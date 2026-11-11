The Shortlist: come Nicolo Tresoldi è diventato uno degli obiettivi principali non solo di Milan e Juventus ma anche di Arsenal, Chelsea e Manchester City

Nato a Cagliari, Nicolò Tresoldi è figlio di Emanuele, ex difensore con vent’anni di carriera tra Atalanta, Cesena, Novara, SPAL e la Nazionale Under 21 (sei presenze). Fin da bambino ha mostrato talento per il calcio.

Da bambino si trasferisce a Gubbio e cresce nel vivaio dell’ASD Fontanelle, dove si fa notare come centravanti sotto la guida del primo allenatore, Marco Bedini. A 12 anni viene notato da diversi club importanti, ma viene respinto.

«Ha fatto provini con Atalanta, Milan, Fiorentina, Bologna e Juventus, ma tutti gli hanno detto “abbiamo già giocatori di quel livello” e lo hanno scartato», ha rivelato Bedini a La Gazzetta dello Sport. «Lo dicevano anche a me. Nico tornava a Gubbio e continuava a segnare. Era appassionato di tennis e si divertiva lì. Per un po’ ha alternato racchetta e scarpini, e a volte saltava gli allenamenti per i provini».

Tifoso del Milan, Tresoldi ispirava il suo gioco a una leggenda rossonera, un vero cacciatore di gol: «Già a 12 anni segnava in ogni modo, destro, sinistro o di testa, infilandosi in area. D’altronde il suo idolo è sempre stato Pippo Inzaghi. A volte lo imitava; facevamo sessioni mirate per insegnargli come muoversi in area».

Tresoldi ha confermato la sua fedeltà ai rossoneri, dichiarando: «Li seguo ancora. Devo tutto a mio nonno: era un tifoso del Milan ed era l’istruttore di golf di [Marco] Van Basten!»