Perchè Cristiano Ronaldo dovrebbe abbandonare il suo ruolo di tifoso a bordocampo del Portogallo, seguire l’esempio di Lionel Messi e ritirarsi
Prima della sfida del Portogallo contro il Galles in Nations League della scorsa settimana, a Cristiano Ronaldo è stato chiesto se stesse prendendo in considerazione il ritiro dal calcio internazionale dopo il Mondiale 2026, e lui ha risposto: «Sì, l’ho fatto. Certo, penso sempre alle mie decisioni, al mio futuro, anche al presente. Sono una persona che riflette. Bisogna riflettere. Per questo mi vedete qui adesso. Significa che continuerò.
«Ho avuto una conversazione con il nostro presidente, con il nostro allenatore. Credo ancora di poter aiutare la nazionale a raggiungere ciò che vuole, e finirò quando sentirò di non stare facendo nulla qui. Penso di poter dare alla nazionale il mio supporto, non solo attraverso i gol, ma anche fuori dal calcio. Questa è una nuova generazione giovane. Ma per me il punto fondamentale è essere in grado, in campo, di segnare gol e di aiutare la squadra a vincere le partite.»
Chiaramente non ci ha riflettuto abbastanza, perché non è stato all’altezza di quel «punto fondamentale» in tre grandi tornei consecutivi. Ronaldo ha segnato solo una volta in cinque presenze al Mondiale 2022 e non è riuscito a trovare la rete nemmeno una volta nello stesso numero di partite a Euro 2024. Ha messo a segno tre gol al Mondiale 2026 in Nord America, ma due sono arrivati nel 5-0 della fase a gironi contro un modesto Uzbekistan, mentre l’altro è stato un rigore nella controversa vittoria del Portogallo contro la Croazia ai trentaduesimi, unica volta in cui ha toccato il pallone in area nei suoi 81 minuti in campo.
Ronaldo è stato completamente inefficace nelle partite contro Marocco, Francia e Spagna che hanno messo fine al cammino del Portogallo in quei tornei. Ma, proprio perché è chi è, la squadra ruotava attorno a lui. Tutti gli altri devono fare tutto ciò che è in loro potere per mettere il pallone nelle condizioni giuste perché Ronaldo possa finalizzare, e devono anche correre al posto suo.
C’è stato un tempo in cui questo approccio aveva senso, perché Ronaldo, che sarebbe omissivo non sottolinearlo, ha uno straordinario bilancio di 146 gol in 234 presenze con la nazionale, era il centravanti più letale del pianeta, ma si può sostenere che non detenga più quel titolo non ufficiale dal 2018. Il declino di uno dei veri grandi del calcio è stato triste da vedere, ed è inspiegabile che a 41 anni stia ancora cercando di restare aggrappato alla rilevanza. Nessuno batte il Tempo, nemmeno un atleta sovrumano come Ronaldo. Fortunatamente per i tifosi del Portogallo che riconoscono il fatto che stia ostacolando il progresso, però, sembrerebbe che il nuovo allenatore della squadra non asseconderà il suo ego.
Nuovo accordo
Jorge Jesus ha lavorato con Ronaldo all'Al-Nassr la scorsa stagione e tra i due si è creato un rapporto forte. Ronaldo ha continuato a essere l'uomo di riferimento della squadra e alla fine ha conquistato il suo primo titolo di Saudi Pro League, segnando 28 gol nel percorso.
In estate il Portogallo ha chiamato Jesus dopo l'uscita di scena di Roberto Martinez, e non ha sorpreso che l'ex tecnico del Benfica abbia incluso Ronaldo nella sua prima convocazione. «Cristiano è un simbolo del Portogallo e della nazionale», ha detto Jesus spiegando la decisione, seduto accanto a Ronaldo nel centro federale del Portogallo prima dell'esordio in Nations League contro il Galles.
C'era però una precisazione, perché ha aggiunto: «Se giocherà le partite, non gli spetta di diritto, spetta al ct decidere». Nessuno dei predecessori di Jesus avrebbe osato dire una cosa del genere davanti a Ronaldo, nemmeno Fernando Santos, che almeno ha avuto il coraggio di lasciare due volte in panchina il leggendario attaccante ai Mondiali del 2022.
