Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Brunner - 1:1Getty/GOAL

The Shortlist: perché il Manchester United e non solo dovrebbe puntare su Paris Brunner, bomber del Monaco che ha attirato l'attenzione di Klopp

Il ventenne attaccante ha iniziato alla grande la stagione in Francia e ha ancora tantissimo potenziale da sviluppare

James Westwood
Tradotto da

  • Paris Brunner ha iniziato a 14 anni, nel 2020, nel vivaio del Borussia Dortmund. In quattro anni ha segnato 56 gol in 74 presenze nelle giovanili, distinguendosi anche in campo internazionale.

    Nel 2023 ha vinto il Europeo Under 17 con la Germania, conquistando la Scarpa d’Oro (4 gol) e il premio come Miglior Giocatore. Nello stesso anno ha guidato la nazionale al trionfo al Mondiale Under 17 in Indonesia, realizzando 5 reti – compresa quella in finale contro la Francia – e ricevendo il Pallone d’Oro.

    L’ex allenatore del Borussia Dortmund, Edin Terzic, lo definì «un talento straordinario», e il club provò a trattenerlo con un contratto da professionista. Senza un accordo definitivo, però, per evitare di perderlo a zero, nel agosto 2024 lo cedette al Monaco per 4 milioni di euro.

    A 18 anni ha lasciato la sua zona di comfort per trasferirsi in un nuovo Paese, ma non ha mai avuto dubbi. «Il Monaco mi ha mostrato un percorso sportivo chiaro, spiegandomi come intendono pianificare il mio futuro e farmi crescere», ha dichiarato Brunner a Sport BILD. «Questo apprezzamento e questa chiarezza mi hanno immediatamente convinto e impressionato. Ho avuto la sensazione che mi volessero davvero».

    Oggi l’attaccante tedesco sta già ripagando il Monaco per la fiducia: si sta affermando come uno degli attaccanti più temuti della Ligue 1, attirando l’attenzione del nuovo ct della nazionale maggiore, Jurgen Klopp, e potrebbe presto finire nel mirino dei club d’élite europei.

  • Segnali incoraggianti

    NK Olimpija Ljubljana v Cercle Brugge KSV - UEFA Conference League 2024/25 League Phase MD5
    Getty Images Sport

    Brunner ha mostrato il suo talento unico in Belgio, nonostante un infortunio

    Il Monaco lo cedette subito in prestito al Cercle Brugge, in Pro League belga, per fargli fare esperienza tra i professionisti e in Europa. Non fu facile: l’allenatore Miron Muslic si aspettava molto da lui.

    Muslic predilige un pressing alto che esige grande impegno fisico, e Brunner fatica a conquistarsi un posto da titolare. «Paris ha le qualità, ma adattarsi a questa intensità richiede tempo», spiega il tecnico dopo averlo utilizzato solo due volte da subentrato nei primi tre mesi.

    Brunner ha sfruttato le poche occasioni avute, anche se un infortunio lo ha tenuto fermo da metà dicembre a fine febbraio.

    Ha segnato sei gol in otto presenze da titolare, soprattutto in Conference League: ha messo in crisi la difesa dell’Hearts nella vittoria interna per 2-0 e ha firmato il definitivo 1-1 contro l’Istanbul Basakşehir con un preciso colpo di testa a pallonetto su punizione.

    Dotato di esplosività, tecnica e fiuto del gol, Brunner è risultato difficile da contenere. Tuttavia, la sua capacità decisionale in area richiedeva ancora lavoro. Per questo il Monaco lo ha richiamato alla prima squadra allo Stade Louis II per la stagione 2025-26, evitando un nuovo prestito.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "Di livello mondiale per la sua età"

    Germany v Romania - U20 International Friendly
    Getty Images Sport

    La prima stagione completa di Brunner al Monaco è stata deludente, ma ha continuato a dare il meglio di sé con la maglia della Germania


    Entrare nella formazione titolare del Monaco si è rivelato arduo. Brunner era dietro a Mika Biereth e al titolare Folarin Balogun nella gerarchia e, secondo il*Nice-Matin*, l’allora allenatore Adi Hutter dubitava del suo atteggiamento.

    Con Hutter ha totalizzato solo due brevi ingressi in Ligue 1 prima dell’esonero dell’allenatore; nemmeno con il successore Sébastien Pocognoli la situazione è migliorata. Il tecnico belga gli ha concesso appena 127 minuti in tutte le competizioni, mandandolo spesso a giocare e allenarsi con la squadra Under 21 del club.

