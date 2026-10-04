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Tzolis, Konstantelias, Karetsas: la Grecia presenta la sua nuova generazione dorata

Dopo un'assenza troppo lunga dai grandi tornei, una nuova generazione di talenti sta ridando speranza a una Nazionale intenzionata a spezzare la maledizione.

Krishan Davis
Tradotto da

  • Sono passati 22 anni dal trionfo della Grecia agli Europei 2004 in Portogallo, e più di un decennio di mediocrità ha offuscato quel risultato. Ma dopo troppo tempo nell’ombra, la nazione è tornata a credere in qualcosa di grande.

    È ancora presto per dirlo, ma intanto una nuova generazione sta offrendo la concreta speranza di tornare ai grandi tornei dopo 12 anni.

    Nelle prime tre gare della UEFA Nations League, la Grecia ha stupito tutti restando imbattuta contro Germania e Olanda. Le aspettative sono alte, ma questa nuova generazione sembra pronta a portare risultati concreti.

  • Solo delusioni

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    AFP

    La Grecia non partecipa a un torneo importante dal Mondiale 2014 e non si è qualificata né per Euro 2024 né per il Mondiale 2026.

    Da 22 anni la Grecia non riesce a ripetere il trionfo agli Europei 2004.

    Dopo diverse prestazioni deludenti tra la fine del primo decennio del Duemila e l'inizio di quello successivo, come il fallimento nelle qualificazioni ai Mondiali 2006 e l’eliminazione ai gironi di Euro 2008 da detentori, la Grecia non ha più partecipato a un grande torneo dopo i Mondiali 2014 in Brasile.

    Da allora la nazionale ha cambiato otto allenatori, ha visto tramontare la generazione dei campioni e non è riuscita a trovare un nuovo stile di gioco dopo l’era difensiva di Fernando Santos.

    Più recentemente, la Grecia è arrivata a un passo dai rigori per Euro 2024, ma è stata eliminata dalla Georgia negli spareggi; pur con una nuova generazione di talenti, un anno fa non ha fatto meglio nei tentativi di qualificarsi ai Mondiali 2026 in USA, Canada e Messico.

    La netta vittoria sulla Bielorussia all’esordio si è rivelata ingannevole: le sconfitte contro Scozia e Danimarca (per due volte) l’hanno eliminata con ancora due gare da giocare.

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  • Riorganizzazione sistematica

    Greece
    Getty

    I cambiamenti fondamentali avvenuti dietro le quinte, fino al livello più basso del calcio giovanile, stanno iniziando a dare i loro frutti per la Grecia e la Federcalcio greca (HFF).

    Dietro le quinte si è lavorato per invertire la rotta della nazionale, e l’impegno sembra finalmente pronto a dare frutti.

    All’inizio dell’anno la Federazione calcistica ellenica ha lanciato “Anagennissi” (“Rinascita”), una riorganizzazione strutturale che coinvolge anche il settore giovanile. Il progetto, studiato da anni, punta a formare giocatori con maggiori qualità tecniche.

    Presentandolo a gennaio, la Federazione ha dichiarato: «Il programma “Rinascita”, adattato alle esigenze della realtà greca, è un’iniziativa ambiziosa. Si basa su una formazione adeguata e sistematica di ragazzi e ragazze fin dai primi passi nel calcio e riflette la scelta strategica della Federazione per una nuova era.

    Oltre a un moderno centro di allenamento per le nazionali, la federazione sta attuando un programma di sviluppo e organizzazione che parte dai vivai dei club e dai centri di formazione regionali.

    Nell’ambito dell’approccio olistico del programma, l’HFF ha creato un ampio campo di cooperazione con gli allenatori regionali, che si sono già assunti il compito di trasmettere i principi del programma alle federazioni calcistiche regionali, al fine di garantire una formazione adeguata a tutti coloro che sono coinvolti nel cambiamento del processo di allenamento a livello di base."

  • Il percorso verso il progresso

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    AFP

    I principali club greci puntano ora sui giovani talenti locali invece di acquistare giocatori stranieri, e Giannis Konstantelias ne ha tratto vantaggio.

    Anche i principali club greci hanno dato il loro contributo, offrendo a molti giocatori dell’attuale generazione una vetrina nazionale che ne ha accelerato la crescita e attirato offerte da top club europei.

    "La svolta è stata offrire ai talenti greci l’opportunità di compiere il salto dalle squadre giovanili, da sempre apprezzate per il lavoro con gli Under 19", spiega aGOAL Stephen Kountourou, giornalista, esperto di calcio greco e conduttore del podcast Hellas Footy.

