«Ora basta»: Manchester City e PSG giocano un calcio meraviglioso, ma i club di proprietà statale sono finalmente sottoposti a un esame rigoroso

Le norme UEFA sul fair play finanziario sono state introdotte, ovviamente, per cercare di controllare le spese nel calcio ma, finora, sia il Manchester City sia il PSG hanno evitato sanzioni pesanti.
«Entrambi raggiunsero un accordo con la UEFA nel 2014, che comportò multe e limiti alle rose in Champions League», dice Panja. «Ma quando nel 2020 la UEFA escluse il City dalla Champions League per due anni, la sanzione fu annullata dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) perché molte delle violazioni erano cadute in prescrizione.
«Anche il PSG fu nuovamente sottoposto a indagine dopo il terremoto che provocò nel calcio nel 2017, quando mandò in frantumi il record per un trasferimento pagando la clausola rescissoria da 222 milioni di euro di Neymar, più del doppio della precedente cifra record mondiale, e allo stesso tempo concordò un’operazione molto onerosa con il Monaco per Kylian Mbappe.
«Fu istituita una commissione d’indagine, che esaminò meticolosamente tutti i conti del PSG per un lungo periodo, ma i suoi membri erano divisi sul da farsi. Quelli che volevano svolgere il proprio lavoro fino in fondo dicevano: “Il caso va sottoposto alla camera giudicante, perché riteniamo che ci sia stata una violazione”.
«Ma il presidente, in questo caso l’ex primo ministro belga Yves Leterme, la pensava diversamente. Riteneva che non fosse successo nulla di irregolare. Quando il caso arrivò alla camera giudicante, allora presieduta da un alto magistrato portoghese di nome Jose Narciso da Cunha Rodrigues, questi lo esaminò e, in termini piuttosto duri, disse sostanzialmente: “Alla luce del vostro rapporto e delle conclusioni che avete tratto dalle prove, dovete riprendere in mano il caso. Questo lavoro non è all’altezza. Avete commesso un errore manifesto riguardo alla valutazione, superiore a 100 milioni, di un accordo di sponsorizzazione che gli investigatori hanno accettato senza verificarla”.
«Nel frattempo, però, il PSG porta il procedimento davanti al TAS. Ed è qui che la vicenda diventa davvero interessante, perché quando un caso di fair play finanziario arriva al TAS, il giudice e la camera giudicante ne restano esclusi. L’intero caso è gestito dall’amministrazione UEFA. Spetta quindi alla UEFA decidere con quanta determinazione difendere i propri investigatori e il proprio giudice. E, in questa occasione, la UEFA si è schierata a favore della tesi del PSG.
«Il PSG sosteneva che il giudice avesse impiegato troppo tempo per rinviare il caso agli investigatori. Secondo il club, avrebbe dovuto farlo entro 10 giorni. Il giudice ribatte: “State interpretando male le regole ed è impossibile che qualcuno possa analizzare un intero caso in 10 giorni. Non può succedere. Il punto è che la procedura di riesame deve iniziare entro 10 giorni”.
«Tuttavia, con grande sorpresa di tutti, l’amministrazione UEFA guidata da Aleksander Ceferin, l’uomo che a quanto pare è il grande paladino della buona governance quando si tratta del presidente della FIFA Gianni Infantino, alla fine ha accolto la tesi secondo cui il giudice aveva impiegato troppo tempo per rinviare il caso agli investigatori della UEFA e, in sostanza, ha detto: “Sì, va bene, avete ragione, andiamo avanti”.
«Quindi, sebbene negli ultimi anni il PSG abbia costruito una squadra oggi ammirata da moltissimi, tante persone vi direbbero che l’unica differenza tra PSG e City, oggi, è che il PSG è riuscito di fatto a farla franca dopo aver violato le regole finanziarie, mentre il City, alla fine, no».
Il City continua a sostenere di possedere «prove inconfutabili» della propria innocenza, ma Panja ritiene che, nonostante tutto il potere politico degli Emirati Arabi Uniti, i proprietari del club potrebbero alla fine essere costretti ad ammettere la sconfitta nel tentativo di mantenerne il controllo: «A dire il vero, il danno è già fatto. La sentenza resterà lì a testimoniare gli imbrogli. I documenti legali sono di solito piuttosto aridi, ma il linguaggio usato è così forte che sarà difficile dimenticare qualcosa di tanto categorico.
