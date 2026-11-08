Paolo Maldini ricorda ben poco della finale di Champions League del 2007, perché aveva preso così tanti antidolorifici solo per riuscire a giocarla. Il leggendario difensore aveva 38 anni e aveva urgente bisogno di un intervento al ginocchio, ma non avrebbe mai saltato la sfida del Milan contro il Liverpool ad Atene.

Appena due anni prima, il Milan era stato vittima del «Miracolo di Istanbul», quando il Liverpool aveva vinto ai rigori dopo aver clamorosamente rimontato tre goal di svantaggio all’intervallo. Per Maldini, dunque, contava soltanto la rivincita. «Avevamo tutto da perdere», ha raccontato a GOAL, «perché, se avessimo perso di nuovo contro il Liverpool, sarebbe stato molto difficile cancellarlo».

Il Milan era quindi disposto a fare tutto il necessario per vincere in Grecia. Dopo il successo per 2-1 allo Stadio Olimpico, sia l’allenatore Carlo Ancelotti sia il centrocampista Clarence Seedorf ammisero che la squadra non aveva giocato particolarmente bene. Ma a nessuno importava. Come disse Gennaro Gattuso: «Ora tocca a noi festeggiare».

Eppure, anche in quel momento di sfogo, sollievo e riscatto, il nazionale italiano ammise che il dolore per la sconfitta nella finale del 2005 sarebbe rimasto con lui «per tutta la vita». In parte perché né lui né i suoi compagni avrebbero mai potuto dimenticarla. Il motivo? A differenza del 2007, il divario tecnico tra le due squadre era enorme. Kaka ha definito i vincitori del 2007 «una squadra bellissima», ma quella formazione non era neanche lontanamente forte quanto quella battuta a Istanbul.

Come ha ammesso l’ex difensore del Liverpool Jamie Carragher a The Overlap: «Quando guardi davvero quella squadra, la foto scattata prima della finale, pensi che sia una delle migliori non solo di quell’epoca, ma di sempre». Com’è possibile, allora, che non abbia vinto neppure un trofeo importante in quella stagione?...