La trasformazione della Serie A: come è diventata il campionato più emozionante d’Europa, più della Premier League

Il calcio italiano non progredisce perché i suoi protagonisti pensano solo ai propri interessi, come ha ammesso Alessandro Del Piero dopo l’eliminazione dai Mondiali: "In fondo, pensiamo solo a salvarci il culo".

Su un punto però tutti concordano: la maggior parte degli stadi di Serie A non è all’altezza di eventi di alto livello. Il Napoli ha vinto due scudetti negli ultimi tre anni, ma il presidente Aurelio De Laurentiis ha definito il proprio stadio "un cesso". Il Maradona, come molti altri impianti, non viene modernizzato dal 1990, quando l’Italia ospitò i Mondiali.

Ma le cose stanno per cambiare… almeno in teoria.

Quando la FIGC ha annunciato le 14 candidate per Euro 2032, solo l’Allianz Stadium della Juventus era pronto; le altre 13 devono ancora essere ristrutturate o addirittura costruite, suscitando perplessità.

Chiunque abbia provato a costruire qualcosa in Italia sa quanto sia lenta e complessa la burocrazia. Proprio l’anno scorso il presidente UEFA Aleksandar Ceferin ha suggerito che "i politici italiani si chiedano perché le infrastrutture calcistiche siano tra le peggiori d’Europa" e ha minacciato di togliere all’Italia gli Europei 2032. La sua critica sembra aver sortito l’effetto desiderato.

Nonostante l’enorme lavoro ancora da svolgere, qualcosa si sta muovendo. La ristrutturazione dell’Artemio Franchi di Firenze è a buon punto e dovrebbe concludersi entro il 2029; a Bologna il nuovo stadio ha ottenuto il via libera il mese scorso. Ancora più rilevante, Milan e Inter hanno presentato il progetto del Generali Stadium, previsto per il 2031.

Nulla è ancora certo, ma dopo anni di stallo la prospettiva di Euro 2032 e la delusione per i Mondiali hanno finalmente spinto la ristrutturazione attesa da tempo, a beneficio degli introiti delle società e dell’intero campionato.

"Siamo in una fase complessa - ha dichiarato a Undici il CEO della Serie A Luigi De Siervo - I nostri stadi, con un’età media di oltre 70 anni, sono i più vecchi d’Europa e i club dipendono ancora troppo dai diritti TV. Ma i ricavi commerciali crescono e impianti moderni darebbero un forte impulso".