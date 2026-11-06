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GFX Stephen Mfuni NXGN 1-1GOAL

Stephen Mfuni, il giovane talento del Manchester City che vuole aiutare il Coventry a restare in Premier League

Il difensore, cresciuto sotto Pep Guardiola, è un pupillo di Frank Lampard da quando è arrivato in prestito agli Sky Blues, neopromossi in Premier League.

Peter McVitie
Tradotto da

  • La lotta per la salvezza non è il palcoscenico ideale per un giovane, ma Stephen Mfuni sta sfruttando l’occasione per emergere nel Coventry.

    A soli 18 anni, il centrale arrivato in prestito dal Manchester City sta dimostrando di essere decisivo per la squadra di Frank Lampard, in lotta per la salvezza in Premier League, e ha già incassato gli elogi della leggenda di Inghilterra e Chelsea.

    Non è una sorpresa: a 16 anni Mfuni già brillava nell'Under 21 del City. Alto, atletico, a suo agio con la palla e forte nei duelli aerei, ha come riferimento Josko Gvardiol e Virgil van Dijk.

    Anche GOAL, di conseguenza, sta osservando da vicino questa promessa della difesa.

  • GLI INIZI

    Manchester City v Tottenham Hotspur - FA Youth Cup Quarter Final
    Getty Images Sport

    Guardiola lo ha inserito nella rosa del City per il precampionato all'età di 16 anni, dopo la sua rapida ascesa nelle giovanili.

    Mfuni aveva nove anni quando è entrato a far parte del City, dopo aver pensato di andare al Liverpool. È cresciuto rapidamente nel vivaio, distinguendosi nell'Under 21 a 16 anni.

    Si trovava così a suo agio tra giocatori più grandi che Pep Guardiola lo ha convocato per il tour precampionato negli Stati Uniti dopo il titolo di Premier League 2023/24.

    "Ho sempre sognato di essere allenato da Pep ed è stata un’esperienza davvero unica; il fatto che lui ti dia consigli su come giocare nel tuo ruolo ti fa capire che c’è una possibilità - ha detto parlando di quell’esperienza inestimabile, durante la quale è entrato dalla panchina per giocare nelle fasi finali della vittoria in amichevole contro il Chelsea - Anche allenarmi con Haaland è stata semplicemente un’esperienza diversa".

    Nel 2024 Mfuni ha vinto la FA Youth Cup con il City e l’anno dopo la Premier League Under 21. Prima che se ne rendesse conto, Guardiola lo ha convocato in panchina per Champions e Premier.

    Il giovanissimo Stephen ha così esordito nella vittoria per 10-1 contro l’Exeter in FA Cup all’inizio di quest’anno, subentrando ad Aké all’intervallo.

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  • LA SVOLTA

    stephen mfuni Watford

    La sua esperienza al Watford era iniziata bene, ma si è conclusa in modo brusco e sfortunato.

    Mfuni è stato ceduto in prestito al Watford poche settimane dopo quella partita di coppa, in sostituzione di Max Alleyne, richiamato al City per far fronte a una crisi di infortuni in difesa. "Max mi ha parlato degli aspetti positivi di questo posto: di quanto sia bello e accogliente e di quanto siano cordiali i giocatori e lo staff - ha detto appena arrivato - Ho scoperto come lavorano per far crescere i giocatori. Sono entusiasta di farne parte".

    Valon Behrami, assistente del direttore sportivo, ha spiegato cos'abbia visto il Watford nel giovane calciatore: "È un giocatore intelligente che difende bene gli spazi alle spalle della difesa. Sa portare bene palla dalla difesa, è veloce e può giocare sia come difensore centrale che come terzino sinistro".

    Mfuni si è presto imposto da titolare, ma il prestito è finito prima che potesse affermarsi davvero: a marzo, nella partita persa 3-1 a Stoke, un infortunio alla caviglia lo ha costretto a uscire e a tornare anticipatamente al City.

  • COME STA ANDANDO

    Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Sotto la guida di Frank Lampard, Mfuni sembra a suo agio, mentre il Coventry cerca di risalire la classifica.

    Mfuni sta ora mettendo alla prova le proprie capacità in Premier League, con il Coventry neopromosso. L’infortunio al polpaccio di Amenda e il passaggio di Lampard da una difesa a tre a una a quattro gli hanno offerto l’occasione di mettersi in luce.

