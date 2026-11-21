Fernandes è un calciatore straordinario e di gran lunga il miglior acquisto dello United nell'era successiva a Sir Alex Ferguson, ma la sua esperienza all'Old Trafford sembra avvicinarsi alla naturale conclusione. Il contratto del 32enne scade il prossimo giugno, anche se il club ha la possibilità di prolungarlo di 12 mesi. Secondo la BBC, lo United sta cercando di convincere Fernandes a firmare un nuovo accordo, ma lui ha rifiutato le prime due offerte, anche perché non ha ricevuto rassicurazioni sulla direzione che il club intende prendere.

La proprietà INEOS farebbe bene a non insistere. Attivare il rinnovo annuale avrebbe senso, perché consentirebbe allo United di chiedere una cifra elevata per il trasferimento di Fernandes, che continua a suscitare interesse in Arabia Saudita. Offrirgli invece un nuovo contratto molto ricco sarebbe un errore enorme.

Dopo aver meritatamente vinto il premio PFA di miglior giocatore della stagione 2025-26 e battuto il record di assist in una singola stagione di Premier League, Fernandes ha subito un netto calo. È stato addirittura uno dei peggiori giocatori dello United in questa stagione, il che non è poco, considerando quanto male abbia giocato la squadra nel suo insieme negli ultimi tre mesi di Michael Carrick alla guida. Perde continuamente palla nelle zone avanzate e trascura i compiti difensivi nell'altra metà campo.

Da capitano, inoltre, non ha dato il buon esempio. Il linguaggio del corpo di Fernandes è stato vergognoso e, dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro il Como in Champions League, ha avuto persino la faccia tosta di mettere pubblicamente in discussione le scelte tattiche di Carrick , senza assumersi alcuna responsabilità per la propria pessima prestazione.

In vista della sfida con il Liverpool ad Anfield di questo fine settimana, lo United dovrebbe riflettere su come i suoi storici rivali abbiano perso la rotta dopo aver stravolto la propria struttura salariale per trattenere Mohamed Salah. Fernandes ha superato il suo apice, proprio come Salah, e lo United deve evitare di ritrovarsi costretto a scegliere tra una pesante perdita economica e la tutela degli equilibri dello spogliatoio.

Nella sua prima conferenza stampa all'Old Trafford, venerdì, Pochettino ha confermato che per ora Fernandes resterà capitano e un «giocatore importante». Ha però aggiunto che «tutti i giocatori devono sentirsi importanti» e non si è sbilanciato sulla situazione contrattuale del portoghese. Non è stata certo una dichiarazione di piena fiducia, e Pochettino ha anche ribadito di voler «creare qualcosa da zero».

Trattenere oltre maggio un Fernandes che sembra aver staccato mentalmente sarebbe controproducente per quel progetto, come ha lasciato intendere di recente Rene Meulensteen, ex vice di Ferguson, in un'intervista a talkSPORT: «Bruno ha dato tantissimo al Manchester United per molti, molti anni. Quest'anno non ha raggiunto gli stessi livelli. Penso anche che, in una certa misura, tutta la negatività che ha circondato il club e lui stesso possa averlo provato mentalmente. Non sarei troppo triste se decidesse di lasciare il club. Credo che ci siano molte altre persone, molti altri giocatori che dovrebbero andare via, e dobbiamo creare una dinamica diversa nella squadra».