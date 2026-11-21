Prima di lasciare gli Stati Uniti e partire per l'Inghilterra, dove sarebbe stato presentato ufficialmente come nuovo allenatore del Manchester United, Mauricio Pochettino è intervenuto su TNT Sports insieme a DaMarcus Beasley. L'ex ala del Manchester City non ha resistito alla tentazione di punzecchiare l'argentino.
«Manchester è blu e lo sarà sempre», ha detto Beasley, spingendo Pochettino a una risposta decisa che sarà stata senza dubbio apprezzata dai tifosi dello United: «Neanche per sogno. Vedrete. Datemi tempo e le cose cominceranno a cambiare».
Lo United ha offerto a Pochettino un contratto iniziale di soli due anni e mezzo, un periodo che potrebbe non bastare a ribaltare i rapporti di forza, visto che la squadra si trova attualmente nella zona retrocessione della Premier League. Può però gettare le basi per riuscirci.
«La nuova sfida è impegnativa, ma allo stesso tempo ti dà l'adrenalina che vuoi provare. Dobbiamo usare il buon senso», ha aggiunto Pochettino. «Sappiamo che questa situazione non è degna di un club come il Manchester United, che ha una tifoseria straordinaria».
Se guiderà una rapida risalita culminata nella qualificazione a una competizione europea, ci si aspetterà poi che Pochettino usi il suo «buon senso» nel mercato estivo per rivoluzionare una rosa mediocre. Per avere qualche speranza di riportare il Manchester United davanti al City, serve un grande acquisto attorno al quale costruire la squadra. La scelta più ovvia è Cole Palmer.
Il trequartista del Chelsea si è affermato in Premier League sotto la guida di Pochettino a Stamford Bridge. Ritrovarlo potrebbe aiutarlo a tornare ai suoi livelli migliori dopo un anno frustrante. Palmer sarebbe anche il sostituto ideale di Bruno Fernandes, che nel giro di pochi mesi è passato dall'essere il leader indiscusso dello United a una presenza destabilizzante. Pochettino deve lasciarlo andare se vuole iniziare a creare il clima sano necessario per una crescita rapida.