Osservandolo, colpiscono il suo primo tocco, la capacità di avanzare palla al piede e la precisione nei passaggi. Ha una rapida girata, gioca a testa alta per leggere il campo e usa bene entrambi i piedi.

«È bravo con la palla, sa gestire il gioco e trovare soluzioni. È un ottimo giocatore e siamo molto soddisfatti di lui», ha dichiarato Grim. «Sean è fondamentale nella costruzione: esce per recuperare palloni e distribuire il gioco dalla difesa».

Nativo di Volendam, è stato paragonato a Frenkie de Jong per la sua tendenza ad arretrare e lanciare il contropiede, ma i suoi veri modelli sono Pedri del Barcellona, Federico Valverde del Real Madrid e Vitinha del Paris Saint-Germain.

«Sono i miei modelli e spero un giorno di giocarci contro. È il mio sogno, ci credo», ha dichiarato aVI, rivelando la sua ammirazione per la Liga.

Da piccolo guardavo spesso Andrés Iniesta, soprattutto nel Clásico: non ero ancora nato, ma a 10 anni già capivo il calcio e lui era ancora al top. Negli ultimi anni ho seguito di più Pedri e Vitinha. Federico Valverde è molto bravo, ma è un tipo di giocatore diverso.

"Ho un ricordo particolarmente vivido di Pedri. Adoro guardarlo giocare: è davvero il mio giocatore preferito. La sua calma, la sua intelligenza, la capacità di liberarsi negli spazi stretti. Sembra tutto facile quando lo fa; è una gioia da vedere."