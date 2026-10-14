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Man City PSG state ownership derby GFX 1:1GOAL

«Ora basta»: Manchester City e PSG giocano un calcio meraviglioso, ma i club di proprietà statale sono finalmente sottoposti a un esame rigoroso

Due club da tempo accusati di sportswashing si affrontano mercoledì all’Etihad, ma i rispettivi progetti sono ormai giudicati in modo molto diverso

Mark Doyle
Tradotto da

  • Quando è emerso che il Manchester City era stato giudicato colpevole di aver violato sistematicamente le regole finanziarie della Premier League per «quasi un decennio», il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi si è mostrato restio a commentare l’esito del caso.

    «Non sono un avvocato, ma credo che abbiano il diritto di fare ricorso, quindi non è la decisione definitiva», ha dichiarato ai giornalisti durante l’assemblea generale dell’European Football Clubs (EFC) a Copenaghen il 30 settembre. «Anche il Manchester City ha fatto molte cose positive, ma non sono nella posizione di giudicare. Non siamo nella posizione di giudicare».

    Al-Khelaifi intendeva dire che non spettava a lui commentare una «questione del calcio inglese», ma si potrebbe anche sostenere che il PSG non sia «nella posizione di giudicare», visti i problemi che ha avuto negli anni con le norme del Fair Play Finanziario (FFP). In effetti, sebbene il Fondo di investimento pubblico dell’Arabia Saudita (PIF) abbia acquisito il Newcastle United nel 2021, il City, sostenuto da Abu Dhabi, e il PSG, sponsorizzato dal Qatar, restano i simboli dei club di proprietà statale nel calcio, semplicemente perché hanno ottenuto più successi in campo e suscitato più polemiche fuori dal campo.

    Pur avendo così tanto in comune, però, i due club arrivano alla sfida di Champions League di mercoledì all’Etihad in situazioni molto diverse: il City si trova di fronte a una concreta minaccia alla propria esistenza, mentre il PSG è in una posizione di forza come mai prima d’ora...

  • «Vattene!»

    Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    Da più parti si chiede che Khaldoon Al Mubarak e il resto del gruppo di Abu Dhabi che sta dietro al City siano costretti a lasciare il club.

    Mentre nell’ultima settimana gli attuali allenatori di Premier League hanno cercato di eludere con diplomazia le domande sugli imbrogli del Manchester City, l’ex tecnico del Blackpool Ian Holloway non ha usato mezzi termini.

    «Siete una vergogna. Avete infangato terribilmente [il calcio inglese]», ha detto Holloway, rivolgendosi direttamente all’Abu Dhabi United Group (ADUG) giovedì scorso. «Sono le persone ai vertici [del club] che stanno cercando di imbrogliare in questo sport, e io le caccerei. Perché hanno ancora la società? Perché ne sono ancora i proprietari? Perché continuano a comportarsi così? Sparite!»

    Il sentimento di Holloway è senza dubbio condiviso dalla stragrande maggioranza degli appassionati di calcio inglese. L’ex difensore del Liverpool Jamie Carragher, nel suo articolo più recente sul The Daily Telegraph, ha sostenuto che «il club potrà guarire e lasciarsi alle spalle la vergogna della propria colpevolezza solo quando chi lo amministra riconoscerà di essere venuto meno ai propri doveri e venderà».

    Le possibilità che accada sembrano scarse, almeno per ora. L’ADUG, che detiene la maggioranza del City Football Group (CFG), ha già presentato ricorso contro la decisione della commissione disciplinare indipendente, secondo cui il City ha gonfiato artificialmente i propri ricavi di quasi 900 milioni di sterline tra il 2009 e il 2018 attraverso accordi di sponsorizzazione «fittizi». La portata dell’inganno ha sbalordito molti appassionati di calcio inglese, ma non chi conosce il modo in cui i proprietari del City operano da quando hanno acquistato il club nell’agosto 2008.

    «Credo che l’unica cosa sorprendente, per me personalmente, sia che il verdetto sia stato così netto», dice a GOAL Tariq Panja del The New York Times, «dato che i proprietari del club sono legati ai governanti degli Emirati Arabi Uniti, almeno sulla carta un alleato del Regno Unito, e hanno una presenza molto influente in questo Paese. Fino ad ora, quindi, c’era un forte scetticismo sulla possibilità di portare davvero a compimento un caso del genere.

