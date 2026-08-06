Perchè il Real Madrid dovrebbe fare di tutto pur di trattenere Vinicius Junior e tenerlo lontano dall’Arsenal
La trattativa per il rinnovo di Vinicius Junior con il Real Madrid è in stallo da 18 mesi e dovrebbe concludersi a breve.
Al momento non si vede come possa sbloccarsi, e l’Arsenal è pronto a intervenire se il club spagnolo dovesse cedere una delle sue stelle pur di non perderla a zero tra un anno.
Una scelta delicata per il club, che potrebbe pentirsi di monetizzare una delle sue stelle più brillanti.
Stallo
Un mese fa l’interesse dell’Arsenal per Vinicius sembrava pura fantasia. Si pensava che i campioni d’Inghilterra fossero usati come leva per ottenere un rinnovo al Bernabéu, visto che il brasiliano è nell’ultimo anno di contratto.
Dieci giorni dopo, però, un addio al Real sembra concreto. L’esterno, tornato in ritiro, ha avuto colloqui decisivi con il club, che decideranno il suo futuro dopo 18 mesi di trattative senza esito.
Al momento guadagna circa 18 milioni di euro netti a stagione (15 milioni di sterline/20 milioni di dollari) e, dopo i Mondiali, il Real gli avrebbe offerto 22 milioni di euro (19 milioni di sterline/25 milioni di dollari). ma lui ne chiede circa 30 milioni di euro (26 milioni di sterline/35 milioni di dollari), inclusa una clausola di rinnovo senza precedenti per compensare il tetto salariale del club, mossa che, secondo The Athletic, il club ritiene possa avere un «pericoloso effetto a catena» sui futuri rinnovi.
Tuttavia, secondo fonti vicine al giocatore, Vinicius sarebbe pronto a ridimensionare le proprie richieste pur di chiudere l’accordo. Mercoledì si è parlato di un rialzo dell’offerta dei Blancos, che ora rifletterebbe il suo valore sportivo e il progetto tecnico, con un ottimismo crescente sulla firma. Resta da vedere se sarà abbastanza, vista la distanza ancora evidente tra le due posizioni.
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Insostituibile
Se non rinnova, il Real Madrid potrebbe cedere Vinicius per evitare di perderlo a zero tra un anno. Nonostante gli restino meno di 12 mesi di contratto, il suo valore è ancora di circa 150 milioni di euro (129 milioni di sterline/173 milioni di dollari).
Tuttavia, resta la sensazione che il Real Madrid potrebbe pentirsi di non aver trovato un compromesso per un giocatore che è una delle poche vere superstar del calcio mondiale. Con ingaggi già nell’ordine dei 22 milioni di euro annui, un club del suo calibro e della sua potenza finanziaria potrebbe spingersi un po’ oltre per trovare un accordo.
Probabilmente il miglior esterno sinistro al mondo, con un dribbling abbagliante e un occhio per le giocate spettacolari, il ventiseienne ha deciso finali di Champions (2022 e 2024) e conta quasi 230 contributi offensivi in meno di 400 presenze con il club.
Anche commercialmente è una gallina dalle uova d’oro: le sue maglie vendono bene e, da talismano del Brasile, porta introiti extra.
I Blancos potrebbero prelevare Yan Diomande dal Lipsia per 120 milioni di euro, ma non c’è certezza di successo e difficilmente eguaglierebbe Vini Jr. Un talento così è insostituibile.
Partenza falsa
José Mourinho sembra ben consapevole della situazione. Tornato al Real Madrid, l’allenatore si oppone alla cessione di Vinicius e di altri giocatori chiave, nonostante le aspre critiche al brasiliano dopo la partita di Champions League contro il Benfica e il presunto episodio di insulti razzisti da parte di Gianluca Prestianni.
I Blancos stanno per chiudere l’acquisto milionario di Diomande, indicato come suo sostituto diretto, ma l’ivoriano è finora risultato molto più efficace sulla fascia destra, con 20 gol in 26 presenze, contro i cinque in 15 gare sulla sinistra.
La partenza di Vini Jr creerebbe un problema immediato a Mourinho, costringendo il club a rientrare in un mercato limitato per gli esterni di alto livello. In rosa c’è Rodrygo, ma il suo ritorno dall’infortunio al legamento crociato anteriore è atteso solo all’inizio del 2027.
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Segno di debolezza
Sarebbe una cessione inedita per il Real Madrid, che di rado vende i propri campioni nel pieno della carriera. La capacità di ingaggiarli e tenerli per anni è parte della sua grandezza.
Cristiano Ronaldo se ne andò a 33 anni fruttando 100 milioni; Casemiro era già oltre il suo apice quando passò al Manchester United nel 2022; Angel Di Maria fu considerato esubero; Mesut Ozil non era titolare quando andò all’Arsenal nel 2013.
Per i “Blancos” sarebbe dunque un terreno inesplorato, un’operazione che incrinerebbe l’immagine di solidità del club. Cedere Vinicius li indebolirebbe e potrebbe rafforzare un rivale in Champions League, che si tratti dell’Arsenal, finalista nel 2026, o di un’altra big europea.
L'Arsenal è pronto a muoversi.
Sono però i londinesi del nord a sembrare i più papabili a trarre vantaggio dall’incapacità del Real di raggiungere un accordo contrattuale con il ventiseienne, e verrebbero ricompensati per il lavoro preparatorio svolto.
Secondo The Athletic, l’Arsenal lavora da mesi per chiudere l’affare, un obiettivo che ora appare concreto.
Il giocatore sarebbe entusiasta di trasferirsi all’Emirates, dove Arteta gli ha promesso un ruolo da protagonista. Le condizioni personali non dovrebbero essere un problema: i Gunners sono pronti a offrirgli un contratto da record, accettando le richieste finora respinte dal Real.
I vertici hanno già approvato costi di trasferimento e ingaggio, convinti che l’investimento sarà ripagato dal valore commerciale del giocatore. Per il Real Madrid sarebbe una perdita pesante.
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