Perchè Cristiano Ronaldo dovrebbe abbandonare il suo ruolo di tifoso a bordocampo del Portogallo, seguire l’esempio di Lionel Messi e ritirarsi

Prima della sfida del Portogallo contro il Galles in Nations League della scorsa settimana, a Cristiano Ronaldo è stato chiesto se stesse prendendo in considerazione il ritiro dal calcio internazionale dopo il Mondiale 2026, e lui ha risposto: «Sì, l’ho fatto. Certo, penso sempre alle mie decisioni, al mio futuro, anche al presente. Sono una persona che riflette. Bisogna riflettere. Per questo mi vedete qui adesso. Significa che continuerò.

«Ho avuto una conversazione con il nostro presidente, con il nostro allenatore. Credo ancora di poter aiutare la nazionale a raggiungere ciò che vuole, e finirò quando sentirò di non stare facendo nulla qui. Penso di poter dare alla nazionale il mio supporto, non solo attraverso i gol, ma anche fuori dal calcio. Questa è una nuova generazione giovane. Ma per me il punto fondamentale è essere in grado, in campo, di segnare gol e di aiutare la squadra a vincere le partite.»

Chiaramente non ci ha riflettuto abbastanza, perché non è stato all’altezza di quel «punto fondamentale» in tre grandi tornei consecutivi. Ronaldo ha segnato solo una volta in cinque presenze al Mondiale 2022 e non è riuscito a trovare la rete nemmeno una volta nello stesso numero di partite a Euro 2024. Ha messo a segno tre gol al Mondiale 2026 in Nord America, ma due sono arrivati nel 5-0 della fase a gironi contro un modesto Uzbekistan, mentre l’altro è stato un rigore nella controversa vittoria del Portogallo contro la Croazia ai trentaduesimi, unica volta in cui ha toccato il pallone in area nei suoi 81 minuti in campo.

Ronaldo è stato completamente inefficace nelle partite contro Marocco, Francia e Spagna che hanno messo fine al cammino del Portogallo in quei tornei. Ma, proprio perché è chi è, la squadra ruotava attorno a lui. Tutti gli altri devono fare tutto ciò che è in loro potere per mettere il pallone nelle condizioni giuste perché Ronaldo possa finalizzare, e devono anche correre al posto suo.

C’è stato un tempo in cui questo approccio aveva senso, perché Ronaldo, che sarebbe omissivo non sottolinearlo, ha uno straordinario bilancio di 146 gol in 234 presenze con la nazionale, era il centravanti più letale del pianeta, ma si può sostenere che non detenga più quel titolo non ufficiale dal 2018. Il declino di uno dei veri grandi del calcio è stato triste da vedere, ed è inspiegabile che a 41 anni stia ancora cercando di restare aggrappato alla rilevanza. Nessuno batte il Tempo, nemmeno un atleta sovrumano come Ronaldo. Fortunatamente per i tifosi del Portogallo che riconoscono il fatto che stia ostacolando il progresso, però, sembrerebbe che il nuovo allenatore della squadra non asseconderà il suo ego.