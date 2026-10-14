Lisandro Martinez ha detto ciò che pensava ogni tifoso del Manchester United, ma il suo sfogo in stile Cristiano Ronaldo non può restare impunito

«Stasera è facile dare la colpa all'allenatore o ai giocatori, ma dobbiamo guardare anche ad altri aspetti», ha dichiarato Lisandro Martinez in un durissimo sfogo su Amazon Prime dopo la sconfitta per 2-0 del Manchester United contro l'Atletico Madrid in Champions League, martedì. «Mi aspetto più [investimenti], al 100%. Mi aspetto di più dal nostro direttore tecnico [Jason Wilcox]. Devo essere sincero: noi giocatori dobbiamo fare di più, ma è anche importante costruire una rosa forte per essere pronti a serate come questa. La scorsa stagione abbiamo fatto tutto il possibile, abbiamo gettato le basi per costruire una squadra straordinaria».

Alla domanda se Michael Carrick avesse ricevuto sufficiente sostegno nel mercato estivo dopo aver firmato un contratto biennale da allenatore a titolo definitivo, Martinez ha aggiunto: «Non credo. Fa del suo meglio. Ogni stagione è diversa. Non puoi fermarti a quello che hai fatto la stagione scorsa. Le squadre sanno come giochi, conoscono ogni dettaglio: se non cambi, la prossima stagione [sarà] un grosso problema. Non puoi continuare a cambiare, cambiare, cambiare allenatore. E gli altri aspetti?».

Sarebbe difficile trovare un solo tifoso dello United che non condivida l'analisi di Martinez. Dopo aver sostituito Ruben Amorim a gennaio, Carrick ha guidato la squadra al terzo posto in Premier League, ma in questa stagione lo United ha vinto appena due delle prime nove partite in tutte le competizioni.

Martinez ha pienamente ragione nel dire che la rosa dello United non è abbastanza profonda per reggere il forte aumento delle partite dovuto agli impegni europei. Sarebbe un miracolo se la squadra arrivasse anche solo vicina a vincere un trofeo in questa stagione, dopo essere già stata eliminata dalla Carabao Cup dal Brighton in modo clamoroso. Carrick sembra avere i giorni contati.

La dirigenza dell'Old Trafford ha gran parte della responsabilità per questa situazione, ma non tutta. I giocatori sono rimasti ben al di sotto degli standard minimi attesi e Martinez non è nella posizione di lanciare accuse: nessuno in rosa ha giocato peggio di lui. Le sue parole non possono restare senza conseguenze, perché finiscono per demoralizzare ulteriormente lo spogliatoio e creano un caso che distoglie l'attenzione dai tentativi di Carrick di risollevare la squadra.