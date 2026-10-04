Tzolis, Konstantelias, Karetsas: la Grecia presenta la sua nuova generazione dorata

Dietro le quinte si è lavorato per invertire la rotta della nazionale, e l’impegno sembra finalmente pronto a dare frutti.

All’inizio dell’anno la Federazione calcistica ellenica ha lanciato “Anagennissi” (“Rinascita”), una riorganizzazione strutturale che coinvolge anche il settore giovanile. Il progetto, studiato da anni, punta a formare giocatori con maggiori qualità tecniche.

Presentandolo a gennaio, la Federazione ha dichiarato: «Il programma “Rinascita”, adattato alle esigenze della realtà greca, è un’iniziativa ambiziosa. Si basa su una formazione adeguata e sistematica di ragazzi e ragazze fin dai primi passi nel calcio e riflette la scelta strategica della Federazione per una nuova era.

Oltre a un moderno centro di allenamento per le nazionali, la federazione sta attuando un programma di sviluppo e organizzazione che parte dai vivai dei club e dai centri di formazione regionali.

Nell’ambito dell’approccio olistico del programma, l’HFF ha creato un ampio campo di cooperazione con gli allenatori regionali, che si sono già assunti il compito di trasmettere i principi del programma alle federazioni calcistiche regionali, al fine di garantire una formazione adeguata a tutti coloro che sono coinvolti nel cambiamento del processo di allenamento a livello di base."