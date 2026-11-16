Il circo del Manchester United continua. A sette mesi dal contratto biennale da allenatore, Michael Carrick è stato esonerato e il suo sostituto, Mauricio Pochettino, deve ora risollevare una squadra in crisi, a rischio retrocessione.

Allarmante vedere quanto rapidamente lo United sia precipitato sotto Carrick dopo il terzo posto della scorsa stagione, ma non sorprendente. Ogni passo avanti nell’era post-Ferguson è stato seguito da due indietro, e ormai è chiaro che gli allenatori contano solo in parte.

Sotto la proprietà della famiglia Glazer, il calcio è passato in secondo piano rispetto agli interessi commerciali. La situazione non è migliorata neppure dopo l’ingresso di INEOS, che a inizio 2024 ha acquisito una quota di minoranza e il controllo delle operazioni sportive: il club resta gravato da debiti per miliardi di sterline, legati ai prestiti con cui i Glazer lo hanno acquistato e ai dividendi che prelevano ogni anno.

Qualche speranza resta: si dice che i Glazer stiano ancora cercando di vendere il club. Avevano avviato il processo nel novembre 2022, poi interrotto, ma i tifosi sperano che la pressione porti finalmente a un cambio di proprietà.

Finché i Glazer resteranno, lo United non tornerà ai vertici. Pochettino non è un taumaturgo: nessun allenatore può crescere in un ambiente così tossico. L’ex tecnico di Chelsea e Tottenham può però riuscire dove Carrick ha fallito e iniziare a costruire un futuro migliore, a patto che risolva i problemi più gravi della squadra.