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AC Milan GFX HIC 1-1GOAL

La squadra più forte a non aver mai vinto la Champions League? Paolo Maldini, Hernan Crespo, Kaka e il super Milan del 2005

Il Milan di Carlo Ancelotti sarà anche riuscito a prendersi la rivincita sul Liverpool per il «Miracolo di Istanbul», ma la squadra sconfitta in Turchia era persino più forte di quella che trionfò ad Atene nel 2007.

Mark Doyle
Tradotto da

  • Paolo Maldini ricorda ben poco della finale di Champions League del 2007, perché aveva preso così tanti antidolorifici solo per riuscire a giocarla. Il leggendario difensore aveva 38 anni e aveva urgente bisogno di un intervento al ginocchio, ma non avrebbe mai saltato la sfida del Milan contro il Liverpool ad Atene.

    Appena due anni prima, il Milan era stato vittima del «Miracolo di Istanbul», quando il Liverpool aveva vinto ai rigori dopo aver clamorosamente rimontato tre goal di svantaggio all’intervallo. Per Maldini, dunque, contava soltanto la rivincita. «Avevamo tutto da perdere», ha raccontato a GOAL, «perché, se avessimo perso di nuovo contro il Liverpool, sarebbe stato molto difficile cancellarlo».

    Il Milan era quindi disposto a fare tutto il necessario per vincere in Grecia. Dopo il successo per 2-1 allo Stadio Olimpico, sia l’allenatore Carlo Ancelotti sia il centrocampista Clarence Seedorf ammisero che la squadra non aveva giocato particolarmente bene. Ma a nessuno importava. Come disse Gennaro Gattuso: «Ora tocca a noi festeggiare».

    Eppure, anche in quel momento di sfogo, sollievo e riscatto, il nazionale italiano ammise che il dolore per la sconfitta nella finale del 2005 sarebbe rimasto con lui «per tutta la vita». In parte perché né lui né i suoi compagni avrebbero mai potuto dimenticarla. Il motivo? A differenza del 2007, il divario tecnico tra le due squadre era enorme. Kaka ha definito i vincitori del 2007 «una squadra bellissima», ma quella formazione non era neanche lontanamente forte quanto quella battuta a Istanbul.

    Come ha ammesso l’ex difensore del Liverpool Jamie Carragher a The Overlap: «Quando guardi davvero quella squadra, la foto scattata prima della finale, pensi che sia una delle migliori non solo di quell’epoca, ma di sempre». Com’è possibile, allora, che non abbia vinto neppure un trofeo importante in quella stagione?...

  • Squadra di leggende

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Il Milan aggiunse Jaap Stam e Hernan Crespo alla squadra che aveva dominato la Serie A 2003-04.

    Il Milan avrebbe dovuto essere in corsa a Istanbul per la terza Champions League consecutiva. Dopo aver avuto la meglio sulla Juventus nella finale del 2003 a Manchester, una lezione di difesa e una battaglia di logoramento, i rossoneri, con tutte le principali rivali in difficoltà, sembravano nelle condizioni ideali per confermarsi campioni dopo aver travolto il Deportivo La Coruna 4-1 nell'andata dei quarti di finale a San Siro.

    Al ritorno al Riazor, però, subirono un clamoroso tracollo che lasciò Ancelotti sbalordito. «Non ce lo aspettavamo», ammise dopo il 4-0 incassato dalla sua squadra. «È inspiegabile e dobbiamo trovare la forza, in questo momento di delusione, di reagire e concentrarci sul campionato».

    Il Milan fece proprio questo e conquistò il primo scudetto dopo cinque anni in modo netto, chiudendo alla fine con 11 punti di vantaggio sulla Roma, la più vicina delle inseguitrici. Per Ancelotti, allenatore considerato uno specialista delle coppe, la vittoria dello scudetto fu una soddisfazione enorme. Dopo aver finalmente conquistato il titolo, la sensazione era che a San Siro stesse iniziando una nuova era di dominio, soprattutto dopo il mercato estivo del 2004.

