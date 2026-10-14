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Martinez rant can't go unpunished_1-1.jpgGetty/GOAL

Lisandro Martinez ha detto ciò che pensava ogni tifoso del Manchester United, ma il suo sfogo in stile Cristiano Ronaldo non può restare impunito

Il nazionale argentino ha attaccato la dirigenza dopo l’ultima sconfitta del Manchester United, uno sfogo che di certo non aiuta Michael Carrick.

James Westwood
Tradotto da

  • «Stasera è facile dare la colpa all'allenatore o ai giocatori, ma dobbiamo guardare anche ad altri aspetti», ha dichiarato Lisandro Martinez in un durissimo sfogo su Amazon Prime dopo la sconfitta per 2-0 del Manchester United contro l'Atletico Madrid in Champions League, martedì. «Mi aspetto più [investimenti], al 100%. Mi aspetto di più dal nostro direttore tecnico [Jason Wilcox]. Devo essere sincero: noi giocatori dobbiamo fare di più, ma è anche importante costruire una rosa forte per essere pronti a serate come questa. La scorsa stagione abbiamo fatto tutto il possibile, abbiamo gettato le basi per costruire una squadra straordinaria».

    Alla domanda se Michael Carrick avesse ricevuto sufficiente sostegno nel mercato estivo dopo aver firmato un contratto biennale da allenatore a titolo definitivo, Martinez ha aggiunto: «Non credo. Fa del suo meglio. Ogni stagione è diversa. Non puoi fermarti a quello che hai fatto la stagione scorsa. Le squadre sanno come giochi, conoscono ogni dettaglio: se non cambi, la prossima stagione [sarà] un grosso problema. Non puoi continuare a cambiare, cambiare, cambiare allenatore. E gli altri aspetti?».

    Sarebbe difficile trovare un solo tifoso dello United che non condivida l'analisi di Martinez. Dopo aver sostituito Ruben Amorim a gennaio, Carrick ha guidato la squadra al terzo posto in Premier League, ma in questa stagione lo United ha vinto appena due delle prime nove partite in tutte le competizioni.

    Martinez ha pienamente ragione nel dire che la rosa dello United non è abbastanza profonda per reggere il forte aumento delle partite dovuto agli impegni europei. Sarebbe un miracolo se la squadra arrivasse anche solo vicina a vincere un trofeo in questa stagione, dopo essere già stata eliminata dalla Carabao Cup dal Brighton in modo clamoroso. Carrick sembra avere i giorni contati.

    La dirigenza dell'Old Trafford ha gran parte della responsabilità per questa situazione, ma non tutta. I giocatori sono rimasti ben al di sotto degli standard minimi attesi e Martinez non è nella posizione di lanciare accuse: nessuno in rosa ha giocato peggio di lui. Le sue parole non possono restare senza conseguenze, perché finiscono per demoralizzare ulteriormente lo spogliatoio e creano un caso che distoglie l'attenzione dai tentativi di Carrick di risollevare la squadra.

  • Serve una prospettiva

    Newcastle United v Manchester United - Premier League
    Getty Images Sport

    Lo United ha qualità sufficienti per fare molto meglio, nonostante l’inettitudine dimostrata dai vertici del club.

    Anche tutto questo sembrava molto premeditato. Martinez aveva chiaramente voglia di sfogarsi ancor prima che gli venisse avvicinato il microfono e, in sostanza, ha ripetuto i pensieri dei tifosi frustrati che hanno riempito i social dopo ogni partita dello United in questa stagione.

    Non c’è motivo di mettere in dubbio la fondatezza di quelle critiche: lo United ha speso solo 155 milioni di sterline (206 milioni di dollari) nel mercato estivo, molto meno di tutte le sue principali rivali, destinando l’intera cifra a rafforzare il centrocampo. Youri Tielemans è stato un affare a 35 milioni di sterline (46 milioni di dollari), ma si potrebbe facilmente sostenere che il 29enne abbia superato il suo apice, mentre l’acquisto di Andrey Santos, scartato dal Chelsea, per 50 milioni di sterline (66 milioni di dollari) non aveva alcun senso. Carlos Baleba è l’unico nuovo arrivato che sembra destinato a diventare una vera risorsa a lungo termine, anche se lo United lo ha pagato troppo: 70 milioni di sterline (93 milioni di dollari) per un giocatore reduce da una pessima stagione 2025-26 al Brighton.

    Nessuno di loro garantisce la pericolosità sotto porta e la forza nel gioco aereo in entrambe le aree che aveva Casemiro. Il rinnovamento del centrocampo è stato quindi, nella migliore delle ipotesi, mediocre. Nel frattempo sono stati trascurati ruoli ancora più bisognosi di rinforzi, in particolare quello di centravanti e quello di terzino sinistro. Benjamin Sesko non è ancora all’altezza, né fisicamente né tecnicamente, del compito di guidare l’attacco, e il fisico di Luke Shaw non regge tre partite a settimana.

