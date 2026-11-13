Wael Mohya: il giovane prodigio del calcio tedesco che ha attirato l'attenzione di Klopp grazie alle sue straordinarie prestazioni con il Borussia Mönchengladbach

Mohya è tornato dalla pausa estiva pronto a conquistarsi un posto da titolare e lo ha mantenuto dall'arrivo di Alexander Blessin, che ha sostituito Polanski a settembre.
Nonostante un avvio di stagione complicato per il Gladbach, il suo contributo è risultato fondamentale.
Una settimana dopo il suo fantastico gol al volo contro l’Hoffenheim, è stato decisivo nell’unica vittoria in campionato finora ottenuta, a Stoccarda.
In un duello fisico in area, ha vinto il contrasto con due difensori e ha servito Shuto Machino per il gol. Poi, partendo dalla sinistra, ha saltato gli avversari e infilato il pallone tra le gambe del portiere Dennis Seimen.
«È divertente da vedere, si impegna in allenamento e mantiene i piedi per terra», ha commentato Bessin.
Il suo contributo è stato premiato con la convocazione in Nazionale da parte di Klopp.
«Ero felicissimo», ha raccontato. «L’ho detto ai miei genitori a cena, erano emozionati e hanno pianto. È un sogno che si realizza, sono orgoglioso».
Klopp ha dichiarato: «I colloqui sono andati benissimo. A 17 anni non ero così sicuro di me. Giocare in Bundesliga a quell’età è già un risultato eccezionale, e lui lo fa pure bene».
Non ha ancora esordito in nazionale: Klopp lo ha chiamato solo per osservarlo in allenamento e giovedì, dovendo ridurre la rosa a 23 per la Nations League contro Serbia e Paesi Bassi, lo ha escluso.
«Vogliamo solo una settimana per lavorarci insieme», ha spiegato Klopp, illustrando la scelta di convocare un giocatore in più. «In futuro continueremo così: vogliamo capire se un ragazzo può giocare o almeno entrare in lista».
Nonostante l’esclusione, ha seguito la squadra a Belgrado e tornerà in Germania per preparare la partita casalinga di settimana prossima contro il Borussia Dortmund.