    «Ma, anche se alcune persone sono rimaste sorprese dalle cifre in gioco e dalla natura del caso, un verdetto del genere era in realtà la conclusione inevitabile. Una volta pubblicate le rivelazioni di “Football Leaks” [nel 2018], era abbastanza evidente che cosa fosse successo.

    «Naturalmente, resta ancora da vedere quale sanzione verrà inflitta e che effetto potrebbe avere sul caso qualsiasi pressione esterna nei prossimi mesi».

    Cresce senza dubbio il timore che il City eviti sanzioni abbastanza severe da indurre l’ADUG anche solo a prendere in considerazione la vendita del club, soprattutto perché il primo ministro del Regno Unito Andy Burnham ha già dichiarato pubblicamente che sarebbe «preoccupato di perderli» come proprietari.

    Burnham e Downing Street hanno poi fatto diversi maldestri tentativi di dissipare i sospetti che i suoi precedenti rapporti con l’ADUG, risalenti al periodo in cui era sindaco della Greater Manchester, possano influenzare il procedimento d’appello. Sono però emerse anche notizie preoccupanti secondo cui gli Emirati Arabi Uniti avrebbero minacciato di ritirare i finanziamenti per diversi progetti previsti nel Regno Unito. La sola possibilità di un’interferenza politica illustra perfettamente perché così tante persone siano sempre state contrarie al fatto che gli Stati possiedano di fatto club calcistici.

    «Dopo aver lavorato per circa 20 anni occupandomi degli Emirati Arabi Uniti e aver visto come siano sfuggiti alla responsabilità legale e al giudizio pubblico per comportamenti davvero orribili, sia in ambito politico sia in quello sportivo, sono rimasto piuttosto sorpreso che il City sia stato chiamato a rispondere delle proprie azioni», dice a GOAL Nicholas McGeehan di FairSquare. «Ma è una cosa positiva che si attendeva da molto tempo, perché credo che in tutta questa vicenda si perda di vista un punto: la Premier League non ha di fronte il Manchester City, ha di fronte uno Stato. Uno Stato governato da una ristretta cerchia di persone incredibilmente potenti, che agiscono con estrema aggressività tanto in politica quanto negli affari.

    «È uno Stato che non si fa scrupoli a violare gli embarghi sulle armi delle Nazioni Unite. Si parla di regole e norme internazionali, ma loro non le rispettano affatto. Le violano continuamente. E come riescono a farla franca? Be’, hanno un enorme potere politico e possono sfruttare fino in fondo questa leva per assicurarsi di non essere ostacolati in alcun modo. C’è chi pensa che la loro strategia legale nel caso City non abbia senso, ma per loro ce l’ha, perché è la strategia che hanno adottato in ogni altro ambito delle loro attività e ha sempre funzionato.

    «Ma ciò che trovo davvero interessante di questo caso è che non sono sicuro che possano farla franca, perché anche se ottenessero ciò che vogliono sul piano politico e trovassero un modo per assicurarsi che al Manchester City venga inflitta solo una sanzione lieve, il che sembra improbabile, hanno ormai già perso davanti all’opinione pubblica, un aspetto che hanno sempre tenuto attentamente in considerazione.

    «Credo che siano molto abili a curare la propria reputazione e ad assicurarsi di non essere mai dipinti come i cattivi. Ma è esattamente così che ora li vede il grande pubblico. Perciò devono davvero lottare per salvare la propria reputazione».

    Il PSG, al contrario, non è mai stato così popolare.


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  • «Un giocattolo nelle mani di uno Stato»

    SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day Two
    Getty Images Entertainment

    Il presidente della Liga Javier Tebas è da tempo un critico dichiarato del Manchester City e del Paris Saint-Germain.

    Per gran parte dell’era di Qatar Sports Investment (QSI) al Parco dei Principi, il tifoso medio si è compiaciuto nel vedere una squadra di stelle, costruita a suon di milioni, crollare ripetutamente in Champions League. Ora, però, il PSG ha vinto due Coppe dei Campioni consecutive con una squadra relativamente giovane, entusiasmante e laboriosa, plasmata da Luis Enrique e apprezzata in tutto il mondo del calcio.

    «Credo che la gente abbia riconosciuto un cambiamento radicale nel progetto», dice a GOAL l’esperto di calcio francese Jonathan Johnson. «Ormai è ampiamente documentato che Luis Enrique abbia abbandonato lo stile di gioco fortemente individualista diventato negli anni sinonimo del PSG, separandosi da giocatori come Neymar e Kylian Mbappe.

