The Shortlist: come Nicolo Tresoldi è diventato uno degli obiettivi principali non solo di Milan e Juventus ma anche di Arsenal, Chelsea e Manchester City

In una fredda notte di novembre a Eindhoven, Nicolas Tresoldi ha scritto il proprio nome nella storia della Champions League. Il ventiduenne ha superato il marcatore, insaccando di testa un cross di Joaquin Seys e portando in vantaggio il Club Brugge contro il PSV. È così diventato il primo tedesco a segnare cinque goal in una stagione di Champions con una squadra non tedesca.
Il ct della Germania Jurgen Klopp, che in conferenza stampa ha definito il goal «incredibile», lo ha inserito nei piani per una futura convocazione. Tresoldi, cittadino tedesco ma nato in Italia, è seguito anche da Roberto Mancini, che spera di convincerlo a scegliere la Nazionale azzurra.
È in corso un braccio di ferro tra i due Paesi e Tresoldi potrebbe presto diventare oggetto di una guerra di offerte: Chelsea e Manchester City hanno già inviato osservatori per seguirlo.
Si dice che anche il Milan e la Juventus lo stiano monitorando, ma sembra nato per la Premier League. È un attaccante forte e intelligente, letale con entrambi i piedi: una rarità nel calcio moderno, e il meglio deve ancora venire.