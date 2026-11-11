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Nicolo Tresoldi Shortlist 1:1Getty/GOAL

The Shortlist: come Nicolo Tresoldi è diventato uno degli obiettivi principali non solo di Milan e Juventus ma anche di Arsenal, Chelsea e Manchester City

L'attaccante del Club Brugge sta segnando goal a raffica sia in campionato che in Europa, attirando l'attenzione dei club più importanti del mondo.

James Westwood
Tradotto da

  • In una fredda notte di novembre a Eindhoven, Nicolas Tresoldi ha scritto il proprio nome nella storia della Champions League. Il ventiduenne ha superato il marcatore, insaccando di testa un cross di Joaquin Seys e portando in vantaggio il Club Brugge contro il PSV. È così diventato il primo tedesco a segnare cinque goal in una stagione di Champions con una squadra non tedesca.

    Il ct della Germania Jurgen Klopp, che in conferenza stampa ha definito il goal «incredibile», lo ha inserito nei piani per una futura convocazione. Tresoldi, cittadino tedesco ma nato in Italia, è seguito anche da Roberto Mancini, che spera di convincerlo a scegliere la Nazionale azzurra.

    È in corso un braccio di ferro tra i due Paesi e Tresoldi potrebbe presto diventare oggetto di una guerra di offerte: Chelsea e Manchester City hanno già inviato osservatori per seguirlo.

    Si dice che anche il Milan e la Juventus lo stiano monitorando, ma sembra nato per la Premier League. È un attaccante forte e intelligente, letale con entrambi i piedi: una rarità nel calcio moderno, e il meglio deve ancora venire.

  • Il calcio gli scorre nelle vene

    A portrait of Emanuele Tresoldi of Atalanta
    Getty Images Sport

    Il padre di Tresoldi, calciatore italiano, ha giocato in 13 squadre diverse nel corso della sua lunga carriera.

    Nato a Cagliari, Nicolò Tresoldi è figlio di Emanuele, ex difensore con vent’anni di carriera tra Atalanta, Cesena, Novara, SPAL e la Nazionale Under 21 (sei presenze). Fin da bambino ha mostrato talento per il calcio.

    Da bambino si trasferisce a Gubbio e cresce nel vivaio dell’ASD Fontanelle, dove si fa notare come centravanti sotto la guida del primo allenatore, Marco Bedini. A 12 anni viene notato da diversi club importanti, ma viene respinto.

    «Ha fatto provini con Atalanta, Milan, Fiorentina, Bologna e Juventus, ma tutti gli hanno detto “abbiamo già giocatori di quel livello” e lo hanno scartato», ha rivelato Bedini a La Gazzetta dello Sport. «Lo dicevano anche a me. Nico tornava a Gubbio e continuava a segnare. Era appassionato di tennis e si divertiva lì. Per un po’ ha alternato racchetta e scarpini, e a volte saltava gli allenamenti per i provini».

    Tifoso del Milan, Tresoldi ispirava il suo gioco a una leggenda rossonera, un vero cacciatore di gol: «Già a 12 anni segnava in ogni modo, destro, sinistro o di testa, infilandosi in area. D’altronde il suo idolo è sempre stato Pippo Inzaghi. A volte lo imitava; facevamo sessioni mirate per insegnargli come muoversi in area».

    Tresoldi ha confermato la sua fedeltà ai rossoneri, dichiarando: «Li seguo ancora. Devo tutto a mio nonno: era un tifoso del Milan ed era l’istruttore di golf di [Marco] Van Basten!»

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  • La svolta

    Hamburger SV v Hannover 96 - Second Bundesliga
    Getty Images Sport

    L'Hannover non ha mai visto Tresoldi nella sua versione più prolifica, ma lui ha dato un grande contributo alla squadra in altri modi

    Nel 2017 Tresoldi si trasferisce ad Hannover con la famiglia per il lavoro della madre, responsabile delle hostess di una compagnia aerea. L’anno dopo entra nel vivaio dell’Hannover 96 e, grazie a un’intelligenza calcistica superiore alla sua età, sale rapidamente nelle squadre giovanili.

