Nelle prime sei partite del Famalicao nel campionato 2025-26 Zabiri ha giocato solo 47 minuti, ma è stato comunque convocato nella nazionale marocchina Under 20. Il tecnico Oliveira non l'ha presa bene.

«L’allenatore del Famalicao lo ha minacciato di fargli perdere il posto in squadra», dichiarò l’allora ct dell’Under 20 marocchina Mohamed Ouahbi in conferenza stampa. «Lui ha risposto che sarebbe tornato da campione del mondo e capocannoniere, e se così fosse, se lo meriterebbe».

E così è stato: il Marocco, mai vincitore in categoria giovanile, ha superato Corea del Sud, Stati Uniti, Francia e Argentina, conquistando il titolo. Sabiri ha segnato cinque reti in sette gare, comprese entrambe le marcature nella finale vinta 2-0 sull’Argentina.

Ha aperto le marcature con una punizione a giro all’incrocio e ha chiuso i conti con un tiro al volo sul secondo palo, conquistando la Scarpa d’Oro (ex aequo) e il premio di Miglior Giocatore della Finale. Ha ricevuto anche il Pallone d’Argento come secondo miglior giocatore del torneo, mentre il compagno Othmane Maamma ha ottenuto il Pallone d’Oro.

«È quello che ho sempre voluto: giocare e farmi un nome con la nazionale marocchina. Ho lavorato sodo per molto tempo e aspettavo un’occasione come questa. Grazie a Dio, ho realizzato il mio sogno di vincere un Mondiale», ha dichiarato Zabiri all’AS, e da allora sono seguite altre opportunità a livello di club.

Al suo rientro in Portogallo, i tifosi e i dirigenti del Famalicao hanno organizzato una cerimonia per celebrarlo e Oliveira lo ha inserito tra i titolari. Tra novembre e gennaio Zabiri ha segnato cinque gol in sette presenze, mostrando maturità e fisicità ben oltre la sua età.

«Yassir ha un talento straordinario», ha dichiarato Oliveira. «Il suo margine di crescita è enorme. È molto intelligente nei movimenti e molto agile». Queste qualità lo hanno reso una delle promesse più ambite nella finestra di mercato invernale, e il Famalicao ha ricevuto un’offerta ufficiale dal Rennes, squadra della Ligue 1.