    Oltre a rafforzare una difesa già straordinaria con l'acquisto di Jaap Stam dalla Lazio, il Milan aggiunse un'altra arma al proprio attacco convincendo il Chelsea a cedergli in prestito per una stagione il centravanti argentino Hernan Crespo, ancora oggi colpevolmente sottovalutato. Considerata la qualità già a disposizione di Ancelotti, sembrava davvero che avesse tra le mani una delle squadre più ricche di talento di tutti i tempi.

    Il Milan aveva in porta Dida, numero uno del Brasile; Cafu, Stam, Alessandro Nesta e Maldini in una difesa da fantacalcio; Andrea Pirlo a dirigere il gioco come un quarterback in un centrocampo ricco di talento, che comprendeva anche Gattuso e Seedorf; e Kaka a rifornire due dei finalizzatori più letali del calcio, Crespo e Andriy Shevchenko.

    In breve, avrebbe dovuto vincere sia lo scudetto sia la Champions League e, per molto tempo, sembrò che ci sarebbe riuscito.

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  • La tensione comincia a farsi sentire

    AC Milan v Juventus
    Getty Images Sport

    Alla fine di aprile 2005, il Milan era in un’ottima posizione per conquistare due trofei, ma a maggio non vinse neppure una partita in nessuna competizione.

    Il Milan non fu affatto impeccabile nella stagione 2004-05, ma questo rifletteva più la forza della Serie A di allora che una sua vera debolezza. Il campionato italiano era a tutti gli effetti la Premier League dell'epoca: di settimana in settimana, le partite facili erano poche. Lo dimostrano le sconfitte della squadra di Ancelotti in trasferta contro Livorno e Siena, oltre ai punti persi in casa contro Messina, Bologna e Brescia.

    Ciononostante, i rossoneri arrivarono alla fine di aprile in testa alla classifica di Serie A, anche se davanti alla Juve soltanto per differenza reti, e con un vantaggio di 2-0 sul PSV dopo l'andata della semifinale di Champions League. Fu allora, però, che emersero i primi veri segni della fatica di competere in Europa mentre cercavano di tenere a distanza i bianconeri di Fabio Capello, quasi altrettanto brillanti, in una durissima lotta per lo scudetto.

    Il 4 maggio 2005, il Milan raggiunse a fatica la finale di Champions League grazie alla regola dei gol in trasferta, dopo aver perso 3-1 a Eindhoven. A risultare decisivo fu il gol di Massimo Ambrosini al 91° minuto. «Abbiamo avuto molta paura quando eravamo sotto 2-0», ha ammesso Ancelotti. «Ma la cosa più importante della mia squadra è che, anche quando era in svantaggio, ha continuato a giocare. È stata una battaglia durissima contro un'ottima squadra».

    Purtroppo per il Milan, quella partita consumò moltissime energie: appena quattro giorni dopo, perse 1-0 in casa contro la Juventus in una sfida che, di fatto, decideva il titolo. All'improvviso, la squadra di Ancelotti appariva stanca, mentalmente e fisicamente.

    «Nessuno può muovere critiche ai rossoneri: lo dimostrano gli applausi dei tifosi al termine della partita contro i bianconeri», ha scritto Antonio Di Rosa sulla Gazzetta dello Sport dopo che David Trezegu aveva deciso una sfida equilibrata a San Siro. «Al momento sono secondi in campionato e sarebbe un errore rallentare adesso, con ancora 270 minuti da giocare».

    «Ma il Milan ha anche raggiunto con merito la finale di Champions League e la squadra deve ricaricarsi, ritrovare il proprio equilibrio, raccogliere le energie necessarie per lottare fino alla fine e, soprattutto, tornare da Istanbul con quel prestigioso trofeo».

    Ma non ci riuscì. Al Milan erano rimaste pochissime energie e due pareggi consecutivi, contro Lecce e Palermo, consegnarono il titolo alla Juventus cinque giorni prima della finale di Champions League.

  • Milan maestoso

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Il secondo goal di Hernan Crespo contro il Liverpool fu una prodezza e sembrò chiudere la partita.

    Nonostante il loro drastico calo di forma, i giocatori del Milan arrivarono a Istanbul da nettissimi favoriti, dato che il Liverpool era, per ammissione dello stesso Carragher, «assolutamente nella media». Nessuno si aspettava nemmeno che superasse la fase a gironi, e ci riuscì soltanto grazie al suo capitano e trascinatore Steven Gerrard, autore di uno splendido goal nel finale contro l'Olympiacos.

