Michael Olise: dalle difficoltà nel settore giovanile alla consacrazione come giocatore di livello mondiale grazie alle sue prodezze con il Bayern Monaco
Mentre Michael Olise incantava ai Giochi olimpici del 2024 a Parigi, Thierry Henry dichiarava: «Non avete ancora visto niente! Questo è solo l'inizio». E aveva ragione. Negli ultimi due anni, Olise ha portato il suo gioco a un livello completamente diverso sia con il Bayern Monaco sia con la Francia.
Come ha detto Henry, «Non capita spesso di imbattersi in giocatori come Michael», quel tipo di talento entusiasmante che fa balzare i tifosi dai loro posti e persino il grande Zinedine Zidane lungo la linea laterale per allontanare il pallone con un calcio in un momento di pura gioia.
«È stato un po' stupido», ha detto il leggendario numero 10 della sua divertente reazione al goal vittoria segnato a effetto da Olise nel finale della sfida di Nations League della Francia contro il Belgio martedì sera, dopo aver raccolto il pallone ad almeno 15 yard all'interno della propria metà campo.
«Quando l'ho visto dribblare un difensore, mi sono detto: "Segnerà". E lo stavo incitando con tutto il cuore perché amo questo tipo di giocatore. È un talento straordinario. Quando gioca, vuole divertire i tifosi.
«Ma non finisce qui. Ha un grande senso del gioco, anticipa i movimenti dell'avversario e sa quando attaccare e quando arretrare».
In questo senso, Olise è sostanzialmente l'attaccante perfetto, perché lavora duramente anche senza palla e allo stesso tempo fa sembrare il gioco assurdamente facile quando ce l'ha tra i piedi. Tuttavia, per l'internazionale francese non è sempre stato tutto così semplice. Da bambino forse non ci sono mai stati dubbi sul suo potenziale di livello mondiale, ma il suo carattere unico un tempo era motivo di preoccupazione...
Un carattere controcorrente
Olise è nato a Londra da padre nigeriano e madre franco-algerina, e il suo talento per il calcio era evidente fin da piccolissimo. "Era un piccolo calciatore incredibile, già a sei anni", ha raccontato a The Athletic all'inizio di quest'anno Michael Richards, che allenò Olise all'Hayes & Yeading. "Era come vedere un pattinatore sul ghiaccio giocare a calcio, per il modo in cui scivolava sul campo".
Non sorprende, quindi, che questo attaccante elegante e insolitamente altruista abbia attirato rapidamente l'attenzione delle migliori squadre di Londra, ma era già chiaro che Olise avesse un carattere anticonformista.
Secondo Football London, disse ai suoi genitori che non avrebbe sostenuto un provino con il Chelsea a meno che non gli fosse permesso di indossare la sua "amata maglia del Manchester United".
Non sorprende che il Chelsea lo abbia ingaggiato comunque, vista la natura prodigiosa del suo talento, ma il comportamento a tratti ribelle di Olise durante i suoi sette anni al club portò infine alla sua cessione nel 2016.
Secondo diverse fonti, non era un cattivo ragazzo, solo difficile da gestire, ma quando anche la successiva esperienza al Manchester City si concluse molto prematuramente, ci fu il timore concreto che Olise non riuscisse a realizzare il suo potenziale.
"Ricordo di avergli detto: 'Adesso hai 14 anni, tra quattro anni vorrai averne 18 e far pentire chiunque non abbia creduto in te'", ha raccontato a The I Paper Sean Conlon, ex mentore di Olise alla We Make Footballers. "E [essere stato scaricato da Chelsea e City] è una parte fondamentale di ciò che lo ha cambiato e lo ha reso quello che è oggi, perché si è rimboccato le maniche".
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Il punto di svolta
Tuttavia, anche se Olise riuscì davvero a rimettersi in carreggiata al Reading, dove arrivò nel 2017 dopo sei mesi senza club, il suo atteggiamento distaccato continuò a creare problemi. L'ex tecnico dei Royals Jose Gomes voleva portarlo in prima squadra dal momento in cui lo vide all'opera con l'Under 16 del club, ma gli fu impedito di farlo.
«I dirigenti dell'academy del club mi dissero che non frequentava le lezioni e che era molto irresponsabile con gli studi», ha raccontato il portoghese a Diario AS. «Dicevano che se lo avessi promosso sarebbe stato un cattivo esempio per il resto del settore giovanile, perché non stava rispettando i suoi obblighi da studente all'interno del percorso stabilito per lui.