    Il problema principale resta il passaggio dalla Under 19 alla nazionale maggiore. Negli ultimi anni, però, la Super League ha fatto passi avanti. Il PAOK Salonicco è l'esempio più lampante: ha lanciato Christos Tzolis e Giannis Konstantelias, entrambi approdati in club di prima fascia.

    "L'Under 19 dell’Olympiacos ha vinto la Youth League nel 2023-24, nella stessa stagione in cui il club ha conquistato la Conference League. Anche le squadre Under 23, soprattutto quelle dei grandi club create per la Super League 2, hanno aiutato, offrendo ai giocatori più esperienza senior e un percorso di crescita più chiaro".

    Kountourou prosegue così: "Per la prima volta la Federcalcio greca ha un piano a lungo termine che valorizza i giocatori trascurati. Finalmente pensiamo al futuro; prima si puntava solo al presente, ingaggiando stranieri invece di lanciare giovani greci. C’è ancora molto da fare, ma il miglioramento si vede nelle prestazioni della Nazionale e dei singoli, e nella loro destinazione: non più solo squadre minori dei cinque campionati top, o Olanda, Portogallo o Belgio, ma club d’élite. È entusiasmante".

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  • Il genio

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    AFP

    L&#x27;allenatore Ivan Jovanovic ha affiancato i giovani a giocatori esperti, garantendo l&#x27;equilibrio della squadra.

    Il ct Ivan Jovanovic, in carica dal 2024, ha guidato la riforma del calcio greco con i principi dell'Anagennissi, puntando sui giovani.

    "Quando Jovanovic è diventato ct, credo che lui e Makis Gagatsis, presidente della Federcalcio greca, avessero un piano semplice: riunire questi giocatori e qualificarsi per un grande torneo - afferma Kountourou - L’intenzione c’era, perché subito dopo la sua nomina abbiamo visto convocati giocatori come Karetsas e Zafeiris".

    Jovanovic e la Federcalcio greca hanno inoltre ampliato il raggio di selezione. "Un altro aspetto positivo è stato il reclutamento di giocatori dalla diaspora - continua Kountourou - Karetsas è nato in Belgio, ma ha scelto la Grecia. Zafeiris è cresciuto in Norvegia ed è diventato greco. Ha poi convocato altri giocatori come Triantis e ha promosso talenti dell’Under 21, tra cui Kostoulas, che hanno subito brillato. Da lì il progetto è fiorito".

    Il 64enne serbo ha anche cambiato la percezione della nazionale greca, nota per il suo calcio difensivo negli scorsi anni. Oggi la squadra appare più versatile. "Con Jovanovic c’è un’identità chiara: manteniamo la solidità difensiva, ma ora i giocatori hanno libertà e capacità di spingersi in avanti - spiega ancora Kountourou - Alcuni movimenti di passaggio, soprattutto nella recente sfida con la Serbia, sono stati incredibili. Non avevo mai visto un calcio così, con schemi così fluidi per portare la palla in avanti. E contro la Germania hanno dimostrato di saper ancora imporre un calcio solido, assorbendo la pressione di una grande potenza calcistica".

    "Con Jovanovic c’è più varietà - conclude Kountourou - in passato, durante le qualificazioni ai Mondiali, si criticava la mancanza di un piano B. Forse stava ancora cercando la formula giusta, essendo alle prime armi con la Grecia, e i giocatori non erano abituati a quella pressione. Oggi abbiamo più strumenti. Non cercheremo sempre di dominare, ma ora sappiamo di poter reggere il confronto. Non ho mai visto la Grecia con singoli così forti, ed è entusiasmante".

  • Afflusso

    Christos Tzolis Arsenal 2026
    Getty Images

    Quest’estate si sono registrati diversi trasferimenti di grande risonanza che hanno coinvolto giocatori greci, in particolare il passaggio di Christos Tzolis dal Club Brugge all’Arsenal

    I cambiamenti sistemici in Grecia sono un fattore chiave per l’afflusso di talenti greci nei cinque principali campionati europei, ma conta anche il puro talento di questa generazione.

    Solo quest’estate sei talenti hanno firmato trasferimenti importanti e costosi; In particolare, l’ex ala del Club Brugge Tzolis è stato acquistato dall’Arsenal per 40 milioni di euro, mentre gli attaccanti Giannis Konstantelias e Konstantinos Karetsas sono approdati al Borussia Dortmund, rispettivamente dal PAOK e dal Genk, per un totale di 56 milioni di euro.