    Il Liverpool aveva inoltre appena chiuso la Premier League al quinto posto, a ben 37 punti dal Chelsea campione. Eppure, nel cammino verso la sua sesta finale di Coppa dei Campioni, aveva clamorosamente battuto il Chelsea e, prima ancora, la Juventus di Capello. Era proprio quella straordinaria capacità di dare il meglio nelle grandi occasioni a rendere Stam, ex difensore del Manchester United, estremamente diffidente nei confronti del Liverpool.

    «Il Liverpool è una squadra completa, con tanta qualità in ogni reparto», disse l'olandese ai giornalisti alla vigilia della finale. «Difende molto bene come squadra e in Jamie Carragher ha un difensore centrale di altissimo livello. A centrocampo, Steven Gerrard è probabilmente il principale trascinatore del Liverpool, mentre in attacco anche Milan Baros e Djibril Cisse sono molto pericolosi per la loro velocità e i loro movimenti, quindi dobbiamo stare attenti. Alcuni dicono che il Milan sia favorito, ma secondo me è una partita equilibrata».

    Per 45 minuti, però, non ci fu partita.

    Ai giganti italiani bastarono meno di 60 secondi per passare in vantaggio: fu proprio Maldini, tra tutti, a segnare al volo su una punizione battuta dalla fascia destra. Il veterano della difesa avrebbe poi scherzato dicendo di aver «capito che stava succedendo qualcosa di strano» quando andò a segno, ma nel modo in cui il Milan surclassò il Liverpool nel primo tempo non ci fu nulla di particolarmente sorprendente.

    Uomo per uomo, i giocatori del Milan erano di tutt'altro livello rispetto al gruppo eterogeneo di Benitez. «Avevano Maldini, Pirlo, Seedorf, Shevchenko, Kaka...», raccontò in seguito Gerrard alla UEFA. «In ogni ruolo avevano uno dei migliori giocatori al mondo».

    In sostanza, nell'undici titolare non c'era un solo punto debole e il Milan era capace di giocare un calcio straordinario. Lo dimostrò alla perfezione il secondo goal della partita di Crespo: l'attaccante scavalcò Jerzy Dudek con un tocco morbido dopo essere stato lanciato a rete da uno splendido passaggio filtrante, calibrato alla perfezione da Kaka dalla propria metà campo.

    Sia la qualità del goal sia il momento in cui arrivò, appena un minuto prima dell'intervallo, spinsero l'ex attaccante del Liverpool John Aldridge ad ammettere a una radio locale: «È finita. Temo che ci serva un miracolo». Ma fu esattamente ciò che il Liverpool riuscì a compiere.

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  • «Non riuscivamo proprio a crederci»

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Due anni dopo aver segnato il rigore decisivo a Manchester, Shevchenko sbagliò a Istanbul, consegnando il trofeo al Liverpool.

    Si è parlato molto, e a ragione, degli aggiustamenti tattici di Benitez nell'intervallo e della straordinaria determinazione di Gerrard a non arrendersi. Entrambi furono decisivi nel permettere al Liverpool, sfavorito e ormai apparentemente sconfitto, di raggiungere il pareggio entro l'ora di gioco. Eppure, quelli che Ancelotti definì «sei minuti di follia» sembrano dire tanto sulla tenuta mentale del Milan quanto su quella degli avversari.

    Maldini ha sempre smentito con fermezza le voci secondo cui i giocatori stessero già festeggiando. «Ci sono state molte speculazioni su ciò che accadde nell'intervallo», ha riconosciuto la leggenda italiana in un'intervista al rapper e podcaster italiano Fedez. «Entrammo tutti nello spogliatoio urlando perché eravamo incredibilmente tesi, tanto che Ancelotti dovette intervenire e gridare per farci stare zitti.

    «Si disse che stessimo festeggiando, ma da capitano non l'avrei mai permesso e nemmeno i miei compagni l'avrebbero fatto. Quindi queste voci sono lontanissime dalla realtà; è quasi assurdo anche solo commentarle».

