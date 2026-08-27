Quando il calcio incontra il rap: le carriere musicali di Memphis Depay, Rafael Leão e degli altri giocatori "prestati" alla musica
Da quando l'icona inglese John Barnes ha rappato nel brano “World In Motion” dei New Order in occasione dei Mondiali del 1990 in Italia, molti calciatori hanno iniziato a provare il mondo dell’hip-hop, spesso con uscite sporadiche per promuovere eventi o costruire un brand personale. Ma per alcuni la musica è molto di più.
Per Memphis Depay, Rafael Leão, Moise Kean e Alex Iwobi il rap è uno sfogo creativo e un modo per evadere dalla pressione costante che caratterizza il calcio di alto livello. Lo studio di registrazione diventa un rifugio dove esprimere gioia, dolore e temi a cui tutti loro tengono.
Affinando le proprie abilità al microfono nel tempo libero, potrebbero un giorno abbandonare gli scarpini per un microfono e lanciarsi in una vera e propria carriera musicale. Ma hanno davvero la stoffa per sfondare nel rap?
Rafael Leão
Leao è considerato una delle migliori ali d’Europa: con il Milan ha creato 145 azioni da goal in 291 presenze e vanta anche 49 presenze con la Nazionale portoghese. Ma l’hip-hop è il suo secondo amore: nel 2021 ha pubblicato un EP di sette tracce, “Beginning”, con lo pseudonimo WAY 45, ispirato al codice postale 2845 della sua città natale, Seixal.
Due anni dopo ha pubblicato il debutto in studio “My Life In Each Verse”, un progetto autobiografico di 17 brani che fonde hip-hop, soul e R&B. Il disco, ambizioso, racconta la sua famiglia e i sacrifici giovanili, ma i giochi di parole semplici e la scarsa varietà dal punto di vista vocale lo rendono a tratti un prodotto faticoso.
Nel 2025 l’EP “12:12” ne ha confermato la crescita: otto brani trap più aggressivi in cui Leao lascia da parte l’immagine calcistica per parlare di fede e pressione pubblica.
Per ora WAY 45 è un artista indipendente di medio livello per quanto riguarda lo streaming, e il guadagno economico è secondario.
«Ho sempre voluto fare qualcosa nella musica e trovo che mi permetta davvero di esprimermi, perché sono timido», ha dichiarato a Rolling Stone nel 2023. «Sono una persona timida e non sempre mostro le mie emozioni e i miei sentimenti. Ma attraverso la musica riesco a farlo, è proprio come un altro mondo per me».
Nonostante qualche consiglio un po' severo dall’ex compagno rossonero Zlatan Ibrahimovic, Leao va avanti: «Ha riso e mi ha detto di pensare solo al calcio, ma gli amici mi spingono a proseguire».
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Alex Iwobi
Con il nome d'arte “17”, Alex Iwobi, cresciuto nel vivaio dell’Arsenal, nel 2024 ha pubblicato il singolo d’esordio “Don’t Shoot” con Chuba Akpom (Ipswich Town) e Medy Elito (ex Under 19 inglese). Il testo prova ad allontanare i giovani dalla violenza di strada, mentre il video rende omaggio alle loro origini nell’est di Londra.
Iwobi, oggi colonna del Fulham e autore di 99 presenze con la Nigeria, nello stesso anno ha pubblicato il secondo singolo “What's Luv”, omaggio alle sue radici africane, per poi dedicarsi a un progetto più ampio. Questo è stato completato e presentato al pubblico lo scorso aprile, quando Iwobi è diventato il primo calciatore della Premier League a pubblicare un EP: nove tracce intitolate “More To Life”.
Il progetto si colloca nel Luxury Rap, dove la spavalderia prevale sui testi profondi, ma mostra anche radici nigeriane. Il suo flow è incisivo, la produzione eccellente, e la presenza del centrocampista dell’Aston Villa e della nazionale belga Amadou Onana nel brano “Mine” aggiunge una dose di energia. Pur dovendo ancora trovare un'identità sonora precisa, l’EP mostra potenzialità e Iwobi ci tiene a far conoscere a tutti questo suo lato creativo.
"Tutti conoscono Alex Iwobi il calciatore, ma è ora che la gente capisca che ho molto più del calcio, che mi piace dedicarmi a tante cose. E ovviamente la musica è una di queste", ha dichiarato in una recente intervista a Native. "Non voglio che la gente pensi che la musica mi distragga perché, allo stesso tempo, il calcio è la mia professione principale".
"Da quando sono al Fulham [dal 2023] sento che è il momento giusto. Il mio agente, gli amici e la famiglia mi sostengono, perciò mi sento libero di esprimermi attraverso la musica".
Memphis Depay
"Giocare solo a calcio? Non fa per me", ha dichiarato Memphis Depay aHYPEBEAST all’inizio di quest’anno. "Il mio nome va oltre il calcio, in ciò che vivo, in ciò che faccio e in ciò che rappresento".