    Nel frattempo il portiere Konstantinos Tzolakis e il centrocampista Christos Mouzakitis hanno lasciato l’Olympiacos per l’Hull City, neopromosso in Premier League, per 28 milioni di euro, mentre il difensore centrale Konstantinos Koulierakis è passato dal Wolfsburg alla Roma per 15 milioni di euro.

    Il Brighton, già punto di riferimento per i talenti ellenici, aveva prelevato dodici mesi fa gli attaccanti Stefanos Tzimas e Charalampos Kostoulas. Nel resto d’Europa, Vangelis Pavlidis segna con continuità nel Benfica da due anni, mentre l’altro numero 9, Fotis Ioannidis, gioca nello Sporting CP dal 2025. Anastasios Douvikas, altro attaccante, è in Champions League col Como.

    Questi movimenti dimostrano che i migliori talenti greci giocano ormai a un livello molto più alto, accumulando esperienza europea in Conference League, Europa League e Champions League.

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  • Personalità di spicco

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    AFP

    Oltre a Tzolis, i talenti emergenti più promettenti della Grecia sono Konstantelias e Konstantinos Karetsas, entrambi approdati in estate al Borussia Dortmund.

    Tra i tanti giocatori che quest’estate sono cresciuti, tre attaccanti greci stanno brillando: Tzolis, Karetsas e Konstantelias. Purtroppo Konstantelias si è rotto il legamento crociato anteriore alla prima giornata, subito dopo aver segnato all’esordio in Bundesliga con il Dortmund.

    Tutti e tre possono giocare in qualsiasi ruolo dell’attacco e mostrano l’astuzia necessaria per superare quasi ogni difesa. Tzolis, 24 anni, ha iniziato forte nel nord di Londra, servendo già quattro assist in tutte le competizioni grazie alla sua solita visione di gioco.

    Il diciottenne Karetsas, forse ancora più tecnico, ha già incantato come trequartista del BVB, muovendosi tra le linee e creando spazi. Con la Grecia, nonostante l’età, ha già segnato due goal gioiello contro la Scozia nella Nations League e nelle qualificazioni mondiali.

    "Christos Tzolis parla da sé. È uno dei migliori giocatori della Grecia in questo momento - afferma Kountourou - È eccezionale. La sua carriera è affascinante: è arrivato al Norwich molto presto dopo essersi affermato al PAOK. Forse era troppo presto per lui e il club, allora, non era l’ambiente giusto. Ora all’Arsenal non ha ancora segnato ma ha servito quattro assist in cinque gare, con una sola prova opaca contro l’Aston Villa; sembra pronto per il salto di qualità".

    E Karetsas? "Da tempo non vedevo un talento greco così innato. Sa creare dal nulla. Il suo passaggio al Dortmund è giustificato: il club tedesco è tra i migliori al mondo nello sviluppo dei giovani, capace di trasformarli in giocatori pronti per i massimi livelli. Sono convinto possa esplodere sia con la Grecia sia con il Dortmund, per poi puntare a traguardi ancora più prestigiosi. Anche Konstantelias, centrocampista offensivo, è stato tra i migliori in Grecia per due-tre anni. Ha lasciato il PAOK più tardi del previsto e i tifosi hanno protestato fuori dallo stadio. È eccellente, peccato per l’infortunio: spero torni più forte di prima".

    Kountourou aggiunge che "non abbiamo mai avuto un trio d’attacco così. Konstantelias è un centrocampista offensivo, un ottimo passatore e un tiratore preciso. Ha talento innato. È ambidestro e molto versatile, già il miglior giocatore del campionato dopo la partenza di Tzolis, quando aveva poco più di vent’anni. Questo dice molto sul suo talento. Essere già tra i migliori senza aver compiuto 21 anni dice tutto. Il Dortmund è un ambiente di altissimo livello. È un peccato che si sia infortunato: ora sarebbe in nazionale e una delle stelle del Borussia".

  • Cast secondario

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    AFP

    Charalampos Kostoulas ha iniziato alla grande la stagione con il Brighton e sarà una figura chiave dell'attacco greco nelle prossime partite

    Non è solo il talento offensivo a far pensare che la Grecia sia davvero in crescita: la profondità della rosa e il mix equilibrato di giovani ed esperti promettono stabilità ai vertici.

    La squadra può contare su una solida spina dorsale: Tzolakis, 23 anni, rivelazione dell’Hull in Premier League e già brillante all’Olympiacos, è solo una delle opzioni tra i pali, insieme a Christos Mandas della Lazio e al veterano Odysseas Vlachodimos.