    Un anno frustrante, ma Brenner è rimasto positivo, sostenendo la pazienza con le sue prestazioni nella Nazionale Under 20 tedesca: otto gol in quattro presenze nell’Elite League, tra cui una doppietta nel 4-0 all’Italia e una tripletta nel 6-0 alla Romania.

    «Paris dà il meglio quando sente la piena fiducia dello staff. I suoi risultati con la Germania Under 20 ne dimostrano il carattere», ha dichiarato il ct Hannes Wolf. «Non sembra un giocatore che fatica a trovare spazio in club; qui assume un ruolo di leadership e mantiene le promesse. La sua efficienza sotto porta è ancora di livello mondiale per la sua età».

  • Dimostrare finalmente il proprio valore

    FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-MARSEILLE
    AFP

    Sotto la guida del nuovo allenatore del Monaco, Filipe Luis, Brunner si è affermato come il giocatore di punta della squadra.

    A giugno il Monaco ha esonerato Pocognoli per mancata qualificazione alla Champions League e ha scelto Filipe Luis come nuovo allenatore. L’ex tecnico del Flamengo, campione con Atlético Madrid e Chelsea da giocatore, ha subito visto il talento di Brunner e gli ha dato spazio.

    Con Balogun e Matthias Abline, ingaggiato in estate, out per infortunio, Brunner è stato schierato centravanti titolare all’esordio in Champions League contro il Gornik Zabrze e, in Polonia, ha firmato il definitivo 3-2.

    Da allora, il ventenne ha segnato altri cinque gol in sei presenze, tra cui una doppietta nella vittoria contro il Marsiglia del 30 agosto. Il primo è arrivato di testa da dentro l’area piccola, il secondo in contropiede: ha ricevuto il rinvio dalla metà campo, ha tagliato verso l’interno e, con freddezza, ha battuto il portiere sul primo palo.

    Luis ha definito l’azione un “capolavoro” che ha sigillato il 2-0 nel derby. “È stato eccezionale”, ha aggiunto. “Fin dall’inizio si è fatto notare in campo e in allenamento: gol, pressing, aiuto in difesa, voglia di imparare. Mi piacciono questi giocatori. Finché parlerà in campo, avrà il suo posto”.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • Cercare la polemica

    FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-MONACO
    AFP

    Brunner si è messo nei guai dopo un&#x27;esultanza controversa davanti ai tifosi dello Strasburgo.

    Brunner ha segnato un possibile “Gol della stagione”, regalando al Monaco un 1-1 in trasferta contro lo Strasburgo. Sotto di un gol a 20 minuti dalla fine, la squadra di Luis ha trovato la scintilla quando Brunner, ricevendo appena fuori dal cerchio di centrocampo, ha avviato l’azione.

    Il giovane talento tedesco ha avanzato e, da 25 iarde, ha calciato un tiro potente che si è infilato in rete dopo aver sfiorato l’interno del palo. Il portiere dello Strasburgo Filip Jorgensen, in prestito dal Chelsea, non è riuscito ad arrivarci nemmeno distendendosi, tanta era la velocità e la potenza impressa da Brunner.

    Subito dopo, però, Brunner ha corso verso la curva dello Strasburgo ed esultato mimando il gesto di tagliarsi la gola, del tutto superfluo

    «I tifosi insultavano la mia famiglia. Non volevo mancare di rispetto, ma l’emozione mi ha tradito. Volevo solo dire: “Che gol, è finita”» ha spiegato nella zona mista.

    Luis, in conferenza stampa, ha preso le sue difese: «È un ragazzo appassionato e intenso; in quel momento di esultanza ha sbagliato. Si è scusato subito, sui social e di persona. È un bravo ragazzo, non succederà più».

    Purtroppo gli insulti dagli spalti fanno parte del calcio moderno e, quasi sempre, ignorarli è la scelta migliore. Brunner ha poi fatto un gesto di scuse quando ha segnato di nuovo sei giorni dopo nella vittoria per 2-1 contro il Lens, ma il danno era fatto.

    La LFP lo ha squalificato per quattro turni con la condizionale: salterà le prime due gare di Ligue 1 dopo la sosta, contro Tolosa e Lorient. In vetta con 13 punti, cinque in più del PSG campione in carica, il Monaco non poteva permettersi di perdere il suo giocatore più in forma per un episodio di indisciplina.

