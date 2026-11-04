"Lo stile di gioco del Racing Santander mi ha convinto a venire qui", ha dichiarato Yassir Zabiri dopo il suo arrivo in prestito dal Rennes ad agosto. "Amo la Spagna e credo che questo sia l'ambiente giusto per me".
Il direttore sportivo del Racing, Chema Aragon, ha confermato: «Ha le qualità che cercavamo: si muove bene negli spazi, è efficace sotto porta, intelligente e rapido nell’adattamento».
Le loro previsioni si sono rivelate corrette: prima dell’esordio Zabiri si era posto l’obiettivo di segnare almeno 10 gol con il Racing, ma è già a quota otto in 11 presenze.
Attualmente è quarto nella classifica marcatori, a sette gol da Raphinha, quattro da Mbappé e due da Yamal. Un risultato impressionante, soprattutto considerando che il Racing, neopromosso, è sedicesimo e non ha la rosa del Barcellona o del Real Madrid.
La sua classe potrebbe risultare decisiva per evitare la retrocessione, visto che il Racing, tornato in Liga dopo 14 anni, naviga a metà classifica. Qualunque sia l’esito, il futuro sembra luminoso: Aston Villa e Newcastle lo seguono già in vista di gennaio.
Zabiri potrebbe persino scatenare un’asta tra i club d’élite della Premier: è davvero così bravo. Quella che sembra un’ascesa improvvisa è in realtà il frutto di una resilienza costante: il giocatore è caduto più volte, ma si è sempre rialzato, convinto che il suo momento sarebbe arrivato.