    Sarebbe stato saggio ingaggiare anche un altro difensore centrale esperto, vista la lesione cronica alla schiena di Matthijs de Ligt, la mobilità sempre più ridotta di Harry Maguire e l’inaffidabilità di Martinez. Ma nemmeno tenendo conto di tutto questo si può giustificare la serie di risultati ottenuti dallo United da agosto.

    La rosa è ancora in gran parte la stessa che Carrick aveva a disposizione a maggio. Anche le prime partite del calendario di Premier League erano, statisticamente, le più facili, con due incontri consecutivi contro le neopromosse Hull City e Ipswich e le trasferte contro Everton e Fulham. Sì, Wilcox ha deluso Carrick, proprio come aveva fatto con Amorim, non svolgendo il proprio ruolo di primo punto di riferimento per il tecnico, e quasi ogni decisione presa dal presidente di INEOS Sir Jim Ratcliffe ha fatto fare un ulteriore passo indietro al club. Ma i giocatori non possono nascondersi dietro tutto questo, Martinez meno di tutti.

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  • Segnali positivi ignorati

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Lo United è stato sfortunato a lasciare il Metropolitano a mani vuote e le dure critiche di Martinez alla prestazione della squadra non sembravano fondate.

    A onor del vero, lo United ha alzato il livello della propria prestazione contro l’Atletico, sotto gli occhi di Ratcliffe e dell’amministratore delegato del club Omar Berrada, presenti in tribuna. Il 2-0 è stato troppo generoso per i padroni di casa, che hanno tratto grande vantaggio da una controversa decisione del VAR: l’espulsione di Leny Yoro al 74° minuto.

    La squadra di Carrick avrebbe potuto ottenere qualcosa dalla partita se non fosse rimasta in dieci. Bryan Mbeumo ha avuto due grandi occasioni, mentre anche Marcus Rashford e Baleba hanno sprecato buone opportunità. Bruno Fernandes, invece, ha colpito la traversa con un tiro a giro da fuori area.

    In attacco si è vista più determinazione e lo United è apparso meglio organizzato in difesa, soprattutto grazie alla presenza di Baleba, che ha protetto la retroguardia vincendo cinque duelli a terra e recuperando tre palloni. La sua energia e la sua combattività sembrano aver contagiato anche i compagni.

    È stato ammirevole il modo in cui il Manchester United ha reagito dopo aver subito un gol nel primo minuto, e al Metropolitano si respirava un’atmosfera nervosa mentre l’Atletico faticava a difendere il vantaggio. Eppure, quando a Martinez è stato chiesto un giudizio sulla prestazione, ha risposto: «Davvero scarsa, davvero scarsa. Devo controllarmi molto, ma a volte è come vedere allo specchio la situazione in cui si trova il nostro club in questo momento. È irritante, deludente venire qui e non vedere la mia squadra cercare di ottenere un risultato straordinario».

  • «Solo Bruno può dirlo»

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Martinez ha di fatto messo in cattiva luce i compagni di squadra, suscitando il forte disappunto di Wayne Rooney, leggenda del club.

    L'intervista non è piaciuta alla leggenda dello United Wayne Rooney, che ha commentato la partita in veste di opinionista per Amazon Prime. «Per me è una mancanza di rispetto nei confronti dei suoi compagni di squadra», ha detto Rooney. «Mi sono trovato in una situazione simile quando sono andato da Sir Alex Ferguson a chiedergli quali giocatori avremmo ingaggiato.

    «Due giorni dopo mi sono scusato, quindi posso parlare per esperienza di ciò che ha appena fatto. È una grave mancanza di rispetto. In quello spogliatoio ci sono anche molti giovani, che cercano una guida nei giocatori più esperti».

    Secondo talkSPORT, diversi giocatori di maggiore esperienza dello United condividono la rabbia di Martinez nei confronti di Wilcox e della dirigenza, ma il momento scelto per esprimerla è stato del tutto sbagliato. Baleba, Tielemans e Santos avrebbero ora motivo di pensare che l'argentino non li ritenga abbastanza bravi per giocare nel club e, come ha lasciato intendere Rooney, le sue parole potrebbero anche incidere negativamente sulla fiducia di giovani emergenti come Yoro e Ayden Heaven.

    Martinez si è anche spinto oltre il proprio ruolo. «Solo Bruno (Fernandes) può esporsi e dire una cosa del genere», ha proseguito Rooney. «Sembra un giocatore che cerca di tutelare sé stesso. È triste, perché i giocatori devono restare uniti, altrimenti una cosa del genere può spaccare lo spogliatoio».

