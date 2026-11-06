Stephen Mfuni, il giovane talento del Manchester City che vuole aiutare il Coventry a restare in Premier League

La lotta per la salvezza non è il palcoscenico ideale per un giovane, ma Stephen Mfuni sta sfruttando l’occasione per emergere nel Coventry.
A soli 18 anni, il centrale arrivato in prestito dal Manchester City sta dimostrando di essere decisivo per la squadra di Frank Lampard, in lotta per la salvezza in Premier League, e ha già incassato gli elogi della leggenda di Inghilterra e Chelsea.
Non è una sorpresa: a 16 anni Mfuni già brillava nell'Under 21 del City. Alto, atletico, a suo agio con la palla e forte nei duelli aerei, ha come riferimento Josko Gvardiol e Virgil van Dijk.
Anche GOAL, di conseguenza, sta osservando da vicino questa promessa della difesa.