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Yasir Zabiri Shortlist 1-1.pngGetty/GOAL

The Shortlitst: Yassir Zabiri, la stella del Racing Santander che sfida Mbappé, Raphinha e Yamal per il Pichichi e sogna il Barcellona

Il giocatore in prestito dal Rennes ha iniziato alla grande in Spagna e, se manterrà questa forma, potrebbe diventare uno degli uomini-mercato della prossima estate.

James Westwood
Tradotto da

  • "Lo stile di gioco del Racing Santander mi ha convinto a venire qui", ha dichiarato Yassir Zabiri dopo il suo arrivo in prestito dal Rennes ad agosto. "Amo la Spagna e credo che questo sia l'ambiente giusto per me".

    Il direttore sportivo del Racing, Chema Aragon, ha confermato: «Ha le qualità che cercavamo: si muove bene negli spazi, è efficace sotto porta, intelligente e rapido nell’adattamento».

    Le loro previsioni si sono rivelate corrette: prima dell’esordio Zabiri si era posto l’obiettivo di segnare almeno 10 gol con il Racing, ma è già a quota otto in 11 presenze.

    Attualmente è quarto nella classifica marcatori, a sette gol da Raphinha, quattro da Mbappé e due da Yamal. Un risultato impressionante, soprattutto considerando che il Racing, neopromosso, è sedicesimo e non ha la rosa del Barcellona o del Real Madrid.

    La sua classe potrebbe risultare decisiva per evitare la retrocessione, visto che il Racing, tornato in Liga dopo 14 anni, naviga a metà classifica. Qualunque sia l’esito, il futuro sembra luminoso: Aston Villa e Newcastle lo seguono già in vista di gennaio.

    Zabiri potrebbe persino scatenare un’asta tra i club d’élite della Premier: è davvero così bravo. Quella che sembra un’ascesa improvvisa è in realtà il frutto di una resilienza costante: il giocatore è caduto più volte, ma si è sempre rialzato, convinto che il suo momento sarebbe arrivato.

  • I primi passi

    Zabiri - Famalicao
    Getty

    Zabiri ha imparato il mestiere nel suo Paese natale, poi da adolescente ha avuto la prima occasione in Europa, ma ha dovuto pazientare prima di giocare in prima squadra.

    Zabiri ha iniziato a giocare nel KAC Marrakech, poi è entrato nell'accademia Mohammed VI, che ha formato anche Nayef Aguerd, Youssef En Nesyri e Azzedine Ounahi.

    «Sono eternamente grato all’accademia, migliore di molte strutture europee. Avevamo tutto a nostra disposizione», ha dichiarato Zabiri al Diario AS.

    Diplomato a 18 anni, nel gennaio 2024 ha esordito in prima squadra con l’Union Touarga. In 11 presenze nella Botola Pro League ha segnato tre gol, mostrando intelligenza tattica e senso della posizione in area. Centravanti naturale, ma abile anche come ala interna, è stato presto considerato uno dei migliori talenti marocchini, attirando l’interesse di club europei.

    Alla fine è stato il Famalicão a vincerne la corsa, ingaggiandolo con un quadriennale all’inizio della stagione 2024-25 per soli 600.000 euro. Spiegando la sua scelta, Zabiri ha aggiunto ad AS: «Ho pensato che sarebbe stato l’ideale giocare fin dall’inizio senza dover affrontare un difficile processo di adattamento. Ho anche considerato i loro precedenti: ingaggiano giovani giocatori che, col tempo, passano a squadre più importanti. Basta guardare l’esempio di Manuel Ugarte».

    All’inizio ha lottato per un posto, alternando Under 23 e prima squadra. Nella stagione d’esordio ha totalizzato solo sei presenze – anche per un infortunio muscolare – e, pur segnando tre gol, l’allora tecnico Hugo Oliveira ha preferito gestirlo con cautela.

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  • Gloria mondiale

    FBL-WC-U20-2025-ARG-MAR
    AFP

    Il talentuoso attaccante ha guidato la sua nazionale alla vittoria nel Mondiale Under 20 e, al ritorno al Famalicao, lo attendeva un ruolo di maggiore responsabilità.

    Nelle prime sei partite del Famalicao nel campionato 2025-26 Zabiri ha giocato solo 47 minuti, ma è stato comunque convocato nella nazionale marocchina Under 20. Il tecnico Oliveira non l'ha presa bene.

    «L’allenatore del Famalicao lo ha minacciato di fargli perdere il posto in squadra», dichiarò l’allora ct dell’Under 20 marocchina Mohamed Ouahbi in conferenza stampa. «Lui ha risposto che sarebbe tornato da campione del mondo e capocannoniere, e se così fosse, se lo meriterebbe».

    E così è stato: il Marocco, mai vincitore in categoria giovanile, ha superato Corea del Sud, Stati Uniti, Francia e Argentina, conquistando il titolo. Sabiri ha segnato cinque reti in sette gare, comprese entrambe le marcature nella finale vinta 2-0 sull’Argentina.