    In effetti, è Fernandes, in quanto capitano, a dover parlare a nome della squadra. Rooney ha colto di nuovo nel segno: Martinez ha dato proprio l'impressione di voler distogliere le critiche da sé. È stata una mossa da codardo, non un gesto coraggioso.

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  • Parte del problema

    Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Martinez si è spesso rivelato un punto debole con la maglia del Manchester United e rischia di essere ricordato come un acquisto fallimentare.

    È anche possibile che Martinez stia cercando di forzare la propria partenza dall'Old Trafford, visto che il suo attuale contratto scadrà la prossima estate. Un precedente in questo senso c'è: secondo un articolo del Telegraaf del 2022, poco prima di trasferirsi allo United avrebbe definito il direttore tecnico dell'Ajax Gerry Hamstra «un f*ttuto signor nessuno». Nel frattempo, anche l'argentino Cristian Romero ha messo in difficoltà il Tottenham con uno sfogo simile contro i vertici del club a gennaio, e ora sta brillando in un Atletico che ha davvero le carte in regola per competere ai massimi livelli in tutte le competizioni più importanti.

    Se alcuni club considerano Martinez una vittima di un sistema che non funziona allo United, le sue possibilità di ottenere un trasferimento importante aumentano. Ma chiariamolo subito: nessuno dovrebbe provare pena per il 28enne. Da tempo è parte del problema sulla sponda rossa di Manchester.

    La grinta di Martinez gli aveva inizialmente fatto conquistare l'affetto dei tifosi dopo il suo trasferimento allo United per 57 milioni di sterline (76 milioni di dollari), oltre al soprannome di «Macellaio». Negli ultimi tre anni, però, è stato terribilmente incostante e numerosi infortuni lo hanno tenuto fuori a lungo. Allo stato attuale, il 28enne dovrebbe essere ricordato come uno dei tanti acquisti fallimentari dell'era post-Ferguson.

    Solo quattro giorni fa, ha fatto perdere al Manchester United una preziosissima vittoria casalinga contro il Tottenham, dopo essere stato sovrastato in area da Dominic Solanke. L'episodio ha spinto Adam Crafton di The Athletic a scrivere su X: «Avrebbero dovuto monetizzare la cessione di Martinez dopo il Mondiale. C'è un divario enorme tra le sue prestazioni effettive e l'opinione che ha di sé».

    Il suo valore sta certamente calando partita dopo partita. Martinez ha anche segnato un inspiegabile autogol contro il Fulham e ha regalato all'Ipswich il secondo goal nella vittoria per 5-2 dello United contro la squadra di Gary O'Neil all'Old Trafford. L'ex Ajax ha una gamma di passaggi eccezionale, ma è soggetto a cali di concentrazione nei momenti cruciali che lo rendono un bersaglio evidente per gli avversari.

  • L'inizio della fine

    Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Lo United deve assicurarsi che Martinez sia chiamato a rispondere per aver causato un tale scompiglio in una fase cruciale della gestione di Carrick.

    L’ultimo a scagliarsi con tanta sfacciataggine contro chi gli pagava lo stipendio allo United era stato un certo Cristiano Ronaldo, pochi mesi dopo l’arrivo di Martinez. Il cinque volte vincitore del Pallone d’Oro criticò di tutto, dall’allora allenatore Erik ten Hag alle strutture di allenamento del club e ai giocatori del vivaio, in un’intervista faccia a faccia con Piers Morgan da far venire la nausea. Il risultato fu la risoluzione del suo contratto di comune accordo.

    In quel caso, Ronaldo fece i capricci perché Ten Hag lo aveva relegato in panchina, un duro colpo per il suo ego smisurato. Martinez non si trova nella stessa situazione, ma si sta comportando in modo quasi altrettanto egoista.

    Dopo la sconfitta contro l’Atletico, Carrick è stato tempestato di domande su Martinez, e continuerà a riceverne fino a domenica, quando lo United affronterà il Leeds a Elland Road in un derby dei Pennini da vincere a tutti i costi. Martinez non ha riflettuto abbastanza prima di prendere le difese di Carrick: ha reso ancora più difficile il lavoro dell’ex centrocampista.

    Un addio immediato come quello di Ronaldo sarebbe una misura troppo drastica, ma Martinez deve essere punito. Come minimo, dovrebbe ricevere una multa salata ed essere escluso dalla partita contro il Leeds. Guardando più avanti, lo United farebbe bene a non esercitare l’opzione per prolungare il suo contratto fino al 2028.

    Il Manchester United non avrà alcuna speranza di riportare in vita i giorni di gloria finché resterà in piedi l’attuale struttura interna del club. Ma anche i giocatori convinti che tutto sia loro dovuto e privi di autoconsapevolezza non fanno che trascinarlo verso il basso. In fondo, Martinez ha dimostrato una volta per tutte soltanto una cosa: non è da Old Trafford.

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