mohya: il giovane prodigio del calcio tedesco che ha attirato l'attenzione di Klopp grazie alle sue straordinarie prestazioni con il Borussia Mönchengladbach

Il giovane calciatore ha già attirato l'attenzione del Bayern Monaco – e di altre squadre – con le sue prestazioni al Borussia-Park.

Peter McVitie
Tradotto da

  • La fulminea ascesa di Wael Mohya, dal vivaio alla titolarità in Bundesliga, ha sorpreso persino il diciassettenne.

    Il prodotto del vivaio del Borussia Mönchengladbach ha già battuto diversi record di club e di campionato, tanto da meritarsi la convocazione in Nazionale maggiore di Jürgen Klopp.

    Il centrocampista offensivo, veloce e agile, è già seguito da Bayern Monaco, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund. Il Gladbach non vuole cederlo, ma rischia di perderlo presto, soprattutto in caso di retrocessione dopo un avvio di stagione difficile.

    GOAL vi presenta questo giovane talento tedesco...

  • L'inizio

    Borussia Mnchengladbach U17 v RB Leipzig U17 - DFB U17 Youth League Final
    Getty Images Sport

    Mohya si è affermato come una figura chiave in una generazione d’oro del Gladbach

    Nato a Mettmann, a est di Mönchengladbach, Mohya entra nel vivaio del Gladbach a sette anni, dopo aver giocato nello SV Straelen.

    Minuto e offensivo, si mise presto in luce: con tecnica e grande energia salì rapido nelle categorie, entrando nell’Under 17 a 15 anni e poi nell’Under 19.

    Nel 2025 è stato decisivo nella vittoria del titolo tedesco con l’Under 17: in semifinale ha segnato una doppietta al Bayern, in finale ha superato un difensore e ha aperto le marcature al 9’, poi ha servito l’assist a Can Armando Guner per il 3-1 finale.

    Poco dopo si è unito alla prima squadra nel precampionato e sarebbe stato convocato nelle prime settimane di campionato, se non fosse stato per un infortunio.

    «Siamo convinti delle sue qualità. Il Borussia vuole offrire questa opportunità ai giovani», ha dichiarato il direttore sportivo Roland Virkus.

    Nell’ottobre precedente, a due mesi dal diciassettesimo compleanno, è stato convocato per la trasferta contro l’Union Berlino. Meno di due settimane dopo ha esordito in DFB-Pokal contro il Karlsruher e ha giocato anche negli ottavi, quando lo St. Pauli ha battuto i Foals 2-1 a dicembre.

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  • La svolta

    VfB Stuttgart v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Le sue straordinarie prestazioni nelle categorie giovanili gli hanno permesso di debuttare in modo da record e di segnare il suo primo gol in prima squadra

    Più tardi quel mese l’allenatore Eugen Polanski lo fece entrare dalla panchina nella partita di Bundesliga contro il Wolfsburg. A 16 anni e 347 giorni, divenne il più giovane giocatore del Gladbach di sempre in Bundesliga, battendo il record di Marko Marin, fermo a 18 anni.

    Nella seconda parte di stagione ha totalizzato 15 presenze in Bundesliga, di cui sei da titolare.

    «Wael ha offerto una prestazione eccezionale alla sua prima partita da titolare nel calcio professionistico», ha dichiarato Polanski dopo la sua esibizione contro l’Union Berlino a febbraio. «Wael scende in campo ogni giorno con il sorriso, dimostrando impegno e gioia di giocare. È esattamente il tipo di atteggiamento che vogliamo vedere da lui».

    A marzo, contro il Bayern, ha segnato il suo primo gol: è diventato il più giovane marcatore della storia del club e il terzo più giovane della Bundesliga. Gli ospiti erano sotto 4-0 quando ha approfittato di un rimbalzo e ha infilato la palla in rete da sei iarde.

    «Sono stato molto soddisfatto di Wael», ha dichiarato Polanski. «Si è battuto duramente negli ultimi mesi per guadagnarsi quei minuti di gioco. Ha dovuto aspettare abbastanza a lungo. Sono felice che nella nostra accademia possiamo formare giocatori così giovani».

    Un mese dopo ha ricevuto un assist dall’ala sinistra e ha battuto l’Heidenheim, poi ha servito Hugo Bolin per l’1-0 nella vittoria 4-0 sull’Hoffenheim all’ultima giornata.

  • Come va?

    Germany Training Session And Press Conference
    Getty Images Sport

    Jürgen Klopp lo ha convocato in nazionale per osservarlo da vicino, ma non esordirà né contro la Serbia né contro l’Olanda.

    Mohya è tornato dalla pausa estiva pronto a conquistarsi un posto da titolare e lo ha mantenuto dall'arrivo di Alexander Blessin, che ha sostituito Polanski a settembre.

    Nonostante un avvio di stagione complicato per il Gladbach, il suo contributo è risultato fondamentale.

    Una settimana dopo il suo fantastico gol al volo contro l’Hoffenheim, è stato decisivo nell’unica vittoria in campionato finora ottenuta, a Stoccarda.

    In un duello fisico in area, ha vinto il contrasto con due difensori e ha servito Shuto Machino per il gol. Poi, partendo dalla sinistra, ha saltato gli avversari e infilato il pallone tra le gambe del portiere Dennis Seimen.

    «È divertente da vedere, si impegna in allenamento e mantiene i piedi per terra», ha commentato Bessin.

    Il suo contributo è stato premiato con la convocazione in Nazionale da parte di Klopp.

    «Ero felicissimo», ha raccontato. «L’ho detto ai miei genitori a cena, erano emozionati e hanno pianto. È un sogno che si realizza, sono orgoglioso».

