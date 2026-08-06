Perchè il Real Madrid dovrebbe fare di tutto pur di trattenere Vinicius Junior e tenerlo lontano dall’Arsenal

Sono però i londinesi del nord a sembrare i più papabili a trarre vantaggio dall’incapacità del Real di raggiungere un accordo contrattuale con il ventiseienne, e verrebbero ricompensati per il lavoro preparatorio svolto.

Secondo The Athletic, l’Arsenal lavora da mesi per chiudere l’affare, un obiettivo che ora appare concreto.

Il giocatore sarebbe entusiasta di trasferirsi all’Emirates, dove Arteta gli ha promesso un ruolo da protagonista. Le condizioni personali non dovrebbero essere un problema: i Gunners sono pronti a offrirgli un contratto da record, accettando le richieste finora respinte dal Real.

I vertici hanno già approvato costi di trasferimento e ingaggio, convinti che l’investimento sarà ripagato dal valore commerciale del giocatore. Per il Real Madrid sarebbe una perdita pesante.