    «Credo quindi che ora il progetto sia molto più ragionevole e probabilmente più vicino a ciò che molti speravano accadesse fin dall’inizio della proprietà qatariota del club: promuovere molti più giocatori del vivaio, ingaggiare più giocatori dalla Ligue 1 e valorizzare il talento francese ogni volta che è possibile.

    «Hanno speso molto per rinnovare e costruire da zero le proprie strutture di allenamento. Questo significa che ora lo sviluppo dei giovani è una priorità assoluta, con particolare attenzione ai talenti più promettenti della regione di Parigi, probabilmente il bacino più ricco di talenti del calcio mondiale.

    «Nel complesso, dunque, il progetto di QSI è ora meno ostentato di prima e, per questo, credo che ci sia meno risentimento nei confronti del PSG e dei suoi proprietari. C’è però un altro elemento importante che contribuisce a spiegare l’attenuarsi dell’ostilità verso il PSG in Francia: alcuni dei suoi principali rivali storici hanno preoccupazioni più grandi della possibilità di contendergli il titolo. Marsiglia e Lione, per esempio, stanno affrontando problemi che mettono a rischio la loro stessa esistenza a causa delle rispettive difficoltà finanziarie.

    «Credo che anche questo abbia spinto i tifosi di altre squadre a dare più importanza alle partite in cui ritengono di poter vincere e competere, mentre quelle contro il PSG diventano occasioni in cui non hanno nulla da perdere: qualsiasi risultato positivo è un bonus gradito. È un momento strano, dunque, per il PSG: prospera mentre il calcio francese vive più che mai alla giornata».

    Il rischio di alterare l’equilibrio competitivo è da tempo uno degli argomenti contro la proprietà statale dei club calcistici. Il fatto che il PSG abbia vinto 12 titoli francesi da quando QSI ha acquistato il club nel 2011 ha inevitabilmente alimentato le accuse secondo cui la squadra della capitale avrebbe trasformato la Ligue 1 in un campionato senza rivali.

    Naturalmente, anche il dominio del City in patria, con sei titoli in sette stagioni tra il 2017 e il 2024, ha messo in cattiva luce la Premier League. L’unica vera differenza è che quel dominio è stato presentato come prova del genio tattico dell’allenatore Pep Guardiola. Le capacità del tecnico catalano hanno anche contribuito a distogliere l’attenzione dalle somme colossali spese dal City per rafforzare la rosa, fino ad avere quasi sempre due giocatori di livello mondiale per ogni ruolo. Per quasi chiunque era impossibile competere con la squadra, tanto in campo quanto sul mercato.

    Come ha sottolineato più volte l’ex allenatore del Liverpool Jurgen Klopp, nonostante il prestigio e le proprie risorse economiche, il Liverpool semplicemente non poteva fare acquisti senza correre rischi come il City o il PSG. «Qualunque sia il costo, loro lo fanno e basta», disse il tedesco ai giornalisti nel 2022. «Mi chiedete sempre come si possa sfidare il City, ma conoscete già la risposta. Non possiamo comportarci come loro. Non è possibile. Impossibile. È chiaro: nel calcio mondiale ci sono club che possono fare quello che vogliono dal punto di vista finanziario. Possono dire quello che vogliono, ma è un dato di fatto».

    Il presidente della Liga Javier Tebas sostiene la stessa tesi da anni. Già nel 2019 affermava che PSG e City stavano «gonfiando il mercato» dei cartellini e degli stipendi, perché «i club devono pagare cifre assurde per trattenere i propri giocatori», mentre «a [PSG e City] non importa nulla di quali siano i loro ricavi reali quando vogliono ingaggiare un giocatore, perché ricevono denaro da uno Stato».

    «Questo costringe gli altri club a vivere in una situazione economica davvero precaria», disse Tebas al summit Business of Football del The Financial Times. «Altera l’equilibrio dell’intera struttura del calcio europeo. Questo non è più uno sport. Non è più un’industria. Diventa piuttosto un giocattolo, il passatempo di uno Stato. E quando è un giocattolo, i bambini cominciano a giocare con gli altri bambini. Si finisce per rovinare l’intero sistema».

  • Un paragone ingiusto?

    Paris Saint-Germain v Manchester City - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7
    Getty Images Sport

    Ci sono evidenti analogie tra il Manchester City e il PSG, e tra le rispettive ascese ai vertici del calcio europeo.

