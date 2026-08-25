Prima John Stones, poi Djed Spence e ora Curtis Jones! L'invasione inglese all'Inter dimostra che l'Italia è ancora una destinazione attraente per i giocatori della Premier League

Ancora oggi Ian Rush insiste di non aver mai detto che la sua unica stagione in Italia fosse stata come «vivere in un paese straniero». Tuttavia, anche se la citazione potrebbe non essere reale, i sentimenti espressi sono sempre sembrati veritieri. Per molti, molti anni, la percezione è stata che i giocatori britannici fossero poco attrezzati per affrontare le sfide legate a un trasferimento all'estero, e in particolare in Italia.

Ci sono state alcune notevoli eccezioni alla regola. Il connazionale gallese di Rush, John Charles, è considerato uno dei più grandi giocatori della storia della Juventus, mentre Paul Ince ha sempre detto che le sue due stagioni all'Inter sono state le migliori della sua carriera, e non solo perché ha potuto bere bourbon con Joe Pesci nella cucina di Nicola Berti.

In generale, però, pochi britannici si trasferirono in Italia durante il XX secolo e ancora meno ebbero successo. Gli inglesi sembravano trovare particolarmente difficile ambientarsi, con giocatori come Jimmy Greaves e Paul Gascoigne che chiaramente non avevano il livello di professionalità necessario per imporsi in Serie A. Di conseguenza, il consenso generale era che fosse meglio restare dov'erano.

«Per molto tempo i giocatori inglesi non volevano andare all'estero», ha raccontato l'ex difensore della Fiorentina Micah Richards a Sky Sports, «ma ora tutti sono un po' più aperti a questa possibilità». E non ha torto...