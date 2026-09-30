Michael Olise: dalle difficoltà nel settore giovanile alla consacrazione come giocatore di livello mondiale grazie alle sue prodezze con il Bayern Monaco

Tuttavia, anche se Olise riuscì davvero a rimettersi in carreggiata al Reading, dove arrivò nel 2017 dopo sei mesi senza club, il suo atteggiamento distaccato continuò a creare problemi. L'ex tecnico dei Royals Jose Gomes voleva portarlo in prima squadra dal momento in cui lo vide all'opera con l'Under 16 del club, ma gli fu impedito di farlo.

«I dirigenti dell'academy del club mi dissero che non frequentava le lezioni e che era molto irresponsabile con gli studi», ha raccontato il portoghese a Diario AS. «Dicevano che se lo avessi promosso sarebbe stato un cattivo esempio per il resto del settore giovanile, perché non stava rispettando i suoi obblighi da studente all'interno del percorso stabilito per lui.

«Il Chelsea lo ha cacciato per la stessa ragione per cui alcuni hanno provato a farlo al Reading: perché non frequentava le lezioni e non prestava attenzione agli studi».

Gomes, però, non si lasciò scoraggiare. Era irremovibile sul fatto che Olise dovesse essere aggregato alla prima squadra. «Dissi ai dirigenti del settore giovanile che il ragazzo non voleva fare il matematico o l'ingegnere, ma il calciatore, e che lo aveva nel sangue», ha detto.

L'unica preoccupazione del tecnico riguardava la possibilità che Olise riuscisse a reggere la fisicità della Championship, che è ancora più brutale della Premier League.

«Aveva lasciato il City perché i compagni ridevano di lui», ha sostenuto Gomes. «Aveva le braccia deboli, e i ragazzi inglesi erano forti. Quando il preparatore atletico diceva loro di fare flessioni, faceva molta fatica e i suoi compagni lo prendevano in giro. Si sentì umiliato e se ne andò.

«Ma preparai un piano per renderlo pronto al debutto in Championship e dissi ai miei giocatori di non trattenersi quando si trattava di intervenire duro su di lui in allenamento, così che potesse capire com'è il calcio professionistico.

«Michael si lamentava e piangeva perché gli stavano rendendo le cose difficili. All'epoca non lo capiva. Ma gli dissi che se fosse riuscito a sopportare una settimana delle azioni difensive dei suoi compagni senza piangere, lo avrei convocato.

«E così feci. Lo convocai perché era evidente che fosse destinato a mettersi in mostra e gradualmente gli diedi minuti fino a farlo diventare titolare quando era ancora un adolescente».