    È innegabile, però, che il Milan abbia perso completamente il controllo della partita e delle proprie emozioni quando il tiro dalla distanza di Vladimir Smicer, una conclusione tentata da lontano, superò Dida appena due minuti dopo che Gerrard aveva riacceso le speranze del Liverpool con un colpo di testa a pallonetto. «Accusammo il colpo», ha raccontato Cafu a FourFourTwo. «Poi, quando segnarono il terzo goal, non riuscivamo proprio a crederci».

    Il Milan riuscì comunque a riorganizzarsi e dominò il resto della partita. Ma quando Dudek respinse il tiro di Shevchenko da distanza ravvicinatissima con quella che è forse la parata più incredibile nella storia delle finali di Champions League, Cafu «capì che era tutto perduto ancora prima che iniziassero i rigori».

    Il Milan aveva ormai indubbiamente perso lucidità, tanto che i rossoneri sbagliarono tre dei cinque tiri dal dischetto. Anche Shevchenko, che due anni prima a Manchester aveva segnato il rigore decisivo, si vide respingere il tiro da Dudek. Il Liverpool conquistò così la sua quinta Coppa dei Campioni contro ogni pronostico, imponendosi per 3-2 ai rigori.

  • Una partita «crudele»

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    AFP

    Maldini e i suoi compagni di squadra continuano a essere tormentati dalle domande sul loro crollo a Istanbul.

    Come già a La Coruna l'anno prima, Ancelotti era quasi senza parole, ma sottolineò che il Milan era stato «meraviglioso» per quasi tutta la partita e sostenne che aveva «perso con onore».

    Il modo in cui arrivò la sconfitta, però, devastò i giocatori, tanto che Crespo disse che il clima successivo sembrava «quello di un funerale». Maldini, intanto, rivelò che gli ci volle un anno prima di riuscire a rivedere la partita. «Solo allora mi resi conto di quanto bene avessimo giocato», raccontò a GOAL. «Abbiamo dominato per circa 110 dei 120 minuti. Ma tutto questo mi ha soltanto ricordato quanto il calcio possa essere strano e crudele».

    Era certamente strano che la squadra più forte degli otto anni di Ancelotti a San Siro non fosse riuscita a vincere né lo scudetto né la Champions League. Come disse in seguito lo stesso allenatore, «Nel 2007 avevamo una motivazione straordinaria. Ma vincemmo grazie alla determinazione, più che alla qualità. La squadra del 2007 era tecnicamente inferiore a quella del 2005».

    Ed è difficile dargli torto. Diversi uomini chiave erano ancora titolari, tra cui Maldini, Pirlo, Seedorf, Gattuso e Kaka, ma quando arrivò la finale di Atene Shevchenko, Stam e Crespo non erano più al club, mentre Cafu, a 36 anni, era finito in panchina, alle spalle di Massimo Oddo. Per questo dovettero trovare risorse in più per superare un Liverpool molto migliorato, che nella finale del 2007 tirò il doppio delle volte rispetto al Milan.

    La delusione per non aver vinto a Istanbul, dunque, non è mai svanita. Pirlo l'ha persino descritta come «una rottura di scatole» che sente ancora «di tanto in tanto». E non sorprende, perché ciò che accadde a Istanbul fu davvero indimenticabile.

    «Nemmeno il Brasile che vinse il Mondiale del 1970 non avrebbe potuto rimontare con il Milan avanti 3-0», dichiarò all'epoca Diego Maradona. «Ho visto rimonte del genere nel calcio, ma mai contro una squadra così nettamente superiore come il Milan».

    Come disse Carragher, il Milan avrebbe davvero potuto, e anzi dovuto, passare alla storia come una delle più grandi squadre ad aver vinto la Champions League. Invece sarà per sempre associato a una delle occasioni più clamorosamente gettate al vento nella storia del calcio.

    «Ho giocato otto finali di Coppa dei Campioni e ne ho vinte cinque, ma sembra che la gente ricordi solo quella», si rammaricò in seguito Maldini in un'intervista a UEFA.com. «Ha lasciato un segno indelebile». Un segno che nemmeno il trionfo del 2007 ha potuto cancellare.

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