    Le norme UEFA sul fair play finanziario sono state introdotte, ovviamente, per cercare di controllare le spese nel calcio ma, finora, sia il Manchester City sia il PSG hanno evitato sanzioni pesanti.

    «Entrambi raggiunsero un accordo con la UEFA nel 2014, che comportò multe e limiti alle rose in Champions League», dice Panja. «Ma quando nel 2020 la UEFA escluse il City dalla Champions League per due anni, la sanzione fu annullata dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) perché molte delle violazioni erano cadute in prescrizione.

    «Anche il PSG fu nuovamente sottoposto a indagine dopo il terremoto che provocò nel calcio nel 2017, quando mandò in frantumi il record per un trasferimento pagando la clausola rescissoria da 222 milioni di euro di Neymar, più del doppio della precedente cifra record mondiale, e allo stesso tempo concordò un’operazione molto onerosa con il Monaco per Kylian Mbappe.

    «Fu istituita una commissione d’indagine, che esaminò meticolosamente tutti i conti del PSG per un lungo periodo, ma i suoi membri erano divisi sul da farsi. Quelli che volevano svolgere il proprio lavoro fino in fondo dicevano: “Il caso va sottoposto alla camera giudicante, perché riteniamo che ci sia stata una violazione”.

    «Ma il presidente, in questo caso l’ex primo ministro belga Yves Leterme, la pensava diversamente. Riteneva che non fosse successo nulla di irregolare. Quando il caso arrivò alla camera giudicante, allora presieduta da un alto magistrato portoghese di nome Jose Narciso da Cunha Rodrigues, questi lo esaminò e, in termini piuttosto duri, disse sostanzialmente: “Alla luce del vostro rapporto e delle conclusioni che avete tratto dalle prove, dovete riprendere in mano il caso. Questo lavoro non è all’altezza. Avete commesso un errore manifesto riguardo alla valutazione, superiore a 100 milioni, di un accordo di sponsorizzazione che gli investigatori hanno accettato senza verificarla”.

    «Nel frattempo, però, il PSG porta il procedimento davanti al TAS. Ed è qui che la vicenda diventa davvero interessante, perché quando un caso di fair play finanziario arriva al TAS, il giudice e la camera giudicante ne restano esclusi. L’intero caso è gestito dall’amministrazione UEFA. Spetta quindi alla UEFA decidere con quanta determinazione difendere i propri investigatori e il proprio giudice. E, in questa occasione, la UEFA si è schierata a favore della tesi del PSG.

    «Il PSG sosteneva che il giudice avesse impiegato troppo tempo per rinviare il caso agli investigatori. Secondo il club, avrebbe dovuto farlo entro 10 giorni. Il giudice ribatte: “State interpretando male le regole ed è impossibile che qualcuno possa analizzare un intero caso in 10 giorni. Non può succedere. Il punto è che la procedura di riesame deve iniziare entro 10 giorni”.

    «Tuttavia, con grande sorpresa di tutti, l’amministrazione UEFA guidata da Aleksander Ceferin, l’uomo che a quanto pare è il grande paladino della buona governance quando si tratta del presidente della FIFA Gianni Infantino, alla fine ha accolto la tesi secondo cui il giudice aveva impiegato troppo tempo per rinviare il caso agli investigatori della UEFA e, in sostanza, ha detto: “Sì, va bene, avete ragione, andiamo avanti”.

    «Quindi, sebbene negli ultimi anni il PSG abbia costruito una squadra oggi ammirata da moltissimi, tante persone vi direbbero che l’unica differenza tra PSG e City, oggi, è che il PSG è riuscito di fatto a farla franca dopo aver violato le regole finanziarie, mentre il City, alla fine, no».

    Il City continua a sostenere di possedere «prove inconfutabili» della propria innocenza, ma Panja ritiene che, nonostante tutto il potere politico degli Emirati Arabi Uniti, i proprietari del club potrebbero alla fine essere costretti ad ammettere la sconfitta nel tentativo di mantenerne il controllo: «A dire il vero, il danno è già fatto. La sentenza resterà lì a testimoniare gli imbrogli. I documenti legali sono di solito piuttosto aridi, ma il linguaggio usato è così forte che sarà difficile dimenticare qualcosa di tanto categorico.