L'ultima convocazione di Ronaldo è ovviamente arrivata su base condizionata, e lui ha cercato di ribadire di essere tranquillo con questo accordo, anche se con il suo consueto tono di arroganza di fondo. «Ogni volta che diranno che non mi vogliono in nazionale, sarò il primo ad andarmene», ha detto. «Quando penserò di non aggiungere nulla alla squadra, o di creare un'atmosfera, sarò il primo ad andarmene. Prenderò la valigia e me ne andrò. I portoghesi contano su di me. Per questo sono ancora qui... Guardate solo i numeri, sono sicuro che possiate fare qualche calcolo, sto ancora facendo bene. Il giorno in cui non conteranno più su di me, no problemo, me ne andrò. Sarò sempre il tifoso numero 1 di questa federazione».
L'ex supertstar di Manchester United e Real Madrid ha poi proseguito: «Per me la cosa più importante è sapere chi sono. So che cosa faccio per essere qui, so che cosa ho fatto per avere il successo che ho avuto. So perché i ragazzi giovani amano Cristiano, perché mi vedono come un esempio, e continuerò a farlo. Anche quando mi sarò ritirato... tra 10 anni. Sono felice di me stesso. Non importa se gioco domani, se riposo per la prossima partita, per me la cosa più importante è sentirmi bene. Le persone intorno a me hanno fiducia nel mio lavoro. Concentratevi sulle persone che amano Cristiano, non su quelle che mi criticano, quindi sono una persona felice».
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Frustrazione nella vittoria del Galles
Ronaldo stava probabilmente scherzando sul restare con il Portogallo per altri dieci anni, ma la sua ritrovata umiltà è stata subito messa alla prova. Jesus ha consegnato all'attaccante dell'Al-Nassr la sua 234ª presenza, record ulteriormente allungato, contro il Galles a Lisbona, e il Portogallo ha conquistato una meritata vittoria per 1-0, con Joao Felix autore del gol decisivo nel primo tempo.
Tuttavia, nel complesso, per Ronaldo è stata una serata da dimenticare. Ha tentato sette tiri, solo due dei quali nello specchio della porta, e ha sprecato una clamorosa occasione all'inizio del secondo tempo, mandando incredibilmente sopra la traversa al volo un cross di Ruben Neves da distanza ravvicinata.
Pochi istanti dopo, Ronaldo aveva anche trovato la rete con una conclusione fredda dopo essersi lanciato su un passaggio di Bruno Fernandes, ma la sua gioia è durata poco. Il capitano del Portogallo era in fuorigioco di quasi un metro e il gol è stato giustamente annullato.
Al 68', Jesus ha deciso di averne visto abbastanza e ha tolto Ronaldo per far spazio a Goncalo Ramos. Ha lasciato il campo con un totale di expected assists di 0,06, zero dribbling riusciti e contributi difensivi, e appena 27 tocchi complessivi del pallone, il numero più basso tra tutti i titolari del Portogallo. Se non concretizza le sue occasioni, quelle statistiche non possono essere giustificate.
Jesus è stato sinceramente onesto quando, dopo la partita, gli è stato chiesto conto della sostituzione anticipata di Ronaldo, dicendo a Canal 11: "La partita richiedeva questo cambiamento. Mancavano 25 minuti e volevo inserire un giocatore rapido nella prima linea difensiva, capace di pressare i due difensori centrali. Cris non poteva più farlo. Sapevo che offensivamente non poteva fare molto di più".
Non necessario in Norvegia
Jesus ha poi riservato una grande sorpresa tre giorni dopo, lasciando Ronaldo fuori dalla sua formazione per la trasferta del Portogallo in Norvegia. Ci si aspettava che Ronaldo ed Erling Haaland si affrontassero per la prima volta nelle rispettive carriere, ma Jesus non era interessato a questa narrazione.
In effetti, Ronaldo non è mai entrato in campo, cosa che non accadeva in una partita internazionale ufficiale da oltre 18 anni. Felix ha sbloccato il risultato per il Portogallo prima del pareggio di Erling Haaland al 51', ma Ramos ha poi firmato il 2-1 per il Portogallo con uno splendido pallonetto.
