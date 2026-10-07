The Shortlist: perché il Manchester United e non solo dovrebbe puntare su Paris Brunner, bomber del Monaco che ha attirato l'attenzione di Klopp

Paris Brunner ha iniziato a 14 anni, nel 2020, nel vivaio del Borussia Dortmund. In quattro anni ha segnato 56 gol in 74 presenze nelle giovanili, distinguendosi anche in campo internazionale.
Nel 2023 ha vinto il Europeo Under 17 con la Germania, conquistando la Scarpa d’Oro (4 gol) e il premio come Miglior Giocatore. Nello stesso anno ha guidato la nazionale al trionfo al Mondiale Under 17 in Indonesia, realizzando 5 reti – compresa quella in finale contro la Francia – e ricevendo il Pallone d’Oro.
L’ex allenatore del Borussia Dortmund, Edin Terzic, lo definì «un talento straordinario», e il club provò a trattenerlo con un contratto da professionista. Senza un accordo definitivo, però, per evitare di perderlo a zero, nel agosto 2024 lo cedette al Monaco per 4 milioni di euro.
A 18 anni ha lasciato la sua zona di comfort per trasferirsi in un nuovo Paese, ma non ha mai avuto dubbi. «Il Monaco mi ha mostrato un percorso sportivo chiaro, spiegandomi come intendono pianificare il mio futuro e farmi crescere», ha dichiarato Brunner a Sport BILD. «Questo apprezzamento e questa chiarezza mi hanno immediatamente convinto e impressionato. Ho avuto la sensazione che mi volessero davvero».
Oggi l’attaccante tedesco sta già ripagando il Monaco per la fiducia: si sta affermando come uno degli attaccanti più temuti della Ligue 1, attirando l’attenzione del nuovo ct della nazionale maggiore, Jurgen Klopp, e potrebbe presto finire nel mirino dei club d’élite europei.