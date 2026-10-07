The Shortlist: perché il Manchester United e non solo dovrebbe puntare su Paris Brunner, bomber del Monaco che ha attirato l'attenzione di Klopp

A giugno il Monaco ha esonerato Pocognoli per mancata qualificazione alla Champions League e ha scelto Filipe Luis come nuovo allenatore. L’ex tecnico del Flamengo, campione con Atlético Madrid e Chelsea da giocatore, ha subito visto il talento di Brunner e gli ha dato spazio.

Con Balogun e Matthias Abline, ingaggiato in estate, out per infortunio, Brunner è stato schierato centravanti titolare all’esordio in Champions League contro il Gornik Zabrze e, in Polonia, ha firmato il definitivo 3-2.

Da allora, il ventenne ha segnato altri cinque gol in sei presenze, tra cui una doppietta nella vittoria contro il Marsiglia del 30 agosto. Il primo è arrivato di testa da dentro l’area piccola, il secondo in contropiede: ha ricevuto il rinvio dalla metà campo, ha tagliato verso l’interno e, con freddezza, ha battuto il portiere sul primo palo.

Luis ha definito l’azione un “capolavoro” che ha sigillato il 2-0 nel derby. “È stato eccezionale”, ha aggiunto. “Fin dall’inizio si è fatto notare in campo e in allenamento: gol, pressing, aiuto in difesa, voglia di imparare. Mi piacciono questi giocatori. Finché parlerà in campo, avrà il suo posto”.