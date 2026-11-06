Stephen Mfuni, il giovane talento del Manchester City che vuole aiutare il Coventry a restare in Premier League

Mfuni è stato ceduto in prestito al Watford poche settimane dopo quella partita di coppa, in sostituzione di Max Alleyne, richiamato al City per far fronte a una crisi di infortuni in difesa. "Max mi ha parlato degli aspetti positivi di questo posto: di quanto sia bello e accogliente e di quanto siano cordiali i giocatori e lo staff - ha detto appena arrivato - Ho scoperto come lavorano per far crescere i giocatori. Sono entusiasta di farne parte".

Valon Behrami, assistente del direttore sportivo, ha spiegato cos'abbia visto il Watford nel giovane calciatore: "È un giocatore intelligente che difende bene gli spazi alle spalle della difesa. Sa portare bene palla dalla difesa, è veloce e può giocare sia come difensore centrale che come terzino sinistro".

Mfuni si è presto imposto da titolare, ma il prestito è finito prima che potesse affermarsi davvero: a marzo, nella partita persa 3-1 a Stoke, un infortunio alla caviglia lo ha costretto a uscire e a tornare anticipatamente al City.