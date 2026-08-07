Sean Steur: il nuovo talento del Newcastle, pagato 23 milioni di sterline, che si ispira a Pedri del Barcellona
Il trasferimento di Sean Steur al Newcastle per 23 milioni di sterline (31 milioni di dollari) non era previsto. Pochi mesi fa il diciottenne stava per rinnovare con l’Ajax e affermarsi in un ruolo chiave dopo un esordio promettente. La rottura delle trattative ha però permesso ai Magpies di strappare ad Amsterdam una delle promesse più brillanti dei Paesi Bassi, lasciando sbalorditi gli osservatori di entrambi i paesi.
Uno dei primi acquisti della nuova strategia di reclutamento del Newcastle, il talentuoso olandese è un investimento per il futuro, ma è atteso in campo già ora per dare competitività a un centrocampo che ha perso Sandro Tonali e perderà Bruno Guimaraes a fine stagione.
In Olanda molti ritengono che il passaggio sia avvenuto troppo presto: Steur ha solo 23 presenze in prima squadra. I dubbi sono cresciuti quando l’allenatore Eddie Howe ha lasciato il club, e ora si chiede se il nuovo tecnico Matthias Jaissle gli concederà spazio.
Ma quanto vale davvero questo giocatore della Nazionale Under 19 olandese? Perché il Newcastle lo ha ingaggiato? E come ha fatto l’Ajax a lasciarsi sfuggire un talento del genere? GOAL indaga sul background di questa promessa del centrocampo.
Dove tutto ha avuto inizio
Steur ha completato senza difficoltà il percorso nel vivaio dell’Ajax, dove era arrivato a otto anni, esordendo in prima squadra contro l’Heracles nella stagione 2024-25. Ma i tifosi dell’Ajax avevano già intravisto il suo talento.
Un anno dopo il suo ingresso nelle giovanili, fu scelto per esibirsi in un numero di palleggi davanti al pubblico della Johan Cruijff Arena prima di una partita di Eredivisie contro l’AZ. Riuscì a palleggiare oltre 2.400 volte e avrebbe continuato, ma gli fu chiesto di smettere per consentire l’inizio della partita.
«Il mio sogno è diventare un ottimo giocatore all’Ajax e poi fare un bel passo avanti», ha dichiarato Steur quando è stato nominato “Talento dell’anno” del club, pochi mesi dopo il suo esordio. «Per ora non penso a quest’ultimo aspetto. Prima di tutto, voglio crescere bene qui e cercare di imparare il più possibile».
L’Ajax aveva pensato di cederlo in prestito al Volendam per la stagione 2025-26, dove avrebbe ritrovato il fratello Roy, ma l’operazione fu bloccata dal consulente Louis van Gaal.
Raccontando la vicenda a *Voetbal International* mesi dopo, Steur ha dichiarato: «Era presente a una sessione di allenamento durante la preparazione precampionato e dopo abbiamo chiacchierato. Mi ha detto: “Con me giocheresti sempre”. Un bel complimento da una leggenda del calcio, che mi ha motivato e fatto sentire la sua fiducia».
La scorsa stagione ha continuato a crescere in seconda serie con lo Jong Ajax, finché l’allenatore Fred Grim non l’ha chiamato in panchina per alcune gare di Eredivisie.
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La grande svolta
Dopo un breve ingresso contro il Groningen nel dicembre 2025, ha esordito da titolare in prima squadra, servendo l’assist per il pareggio nella vittoria 4-2 in Champions League sul Qarabag. Quattro giorni dopo è sceso in campo nel Klassieker contro il Feyenoord alla Johan Cruijff Arena.
Steur è parso subito a suo agio: sempre pronto a pressare e lanciarsi in avanti, è rimasto calmo e lucido nella vittoria per 2-0 sui rivali storici. Da allora è quasi sempre rimasto in campo.
L’ex stella dell’Eredivisie Kenneth Perez, commentando su ESPN, ha detto: «È stato il miglior centrocampista in campo. Ha portato calma, ha sempre chiesto la palla. È l’esempio perfetto di un giocatore dell’Ajax, anche in una squadra che non gioca come l’Ajax.
