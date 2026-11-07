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Serie A GFX 1:1GOAL

La trasformazione della Serie A: come è diventata il campionato più emozionante d’Europa, più della Premier League

Il campionato italiano ha perso smalto da tempo immemore, ma ora mostra segni di rinascita. E i motivi sono molteplici.

Mark Doyle
Tradotto da

  • Poco più di tre settimane, fa il calcio italiano sembrava nuovamente aver toccato il fondo. A sei mesi dal fallimento della Nazionale, che non si è qualificata per il terzo Mondiale di fila, per la prima volta tutte e quattro le squadre di Serie A hanno perso nella stessa giornata di Champions League.

    Alcune attenuanti c’erano: la Roma ha dominato per 80 minuti contro il Real Madrid, e il Como giocava solo la sua seconda partita nella competizione. L'immagine per un Paese che non vince la Champions da sedici anni, tuttavia, è stata terribile.

    Giovanni Malagò, commissario straordinario della FIGC, ha invitato a evitare "giudizi affrettati e generalizzati", sostenendo che le quattro sconfitte "non rappresentano un quadro fedele del nostro calcio".

    Il fatto che Roma, Como, Inter e Napoli abbiano poi vinto le partite successive non dimostra che il calcio italiano sia in forma smagliante, ma le notizie della sua morte erano comunque esagerate. Per tre motivi principali.

  • "Gli stadi più antichi d'Europa"

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    AFP

    La UEFA ha minacciato di revocare all’Italia il diritto di co-ospitare gli Europei 2032 se le sedi proposte non saranno all’altezza.

    Il calcio italiano non progredisce perché i suoi protagonisti pensano solo ai propri interessi, come ha ammesso Alessandro Del Piero dopo l’eliminazione dai Mondiali: "In fondo, pensiamo solo a salvarci il culo".

    Su un punto però tutti concordano: la maggior parte degli stadi di Serie A non è all’altezza di eventi di alto livello. Il Napoli ha vinto due scudetti negli ultimi tre anni, ma il presidente Aurelio De Laurentiis ha definito il proprio stadio "un cesso". Il Maradona, come molti altri impianti, non viene modernizzato dal 1990, quando l’Italia ospitò i Mondiali.

    Ma le cose stanno per cambiare… almeno in teoria.

    Quando la FIGC ha annunciato le 14 candidate per Euro 2032, solo l’Allianz Stadium della Juventus era pronto; le altre 13 devono ancora essere ristrutturate o addirittura costruite, suscitando perplessità.

    Chiunque abbia provato a costruire qualcosa in Italia sa quanto sia lenta e complessa la burocrazia. Proprio l’anno scorso il presidente UEFA Aleksandar Ceferin ha suggerito che "i politici italiani si chiedano perché le infrastrutture calcistiche siano tra le peggiori d’Europa" e ha minacciato di togliere all’Italia gli Europei 2032. La sua critica sembra aver sortito l’effetto desiderato.

    Nonostante l’enorme lavoro ancora da svolgere, qualcosa si sta muovendo. La ristrutturazione dell’Artemio Franchi di Firenze è a buon punto e dovrebbe concludersi entro il 2029; a Bologna il nuovo stadio ha ottenuto il via libera il mese scorso. Ancora più rilevante, Milan e Inter hanno presentato il progetto del Generali Stadium, previsto per il 2031.

    Nulla è ancora certo, ma dopo anni di stallo la prospettiva di Euro 2032 e la delusione per i Mondiali hanno finalmente spinto la ristrutturazione attesa da tempo, a beneficio degli introiti delle società e dell’intero campionato.

    "Siamo in una fase complessa - ha dichiarato a Undici il CEO della Serie A Luigi De Siervo - I nostri stadi, con un’età media di oltre 70 anni, sono i più vecchi d’Europa e i club dipendono ancora troppo dai diritti TV. Ma i ricavi commerciali crescono e impianti moderni darebbero un forte impulso".

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  • Goal a non finire

    AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Lo spettacolo del derby di Milano contrasta nettamente con la vittoria di misura dell’Arsenal in casa del Liverpool.

    De Siervo ha sottolineato che i benefici dei nuovi stadi, costruiti da oltre metà delle principali squadre di Serie A, non si vedranno presto: "Il nuovo modello economico non sarà operativo per almeno sei o sette anni, e nel frattempo il divario con gli altri campionati crescerà".

    Il divario potrebbe aumentare anche sul piano sportivo, perché la Serie A non può competere con la Premier sul mercato. Tuttavia alcune squadre dimostrano che conta più come si spende che quanto si spende. L’Inter ha raggiunto due finali di Champions in tre stagioni grazie agli acquisti low-cost di Beppe Marotta, ma il Como è un esempio ancora migliore di gestione oculata.

    La rapida ascesa dei lariani è stata possibile grazie al sostegno del Gruppo Djarum, ma la squadra di Cesc Fabregas non ha speso cifre folli: ha umiliato uno dei club più spendaccioni degli ultimi dieci anni, ovvero il Manchester United, con acquisti mirati e un’identità chiara.