    Ha aperto le marcature con una punizione a giro all’incrocio e ha chiuso i conti con un tiro al volo sul secondo palo, conquistando la Scarpa d’Oro (ex aequo) e il premio di Miglior Giocatore della Finale. Ha ricevuto anche il Pallone d’Argento come secondo miglior giocatore del torneo, mentre il compagno Othmane Maamma ha ottenuto il Pallone d’Oro.

    «È quello che ho sempre voluto: giocare e farmi un nome con la nazionale marocchina. Ho lavorato sodo per molto tempo e aspettavo un’occasione come questa. Grazie a Dio, ho realizzato il mio sogno di vincere un Mondiale», ha dichiarato Zabiri all’AS, e da allora sono seguite altre opportunità a livello di club.

    Al suo rientro in Portogallo, i tifosi e i dirigenti del Famalicao hanno organizzato una cerimonia per celebrarlo e Oliveira lo ha inserito tra i titolari. Tra novembre e gennaio Zabiri ha segnato cinque gol in sette presenze, mostrando maturità e fisicità ben oltre la sua età.

    «Yassir ha un talento straordinario», ha dichiarato Oliveira. «Il suo margine di crescita è enorme. È molto intelligente nei movimenti e molto agile». Queste qualità lo hanno reso una delle promesse più ambite nella finestra di mercato invernale, e il Famalicao ha ricevuto un’offerta ufficiale dal Rennes, squadra della Ligue 1.

  • L'incubo francese

    FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-METZ
    AFP

    I sei mesi in Francia sono stati un incubo per Zabiri, mai titolare con il Rennes.

    Il Rennes ha chiuso l’acquisto di Zabiri per 12 milioni di euro nell’ultimo giorno di mercato, presentandolo con entusiasmo. «Yassir è un talento e ha fatto un passo avanti grazie ai Mondiali Under 20», ha dichiarato il direttore sportivo Loic Desire. «I suoi movimenti, la sua capacità di lettura del gioco, la sua corsa e la sua freddezza sotto porta lo rendono una promessa molto interessante». Il presidente esecutivo del Rennes, Arnaud Pouille, ha aggiunto: «Oltre alle sue qualità calcistiche, lo abbiamo trovato un ragazzo molto simpatico e con i piedi per terra».

    Zabiri ha dichiarato: «Sono molto felice di entrare a far parte dello Stade Rennais, un grande club con un progetto ambizioso». L’allenatore Habib Beye aveva chiesto il suo ingaggio per sostituire Mohamed Kader Meité, ceduto all’Al-Hilal, ma è stato esonerato pochi giorni dopo.

    Al suo posto è arrivato Franck Haise, che non conosceva Zabiri e non ne condivideva le caratteristiche. Haise prediligeva un calcio fisico e diretto, schierando come punte Esteban Lepaul e Breel Embolo e lasciando Zabiri ai margini.

    Non è mai partito titolare nelle ultime 14 gare di Ligue 1 e ha giocato più di nove minuti solo in una delle sei apparizioni da subentrato. Nel frattempo, Ouahbi, promosso dalla Nazionale Under 20 a quella maggiore del Marocco, lo ha convocato per la prima volta a marzo, ma Zabiri è rimasto in panchina nelle sfide con Ecuador e Paraguay.

    La mancanza di spazio al Rennes ha bruscamente frenato la sua crescita. A peggiorare le cose, a luglio il club ha ingaggiato Eliezer Mayenda dal Sunderland, rendendo il futuro di Zabiri in discussione dopo soli sei mesi in Francia.

    Vincolato da un contratto fino al 2029, il Rennes non ha rinunciato a lui ma, dopo l’arrivo di Mayenda, ha subito cercato una squadra disposta a prenderlo in prestito. Quando il Racing si è fatto avanti, Zabiri ha colto al volo l’occasione per lasciare il Roazhon Park.

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  • Il fattore decisivo

    Real Racing Club de Santander v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Zabiri ha dichiarato che la Liga è l&#x27;ambiente ideale per mettersi in mostra con il Racing, e l&#x27;ha dimostrato alla sua prima da titolare.

    Zabiri non ha incolpato Haise o altri per il suo insuccesso al Rennes, ma ha ammesso di non essere adatto alla Ligue 1. «Il gioco di squadra in Portogallo è simile a quello spagnolo», ha dichiarato dopo il suo arrivo al Racing. «In Francia è diverso, con più duelli uno contro uno. Preferisco il calcio di qui, dove mi sento più in sintonia con i miei compagni».

    È inoltre entusiasta di lavorare con l’allenatore José Alberto López, che valorizza la creatività in attacco e predilige un calcio offensivo e spettacolare. «Lo stile di gioco del Racing e il mio amore per la Spagna mi hanno convinto a venire», ha aggiunto Zabiri.

