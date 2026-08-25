Prima John Stones, poi Djed Spence e ora Curtis Jones! L'invasione inglese all'Inter dimostra che l'Italia è ancora una destinazione attraente per i giocatori della Premier League
Ancora oggi Ian Rush insiste di non aver mai detto che la sua unica stagione in Italia fosse stata come «vivere in un paese straniero». Tuttavia, anche se la citazione potrebbe non essere reale, i sentimenti espressi sono sempre sembrati veritieri. Per molti, molti anni, la percezione è stata che i giocatori britannici fossero poco attrezzati per affrontare le sfide legate a un trasferimento all'estero, e in particolare in Italia.
Ci sono state alcune notevoli eccezioni alla regola. Il connazionale gallese di Rush, John Charles, è considerato uno dei più grandi giocatori della storia della Juventus, mentre Paul Ince ha sempre detto che le sue due stagioni all'Inter sono state le migliori della sua carriera, e non solo perché ha potuto bere bourbon con Joe Pesci nella cucina di Nicola Berti.
In generale, però, pochi britannici si trasferirono in Italia durante il XX secolo e ancora meno ebbero successo. Gli inglesi sembravano trovare particolarmente difficile ambientarsi, con giocatori come Jimmy Greaves e Paul Gascoigne che chiaramente non avevano il livello di professionalità necessario per imporsi in Serie A. Di conseguenza, il consenso generale era che fosse meglio restare dov'erano.
«Per molto tempo i giocatori inglesi non volevano andare all'estero», ha raccontato l'ex difensore della Fiorentina Micah Richards a Sky Sports, «ma ora tutti sono un po' più aperti a questa possibilità». E non ha torto...
L’invasione inglese all’Inter
John Stones, Djed Spence e Curtis Jones si sono tutti trasferiti all'Inter nell'attuale finestra di mercato: ciò significa che quest'estate i nerazzurri hanno ingaggiato tanti inglesi quanti ne avevano ingaggiati nei precedenti 118 anni della loro esistenza.
Ovviamente, ciascun giocatore aveva le proprie ragioni per trasferirsi a San Siro. Stones, per esempio, ha compiuto 32 anni a maggio e il suo contratto con il Manchester City è scaduto il mese successivo. Dopo aver trascorso tutta la carriera nella sua Inghilterra, e un decennio solo al Manchester City, era entusiasta della prospettiva di trasferirsi all'estero.
«Era qualcosa che avevo sempre voluto fare e, quando si è presentata questa opportunità, ne ho parlato con la mia famiglia ed eravamo certi: volevamo venire qui», ha detto il difensore al canale media dell'Inter.
«Voglio imparare cose nuove, capire un nuovo modo di giocare e vivere un nuovo campionato. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo e questo nuovo viaggio. Non riuscivo a immaginare un posto migliore per farlo». È difficile non essere d'accordo.
Anche tenendo conto del fatto che la Serie A non è più il campionato dominante nel calcio mondiale, è ancora considerata da alcuni come il test definitivo per la disciplina di un difensore.
«In Inghilterra, l'intensità è: “Dobbiamo andare addosso agli avversari, correre più forte di loro”, tutto questo genere di cose», ha detto a The Athletic il difensore di Milan e Inghilterra Fikayo Tomori. «Qui, invece, è mentale non solo nella preparazione della partita e nella gestione delle pressioni esterne e delle aspettative dei tifosi.
«Quello a cui danno così tanto valore qui è restare concentrati e dentro la partita per 90 minuti. Sembra più facile di quanto pensi. Ma è molto più difficile restare nella partita per 90 minuti perché qui ci sono tante situazioni in cui le squadre aspettano quel singolo momento in cui uno degli 11 giocatori commette un errore e poi colpiscono.
«Avere quell'intensità, in termini di concentrazione, in termini di non poter commettere errori, o di doverne commettere il meno possibile. Ovviamente è impossibile non commettere errori, ma farne il meno possibile per vincere questa partita. Questa di per sé è un'intensità e qualcosa a cui ho dovuto abituarmi quando sono arrivato qui all'inizio, perché ci sono così tante informazioni».
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«Si impara tantissimo quando si gioca all'estero»
Spence, ovviamente, ha già esperienza di gioco in Italia, avendo trascorso sei mesi in prestito al Genoa nella seconda metà della stagione 2023-24, ed è stato ben felice di tornare. «Quando giochi all'estero impari tantissimo», ha detto il duttile terzino. «Posso dire di essere diventato un uomo quando ero all'estero e sono grato per questa esperienza».
È interessante notare che Spence non sentiva che trasferirsi in Italia potesse in alcun modo ostacolare le sue ambizioni internazionali. A tratti, durante il periodo di Gareth Southgate sulla panchina dell'Inghilterra, Tomori ha sicuramente sofferto il fatto di giocare in Serie A, e non si può ignorare il fatto che i risultati dei rappresentanti del campionato in Europa siano stati, nelle ultime stagioni, deludenti nella migliore delle ipotesi.