    Dopo aver scalato le giovanili, esordisce in prima squadra nel luglio 2022 in 2. Bundesliga contro il Kaiserslautern. Compiuti 18 anni, firma il primo contratto da professionista, diventa titolare e viene convocato nella Nazionale Under 21 tedesca.

    Nonostante ciò, l’Hannover non l’ha mai considerato il proprio principale finalizzatore: in tre stagioni ha segnato 14 gol in 77 presenze, sette dei quali nel campionato 2024-25. Gli allenatori lo schieravano soprattutto per la sua capacità di giocare di spalle alla porta e per il lavoro sporco in fase difensiva, pur generando sempre un alto valore di expected goals (xG), segno del suo potenziale.

    Il Bruges lo ha notato e lo ha prelevato dall’Hannover nel giugno 2025 per 7 milioni di euro, cifra record per il club tedesco. La dirigenza, pur dispiaciuta, ha accettato la cessione come necessaria fonte di introito in seconda divisione.

    «Con Nicolo perdiamo un volto dell’Hannover 96, ma siamo orgogliosi di averlo accompagnato dai primi passi nel vivaio fino alla Champions League», ha dichiarato l’amministratore delegato Markus Mann. «È risaputo che, come club di seconda divisione, viviamo anche dei proventi dei trasferimenti, e quest’estate abbiamo avuto un’altra opportunità. Nel complesso, è un pacchetto che l’Hannover 96 non aveva mai avuto prima”.

  • Diventare un “killer”

    Club Brugge KV v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    Tresoldi si è gradualmente trasformato in un vero goleador nella sua stagione d&#x27;esordio al Bruges, contribuendo alla conquista del titolo nazionale.

    All’Hannover Tresoldi si abbassava spesso per ricevere il pallone, ma il Bruges lo voleva dentro l’area di rigore. In una squadra ambiziosa, che ha raggiunto gli ottavi di Champions 2024-25, ha finalmente trovato i passaggi giusti.

    Nella prima metà della sua stagione d’esordio allo stadio Jan Breydel, Tresoldi ha segnato solo sei gol in tutte le competizioni, adattandosi al ritmo della Pro League belga e al salto di qualità della Champions League, senza però mostrare nervosismo. In Europa è stato particolarmente incisivo, segnando all’esordio nella vittoria per 4-1 sul Monaco e poi l’1-0 in un emozionante 3-3 contro il Barcellona.

    Dopo la sosta invernale ha cambiato marcia: in simbiosi con il regista Hans Vanaken, ha iniziato a segnare con continuità, chiudendo l’annata a 23 reti, di cui 6 nei play-off che hanno portato il Bruges al titolo.

    Ha fornito anche nove assist, ma è diventato soprattutto un bomber. Il cambio di passo è arrivato con Ivan Leko, subentrato a Nicky Hayen a dicembre: il nuovo tecnico gli ha chiesto di gestire le energie e di attaccare la linea difensiva.

    Dopo la doppietta nel 2-2 contro l’Anderlecht a marzo, Leko ha svelato l’altro segreto: «Si sta creando la fortuna da solo. Arriva per primo e se ne va per ultimo. Tiro, palestra, yoga: fa di tutto per migliorare. Grande impegno, grande successo».

    Intanto il portiere dell’Anderlecht Colin Coosemans lo ha elogiato: «È un giocatore completo: killer in area, bravo con entrambi i piedi e grande lavoratore».

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  • L'eroe della Champions League

    FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    L'Inter, campione d'Italia in carica, è stata sorpresa in casa dal Bruges, non riuscendo a contenere Tresoldi.

    Chiunque segua Tresoldi in questa stagione condivide l'opinione di Coosemans. Non è più solo una rivelazione in Belgio, ma uno degli attaccanti più in forma d'Europa: 14 gol in 17 presenze con il Bruges.

