Tzolis, Konstantelias, Karetsas: la Grecia presenta la sua nuova generazione dorata

Non è solo il talento offensivo a far pensare che la Grecia sia davvero in crescita: la profondità della rosa e il mix equilibrato di giovani ed esperti promettono stabilità ai vertici.
La squadra può contare su una solida spina dorsale: Tzolakis, 23 anni, rivelazione dell’Hull in Premier League e già brillante all’Olympiacos, è solo una delle opzioni tra i pali, insieme a Christos Mandas della Lazio e al veterano Odysseas Vlachodimos.
In difesa spicca il centrale del West Ham Konstantinos Mavropanos, spesso affiancato dal capitano dell’Olympiacos Panagiotis Retsos, ex Verona. A sinistra Kostas Tsimikas, del Liverpool, ex Roma, garantisce esperienza e solidità.
A centrocampo spicca Mouzakitis, 19 anni, approdato all’Hull in estate: geometrie, tecnica e capacità di interrompere le trame avversarie. Una volta ambientato, può imporsi in Premier. In futuro potrebbe affiancare il ventitreenne Christos Zafeiris, trequartista tecnico passato al PAOK a gennaio, e Nectarios Triantis, giovane talento del Minnesota United in MLS.
In attacco brillano Pavlidis, Kostoulas, Douvikas e Ioannidis, mentre Tzimas, guarito dal crociato, potrebbe debuttare in Nazionale. Andreas Tetteh del Panathinaikos, entrato in rosa l’anno scorso, è solo il secondo giocatore di colore nella storia della Grecia.
Con tante opzioni offensive, il 4-4-2 fluido di Jovanovic lascia spazio a una coppia d’attacco, con Kostoulas del Brighton ideale dietro un vero “9” come Pavlidis. Il diciannovenne ha già collezionato sette presenze con i Seagulls, realizzando un gol e un assist nella vittoria contro l’Arsenal prima della sosta.