Trasuda calma e non ha paura di nulla. Ha solo 17 anni, ma è sicuro di sé, imposta il ritmo e non è timido. All’Ajax piace vedere i propri esordienti così.
È una qualità che molti giocatori dell’Ajax non hanno.”
Mesi dopo, a Rotterdam, punì di nuovo il Feyenoord: approfittò di un rinvio sbagliato e infilò l’angolo alto per l’1-0, dimostrando la sua rapida crescita.
Nonostante la stagione altalenante dell’Ajax, chiuso al quinto posto in Eredivisie, il giovane talento è spesso emerso come nota positiva. Ha giocato titolare nella dolorosa sconfitta 3-1 contro il Groningen che ha portato alle dimissioni di Grim. In difficoltà in fase difensiva, è rimasto solido in possesso palla, guadagnandosi i complimenti dell’allenatore avversario Dick Lukkien, che ha detto: «Ha fatto giocare l’Ajax a calcio».
La sua freschezza ha dato slancio a una squadra spesso fiacca. Il nuovo gioiello del vivaio, destinato a diventare un pilastro del centrocampo, ha ridato entusiasmo ai tifosi di Amsterdam.
Come va?
L’Ajax voleva legare il giovane a un nuovo contratto fino al 2030, vista l’attenzione crescente dall’estero. A fine 2025 l’Eintracht Francoforte ha trattato con gli olandesi, e presto anche Liverpool, Arsenal e Manchester United si sono mostrati interessati. Il contratto attuale scade nel 2028 e il rinnovo sembrava probabile, quindi l’Ajax restava tranquillo.
«Quest’anno ho giocato tanto, imparato molto e fatto esperienze preziose. Spero di trarne grande beneficio l’anno prossimo», ha dichiarato aVI ad aprile. «Il mio obiettivo è crescere e diventare un giocatore migliore».
Ha aggiunto: «Onestamente, non penso troppo al contratto. Il mio agente se ne occupa, io voglio solo concentrarmi sulle ultime partite, che sono fondamentali. I tifosi dell’Ajax non devono preoccuparsi».
A quel punto la situazione si era già complicata. Dopo che a febbraio il direttore tecnico Alex Kroes era stato sostituito da Jordi Cruyff, l’entourage di Steur aveva ricevuto segnali contrastanti sui piani del club per la giovane promessa, secondo ESPN. L’Ajax, intanto, aveva iniziato a cercare centrocampisti più esperti, come Dani Ceballos del Real Madrid. Verso la fine della stagione l’allenatore ad interim Oscar Garcia lo aveva talvolta escluso dall’undici titolare per motivi difensivi, e non c’era certezza di un ruolo chiave con il nuovo tecnico Michel.
Altre fonti hanno accusato il padre del giocatore, Johan, di aver chiesto una cifra troppo alta durante le trattative e di aver presentato a Cruyff una lista di richieste, inclusa la garanzia di un posto da titolare per il figlio, aumentando le tensioni con i dirigenti dell’Ajax.
L’incertezza ha attirato club di Inghilterra, Germania e Italia, ma il Newcastle è stato il più rapido a chiudere l’affare per rinforzare il centrocampo.
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I punti di forza principali
Osservandolo, colpiscono il suo primo tocco, la capacità di avanzare palla al piede e la precisione nei passaggi. Ha una rapida girata, gioca a testa alta per leggere il campo e usa bene entrambi i piedi.
«È bravo con la palla, sa gestire il gioco e trovare soluzioni. È un ottimo giocatore e siamo molto soddisfatti di lui», ha dichiarato Grim. «Sean è fondamentale nella costruzione: esce per recuperare palloni e distribuire il gioco dalla difesa».
Nativo di Volendam, è stato paragonato a Frenkie de Jong per la sua tendenza ad arretrare e lanciare il contropiede, ma i suoi veri modelli sono Pedri del Barcellona, Federico Valverde del Real Madrid e Vitinha del Paris Saint-Germain.
«Sono i miei modelli e spero un giorno di giocarci contro. È il mio sogno, ci credo», ha dichiarato aVI, rivelando la sua ammirazione per la Liga.
Da piccolo guardavo spesso Andrés Iniesta, soprattutto nel Clásico: non ero ancora nato, ma a 10 anni già capivo il calcio e lui era ancora al top. Negli ultimi anni ho seguito di più Pedri e Vitinha. Federico Valverde è molto bravo, ma è un tipo di giocatore diverso.