    Il Racing ha aperto la stagione 2026-27 con un 2-2 contro il Villarreal e una sconfitta per 1-0 a Getafe; in entrambe le gare Zabiri è subentrato negli ultimi 20 minuti. Contro l’Elche, alla prima da titolare, ha finalmente brillato.

    Al 15’ ha aperto le marcature infilandosi tra i difensori e sfruttando un errore del portiere Elche Matias Dituro. Al 21’ ha raddoppiato con un rasoterra preciso su assist deviato.

    L’Elche era sotto choc e Zabiri ha completato la sua tripletta poco dopo la mezz’ora con un tiro al volo acrobatico che Dituro non è riuscito a parare, chiudendo di fatto la partita. Compiuto il suo compito, Zabiri è uscito al 69° minuto, ricevendo una meritata standing ovation dal pubblico dell’Estadio El Sardinero. L’Elche ha accorciato nel finale, ma il Racing ha tenuto e vinto 3-2, e López ha elogiato pubblicamente Zabiri.

    «Zabiri ha un talento eccezionale che gli permette di fare la differenza in qualsiasi situazione», ha dichiarato ai giornalisti l’allenatore del Racing. «Per me, avere giocatori come lui è una benedizione enorme; è un piacere allenarlo».

  • Un "giocatore di squadra" spietato

    Real Racing Club de Santander v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Negli ultimi due mesi Zabiri ha continuato a segnare gol a raffica ed è diventato titolare della nazionale marocchina.

    Zabiri è partito titolare in otto delle ultime nove gare di Liga del Racing, segnando in cinque. Ha firmato una doppietta decisiva nel 2-1 all’Alavés, la rete della bandiera nel 7-2 col Barcellona, un gol da opportunista nel 1-1 col Valencia e il 2-1 all’84’ contro l’Espanyol.

    Nonostante la mancanza di assist di alto livello, ha superato di gran lunga i 4,86 gol attesi (xG), si colloca nel 99° percentile per gol ogni 90 minuti in Liga, convertendo il 34,8% delle occasioni e mandando in rete 13 dei 23 tiri tentati. Questa precisione sotto porta lo rende uno dei giocatori più letali nei cinque principali campionati europei, ma non è l’unico motivo per cui ha impressionato López, che cerca di mantenerlo con i piedi per terra.

    «Dobbiamo essere pazienti con questo giocatore. Deve continuare a lavorare e a segnare gol», ha dichiarato l’allenatore del Racing. «È un fantastico giocatore di squadra; lavora per i compagni e fa la differenza quando è il suo momento».

    Non a caso è stato convocato in nazionale per la prima sosta stagionale: con il Marocco ha giocato 62 minuti nella vittoria 2-0 sul Gabon nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa. «Sta vivendo un ottimo momento e ha offerto una prestazione eccellente», ha dichiarato il ct Ouahbi.

    La concorrenza è forte, ma Zabiri aspira a diventare il punto di riferimento in attacco del Marocco in vista della prossima Coppa d’Africa in Kenya, Tanzania e Uganda. Potrebbe anche cambiare squadra, perché né il Racing né il Rennes sembrano in grado di trattenerlo se continuerà a segnare con questa frequenza.

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  • Il sogno Barcellona

    Real Racing Club de Santander v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    In Premier League abbondano gli attaccanti di alto livello, e Zabiri potrebbe trovare spazio in diverse squadre.

    Il Racing non ha un'opzione di acquisto su Zabiri e il suo prezzo è ormai fuori portata. Il fuoriclasse marocchino, però, vuole restare in Liga e sogna il Camp Nou.

    «Adoro la Liga. Da bambino tifavo Barça e guardavo quasi tutte le partite. È un calcio bellissimo ed emozionante», ha dichiarato Zabiri ad AS. «Tutte le squadre sono forti; non ci sono solo Real Madrid e Barça: c’è l’Atlético e molte altre, sempre al massimo livello. È un campionato fantastico, con club grandi e storici».

    Con la sua forma attuale, Zabiri crede di potersi «adattare senza problemi» al Barcellona o all’Atletico, e i fatti sembrano dargli ragione. Ma possiede anche le qualità per affermarsi in Premier League.

    Il suo istinto da goleador, il gioco aereo e la resistenza lo renderebbero adatto anche alla Premier. Il Newcastle lo vede come erede di Wissa, mentre all’Aston Villa potrebbe affiancare Nicolas Jackson in attacco.

    L’Arsenal, però, è la squadra che ne avrebbe più bisogno: Gyokeres non ha ancora convinto Arteta e Havertz non è una prima punta, quindi Zabiri colmerebbe una lacuna.

    Sarebbe inoltre una risorsa fondamentale per il Manchester United, privo di un sostituto all’altezza dell’infortunato Benjamin Sesko. Anche Leeds e Ipswich sono stati accostati a Zabiri, ma lui ha le qualità per puntare più in alto. La tentazione di restare nella sua nuova zona di comfort sarà forte, ma il campionato più competitivo può far esplodere il suo potenziale.