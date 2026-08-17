Enzo Maresca ha un compito enorme al Manchester City dopo la batosta nel Community Shield e senza Rodri ceduto al Barcellona
L'Arsenal ha travolto il Manchester City con una vittoria per 3-0 nel Community Shield di domenica, con Riccardo Calafiori, Kai Havertz e Martin Odegaard a segno per conquistare il trofeo. È stato il margine di vittoria più ampio in una finale di Community Shield dal 2014, e avrebbe facilmente potuto essere ancora più largo vista la supremazia dell'Arsenal.
Non a caso, la leggenda dei Rangers Ally McCoist ha detto durante la telecronaca della partita per TNT Sport: «Il divario tra Arsenal e Man City oggi è il più grande che abbia visto tra queste due squadre da molto tempo». McCoist ha anche definito la prestazione del City «preoccupantemente» scarsa, una conclusione che sarà sicuramente condivisa dai suoi tifosi e da Enzo Maresca.
Sebbene il tradizionale prologo della stagione sia ampiamente considerato un'amichevole precampionato di lusso, il nuovo tecnico del City ha potuto trarre ben pochi aspetti positivi dal Principality Stadium di Cardiff. L'italiano ha molto su cui riflettere dopo aver iniziato la sua esperienza con un tonfo, non ultimo come riportare equilibrio a centrocampo in assenza del talismano Rodri, destinato al Barcellona.
Il vuoto lasciato da Rodri
Dopo che Odegaard ha firmato il terzo gol dell'Arsenal appena tre minuti dopo l'inizio del secondo tempo, la leggenda del Liverpool Jamie Carragher ha reagito pubblicando su X: "Il Manchester City deve tenersi Rodri". Magari fosse così semplice.
Rodri non faceva parte della comitiva del City in trasferta a Cardiff e, come se non bastasse per infierire sulle ferite dei tifosi dopo la sconfitta, è stato ampiamente riportato che l'ex asso dell'Atletico Madrid sia ormai vicino a completare il trasferimento al Barcellona. Secondo The Athletic, i due club hanno raggiunto un accordo per una cifra finale di 65 milioni di sterline (88 milioni di dollari) inclusi i bonus, un dato significativo per il City visto che Rodri ha solo 12 mesi rimanenti nel suo attuale contratto, ma si potrebbe facilmente sostenere che il suo valore in campo superi di gran lunga quella cifra.
Avendo già perso due leggende del club come Bernardo Silva e John Stones, insieme all'amato allenatore Pep Guardiola, il City era inevitabilmente destinato ad attraversare una fase di transizione di qualche tipo. Ma Rodri è assolutamente insostituibile, un punto che l'Arsenal ha ribadito con forza questo fine settimana.
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Anderson delude al debutto con il City
In assenza di Rodri, Maresca ha scelto Mateo Kovacic e il nuovo acquisto estivo da 116 milioni di sterline (157 milioni di dollari) Elliot Anderson alla base del centrocampo, con risultati deludenti. Kovacic ha fatto del suo meglio per dare continuità al gioco del City, ma non ha dato abbastanza l'impressione di voler spezzare le linee, mentre Anderson è apparso completamente fuori ritmo fin dal fischio d'inizio.
Il nazionale inglese non è riuscito a registrare neppure un tackle o un'intercettazione, mentre l'Arsenal prendeva il pieno controllo della zona centrale del campo. Ha anche delle colpe sul primo gol dei Gunners, con Myles Lewis-Skelly che ha saltato con facilità il suo connazionale inglese prima di servire un delizioso passaggio in profondità per Calafiori.
Maresca ha posto fine al suo calvario sostituendolo con Rico Lewis allo scoccare dell'ora di gioco, ma la partita era già di fatto chiusa. Un po' di ruggine è comprensibile dopo le sue imprese al Mondiale, ma la pressione su Anderson aumenterà se non alzerà drasticamente il suo livello nelle prime settimane della nuova stagione di Premier League.
Tzolis manda in tilt Khusanov
Maresca avrà senza dubbio anche qualche rimpianto per le sue scelte di formazione. Schierare Abdukodir Khusanov come terzino destro si è rivelato chiaramente un boomerang, anche se non è stato aiutato dal forfait di Matheus Nunes nel riscaldamento a causa di un infortunio, mentre l'internazionale uzbeko ha faticato invano a tenere sotto controllo il nuovo esterno sinistro dell'Arsenal Christos Tzolis.
Khusanov si è fatto trovare sulle gambe nella costruzione del gol di Havertz, permettendo a Tzolis di accentrarsi e colpire di testa il pallone verso il centro, dove l'internazionale tedesco ha segnato da distanza ravvicinata. I movimenti intelligenti di Tzolis hanno mandato costantemente in confusione Khusanov per tutta la partita e costretto Ruben Dias a uscire e provare a coprire i mezzi spazi, lasciando più spazio al resto dell'attacco dell'Arsenal per colpire.
Non è stato affatto l'unico ad avere colpe, però. Nico O'Reilly è sembrato l'ombra di se stesso sull'altro lato, mentre Josko Gvardiol è stato insolitamente impreciso, e Odegaard ha fatto a fette il croato quando si è involato per segnare il terzo gol dell'Arsenal. Se la difesa del City continuerà a sembrare così aperta anche domenica prossima, il Bournemouth avrà una grande occasione per provocare una grossa sorpresa nel primo turno di partite di Premier League.
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Maresca deve tornare al punto di partenza?
Anche il City non ha creato abbastanza pericoli in avanti, con Jeremy Doku e Antoine Semenyo principali responsabili sulle fasce. Il terminator norvegese Erling Haaland, intanto, non è mai entrato in partita, facendo registrare appena sette tocchi prima di essere richiamato al 53'.
Phil Foden è apparso brillante, fresco di firma sul suo nuovo contratto a lungo termine, ma stava combattendo una battaglia persa. Maresca era così disperato da affidarsi a Jack Grealish all'intervallo, concedendo all'ex stella dell'Aston Villa la sua prima presenza con il City in 15 mesi. Non sorprende che non sia riuscito a cambiare l'inerzia della partita, essendo rientrato solo di recente da un grave infortunio.
È però la situazione a centrocampo quella che sta dando a Maresca il mal di testa più grande. Con l'eroe della Coppa del Mondo della Spagna Rodri destinato a tornare in patria e Tijjani Reijnders che, secondo quanto riferito, è in procinto di completare il trasferimento al club saudita Al-Qadsiah, il City ha un problema di profondità della rosa.
Nico Gonzalez può alternarsi con Anderson e Kovacic, ma serve altro. La stagione del City potrebbe dipendere dalla chiusura degli affari per il wonderkid del Lille Ayyoub Bouadd e per l'ex pupillo di Maresca al Chelsea Enzo Fernandez prima della chiusura del mercato, con il secondo che probabilmente richiederà una cifra superiore a 120 milioni di sterline (162 milioni di dollari).
Anche se ci riuscissero, però, si ha la sensazione che l'addio di Rodri proietterà un'ombra persistente. È semplicemente il miglior centrocampista difensivo del mondo e Maresca avrebbe fatto affidamento su di lui quando inizialmente ha accettato l'incarico al City. Ora potrebbe essere necessario tornare al punto di partenza.