«In tutti questi anni hanno mantenuto un atteggiamento molto combattivo, quindi è molto difficile immaginare che ora dicano: “D’accordo, sì, ci avete colti in fallo, adesso ci facciamo da parte”. Detto questo, però, la loro posizione diventerebbe insostenibile se questi titoli negativi continuassero, e lasciare il club sarebbe la scelta più ragionevole. Perché, nonostante il bellissimo calcio giocato da una delle migliori squadre che l’Inghilterra abbia mai visto e nonostante tutti i titoli vinti, ogni successo del City è ora macchiato dal più grande scandalo di imbrogli nella storia del calcio inglese. Ed è molto difficile separare lo scandalo dal calcio, per quanto le persone legate al club cerchino di farlo.
«È dunque molto difficile immaginare che possano continuare a essere i proprietari di un club di Premier League. Qualcosa dovrà cambiare e sembra più una questione di quando, non di se, se ne andranno: finché questa squadra resterà nelle mani degli attuali proprietari, la macchia sulla reputazione del club rimarrà».
In confronto, il PSG è tutt’altro che irreprensibile, ma sembra essere riuscito a far dimenticare che appena quattro anni fa fu nuovamente multato per aver violato le norme sul fair play finanziario, mentre la maggior parte dei tifosi è abbagliata dalle prodezze di Khvicha Kvaratskhelia e compagni.
«È esattamente così che funziona lo sportswashing», dice McGeehan. «Ricordiamo tutti quando il PSG era un po’ lo zimbello di tutti, perché non è passato molto tempo. Era un club che spendeva a piene mani, considerato il prodotto di un progetto sfacciato e volgare. E anche il Paese era visto in termini altrettanto negativi. Quindi, come progetto di sportswashing, non funzionava affatto granché.
«Confrontatelo con come andavano le cose al City in quel periodo. Il club aveva una reputazione di grande professionalità, Khaldoon Al Mubarak veniva indicato come un eccellente amministratore e Pep Guardiola contribuiva ulteriormente a migliorarne l’immagine dentro e fuori dal campo. Ma credo che, in un certo senso, ai qatarioti sia andata bene con Luis Enrique, che ha di fatto abbandonato il vecchio sistema e li ha portati a giocare un calcio splendido. Di conseguenza, il dibattito sul club si concentra quasi esclusivamente su ciò che accade in campo».
In questo senso, il momento in cui arriva la partita di mercoledì è tutt’altro che favorevole al PSG: il dibattito prima del match si è concentrato quasi esclusivamente sulle frodi finanziarie del City e, come sottolinea Johnson, gli ospiti non gradiranno i paragoni tra i due club di proprietà statale.
«Immagino che sarebbero molto irritati dalla piega presa dal dibattito, perché credo che, a essere del tutto onesti e pragmatici, dopo quei problemi con il fair play finanziario un club abbia preso una strada e l’altro quella opposta», dice. «E penso che, al momento, molti direbbero che probabilmente il PSG ha affrontato le proprie difficoltà nel modo giusto.
«Ovviamente è una questione molto controversa. Ci sono molti aspetti poco chiari quando se ne parla. Bisogna davvero entrare nei dettagli per stabilire che cosa abbia fatto esattamente il PSG di diverso rispetto al Manchester City. Ma, alla fine, a seconda di come si evolverà la situazione del City con la Premier League, probabilmente si tornerà a esaminare ciò che è successo negli ultimi due anni ai club che hanno raggiunto accordi con la UEFA. Perché non stiamo parlando soltanto di PSG e City. Anche altri club hanno avuto problemi, ma questi sono i due nomi più importanti.
«Credo però che al PSG darebbe fastidio essere messo sullo stesso piano del City. Perché, in definitiva, ha costruito il proprio modello di business in modo completamente diverso. Nessuno può negare che alcune iniziative del PSG, soprattutto il modo in cui il club è diventato un marchio legato allo stile di vita al di fuori del campo, abbiano avuto un successo straordinario per quasi 10 anni. È qualcosa che il City, a quanto pare, non è riuscito a fare altrettanto bene. Quindi credo senz’altro che, quando si paragonano i due club, al PSG darebbe molto fastidio sentir dire che è sostanzialmente uguale al City».