Enzo Maresca ha un compito enorme al Manchester City dopo la batosta nel Community Shield e senza Rodri ceduto al Barcellona

L'Arsenal ha travolto il Manchester City con una vittoria per 3-0 nel Community Shield di domenica, con Riccardo Calafiori, Kai Havertz e Martin Odegaard a segno per conquistare il trofeo. È stato il margine di vittoria più ampio in una finale di Community Shield dal 2014, e avrebbe facilmente potuto essere ancora più largo vista la supremazia dell'Arsenal.

Non a caso, la leggenda dei Rangers Ally McCoist ha detto durante la telecronaca della partita per TNT Sport: «Il divario tra Arsenal e Man City oggi è il più grande che abbia visto tra queste due squadre da molto tempo». McCoist ha anche definito la prestazione del City «preoccupantemente» scarsa, una conclusione che sarà sicuramente condivisa dai suoi tifosi e da Enzo Maresca.

Sebbene il tradizionale prologo della stagione sia ampiamente considerato un'amichevole precampionato di lusso, il nuovo tecnico del City ha potuto trarre ben pochi aspetti positivi dal Principality Stadium di Cardiff. L'italiano ha molto su cui riflettere dopo aver iniziato la sua esperienza con un tonfo, non ultimo come riportare equilibrio a centrocampo in assenza del talismano Rodri, destinato al Barcellona.