  • "Le porte non sono chiuse"

    Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - U19 Championship Final
    Getty Images Sport

    Il Dortmund ha avuto problemi con Brunner, ma resta un grande ammiratore dell’asso tedesco.

    "A parte questo, è stato perfetto. Non si è mai lamentato quando non giocava", ha aggiunto Luis. "Mi ha solo dimostrato, con i fatti, che voleva giocare: segnando, correndo, pressando e difendendo. Non posso lamentarmi del suo carattere. Voglio solo che continui così".

    Non è la prima volta che Brunner finisce al centro delle polemiche. La sua partecipazione ai Mondiali Under 17 del 2023 fu messa in dubbio quando il Dortmund lo sospese a tempo indeterminato per aver partecipato a una festa in cui furono causati danni a proprietà altrui.

    Il club lo ha multato anche per i ritardi alle riunioni di squadra. Poi, durante un ritiro a Marbella con la prima squadra, ha violato il coprifuoco e Terzic lo ha escluso da un’amichevole contro lo Standard Liegi.

    Alla fine non si è dimostrato all’altezza e il BVB non ha inserito una clausola di riacquisto quando è passato al Monaco. Ciò non toglie che a Signal Iduna Park fosse comunque apprezzato.

    «Non so se sarebbe cresciuto altrettanto con noi, visto il livello dei nostri attaccanti. Ha scelto un’altra strada. È un ragazzo fantastico», ha dichiarato a BILD il direttore sportivo del Dortmund Lars Ricken. «A Dortmund girano voci, ma in campo dà sempre il massimo. Le porte per Parigi restano aperte».

    Queste parole dimostrano quanto Brunner abbia impressionato con la maglia del Monaco negli ultimi due mesi. Il suo valore cresce di partita in partita e, se continuerà così, altre porte si apriranno.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • Obiettivo ideale

    FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LENS
    AFP

    Il Manchester United farebbe male a non puntare su Brunner, uno dei migliori attaccanti a prezzo vantaggioso sul mercato.

    Uno di loro potrebbe ricevere la convocazione in Nazionale maggiore già a novembre. Brunner non era nella prima lista della Germania di Klopp, ma l’ex tecnico del Liverpool ha suggerito che il giocatore è sulla strada giusta.

    «Non gli ho parlato, ma conosco il Paris. Finora ha fatto un lavoro fantastico… dal punto di vista calcistico», ha detto Klopp ai giornalisti con un sorriso ironico. «È un grande talento da anni e – non voglio anticipare nulla – potrebbe essere convocato con l’Under 21. Da noi non c’era spazio, ma di lui abbiamo parlato».

    Klopp potrebbe non rimpiangere di non averlo convocato, visto che la sua Germania ha vinto solo una delle quattro partite della Nations League, segnando appena tre gol. Nel frattempo Brunner ha esordito con l’Under 21 segnando una doppietta nella vittoria per 4-0 sulla Lettonia nelle qualificazioni agli Europei.

    Brunner ha dichiarato di essere «al settimo cielo», mentre il ct Under 21 Antonio Di Salvo ha aggiunto: «Non vogliamo frenarlo», suggerendo che sarà presto titolare o verrà promosso in Nazionale maggiore.

    Le voci sul suo futuro cresceranno con l’avvicinarsi della finestra di mercato di gennaio: si parla di osservatori del Liverpool già all’opera. Se il Manchester United avesse buon senso, dovrebbe prenderlo in considerazione.

    Tra i top club della Premier, i Red Devils sono quelli che hanno più bisogno di un nuovo attaccante: il titolare Sesko è out per un persistente infortunio allo stinco e Zirkzee non garantisce incisività. Attualmente valutato 15 milioni di euro su Transfermarkt, Brunner sarebbe un affare per lo United, che deve fare i conti con un budget limitato.

    La sua fisicità grezza unita a un istinto acuto in area lo rende ideale per la Premier, e all’occorrenza può giocare anche come ala sinistra. Se lo United cerca un attaccante forte negli uno contro uno e capace di trasformare le mezze occasioni in gol, non deve cercare oltre.

    Sì, deve ancora maturare, ma i benefici superano di gran lunga i rischi. È il giocatore capace di cambiare le partite che lo United cerca. Meglio muoversi in fretta, prima che le big europee si sveglino.