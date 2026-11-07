La trasformazione della Serie A: come è diventata il campionato più emozionante d’Europa, più della Premier League

De Siervo ha sottolineato che i benefici dei nuovi stadi, costruiti da oltre metà delle principali squadre di Serie A, non si vedranno presto: "Il nuovo modello economico non sarà operativo per almeno sei o sette anni, e nel frattempo il divario con gli altri campionati crescerà".
Il divario potrebbe aumentare anche sul piano sportivo, perché la Serie A non può competere con la Premier sul mercato. Tuttavia alcune squadre dimostrano che conta più come si spende che quanto si spende. L’Inter ha raggiunto due finali di Champions in tre stagioni grazie agli acquisti low-cost di Beppe Marotta, ma il Como è un esempio ancora migliore di gestione oculata.
La rapida ascesa dei lariani è stata possibile grazie al sostegno del Gruppo Djarum, ma la squadra di Cesc Fabregas non ha speso cifre folli: ha umiliato uno dei club più spendaccioni degli ultimi dieci anni, ovvero il Manchester United, con acquisti mirati e un’identità chiara.
Il Como, come in precedenza l’Atalanta, ha dimostrato che si può lasciare il segno in Europa puntando su giovani e giocatori sottovalutati, e praticando un calcio offensivo. Che il Frosinone stia seguendo la stessa strada è stata comunque una sorpresa.
La neopromossa ciociara era data per retrocessa, invece è sesta con un calcio offensivo: 24 goal in 10 partite, media che racconta un nuovo corso in Serie A.
La Gazzetta dello Sport aveva previsto che molte delle 20 squadre di Serie A avrebbero puntato su formazioni offensive, ma nessuno immaginava che un campionato noto per il calcio difensivo potesse trasformarsi in una gara a chi segna di più. Eppure, a meno di tre mesi dall’inizio, quattro delle squadre più prolifiche dei "Big Five" europei sono italiane.
Frosinone e Lazio, quest'ultima capolista a sorpresa, hanno entrambi segnato 24 reti; l’Inter campione in carica ne ha 26, mentre solo il Barcellona ha fatto meglio della Roma (28). Si avverte sempre più come la Serie A, in ritardo da anni, sta abbracciando un calcio più diretto e offensivo, dopo anni di difficoltà nel seguire l’intensità delle altre grandi d’Europa, soprattutto della Premier League.
Per Lele Adani, questa nuova filosofia spiega perché Massimiliano Allegri stia faticando al Napoli dopo l’esonero dal Milan. "Il suo calcio è superato", ha dichiarato l’ex difensore alla Domenica Sportiva. Una buona difesa resterà sempre attuale, ma è evidente che la Serie A sta diventando uno spettacolo avvincente.
La media è di tre goal a partita e in nove match se ne sono visti almeno sei. Non a caso, la sera prima che l’Arsenal di Mikel Arteta soffocasse il Liverpool nella partita più attesa della Premier, il Milan ha travolto l’Inter nel Derby della Madonnina, appena tre giorni dopo essere stato battuto dal Bologna a San Siro: un’ulteriore prova della competitività e dell’imprevedibilità odierna della Serie A.
Attualmente solo cinque punti separano le prime quattro in classifica: non sappiamo se il ritmo resterà lo stesso fino a maggio, ma c’è il potenziale per ribaltare l’immagine di un calcio italiano lento e noioso.