Non è stata affatto una prestazione d'altri tempi del Portogallo senza l'infortunato fantasista del Manchester United Fernandes, ma la squadra ha lavorato senza sosta in ogni suo elemento per conquistare i tre punti contro i quarti di finale della Coppa del Mondo 2026. Ronaldo non è mancato.
Lo si è visto abbracciare Ramos quando l'attaccante ha lasciato il posto a Francisco Trincao nel finale e, in generale, è sembrato coinvolto nella partita, ma subito dopo il fischio finale si è diretto dritto nel tunnel senza andare dai tifosi del Portogallo. Innocente o no, non sono state le azioni di qualcuno attento a "creare un'atmosfera"; Ronaldo sa bene che tutto ciò che fa viene osservato con enorme attenzione.
Vitinha, Rafael Leao, Neves e Bernardo Silva sono stati mandati in campo dalla panchina prima di Ronaldo, con Jesus che ha ammesso di essersi allontanato dal piano iniziale. "Avevo persino concordato con lui [Ronaldo] che sarebbe entrato nell'ultima mezz'ora, ma la partita non lo richiedeva", ha detto il tecnico all'emittente portoghese RTP.
"Goncalo Ramos stava giocando bene, aveva segnato un gol e gliene era stato annullato un altro. Ho sentito che non fosse il momento giusto per sostituirlo. Non era per preservarlo fisicamente, perché era nelle condizioni di giocare per tutto il tempo che volevo. La partita ha seguito il suo corso e non è più stato il momento opportuno per far entrare Cris. Invece, serviva un altro giocatore per garantire equilibrio e il risultato".
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Ramos offre di più
Jesus ha però chiarito che Ronaldo rientra ancora nei suoi piani, con il Portogallo che affronterà la Danimarca a Copenaghen giovedì, prima di giocare in casa contro la Norvegia il 4 ottobre. «Avevo bisogno di un giocatore con caratteristiche diverse, ma questo non significa che non sia un'opzione, anzi», ha detto. «Forse adesso, contro la Danimarca, giocherà.»
Il Galles è la squadra più debole del girone del Portogallo in Nations League, quindi per Jesus non c'erano grandi rischi nel schierare Ronaldo dall'inizio. Tuttavia, tra Norvegia e Danimarca c'è ben poco in termini di qualità, come dimostrato quando si sono affrontate la scorsa settimana e la squadra di Stale Solbakken si è imposta per 3-2 al termine di una sfida palpitante, grazie a una doppietta di Haaland.
Ramos non si avvicinerà mai al livello raggiunto da Ronaldo nei suoi anni migliori, ma il 25enne è al momento più utile al Portogallo. L'acquisto record del Milan pressa i difensori centrali avversari e chiude le linee di passaggio; il suo gol contro la Norvegia ne è stato un esempio perfetto, visto che ha provocato un errore del portiere Orjan Nyland.
Allunga le difese con i suoi movimenti in verticale e sa anche abbassarsi per far salire la squadra e legare il gioco, avendo velocità e fisicità adatte allo stile ad alta intensità di Jesus. In netto contrasto, Ronaldo ora agisce esclusivamente da rapace d'area, lavora pochissimo senza palla e aspetta i rifornimenti, con il Portogallo costretto a orientarsi su un sistema ricco di cross per massimizzarne l'efficacia.
Soprattutto nelle partite più importanti, Ronaldo frena il Portogallo. Se riuscisse davvero ad accettare di essere un subentrante d'impatto occasionale, allora il gioiello del vivaio dello Sporting CP avrebbe ancora qualcosa da offrire, perché può ancora essere decisivo con il suo istinto in area se il Portogallo dovesse trovarsi a dover rimontare, ma resterebbe comunque una situazione complicata. L'eredità di Ronaldo in nazionale è talmente profonda che un ruolo da uomo-spogliatoio o da comprimario sembra non essere alla sua altezza.
Ha dato tutto alla sua Nazione, come Messi
Il momento giusto perché Ronaldo lasciasse da vincente è arrivato e passato, ma può ancora seguire l’esempio del suo eterno rivale Lionel Messi ritirandosi dalla nazionale prima che inizi il conto alla rovescia verso il prossimo grande torneo. L’icona del Barcellona Messi, che ora gioca a livello di club in MLS con l’Inter Miami, ha riportato indietro le lancette in modo spettacolare nell’ultimo Mondiale, mettendo a referto otto gol e quattro assist mentre l’Argentina raggiungeva la sua seconda finale consecutiva.