    «In tutti questi anni hanno mantenuto un atteggiamento molto combattivo, quindi è molto difficile immaginare che ora dicano: “D’accordo, sì, ci avete colti in fallo, adesso ci facciamo da parte”. Detto questo, però, la loro posizione diventerebbe insostenibile se questi titoli negativi continuassero, e lasciare il club sarebbe la scelta più ragionevole. Perché, nonostante il bellissimo calcio giocato da una delle migliori squadre che l’Inghilterra abbia mai visto e nonostante tutti i titoli vinti, ogni successo del City è ora macchiato dal più grande scandalo di imbrogli nella storia del calcio inglese. Ed è molto difficile separare lo scandalo dal calcio, per quanto le persone legate al club cerchino di farlo.

    «È dunque molto difficile immaginare che possano continuare a essere i proprietari di un club di Premier League. Qualcosa dovrà cambiare e sembra più una questione di quando, non di se, se ne andranno: finché questa squadra resterà nelle mani degli attuali proprietari, la macchia sulla reputazione del club rimarrà».

    In confronto, il PSG è tutt’altro che irreprensibile, ma sembra essere riuscito a far dimenticare che appena quattro anni fa fu nuovamente multato per aver violato le norme sul fair play finanziario, mentre la maggior parte dei tifosi è abbagliata dalle prodezze di Khvicha Kvaratskhelia e compagni.

    «È esattamente così che funziona lo sportswashing», dice McGeehan. «Ricordiamo tutti quando il PSG era un po’ lo zimbello di tutti, perché non è passato molto tempo. Era un club che spendeva a piene mani, considerato il prodotto di un progetto sfacciato e volgare. E anche il Paese era visto in termini altrettanto negativi. Quindi, come progetto di sportswashing, non funzionava affatto granché.

    «Confrontatelo con come andavano le cose al City in quel periodo. Il club aveva una reputazione di grande professionalità, Khaldoon Al Mubarak veniva indicato come un eccellente amministratore e Pep Guardiola contribuiva ulteriormente a migliorarne l’immagine dentro e fuori dal campo. Ma credo che, in un certo senso, ai qatarioti sia andata bene con Luis Enrique, che ha di fatto abbandonato il vecchio sistema e li ha portati a giocare un calcio splendido. Di conseguenza, il dibattito sul club si concentra quasi esclusivamente su ciò che accade in campo».

    In questo senso, il momento in cui arriva la partita di mercoledì è tutt’altro che favorevole al PSG: il dibattito prima del match si è concentrato quasi esclusivamente sulle frodi finanziarie del City e, come sottolinea Johnson, gli ospiti non gradiranno i paragoni tra i due club di proprietà statale.

    «Immagino che sarebbero molto irritati dalla piega presa dal dibattito, perché credo che, a essere del tutto onesti e pragmatici, dopo quei problemi con il fair play finanziario un club abbia preso una strada e l’altro quella opposta», dice. «E penso che, al momento, molti direbbero che probabilmente il PSG ha affrontato le proprie difficoltà nel modo giusto.

    «Ovviamente è una questione molto controversa. Ci sono molti aspetti poco chiari quando se ne parla. Bisogna davvero entrare nei dettagli per stabilire che cosa abbia fatto esattamente il PSG di diverso rispetto al Manchester City. Ma, alla fine, a seconda di come si evolverà la situazione del City con la Premier League, probabilmente si tornerà a esaminare ciò che è successo negli ultimi due anni ai club che hanno raggiunto accordi con la UEFA. Perché non stiamo parlando soltanto di PSG e City. Anche altri club hanno avuto problemi, ma questi sono i due nomi più importanti.

    «Credo però che al PSG darebbe fastidio essere messo sullo stesso piano del City. Perché, in definitiva, ha costruito il proprio modello di business in modo completamente diverso. Nessuno può negare che alcune iniziative del PSG, soprattutto il modo in cui il club è diventato un marchio legato allo stile di vita al di fuori del campo, abbiano avuto un successo straordinario per quasi 10 anni. È qualcosa che il City, a quanto pare, non è riuscito a fare altrettanto bene. Quindi credo senz’altro che, quando si paragonano i due club, al PSG darebbe molto fastidio sentir dire che è sostanzialmente uguale al City».

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  • Ascesa straordinaria

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    AFP

    Al-Khelaifi è ormai considerato da tutti una delle figure più influenti del calcio e potrebbe presto diventare ancora più potente.

    Il modo in cui vengono percepite oggi le due proprietà è nettamente diverso. Mentre Khaldoon potrebbe essere estromesso dal calcio inglese, Al-Khelaifi è ormai una delle figure più importanti del mondo del pallone e, secondo Johnson, la sua influenza è destinata a crescere.

