Lucca Brughmans: il futuro portiere del Liverpool che vuole seguire le orme di Thibaut Courtois, eroe del Belgio e del Real Madrid

Titolare nel Genk a 18 anni, ha attirato l’attenzione dei top club europei.

Real Madrid e Bayern Monaco lo volevano, e Brughmans ha persino visitato il centro sportivo dei Blancos. Ma quando il calciomercato inglese stava per chiudersi, il Liverpool ha sorpreso tutti. I Reds hanno offerto fino a 30 milioni di sterline, con l’accordo che Brughmans resti al Genk in prestito per questa stagione e arrivi ad Anfield nel luglio 2027.

De Conde ha rivelato lo shock per il “mega affare” del Liverpool, dicendo: “La mia prima reazione è stata: ‘Oh cavolo, e adesso?’ La squadra doveva giocare pochi giorni dopo… Poi, alle 11 di domenica, due giorni prima della chiusura del calciomercato inglese, ho ricevuto una chiamata dall’agenzia. Il Liverpool faceva sul serio. ‘Questa è l’offerta.’ Il giorno dopo Lucca era già su un aereo diretto a Liverpool».

Ha aggiunto: «La gente dice: “È fantastico ciò che De Conde è riuscito a ottenere grazie alla sua esperienza riguardo al trasferimento di Lucca!”? Mi dispiace, ma non è così. Non mi sarei mai aspettato che avvenisse così in fretta né per quella cifra».

Brughmans ha gestito con classe il trasferimento, e pochi giorni dopo il ritorno dall’Inghilterra ha parato due volte da campione contro l’Anderlecht, conquistando il titolo di ‘Man of the Match’ e un punto fondamentale.

«È stato un fine settimana frenetico, ma lunedì ero già in campo ad allenarmi», ha spiegato Brughmans. «Tornare subito alla normalità mi ha aiutato. Non sento pressioni o aspettative diverse. Il Genk mi considera ancora come sei mesi fa e ne sono grato. L’ho dimostrato in campo: tutti mi hanno sostenuto».

Sulla sua scelta di restare in Belgio quest’anno ha concluso: «È positivo essere rimasto qui. Il mio obiettivo è diventare il portiere titolare del Liverpool, ma per arrivarci devo ancora crescere, e il modo migliore è restare al Genk».

L’allenatore Jess Thorup lo ha protetto dal clamore mediatico, ma lo avvisa degli ostacoli psicologici che dovrà superare.

«È la scelta giusta per tutti che lui rimanga per un altro anno», ha detto. «Qui può continuare a crescere e noi abbiamo a disposizione un buon portiere. Anche se ha solo 18 anni, vedo che rimane calmo e concentrato. È già tornato ad allenarsi da qualche giorno... Probabilmente nelle prossime settimane realizzerà davvero che la sua vita è cambiata. Naturalmente, dovrà affrontare molte sfide».

I risultati parlano chiaro: nella vittoria per 3-0 contro il KV Kortrijk, Brughmans ha dominato l’area, effettuato una parata decisiva, mantenuto la porta inviolata per la terza volta in stagione e completato 19 passaggi. Resta un punto fermo per la squadra di Thorup.