    Il Como, come in precedenza l’Atalanta, ha dimostrato che si può lasciare il segno in Europa puntando su giovani e giocatori sottovalutati, e praticando un calcio offensivo. Che il Frosinone stia seguendo la stessa strada è stata comunque una sorpresa.

    La neopromossa ciociara era data per retrocessa, invece è sesta con un calcio offensivo: 24 goal in 10 partite, media che racconta un nuovo corso in Serie A.

    La Gazzetta dello Sport aveva previsto che molte delle 20 squadre di Serie A avrebbero puntato su formazioni offensive, ma nessuno immaginava che un campionato noto per il calcio difensivo potesse trasformarsi in una gara a chi segna di più. Eppure, a meno di tre mesi dall’inizio, quattro delle squadre più prolifiche dei "Big Five" europei sono italiane.

    Frosinone e Lazio, quest'ultima capolista a sorpresa, hanno entrambi segnato 24 reti; l’Inter campione in carica ne ha 26, mentre solo il Barcellona ha fatto meglio della Roma (28). Si avverte sempre più come la Serie A, in ritardo da anni, sta abbracciando un calcio più diretto e offensivo, dopo anni di difficoltà nel seguire l’intensità delle altre grandi d’Europa, soprattutto della Premier League.

    Per Lele Adani, questa nuova filosofia spiega perché Massimiliano Allegri stia faticando al Napoli dopo l’esonero dal Milan. "Il suo calcio è superato", ha dichiarato l’ex difensore alla Domenica Sportiva. Una buona difesa resterà sempre attuale, ma è evidente che la Serie A sta diventando uno spettacolo avvincente.

    La media è di tre goal a partita e in nove match se ne sono visti almeno sei. Non a caso, la sera prima che l’Arsenal di Mikel Arteta soffocasse il Liverpool nella partita più attesa della Premier, il Milan ha travolto l’Inter nel Derby della Madonnina, appena tre giorni dopo essere stato battuto dal Bologna a San Siro: un’ulteriore prova della competitività e dell’imprevedibilità odierna della Serie A.

    Attualmente solo cinque punti separano le prime quattro in classifica: non sappiamo se il ritmo resterà lo stesso fino a maggio, ma c’è il potenziale per ribaltare l’immagine di un calcio italiano lento e noioso.

  • Finalmente i giovani

    Frosinone Calcio v US Sassuolo - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Antonio Raimondo è tra i giovani talenti che hanno brillato nei primi due mesi della nuova Serie A.

    L’estate 2025 ha confermato l’Italia come casa di riposo per calciatori veterani, con i trasferimenti di Kevin De Bruyne a Napoli e Luka Modric a Milano. Pochi giovani emergono in Serie A, soprattutto nei grandi club, e il campionato sembra ideale per prolungare carriere più che per lanciarne di nuove.

    Tuttavia, oltre a Nico Paz, Pio Esposito e Kenan Yildiz, stanno emergendo altre giovani promesse: Kerim Alajbegovic, Franco Mastantuono, Gustavo Varela, Samuel Mbangula e Alieu Njie, tutti under 22 e già protagonisti.

    Ancora più incoraggiante è il fatto che anche i giovani italiani stiano iniziando a lasciare il segno: giocatori come Alphadjo Cisse, Simone Lontani, Emanuele Lulli e Antonio Raimondo sono finiti nel mirino di Roberto Mancini, che sta cercando di ringiovanire gli azzurri. Il ct azzurro detto che l’Italia non produce più attaccanti di livello mondiale come Del Piero, ma l’ex bianconero non è d’accordo e parla di un problema di metodo, non di talento.

    "Diciamo troppo ai giovani cosa devono fare, e questo uccide la loro creatività - ha insistito l’ex numero 10 della Juventus a Sky - Diventano bravi a eseguire le istruzioni, ma nel momento in cui escono da quel sistema, commettono errori e vengono etichettati come giocatori scarsi. Non è questa la verità, però: il problema è che è stato loro insegnato un solo modo di giocare".

    Oggi ci sono prove sempre più evidenti che diversi allenatori di Serie A siano disposti a correre più rischi, sia nello stile di gioco sia nella scelta dei giovani, e questo è positivo per tutti.

    Il campionato ha perso molti seguaci dall’inizio del secolo, ma ora vediamo ad esempio più calciatori britannici trasferirsi in Italia che mai, con giocatori come Scott McTominay che ne dimostrano i vantaggi. E non è solo un posto fantastico in cui vivere: sta tornando a essere anche un posto fantastico in cui giocare a calcio. Oggi la Serie A è più emozionante della Premier League e persino più integra.

    Mentre il calcio inglese, come ha detto Gary Neville, viene "trascinato nel fango" dal Manchester City, quello italiano sembra aver capito che è ora di ripulirsi.

    Restano da risolvere lotte interne e incompetenza, ma quando i nuovi stadi per Euro 2032 saranno pronti, la Serie A potrebbe avere squadre, giocatori e allenatori finalmente all’altezza.

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