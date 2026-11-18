Come prevedibile, Lamine Yamal è stato votato miglior giovane dell’anno per la terza volta consecutiva alla cerimonia del Pallone d’Oro 2026. Un riconoscimento meritato dopo una stagione in cui ha aiutato il Barcellona a confermarsi campione di Liga e la Spagna a vincere il secondo titolo mondiale della propria storia. Il 19enne ha superato di poco il compagno di club e di nazionale Pau Cubarsi nella votazione, condotta da una giuria composta da ex vincitori del Pallone d’Oro a partire dal 1969. Warren Zaire-Emery del Paris Saint-Germain si è classificato terzo.

L’icona del Barcellona Lionel Messi, che detiene il record di otto Palloni d’Oro, ha messo Yamal e Cubarsi rispettivamente al primo e al secondo posto, scegliendo però a sorpresa Ibrahim Maza per il terzo. È stato l’unico giurato a collocare il centrocampista del Bayer Leverkusen così in alto, assegnandogli di fatto un solo punto e lasciandolo al nono posto tra i 10 candidati.

Ricevere quell’attenzione da chi è considerato il miglior giocatore della storia del calcio era però già una sorta di premio. Come ha detto Maza a RTL e Sky Sports Germany: «Essere stato scelto da Messi è un grande onore per me. È qualcosa di speciale. Ti dà un’enorme motivazione in più. Vincere il Pallone d’Oro è uno dei miei sogni».

Maza è ora seguito da club di tutta Europa, tra cui il Paris Saint-Germain, vincitore delle ultime due edizioni della Champions League. «Poter giocare per un club così importante sarebbe ovviamente un grandissimo sogno», ha aggiunto. «Credo che tutti sappiano quanto sia importante il Paris e che sia uno dei migliori club al mondo, insieme a Real Madrid, Barcellona e Arsenal».

Se Mikel Arteta ha letto quell’intervista, dovrebbe cercare di anticipare gli altri club. Maza merita un’opportunità ai massimi livelli ed è facile immaginare che possa brillare in Premier League con l’Arsenal grazie alla sua abilità tecnica, all’eccezionale visione di gioco e all’instancabile impegno.