    «Penso che Al-Khelaifi abbia tratto enorme beneficio dal fallimento della Superlega europea, perché ha schierato il PSG al fianco di club con valori sportivi molto forti. Credo che questo, insieme a quanto accaduto in campo negli ultimi due anni, gli abbia procurato molto rispetto e una grande influenza sul calcio europeo», afferma Johnson. «Quindi, nonostante abbia respinto l’ipotesi di candidarsi a una carica più alta, penso che prima o poi vedremo Nasser Al-Khelaifi assumere un ruolo ancora più importante, magari in futuro alla UEFA o, potenzialmente, alla FIFA».

    Per il momento, però, Panja ritiene che la sola presenza di Al-Khelaifi al Parco dei Principi renda il PSG pressoché intoccabile.

    «A questo punto è quasi onnipotente nel mondo del calcio e sembra che qualunque cosa dica venga fatta. Di conseguenza, è difficile immaginare che lui, un club da lui gestito o un’organizzazione da lui presieduta possano mai subire sanzioni gravi», afferma Panja. «Siede nel comitato esecutivo della UEFA, è ancora presidente di beIN Media Group, uno dei maggiori acquirenti di diritti calcistici al mondo, ed è presidente dell’European Football Clubs (EFC). L’elenco potrebbe continuare, e tutto questo crea evidenti conflitti d’interesse.

    «Tuttavia, ha un rapporto molto stretto con Ceferin, lo stesso Ceferin che la settimana scorsa ha fatto marcia indietro rispetto alla precedente dichiarazione secondo cui non avrebbe cercato un quarto mandato da presidente della UEFA. Un quarto mandato avrebbe violato il limite di 12 anni che lui stesso aveva sostenuto e introdotto quando era arrivato alla UEFA come figura riformatrice. Credo che questo dimostri come il calcio sembri ancora impermeabile alla buona governance e alle riforme».

    Ci sono però alcuni motivi per essere ottimisti. Proprio questa settimana David Kogan, presidente dell’Independent Football Regulator (IFR), ha dichiarato che si dimetterebbe se subisse pressioni politiche in relazione al caso City e non ha escluso che in futuro agli Stati possa essere impedito di acquistare club calcistici inglesi. Per questo McGeehan ritiene che potremmo ancora assistere a grandi cambiamenti nel modo in cui viene governato il calcio.

    «Nel Regno Unito, la politica ha fallito clamorosamente per molto tempo nell’affrontare i problemi legati alla proprietà dei club calcistici da parte degli Stati», afferma. «Non credo che nessuno abbia davvero affrontato la questione, ma questo sembra il momento ideale per farlo. I politici intervengono quando intravedono un possibile vantaggio politico e l’opinione pubblica è chiaramente convinta che dovremmo prestare molta più attenzione a chi investe nelle nostre istituzioni culturali e sociali, così importanti per le persone e le comunità a cui sono destinate.

    «Potremmo quindi vedere alcuni politici accorti rendersi conto che opporsi alla proprietà statale può far guadagnare molto consenso. È un po’ come quando, per tanto tempo, i politici hanno evitato di criticare la FIFA di Gianni Infantino. In sostanza dicevano: “Gestite pure lo sport come volete, perché non vogliamo intrometterci: non è il nostro campo e alla gente non piace quando interveniamo in questioni del genere”.

    «Ma penso che le polemiche sulla Coppa del Mondo FIFA e il verdetto sul City possano finalmente far capire ai politici, almeno in questo Paese, che dovrebbero dire: “Sapete una cosa? Forse dovremmo esaminare la questione, forse dovremmo iniziare a parlare di regolamentarla e di cambiare alcune cose”. La proprietà dei club da parte degli Stati ha sempre avuto il potenziale di alterare e corrompere il calcio. Gli Stati hanno poteri che i normali proprietari di club non hanno. Possono spostare denaro, nascondere le fonti dei finanziamenti, usare leve politiche e fare scenate colossali se non ottengono ciò che vogliono.

    «Hanno quindi sempre avuto troppo potere per poter essere ammessi alle competizioni calcistiche, perché ne alterano l’equilibrio. E credo che sia proprio ciò che è successo in Premier League nell’ultimo decennio circa. Proprio per questo, però, potrebbe essere arrivato il punto di svolta: il momento in cui l’opinione pubblica e i politici diranno tutti che adesso basta».