    Klopp ha dichiarato: «I colloqui sono andati benissimo. A 17 anni non ero così sicuro di me. Giocare in Bundesliga a quell’età è già un risultato eccezionale, e lui lo fa pure bene».

    Non ha ancora esordito in nazionale: Klopp lo ha chiamato solo per osservarlo in allenamento e giovedì, dovendo ridurre la rosa a 23 per la Nations League contro Serbia e Paesi Bassi, lo ha escluso.

    «Vogliamo solo una settimana per lavorarci insieme», ha spiegato Klopp, illustrando la scelta di convocare un giocatore in più. «In futuro continueremo così: vogliamo capire se un ragazzo può giocare o almeno entrare in lista».

    Nonostante l’esclusione, ha seguito la squadra a Belgrado e tornerà in Germania per preparare la partita casalinga di settimana prossima contro il Borussia Dortmund.

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  • Punti di forza

    Borussia Mönchengladbach v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Agile, veloce e difficile da marcare, si è guadagnato un posto da titolare nel Gladbach.

    Giovane, veloce e agile, viene schierato soprattutto come centrocampista offensivo ma è pericoloso anche sulla fascia sinistra con la maglia dei Borussen.

    Insegue la palla con determinazione, aggredisce gli avversari e non evita i duelli, a terra o in aria.

    Mette in difficoltà i difensori con rapidi cambi di direzione e movimenti a zig-zag, e sa servire assist fulminei negli spazi stretti, risultando prezioso quando il Gladbach attacca sulla fascia.

    «In allenamento lo vedo spensierato: gioca con disinvoltura e non pensa troppo», ha detto Blessin.

    L’allenatore è rimasto colpito anche dalla sua forza mentale, affermando che la pressione non lo turba. «Se avessi dovuto affrontare una simile pressione mediatica a 17 anni, sarei stato completamente sopraffatto», ha aggiunto. «Dobbiamo aiutarlo a mantenere questa freddezza».

  • C'è margine di miglioramento

    Hamburger SV v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Nonostante le sue qualità, deve migliorare fisicamente e nella precisione.

    A soli 17 anni, il gioco di Mohya è in fase di sviluppo e, secondo allenatori e osservatori tedeschi, deve ancora migliorare alcuni aspetti del suo profilo.

    È preciso negli spazi stretti, ma deve migliorare nei passaggi lunghi e nella mira al tiro, pur avendo già segnato qualche gol pregevole.

    Il passaggio dal calcio giovanile alla Bundesliga richiede adattamento: pur lottando nei duelli fisici, è debole nei contrasti aerei e la mancanza di forza nella parte superiore del corpo lo limita e lo porta a perdere troppo spesso il pallone.

    L’allenatore Blessin ammette che potrebbe «non diventare mai un difensore aggressivo», ma si impegna a valorizzarlo: «È mio compito appianare le difficoltà e sostenerlo. Ci saranno alti e bassi, ma spero di guidarlo verso un miglioramento costante».

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  • La situazione dei trasferimenti

    Borussia Mnchengladbach v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Le principali squadre della Bundesliga sono già alla ricerca del centrocampista offensivo, mentre l’Ajax in passato aveva sperato di ingaggiarlo.

    Non sorprende che altre squadre lo avessero notato già prima del suo esordio in prima squadra. L’anno scorso l’Ajax lo seguiva con interesse, visto che il suo contratto con il Gladbach stava per scadere, ma l’Eintracht Francoforte era pronto a contendere il giocatore agli olandesi.

    Il Mönchengladbach tirò un sospiro di sollievo quando, nel giugno di quell’anno, il giocatore firmò un nuovo contratto fino al 2028; si parla di trattative per prolungarlo ulteriormente.

    Tuttavia, con il Borussia Mönchengladbach in fondo alla classifica e a rischio retrocessione, il giocatore potrebbe firmare solo con una clausola di rescissione in caso di crisi. Il club vuole una cifra record, superiore ai 45 milioni di euro incassati per Granit Xhaka.

    «Sono trattative normali, nessuna pressione. C’è grande fiducia», ha dichiarato a Sky il direttore sportivo Rouven Schroder. «Vogliamo lavorare insieme e non serve decidere subito».

    L’interesse è già enorme: secondo Sky il Bayern Monaco ha contattato i suoi agenti, mentre Kicker indica il Bayer Leverkusen in pole position e segnala l’interesse di Borussia Dortmund e RB Lipsia.

    «Ogni giovane talento tedesco è nel mirino del Bayern Monaco, che sta tenendo d’occhio il ragazzo», ha dichiarato il direttore sportivo Max Eberl. «Non abbiamo scambiato nemmeno una parola con il ragazzo, con la sua agenzia o con il Gladbach».

  • E adesso?

    Borussia Mönchengladbach v TSG Hoffenheim - Bundesliga 2026/27
    Getty Images Sport

    Ancora agli esordi, Mohya spera di convincere Klopp a farlo esordire in nazionale.

    L'esclusione dalla nazionale tedesca può averlo colpito, ma allenarsi con Klopp e accanto a Florian Wirtz, Joshua Kimmich, Kai Havertz e Jonathan Tah è stata un'esperienza preziosa.

    Il giovane talento è deciso a restare in lizza per un posto in nazionale dopo la Nations League, ma prima vuole aiutare il suo club a risalire la classifica in Bundesliga.

    Con Klopp, Vincent Kompany e Niko Kovac che lo osservano, un suo contributo decisivo alla salvezza dei Foals ne lancerebbe la reputazione.

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