«Il Chelsea lo ha cacciato per la stessa ragione per cui alcuni hanno provato a farlo al Reading: perché non frequentava le lezioni e non prestava attenzione agli studi».
Gomes, però, non si lasciò scoraggiare. Era irremovibile sul fatto che Olise dovesse essere aggregato alla prima squadra. «Dissi ai dirigenti del settore giovanile che il ragazzo non voleva fare il matematico o l'ingegnere, ma il calciatore, e che lo aveva nel sangue», ha detto.
L'unica preoccupazione del tecnico riguardava la possibilità che Olise riuscisse a reggere la fisicità della Championship, che è ancora più brutale della Premier League.
«Aveva lasciato il City perché i compagni ridevano di lui», ha sostenuto Gomes. «Aveva le braccia deboli, e i ragazzi inglesi erano forti. Quando il preparatore atletico diceva loro di fare flessioni, faceva molta fatica e i suoi compagni lo prendevano in giro. Si sentì umiliato e se ne andò.
«Ma preparai un piano per renderlo pronto al debutto in Championship e dissi ai miei giocatori di non trattenersi quando si trattava di intervenire duro su di lui in allenamento, così che potesse capire com'è il calcio professionistico.
«Michael si lamentava e piangeva perché gli stavano rendendo le cose difficili. All'epoca non lo capiva. Ma gli dissi che se fosse riuscito a sopportare una settimana delle azioni difensive dei suoi compagni senza piangere, lo avrei convocato.
«E così feci. Lo convocai perché era evidente che fosse destinato a mettersi in mostra e gradualmente gli diedi minuti fino a farlo diventare titolare quando era ancora un adolescente».
Lascia che siano i suoi piedi a parlare
Sarebbe una semplificazione eccessiva dire che Olise non si sia più voltato indietro da quando è entrato in prima squadra al Reading, perché nel frattempo ci sono stati anche altri ostacoli da superare. Non è stato subito proiettato al vertice della sua professione.
Olise ha dovuto dimostrare il suo valore in Premier League con il Crystal Palace prima di giustificare la decisione del Bayern di spendere 60 milioni di euro (50,8 milioni di sterline) per un giocatore che nella stagione precedente era stato tormentato da problemi muscolari.
L'ha fatto, e non solo. Harry Kane può essere considerato l'attuale favorito per vincere il Pallone d'Oro di quest'anno, eppure la scorsa stagione in Germania non c'è stato, letteralmente, giocatore migliore di Olise, che poi è andato al Mondiale e ha stabilito un record di assist precedentemente detenuto da Pelé.
E non è che l'inserimento nella nazionale francese sia stato privo di difficoltà, visto che era tutt'altro che fluente quando ha iniziato a giocare con la Francia, cosa non proprio ideale per un carattere introverso per natura.
Come ha detto Rayan Cherki prima del Mondiale, Olise è "un ragazzo che ama stare da solo", eppure è adorato dai compagni di squadra e dagli allenatori.
"Ha un suo modo di vedere il gioco e la vita", ha detto a inizio anno l'ex ct della Francia Under 23 Henry a CBS Sports. "Per questo a volte, fuori dal campo, la gente non lo capisce. Ma è un ragazzo piacevole, una gran brava persona. Fuori dal campo non dice molto, ma quando ha la palla comunica benissimo attraverso il suo gioco."
Olise, notoriamente impacciato nelle interviste, ha ammesso lui stesso di aver sempre creduto fermamente nel lasciare che fossero i suoi piedi a parlare per lui, cosa che affonda chiaramente le radici nelle sue esperienze da talento anticonvenzionale spesso frainteso all'interno del sistema dei settori giovanili.
"A volte la gente non pensa che possa essere dura anche per i giocatori di straordinario talento, perché questo può comportare anche difficoltà tutte sue", ha detto Conlon al The Guardian. "Quello di Michael non è stato un percorso perfetto, ma penso che questo gli abbia fatto bene.
"Potrà essere un po' silenzioso, ma è umile e molto educato. Ho sentito alcuni suoi compagni di squadra definirlo una rock star. C'è qualcosa di davvero unico nella sua personalità."
Olise è sicuramente diverso, in campo e fuori. E la parte migliore è che, dato che ha ancora solo 24 anni, questo potrebbe davvero essere solo l'inizio. Il meglio potrebbe ancora dover arrivare.
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