In effetti, il calciatore della Nazionale olandese vanta una carriera di grande successo, iniziata al PSV e proseguita con Manchester United, Lione, Barcellona, Atlético Madrid e Corinthians, che gli ha appena offerto un nuovo contratto. Ha però rafforzato la propria immagine anche come rapper.
Nel 2017 ha iniziato a pubblicare musica indipendente, ispirata alle sue origini e ai tanti viaggi. Nel 2020 ha lanciato il primo album, «Heavy Stepper», tra lusso, moda e ricordi di infanzia. L’album ricorre a cliché del rap e Depay ha dovuto precisare che il verso «Ho bisogno di soldi come i Glazer» in “Big Fish” non era una stoccata ai proprietari dello United.
Ha comunque totalizzato milioni di visualizzazioni su YouTube e Spotify ed è cresciuto grazie all’EP del 2025 “Favelas”, che fonde trap e funk per raccontare la sua nuova vita in Brasile.
Quest’estate ha suscitato polemiche per una lunga disputa con i dirigenti del Corinthians: prima del rinnovo, il club aveva ritirato l’offerta di proroga biennale e lui ha accusato la società di «comportamento inaccettabile». Dopo aver contribuito a portare la squadra ai quarti di finale della Copa Libertadores, ha pubblicato il video di “Don’t Panic” in cui la sede del Corinthians appare in fiamme.
I tifosi hanno poi protestato contro la dirigenza per il caos finanziario, ma Depay ha risposto che il video era stato girato mesi prima, scrivendo sui social: «Spero che la protesta resti pacifica. La mia musica è solo arte».
Nonostante tutto, Depay promette nuove uscite. «Passo molte ore in studio, investo i miei soldi in sessioni e video, quindi è una cosa seria», ha dichiarato a HYPEBEAST citando Tupac, Jay-Z e 50 Cent tra le sue ispirazioni. «Ho abbastanza materiale per tre album di inediti e questo mi entusiasma».
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Moise Kean
Il percorso calcistico di Kean è iniziato alla Juventus nel 2019; ha poi vestito le maglie dell’Hellas Verona, dell’Everton e del Paris Saint-Germain, ma è stato spesso accusato di non essere all’altezza del proprio potenziale. La svolta arriva nell’estate 2024, quando passa alla Fiorentina dopo un secondo trascorso opaco alla Juve: con 35 goal in 78 presenze in viola, Kean si rilancia e torna in Nazionale.
La felicità a Firenze lo ha spinto a portare la sua passione per la musica a un livello superiore. Nel dicembre 2024, a 26 anni, ha pubblicato il suo primo album rap da solista, “Chosen”,sotto lo pseudonimo KMB. Undici tracce in italiano e inglese, con testi espliciti che alternano riflessioni sulla sua doppia vita di atleta e artista, l’importanza della resilienza e la celebrazione del suo stile di vita sfarzoso.
L'album gli è valso elogi per il flow naturale e l'appeal trasversale, ma il successo più grande doveva ancora arrivare. Il 27 marzo 2025 ha lanciato il singolo “BOMBAY”, con un video che ha messo in luce il suo gruppo rap 19F e raggiunto il grande pubblico. Il brano è entrato nella colonna sonora di EA Sports FC, diventando la prima canzone di un calciatore professionista di alto livello nel videogioco, e ha totalizzato 1,1 milioni di stream.
Interrogato sui motivi della sua svolta discografica, Kean ha dichiarato a Vivo Azzurro TV: “Volevo lanciare un messaggio ai giovani: se potete fare grandi cose, perché non le fate? Scrivo a casa dopo l’allenamento e in viaggio. Mi rilassa e mi rende felice”.
Se continuerà a crescere, il successo musicale potrebbe essere solo una questione di tempo.
Menzioni d'onore
Royston Drenthe, ex ala di Real Madrid ed Everton, ha provato il rap con lo pseudonimo Roya2Faces: nel 2017 il suo singolo “Paranoia” è diventato virale, salvo poi tornare semplicemente a giocare nello Sparta Rotterdam.
L’ex attaccante del Sunderland Asamoah Gyan, celebre per i Mondiali 2010 con il Ghana, ha raggiunto le vette delle classifiche con “African Girls”, brano inciso con il compianto musicista ghanese Castro, e ha vinto il premio come Miglior Singolo Hiplife ai Ghana Music Awards 2010.
Più recentemente il terzino del Bayern Monaco e del Canada Alphonso Davies ha formato il gruppo amatoriale Stugang, durante la pandemia, e nel febbraio 2021 ha pubblicato «Munchen my Throne» per celebrare il rinnovo del contratto.
L’ex attaccante di Liverpool e Olanda Ryan Babel ha pubblicato durante il lockdown l’album hip-hop autobiografico «The Autobiography – Chapter 1», con frecciatine a compagni e allenatori come Rafa Benítez e Louis van Gaal.
Anche l'olandese Noa Lang, con lo pseudonimo Noano, ha pubblicato diversi singoli, tra cui “Waka” (gennaio 2025) che ha totalizzato 4 milioni di visualizzazioni su YouTube.
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