È stata un’ingiustizia che il Pallone d’Oro del torneo sia andato a Rodri invece che a Messi, soprattutto perché la Spagna ha battuto nettamente l’Argentina nell’atto conclusivo. Nessuno è stato più influente per il proprio Paese di Messi, che di fatto si è caricato sulle spalle una rosa dell’Argentina ben oltre il suo periodo migliore.
Messi è ancora un match-winner inarrestabile, come i tifosi di Miami continuano a vedere settimana dopo settimana, quindi avrebbe potuto restare il leader carismatico dell’Argentina fino alla Copa America del 2028, e forse persino fino al Mondiale del 2030. Ma alla fine ha riconosciuto che il suo ciclo era arrivato alla sua naturale conclusione.
«Ho dato tutto, non ho più nulla da dare e, inoltre, ci sono alcuni giovani davvero forti che stanno arrivando alle mie spalle e meritano la loro occasione», ha detto annunciando il suo addio. A differenza di Messi, Ronaldo non ha una medaglia da vincitore del Mondiale nel suo curriculum, ma anche lui ha dato tutto per il Portogallo.
Non ha più nulla da dimostrare come miglior marcatore e giocatore con più presenze nella storia del calcio internazionale. È stato anche fondamentale per il successo del Portogallo agli Europei del 2016 e per i due trionfi in Nations League nel 2019 e nel 2025.
Ronaldo potrebbe ancora pensare di poter aiutare i giovani talenti del Portogallo, ma tutti loro cercano comunque di seguire il luminoso esempio che ha dato nel suo periodo migliore. Non c’è bisogno che ora si contenda con loro i minuti in campo. Come ha detto Jesus, Ronaldo sarà sempre un “simbolo” del Portogallo e otterrebbe l’apprezzamento che desidera facendo un passo indietro invece di restare aggrappato.
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Non deve nulla alla FPF
La situazione di Ronaldo, però, è unica. È probabile che la Federcalcio portoghese (FPF) lo abbia pregato di continuare dopo il Mondiale, perché è il volto del brand della nazionale.
Tutto è costruito attorno a lui. Con un pubblico globale senza eguali, la FPF si nutre della forza commerciale di Ronaldo e fa affidamento su di lui per la visibilità internazionale. La sola presenza di Ronaldo attira partner commerciali e accordi televisivi: è il loro principale motore economico e il suo nome pesa più della nazionale stessa.
È stato stimato che la FPF potrebbe andare incontro a un crollo del 45% dei ricavi annuali quando Ronaldo appenderà gli scarpini al chiodo, con Daniel Sa, direttore esecutivo del Portuguese Institute of Marketing Administration (IPAM), che ha dichiarato all'agenzia Lusa durante l'estate: «Sarà una tragedia quando se ne andrà, perché la gente ancora non comprende l'attenzione mediatica che andrà persa. Cadremo giù da una scala mobile ad alta velocità».
Nessuno costringerà Ronaldo a farsi da parte perché le sue qualità calcistiche sono diminuite, Jesus compreso. La decisione deve arrivare da lui. Ronaldo potrebbe tranquillamente continuare a fare bene all'Al-Nassr per altri due o tre anni, e raggiungere il traguardo dei 1.000 gol in carriera, senza il peso delle critiche che lo accompagnano da anni con il Portogallo.
Restare non aggiunge nulla alla sua eredità. Il posto di Ronaldo non sarà mai in panchina, ha ottenuto troppo in questo sport. Non deve nulla al Portogallo neppure dal punto di vista finanziario, dopo aver alimentato 23 anni di crescita per la FPF. Per troppo tempo Ronaldo è stato deriso per essersi rifiutato di lasciar andare le cose mentre l'età lo raggiungeva. Nel momento in cui lo farà, verrà celebrato come uno dei più grandi giocatori ad aver mai onorato questo sport, e il sollievo supererà qualsiasi senso di colpa o rimpianto.