"Ho un ricordo particolarmente vivido di Pedri. Adoro guardarlo giocare: è davvero il mio giocatore preferito. La sua calma, la sua intelligenza, la capacità di liberarsi negli spazi stretti. Sembra tutto facile quando lo fa; è una gioia da vedere."
C'è margine di miglioramento
Steur ha mostrato qualità e ambizione, e in pochi dubitano del suo futuro nel calcio. Deve però colmare alcune lacune.
Oscar Garcia lo ha esortato a essere più incisivo: ha chiuso la stagione con un gol e due assist. Non ha fatto meglio in Eerste Divisie con lo Jong Ajax prima della svolta.
«È un aspetto che voglio aggiungere al mio gioco», ha dichiarato Steur a ESPN. «Devo essere più incisivo in fase di conclusione: devo tirare di più. Creare occasioni non basta, devo migliorare in tutto. Ci sto lavorando in allenamento.
Analizzo i video per capire cosa funziona e cosa no. Un giocatore come me dovrebbe segnare otto-dieci gol a stagione."
Anche la fase difensiva richiede ulteriori miglioramenti.
Garcia ritiene che il centrocampo dell’Ajax, con lui in campo, sia troppo esposto e manchi di grinta, e per questo lo ha riportato in panchina. È stato criticato per la sua compiacenza nella sconfitta interna per 2-1 contro il Twente: ha perso fiato e ha lasciato che Bart van Rooij lo superasse facilmente, conquistando il pallone prima del gol vittoria nel finale.
«Dopo quel gol mi sono sentito in colpa», ammette. «È difficile spiegarlo, ma il mio ruolo richiede di inseguire l’avversario. Devo migliorare».
Non è stata l’unica volta in cui è apparso insicuro: a volte sembra apatico in fase difensiva ed esita a lottare per il pallone, finendo per scomparire quando l’Ajax perde il controllo del gioco. Anche nella partita elogiata da Lukkien è stato criticato per aver evitato i propri compiti.
«Il problema di quei ragazzi è che, secondo la filosofia dell’Ajax, tutto ruota attorno a: cosa fai con la palla? Ma tu sei un centrocampista; cosa fai senza palla? A un certo punto devi andare a riprendere il pallone. Girano in tondo a centrocampo senza mai affrontare un duello», ha spiegato l’ex centrocampista del PSV Arnold Bruggink, sintetizzando il problema di Steur.
«Glielo abbiamo ripetuto in accademia», ha dichiarato Grim a gennaio. «Sean deve assumersi più responsabilità, e ora si vede che ci sta lavorando».
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E adesso?
"Vediamo un potenziale concreto in Sean e crediamo che possa diventare un giocatore prezioso per noi negli anni a venire", ha dichiarato Eddie Howe quando il Newcastle ha annunciato il suo arrivo con un contratto quinquennale.
Il nuovo acquisto potrebbe aver temuto il peggio quando l’allenatore si è dimesso poche settimane dopo, ma ha convinto alcuni tifosi del Newcastle con la prova in un’amichevole contro il Gateshead. In Olanda, però, molti dubitano delle sue chance in Premier League: il suo talento è chiaro, ma è inesperto e deve ancora crescere in tutti gli aspetti del gioco.
Se otterrà spazio con il nuovo allenatore Jaissle, non potrà permettersi errori e dovrà adattarsi in fretta a ritmo e richieste, visto che il Newcastle ha già perso Tonali e presto anche Guimaraes.
«È un talento, un grande talento, ma questo è tutto», ha tagliato corto Wim Kieft, vincitore di sei Eredivisie con Ajax e PSV. Il campione europeo 1988 ritiene che Steur abbia convinto solo in due o tre occasioni e non sia ancora abbastanza determinante per la Premier.
«Steur è destinato a fallire al Newcastle United», ha aggiunto.
Giovane centrocampista sicuro di sé, Steur è convinto di poter smentire i suoi critici. È talentuoso, ambizioso e determinato a farcela dopo aver lasciato Amsterdam per Tyneside. Ora sta a lui dimostrare il suo valore.