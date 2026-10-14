«Ora basta»: Manchester City e PSG giocano un calcio meraviglioso, ma i club di proprietà statale sono finalmente sottoposti a un esame rigoroso

Mentre nell’ultima settimana gli attuali allenatori di Premier League hanno cercato di eludere con diplomazia le domande sugli imbrogli del Manchester City, l’ex tecnico del Blackpool Ian Holloway non ha usato mezzi termini.

«Siete una vergogna. Avete infangato terribilmente [il calcio inglese]», ha detto Holloway, rivolgendosi direttamente all’Abu Dhabi United Group (ADUG) giovedì scorso. «Sono le persone ai vertici [del club] che stanno cercando di imbrogliare in questo sport, e io le caccerei. Perché hanno ancora la società? Perché ne sono ancora i proprietari? Perché continuano a comportarsi così? Sparite!»

Il sentimento di Holloway è senza dubbio condiviso dalla stragrande maggioranza degli appassionati di calcio inglese. L’ex difensore del Liverpool Jamie Carragher, nel suo articolo più recente sul The Daily Telegraph, ha sostenuto che «il club potrà guarire e lasciarsi alle spalle la vergogna della propria colpevolezza solo quando chi lo amministra riconoscerà di essere venuto meno ai propri doveri e venderà».

Le possibilità che accada sembrano scarse, almeno per ora. L’ADUG, che detiene la maggioranza del City Football Group (CFG), ha già presentato ricorso contro la decisione della commissione disciplinare indipendente, secondo cui il City ha gonfiato artificialmente i propri ricavi di quasi 900 milioni di sterline tra il 2009 e il 2018 attraverso accordi di sponsorizzazione «fittizi». La portata dell’inganno ha sbalordito molti appassionati di calcio inglese, ma non chi conosce il modo in cui i proprietari del City operano da quando hanno acquistato il club nell’agosto 2008.

«Credo che l’unica cosa sorprendente, per me personalmente, sia che il verdetto sia stato così netto», dice a GOAL Tariq Panja del The New York Times, «dato che i proprietari del club sono legati ai governanti degli Emirati Arabi Uniti, almeno sulla carta un alleato del Regno Unito, e hanno una presenza molto influente in questo Paese. Fino ad ora, quindi, c’era un forte scetticismo sulla possibilità di portare davvero a compimento un caso del genere.

«Ma, anche se alcune persone sono rimaste sorprese dalle cifre in gioco e dalla natura del caso, un verdetto del genere era in realtà la conclusione inevitabile. Una volta pubblicate le rivelazioni di “Football Leaks” [nel 2018], era abbastanza evidente che cosa fosse successo.

«Naturalmente, resta ancora da vedere quale sanzione verrà inflitta e che effetto potrebbe avere sul caso qualsiasi pressione esterna nei prossimi mesi».

Cresce senza dubbio il timore che il City eviti sanzioni abbastanza severe da indurre l’ADUG anche solo a prendere in considerazione la vendita del club, soprattutto perché il primo ministro del Regno Unito Andy Burnham ha già dichiarato pubblicamente che sarebbe «preoccupato di perderli» come proprietari.

Burnham e Downing Street hanno poi fatto diversi maldestri tentativi di dissipare i sospetti che i suoi precedenti rapporti con l’ADUG, risalenti al periodo in cui era sindaco della Greater Manchester, possano influenzare il procedimento d’appello. Sono però emerse anche notizie preoccupanti secondo cui gli Emirati Arabi Uniti avrebbero minacciato di ritirare i finanziamenti per diversi progetti previsti nel Regno Unito. La sola possibilità di un’interferenza politica illustra perfettamente perché così tante persone siano sempre state contrarie al fatto che gli Stati possiedano di fatto club calcistici.

«Dopo aver lavorato per circa 20 anni occupandomi degli Emirati Arabi Uniti e aver visto come siano sfuggiti alla responsabilità legale e al giudizio pubblico per comportamenti davvero orribili, sia in ambito politico sia in quello sportivo, sono rimasto piuttosto sorpreso che il City sia stato chiamato a rispondere delle proprie azioni», dice a GOAL Nicholas McGeehan di FairSquare. «Ma è una cosa positiva che si attendeva da molto tempo, perché credo che in tutta questa vicenda si perda di vista un punto: la Premier League non ha di fronte il Manchester City, ha di fronte uno Stato. Uno Stato governato da una ristretta cerchia di persone incredibilmente potenti, che agiscono con estrema aggressività tanto in politica quanto negli affari.

«È uno Stato che non si fa scrupoli a violare gli embarghi sulle armi delle Nazioni Unite. Si parla di regole e norme internazionali, ma loro non le rispettano affatto. Le violano continuamente. E come riescono a farla franca? Be’, hanno un enorme potere politico e possono sfruttare fino in fondo questa leva per assicurarsi di non essere ostacolati in alcun modo. C’è chi pensa che la loro strategia legale nel caso City non abbia senso, ma per loro ce l’ha, perché è la strategia che hanno adottato in ogni altro ambito delle loro attività e ha sempre funzionato.

«Ma ciò che trovo davvero interessante di questo caso è che non sono sicuro che possano farla franca, perché anche se ottenessero ciò che vogliono sul piano politico e trovassero un modo per assicurarsi che al Manchester City venga inflitta solo una sanzione lieve, il che sembra improbabile, hanno ormai già perso davanti all’opinione pubblica, un aspetto che hanno sempre tenuto attentamente in considerazione.

«Credo che siano molto abili a curare la propria reputazione e ad assicurarsi di non essere mai dipinti come i cattivi. Ma è esattamente così che ora li vede il grande pubblico. Perciò devono davvero lottare per salvare la propria reputazione».

Il PSG, al contrario, non è mai stato così popolare.