Tuttavia, l'Inter è stata una sorta di eccezione, raggiungendo due finali di Champions League in tre stagioni tra il 2023 e il 2025. Persino la scorsa stagione, nonostante una sorprendente sconfitta nel turno di play-off contro il Bodo-Glimt, è comunque riuscita a impressionare Jones.
«Ci ho giocato contro con il Liverpool ed è una squadra che ama avere il pallone», ha detto il centrocampista al sito ufficiale del club. «Qui ci sono giocatori che possono segnare tanti gol, servire tanti assist e creare molte occasioni. Si percepisce quanto questo gruppo sia unito. L'Inter può competere con le migliori squadre del mondo. Si percepisce anche la fame che c'è qui e, come ho già detto, il sostegno dei tifosi è incredibile. I tifosi dell'Inter sono davvero il dodicesimo uomo.
«La cosa più importante è stata la sensazione che ho provato la scorsa stagione quando ho giocato contro l'Inter in Champions League e ho vissuto la passione che i suoi tifosi hanno per la squadra. Certo, si può parlare anche dei trofei, della storia del club e di tutti i grandi giocatori che hanno indossato questa maglia. Ma i tifosi sono stati il fattore decisivo. Ero sul terreno di gioco di San Siro e li sentivo cantare e sostenere i giocatori per tutto il tempo».
Quell'atmosfera speciale di San Siro è sicuramente una delle cose che Tomori apprezza di più del giocare per i rivali cittadini dell'Inter.
«Avere tifosi ultra appassionati che cantano per 90 minuti. Anzi, nemmeno 90 minuti. Sono lì prima ancora che usciamo a riscaldarci», ha raccontato con entusiasmo Tomori. «Sono lì dopo la partita. Anche solo questo è un altro elemento sottile che lo rende così speciale. Mi sembra che perfino i miei amici, raccontavo loro questa cosa, ma non capivano davvero cosa stessi dicendo finché non sono venuti davvero allo stadio».
Tomori ha anche parlato al suo ex compagno di squadra al Chelsea Ruben Loftus-Cheek della straordinaria atmosfera del Giuseppe Meazza prima del trasferimento del centrocampista al Milan e, quando Tammy Abraham, un altro prodotto dell'academy di Cobham, stava riflettendo su un'offerta della Roma, lo ha contattato per dirgli, «Fratello, questo è davvero un gran campionato!»
Chiaramente non è più quella dei suoi anni d'oro tra gli anni Novanta e Duemila, quando tutti i migliori giocatori del mondo si trasferivano in Italia, ma Richards ha ragione quando dice che la «Serie A è molto, molto sottovalutata». Ed è anche facile capire perché uno come Jones possa essere attratto dalla penisola, soprattutto dopo aver visto cosa ha fatto il trasferimento a Napoli per la carriera di Scott McTominay.
L’esempio di McTominay
«McFratm», come viene ora chiamato dalla gente del posto, sarà anche scozzese ma, come Jones, era un giocatore che aveva trascorso tutta la sua carriera in un solo club inglese, il Manchester United, prima di andare in cerca di continuità nel suo ruolo preferito in Serie A.
Due anni dopo, McTominay, nato nel Lancashire, ha vinto lo scudetto ed è ormai saldamente affermato come una delle figure più amate nella storia del Napoli. La sua popolarità, degna di Diego Maradona, non dipende solo dai gol. McTominay ha abbracciato completamente tutto ciò che riguarda la lingua, la storia, l'architettura, la cultura e la cucina locali (adora in particolare i pomodori!).
«Per me è stata una decisione enorme, ma a volte nella vita bisogna semplicemente buttarsi», ha dichiarato al The Times. «Partire forte in Serie A non è sempre facile. Tanti giocatori arrivano e fanno fatica a trovare la propria dimensione perché è leggermente diversa dalla Premier League. È più tattica.
«Quindi non è facile andare all'estero, ma per essere onesti per me è stato tutto piuttosto naturale, per quanto gli italiani mi abbiano aiutato a inserirmi».
Probabilmente si chiede molto a Jones pensando che possa avere in Italia un impatto anche solo lontanamente simile a quello di McTominay, ma non sorprenderebbe vederlo riuscire dove tanti altri inglesi hanno fallito, visto che sta per unirsi alla squadra migliore della Serie A, e per di più insieme a due suoi connazionali.
Già solo per quest'ultimo motivo, infatti, l'Italia dovrebbe almeno sembrare un po' meno come «vivere in un paese straniero» rispetto a quanto accadeva a certi britannici un tempo...
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