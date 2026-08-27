Quando il calcio incontra il rap: le carriere musicali di Memphis Depay, Rafael Leão e degli altri giocatori "prestati" alla musica

Leao è considerato una delle migliori ali d’Europa: con il Milan ha creato 145 azioni da goal in 291 presenze e vanta anche 49 presenze con la Nazionale portoghese. Ma l’hip-hop è il suo secondo amore: nel 2021 ha pubblicato un EP di sette tracce, “Beginning”, con lo pseudonimo WAY 45, ispirato al codice postale 2845 della sua città natale, Seixal.

Due anni dopo ha pubblicato il debutto in studio “My Life In Each Verse”, un progetto autobiografico di 17 brani che fonde hip-hop, soul e R&B. Il disco, ambizioso, racconta la sua famiglia e i sacrifici giovanili, ma i giochi di parole semplici e la scarsa varietà dal punto di vista vocale lo rendono a tratti un prodotto faticoso.

Nel 2025 l’EP “12:12” ne ha confermato la crescita: otto brani trap più aggressivi in cui Leao lascia da parte l’immagine calcistica per parlare di fede e pressione pubblica.

Per ora WAY 45 è un artista indipendente di medio livello per quanto riguarda lo streaming, e il guadagno economico è secondario.

«Ho sempre voluto fare qualcosa nella musica e trovo che mi permetta davvero di esprimermi, perché sono timido», ha dichiarato a Rolling Stone nel 2023. «Sono una persona timida e non sempre mostro le mie emozioni e i miei sentimenti. Ma attraverso la musica riesco a farlo, è proprio come un altro mondo per me».

Nonostante qualche consiglio un po' severo dall’ex compagno rossonero Zlatan Ibrahimovic, Leao va avanti: «Ha riso e mi ha detto di pensare solo al calcio, ma gli amici mi spingono a proseguire».