    In difesa spicca il centrale del West Ham Konstantinos Mavropanos, spesso affiancato dal capitano dell’Olympiacos Panagiotis Retsos, ex Verona. A sinistra Kostas Tsimikas, del Liverpool, ex Roma, garantisce esperienza e solidità.

    A centrocampo spicca Mouzakitis, 19 anni, approdato all’Hull in estate: geometrie, tecnica e capacità di interrompere le trame avversarie. Una volta ambientato, può imporsi in Premier. In futuro potrebbe affiancare il ventitreenne Christos Zafeiris, trequartista tecnico passato al PAOK a gennaio, e Nectarios Triantis, giovane talento del Minnesota United in MLS.

    In attacco brillano Pavlidis, Kostoulas, Douvikas e Ioannidis, mentre Tzimas, guarito dal crociato, potrebbe debuttare in Nazionale. Andreas Tetteh del Panathinaikos, entrato in rosa l’anno scorso, è solo il secondo giocatore di colore nella storia della Grecia.

    Con tante opzioni offensive, il 4-4-2 fluido di Jovanovic lascia spazio a una coppia d’attacco, con Kostoulas del Brighton ideale dietro un vero “9” come Pavlidis. Il diciannovenne ha già collezionato sette presenze con i Seagulls, realizzando un gol e un assist nella vittoria contro l’Arsenal prima della sosta.

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  • Tutto comincia a funzionare

    Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2
    Getty Images Sport

    La Grecia ha iniziato alla grande la Nations League con due vittorie e un pareggio, includendo la storica prima vittoria sulla Germania.

    Nonostante il talento a disposizione, le aspettative restano moderate: il fallimento nella qualificazione ai Mondiali è ancora vivo, e le amichevoli di marzo e giugno – con sconfitte contro Paraguay e Italia, un pareggio con l’Ungheria e un buon pari con la Svezia – non hanno convinto.

    In autunno, però, la Nations League ha portato risultati sorprendenti. Promossa lo scorso anno nel massimo livello del torneo, la Grecia è inserita in un girone difficile con Germania, Paesi Bassi e Serbia e fin qui se l'è cavata benissimo.

    All’esordio ha rimontato in trasferta contro la Serbia, passando da 1-0 a 2-1. Tzolis ha pareggiato con un rasoterra angolato, Douvikas ha segnato di testa al 95’.

    La vittoria ha entusiasmato, ma è nella seconda giornata che la Grecia ha fatto storia, battendo per la prima volta la Germania in trasferta e rovinando il debutto casalingo di Jurgen Klopp. Dimitrios Kourbelis, uno dei più esperti, ha segnato con un tiro deviato a 15 minuti dalla fine, decisivo per un inizio perfetto nel Gruppo B.

    Nella terza giornata i grec hanno pareggiato 2-2 con l’Olanda, dopo essere stati in vantaggio per 2-0 grazie a Ioannidis e Masouras e aver subìto la rimonta olandese. Decisivo il pari di Reijnders all’89'.

    Nonostante il pareggio finale, la Grecia ha dimostrato di essere una squadra da prendere sul serio: se domenica eviterà la sconfitta contro la Germania, i rivali ne prenderanno atto.

  • Niente scuse

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    AFP

    In mezzo a tanto clamore, la qualificazione a Euro 2028 è considerata il minimo per questo gruppo di giocatori.

    Tuttavia, clamore e aspettative contano poco se la squadra non concretizzerà il suo potenziale e non darà il meglio quando più conterà. Dopo 12 anni di assenza, la qualificazione a Euro 2028 nel Regno Unito è un obiettivo imprescindibile.

    "La vera prova è qualificarsi per un grande torneo, gli Europei o i Mondiali - dice ancora Kountourou a GOAL - E il 2028 è stato indicato dalla Federcalcio greca e da Jovanovic come un obiettivo imprescindibile".

    Alla domanda sull'obiettivo minimo, la risposta è netta: "Qualificarsi agli Europei, perché ora la squadra è forte e non ci sono più alibi. Abbiamo giocatori e un allenatore, il migliore dai tempi di Fernando Santos. Da lì in poi non ci saranno limiti: dopo ci saranno i Mondiali, ma l’obiettivo principale resta il 2028".

    Kountourou sa che la Grecia deve superare il blocco psicologico dei fallimenti nelle qualificazioni dal 2014, incluso l’ultimo tentativo con una rosa quasi identica: "Ci serve una svolta decisiva, perché va bene brillare in Nations League, ma la pressione vera e il desiderio dei tifosi riguardano i grandi tornei".

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