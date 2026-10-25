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GFX Lucca Brughmans NXGN 1-1GOAL

Lucca Brughmans: il futuro portiere del Liverpool che vuole seguire le orme di Thibaut Courtois, eroe del Belgio e del Real Madrid

Con Bayern Monaco e Real Madrid interessati, il Liverpool ha chiuso in fretta il trasferimento del giovane portiere.

Peter McVitie
Tradotto da

  • Il Genk, squadra belga, è da tempo considerata la “fabbrica” di portieri più prolifica d’Europa, avendo lanciato negli ultimi anni nomi come Thibaut Courtois, Koen Casteels, Maarten Vandevoordt e Mike Penders.

    Ora dalla sua “linea di produzione” emerge un nuovo portiere destinato alla Premier League, già acquistato dal Liverpool per 30 milioni di sterline.

    A soli 18 anni, il precoce Lucca Brughmans vanta un’imponente statura di 1,97 metri, un’incredibile estensione e ottime doti tecniche. Già portiere titolare indiscusso del club belga, dopo essere stato rimandato in prestito dal Liverpool, ha scalato rapidamente le gerarchie delle nazionali giovanili e molti ritengono che potrà contendere a Senne Lammens e Vandevoordt il ruolo di vero successore a lungo termine di Courtois.

    Ma chi è questo giovane portiere indicato come uno dei talenti più promettenti della sua generazione? GOAL lo scopre...

  • Dove tutto è iniziato

    SOCCER CPL D5 JONG GENK VS KV KORTRIJK
    AFP

    Il giovane portiere ha lasciato il suo Paese natale per passare al PSV, per poi tornare a seguire le orme del suo idolo

    Nato ad Anversa, Brughmans ha iniziato a giocare nel locale Kalmthout SK, poi per breve tempo nel vivaio del Royal Antwerp. Il suo talento, evidente fin da bambino, lo ha portato a 11 anni al PSV, uno dei grandi club olandesi.

    I tre anni nel vivaio di Eindhoven ne hanno consolidato tecnica e abilità nella costruzione del gioco, finché nel 2022 è tornato in Belgio per entrare nella celebre fucina di portieri del Genk.

    Seguendo l’esempio del suo idolo d’infanzia Courtois, con la maglia numero 28, la sua statura imponente e la naturale leadership lo hanno portato a scalare rapidamente i ranghi. In qualità di capitano, ha guidato la Nazionale belga Under 17 sia agli Europei che ai Mondiali, affermandosi come uno dei portieri adolescenti più completi del calcio europeo.

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  • La grande svolta

    SOCCER CPL D11 KAS EUPEN VS JONG GENK
    AFP

    Esordito professionista a 16 anni, è diventato una stella della prima squadra

    Brughmans è diventato professionista in fretta. A 16 anni, nel gennaio 2025, ha esordito con la Jong Genk nella Challenger Pro League. Ha dimostrato di saper dominare l’area di rigore contro attaccanti più esperti, diventando titolare e totalizzando 11 presenze in seconda divisione.

    Rimase titolare anche nella stagione successiva, poi guadagnò un posto in panchina con la prima squadra. Esordì in massima serie verso la fine dell’annata, quando gli infortuni lo portarono in campo per la prima partita dei play-off di Europa League contro l’Anversa.

    Nonostante la posta in gioco, il giovane portiere ha offerto una prestazione sicura contro la sua ex squadra, convincendo l’allenatore Nicky Hayen a confermarlo titolare.

    Nel luglio precedente il Genk gli aveva già offerto un prolungamento di contratto a lungo termine, attirando osservatori da tutta Europa. Il direttore sportivo Dimitri de Conde ha commentato: «È senza dubbio uno dei portieri più promettenti della sua generazione. Ha doti fisiche eccezionali, un buon gioco di piedi e la maturità di un moderno portiere di alto livello».

  • Come va?

    SOCCER JPL D4 GENK VS BEVEREN
    AFP

    Il suo futuro è al Liverpool, ma per ora deve fare ancora esperienza con il Genk e con la Nazionale Under 21 del Belgio

    Titolare nel Genk a 18 anni, ha attirato l’attenzione dei top club europei.

    Real Madrid e Bayern Monaco lo volevano, e Brughmans ha persino visitato il centro sportivo dei Blancos. Ma quando il calciomercato inglese stava per chiudersi, il Liverpool ha sorpreso tutti. I Reds hanno offerto fino a 30 milioni di sterline, con l’accordo che Brughmans resti al Genk in prestito per questa stagione e arrivi ad Anfield nel luglio 2027.

    De Conde ha rivelato lo shock per il “mega affare” del Liverpool, dicendo: “La mia prima reazione è stata: ‘Oh cavolo, e adesso?’ La squadra doveva giocare pochi giorni dopo… Poi, alle 11 di domenica, due giorni prima della chiusura del calciomercato inglese, ho ricevuto una chiamata dall’agenzia. Il Liverpool faceva sul serio. ‘Questa è l’offerta.’ Il giorno dopo Lucca era già su un aereo diretto a Liverpool».

    Ha aggiunto: «La gente dice: “È fantastico ciò che De Conde è riuscito a ottenere grazie alla sua esperienza riguardo al trasferimento di Lucca!”? Mi dispiace, ma non è così. Non mi sarei mai aspettato che avvenisse così in fretta né per quella cifra».

    Brughmans ha gestito con classe il trasferimento, e pochi giorni dopo il ritorno dall’Inghilterra ha parato due volte da campione contro l’Anderlecht, conquistando il titolo di ‘Man of the Match’ e un punto fondamentale.

