Wael Mohya: il giovane prodigio del calcio tedesco che ha attirato l'attenzione di Klopp grazie alle sue straordinarie prestazioni con il Borussia Mönchengladbach

Nato a Mettmann, a est di Mönchengladbach, Mohya entra nel vivaio del Gladbach a sette anni, dopo aver giocato nello SV Straelen.

Minuto e offensivo, si mise presto in luce: con tecnica e grande energia salì rapido nelle categorie, entrando nell’Under 17 a 15 anni e poi nell’Under 19.

Nel 2025 è stato decisivo nella vittoria del titolo tedesco con l’Under 17: in semifinale ha segnato una doppietta al Bayern, in finale ha superato un difensore e ha aperto le marcature al 9’, poi ha servito l’assist a Can Armando Guner per il 3-1 finale.

Poco dopo si è unito alla prima squadra nel precampionato e sarebbe stato convocato nelle prime settimane di campionato, se non fosse stato per un infortunio.

«Siamo convinti delle sue qualità. Il Borussia vuole offrire questa opportunità ai giovani», ha dichiarato il direttore sportivo Roland Virkus.

Nell’ottobre precedente, a due mesi dal diciassettesimo compleanno, è stato convocato per la trasferta contro l’Union Berlino. Meno di due settimane dopo ha esordito in DFB-Pokal contro il Karlsruher e ha giocato anche negli ottavi, quando lo St. Pauli ha battuto i Foals 2-1 a dicembre.