    Dopo quattro giornate di Champions, Tresoldi è secondo nella classifica marcatori con 5 gol, alle spalle di Anastasios Douvikas (Como, 6 reti) e davanti al “terminator” del Manchester City Erling Haaland. La sua prova migliore è arrivata a San Siro contro i campioni di Serie A dell’Inter.

    L’imponente numero 9 ha siglato una tripletta storica, guidando il Bruges al 4-3 sui nerazzurri e superando il record di Karim Adeyemi come più giovane tedesco con una tripletta in Champions, a soli 22 anni e 257 giorni.

    È il primo giocatore del Bruges a segnare tre gol in una singola partita di Champions League e solo il secondo nella storia della competizione a riuscirci in trasferta a San Siro, dopo Gareth Bale con il Tottenham nel 2020. Ha aperto le marcature con un rigore trasformato con grande sicurezza, ha raddoppiato approfittando di un errore del portiere nerazzurro Josep Martínez e ha chiuso il tris con un istintivo tiro al volo.

    Per Tresoldi, legato ai rivali storici dell’Inter, è stata una serata da sogno: Ho ricevuto molti messaggi dai tifosi milanesi che mi chiedevano di segnare e vincere. Sono felice per il Club Brugge e per il calcio belga, ma per me è stato un po’ come un derby. È davvero emozionante!

    L’allenatore Leko lo considera già troppo grande per il Brugge: «È umile, consapevole del proprio talento e lavora sodo. Diventerà uno dei migliori in Europa».

    Il portiere del Bruges Yann Sommer, ex Inter, ha concluso: «Nico è un grande attaccante, sempre pericoloso. Avrà una grande carriera».

  • C'è solo l'imbarazzo della scelta

    SOCCER JPL D9 CLUB BRUGGE VS STVV
    AFP

    Se continuerà a brillare con il Bruges, la prossima estate Tresoldi avrà l’imbarazzo della scelta tra i top club.

    Tresoldi ha commentato le speculazioni sul suo futuro in nazionale dopo la partita contro l’Inter, dicendo a Sky: «Ho parlato con Klopp, Mancini e le federazioni di entrambi i Paesi; hanno capito il mio punto di vista. A casa parlo sempre italiano, sono anche nato in Italia. Vedremo. Ora mi sto divertendo con la Nazionale Under 21 tedesca: abbiamo un Europeo da giocare la prossima estate, un trofeo che mio padre ha vinto con l’Italia e che vorrei conquistare anch’io. Poi vedremo».

    Non sarà l’unica scelta cruciale: secondo i media belgi, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Atlético Madrid seguono il talento del Bruges, mentre Chelsea, Manchester City e Arsenal – che ha già acquistato Tzolis per 40 milioni – potrebbero sfidarsi per il suo cartellino, senza dimenticare l'interesse di Milan e Juventus.

    Tresoldi potrebbe scegliere tra club d’élite di quattro dei cinque principali campionati europei. Il Bruges ne chiede fino a 50 milioni, cifra che appare irrisoria considerando il suo potenziale.

    Se optasse per la Premier, l’Arsenal sembrerebbe la destinazione ideale, non solo per ritrovare Tzolis. I campioni in carica di Mikel Arteta puntano a confermare il titolo e a tornare in Champions, ma per fare il salto di qualità serve un centravanti di livello mondiale, visto che Gyokeres e Havertz non convincono.

    Sebbene Tresoldi non sia ancora a quel livello, possiede le qualità per arrivarci e Arteta potrebbe offrirgli la piattaforma giusta. A Chelsea e City troverebbe Joao Pedro e Haaland, mentre all’Arsenal potrebbe essere subito protagonista. I Gunners farebbero bene ad agire in fretta: se Tresoldi continuerà a trascinare il Brugge oltre le sue possibilità, sarà uno dei giocatori più ambiti dell’estate 2027.

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