    «È stato un fine settimana frenetico, ma lunedì ero già in campo ad allenarmi», ha spiegato Brughmans. «Tornare subito alla normalità mi ha aiutato. Non sento pressioni o aspettative diverse. Il Genk mi considera ancora come sei mesi fa e ne sono grato. L’ho dimostrato in campo: tutti mi hanno sostenuto».

    Sulla sua scelta di restare in Belgio quest’anno ha concluso: «È positivo essere rimasto qui. Il mio obiettivo è diventare il portiere titolare del Liverpool, ma per arrivarci devo ancora crescere, e il modo migliore è restare al Genk».

    L’allenatore Jess Thorup lo ha protetto dal clamore mediatico, ma lo avvisa degli ostacoli psicologici che dovrà superare.

    «È la scelta giusta per tutti che lui rimanga per un altro anno», ha detto. «Qui può continuare a crescere e noi abbiamo a disposizione un buon portiere. Anche se ha solo 18 anni, vedo che rimane calmo e concentrato. È già tornato ad allenarsi da qualche giorno... Probabilmente nelle prossime settimane realizzerà davvero che la sua vita è cambiata. Naturalmente, dovrà affrontare molte sfide».

    I risultati parlano chiaro: nella vittoria per 3-0 contro il KV Kortrijk, Brughmans ha dominato l’area, effettuato una parata decisiva, mantenuto la porta inviolata per la terza volta in stagione e completato 19 passaggi. Resta un punto fermo per la squadra di Thorup.

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  • Punti di forza

    SOCCER CPL D30 RFC SERAING VS JONG GENK
    AFP

    Con un controllo di palla straordinario, è considerato una futura stella.

    Con i suoi quasi due metri di altezza, Brughmans ha un’ampia apertura delle braccia che gli consente di coprire gran parte dell’area di porta. Preferisce prendere la palla con le mani nella sua affollata area di porta piuttosto che respingerla con i pugni.

    È già noto per dominare nei duelli uno contro uno: non si sbilancia prematuramente, chiude gli angoli e blocca i tiri con il fisico.

    Dotato di buona tecnica, gestisce con sicurezza la pressione alta e lancia palloni lunghi o filtra passaggi in profondità.

  • C'è margine di miglioramento

    SOCCER JPL D5 RSC ANDERLECHT VS KRC GENK
    AFP

    Il portiere è autocritico e tende a &quot;riflettere troppo&quot; in alcune situazioni, afferma il suo allenatore.

    Nonostante le sue ottime prestazioni, Brughmans è ancora un diciottenne alla prima stagione da titolare in massima serie.

    L’allenatore del Genk, Thorup, ha notato che la sua natura analitica a volte lo penalizza: «Riflette troppo invece di affidarsi all’istinto». Per questo ha pensato di lasciarlo in panchina, sperando che ritrovi spontaneità.

    Eccelle nei contrasti aerei e nel coprire l’area di porta grazie alla sua stazza, ma le sue reazioni ai tiri rasoterra a volte preoccupano.

    Gestire l’attenzione mediatica legata a un trasferimento da 30 milioni di sterline alla sua età sarà un’altra sfida, ma Thorup ha promesso di proteggerlo: «I riflettori sono puntati su di lui per la cifra in gioco. Lo difenderò nei momenti giusti, perché non dobbiamo dimenticare che anche il ruolo di portiere titolare in un club come il Genk è ancora nuovo per lui».

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  • Il prossimo Courtois?

    Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Con lo stesso numero di maglia dell&#x27;ex stella del Genk, Brughmans ricorda Courtois

    Le somiglianze con Courtois sono evidenti: Brughmans vanta la stessa statura imponente, proviene dal vivaio del Genk e indossa la maglia numero 28 che l’ex stella del Chelsea portava in Belgio. Tuttavia, questo giovane talento si distingue per un ottimo gioco di piedi e un approccio proattivo in difesa e nella costruzione dell’azione.

    Anche in nazionale la sua ascesa è stata rapida: in futuro potrebbe sostituire il portiere del Real Madrid come numero uno dei Rode Duivels.

    Attualmente è capitano delle nazionali giovanili belga ed è stato inserito d’urgenza nell’Under 21 come titolare.

    In una qualificazione cruciale contro la Danimarca ha parato un rigore, contribuendo allo 0-0 che ha portato il Belgio alla fase finale in Albania e Serbia.

    I suoi progressi hanno convinto il ct belga Mark van Bommel a valutarlo per la nazionale maggiore, ma alla fine ha preferito lasciarlo con gli Under 21 per aiutarli a qualificarsi agli Europei.

  • E adesso?

    SOCCER JPL PO2 DAY1 ANTWERP VS KRC GENK
    AFP

    I primi segnali sono positivi e il Liverpool è soddisfatto di quanto visto dopo l&#x27;accordo.

    Per ora, Brughmans vuole sfruttare la stagione al Genk per migliorare il controllo della propria area di porta, prima di trasferirsi ad Anfield la prossima estate.

    Il dipartimento sportivo e lo staff tecnico del Liverpool seguono da vicino ogni sua prestazione per valutarne l’evoluzione.

    «Mi stanno seguendo molto da vicino», ha dichiarato. «Gli allenatori si tengono in contatto per l’aspetto fisico e vengono a vedere le mie partite».

    A fine stagione, con il Campionato Europeo Under 21 del Belgio in Albania e Serbia, avrà il palcoscenico internazionale ideale per confermare il suo talento.

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