    Stephen ha lasciato il segno entrando dalla panchina contro il Newcastle, segnando con una corsa in profondità e un tiro preciso nella gara vinta 4-1 dal Coventry. È stato inoltre titolare nel 3-1 contro il Sunderland, dando a Lampard ulteriori motivi per fidarsi di lui grazie a diversi interventi difensivi e alcuni blocchi.

    "Alcuni giocatori sono di un certo livello, altri di un livello superiore - ha dichiarato il suo manager - È giovane e non voglio elogiarlo troppo, potrebbe montarsi la testa. Ma è un ragazzo adorabile e sicuro di sé, si è ambientato alla grande nel centro di allenamento ed è anche umile, ha un modo di fare davvero piacevole, senza nemmeno parlare del suo talento. Sono entusiasta di lui, farà molta strada nel calcio".

    Il diciottenne ha già raggiunto i vertici delle nazionali giovanili: alla prima convocazione nell’Inghilterra Under 21 è partito titolare come terzino sinistro nella vittoria per 4-2 contro il Kazakistan, per poi tornare al centro della difesa nella sconfitta contro l’Irlanda poche settimane dopo.

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  • I PUNTI DI FORZA

    Coventry City v Fulham - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    È veloce, alto, agile e abile con la palla: qualità fondamentali per un giovane difensore.

    A proprio agio con la palla, Mfuni avanza testa alta cercando un passaggio in profondità. La sua rapida accelerazione lo porta spesso davanti alla porta avversaria, lezione appresa da Guardiola.

    "Mi ha aperto la mente, vede cose che prima non vedevo - ha dichiarato al Manchester Evening News dopo aver segnato un gol nella FA Youth Cup lo scorso anno - Anche spingere in avanti: non lo facevo molto nella scorsa stagione. Ma ora lo faccio e sto segnando. Penso sempre al numero di gol che servono per vincere e cerco di spingere la squadra in avanti dalla difesa per conquistare un’altra Youth Cup".

    Contro il Newcastle quella sicurezza si è tradotta in una progressione conclusa in rete. Ma Mfuni si è dimostrato solido anche nei duelli aerei, unendo statura e una velocità sorprendente.

  • MARGINI DI MIGLIORAMENTO

    Coventry City v Sunderland - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Ancora inesperto e in fase di sviluppo fisico, Mfuni deve evitare interventi avventati.

    A causa della conclusione anticipata del proprio prestito al Watford, Mfuni ha perso un’esperienza preziosa verso la fine della scorsa stagione. Ora, catapultato nella lotta per non retrocedere in Premier League, ha avuto poco tempo per adattarsi alla pressione psicologica e al carico fisico del calcio di alto livello.

    Spesso si butta a terra quando affronta un attaccante, rischiando falli o di essere superato.

    Due anni fa, durante la preparazione estiva con Guardiola, aveva imparato l’importanza di essere "più aggressivo" e di "anticipare all'ultimo gli attaccanti e usare la propria struttura fisica", come lui stesso ha dichiarato.

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  • GVARDIOL E VAN DIJK FONTI D'ISPIRAZIONE

    Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Come ruolo è simile al suo compagno di squadra del City, ma deve ancora imparare molto.

    Giovane, coraggioso e tecnico, con un’indole offensiva: Mfuni è tutto questo. E si nota l’influenza di Gvardiol, idolo del City. La sua statura e il gioco aereo lo avvicinano inoltre a Van Dijk.

    "Mi ispiro a Josko, un po’ a Van Dijk in fase difensiva, ma soprattutto a Josko. Lui può giocare sia terzino sinistro che difensore centrale. E un po’ anche a Stones, perché è bravo anche con la palla", ha detto.

    Mfuni non è aggressivo a terra quanto Gvardiol né dominante di testa quanto Van Dijk, ma ha fatto sue alcune delle loro migliori qualità.

  • E ADESSO?

    Coventry City v Sunderland - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Il difensore deve continuare a convincere Lampard, per sperare di entrare presto nella rosa del City.

    A 16 anni Mfuni ha attirato l’attenzione di Guardiola e, due anni dopo, ha ricevuto gli elogi di Lampard per le sue prestazioni in Premier League.

    Attualmente in lizza per un posto da titolare al Coventry, il nazionale inglese Under 21 proverà a mantenere il club delle West Midlands in Premier prima di tornare a Manchester.

    Se manterrà continuità e crescita, per il giovane Mfuni non ci saranno limiti.

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