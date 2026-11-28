La domanda più ovvia, allora, è se si debba, o sia persino possibile, fare qualcosa per impedire ai club brasiliani di trasformare di fatto la Libertadores in una competizione tutta loro. Si è parlato di aprire il torneo alle squadre messicane (sarebbe un ritorno) e della MLS per aumentare il livello della concorrenza, ma la prospettiva sembra ancora lontana, viste le evidenti complicazioni logistiche.
C'è però la possibilità che i successi dei club brasiliani vengano frenati dalle difficoltà della Nazionale. «Il Brasile sta introducendo una modifica al numero di giocatori stranieri ammessi nelle liste per le partite», spiega Marshall, «e lo sta facendo perché la Nazionale sta ottenendo risultati molto deludenti. Attualmente in Brasile si possono inserire fino a nove stranieri nelle liste per le partite. Dalla prossima stagione il limite scenderà a otto. Poi passerà a sette, quindi a sei e nel 2030 sarà di cinque.
L'idea è che il rendimento della nazionale, reduce da un altro Mondiale disastroso, risenta negativamente del fatto che i club brasiliani siano dominati dai talenti stranieri e che ai giovani calciatori brasiliani vadano offerte più opportunità.
Chiaramente, questo potrebbe incidere sui club brasiliani e sulla costruzione delle loro rose per la Libertadores. Basta guardare il Palmeiras di oggi: Arias è colombiano, il capitano Gustavo Gomez è paraguaiano, Joaquin Piquerez è uruguaiano e Flaco Lopez è argentino.
Limitare la possibilità di acquistare giocatori stranieri probabilmente indebolirebbe le rose delle squadre brasiliane e potrebbe consentire ad alcuni club di altri Paesi di vincere la Libertadores».
Per il momento, però, il Palmeiras ha l'occasione di conquistare il terzo titolo in sei anni, soprattutto perché affronta un club che non solleva il trofeo dal 2009. «Il Palmeiras è decisamente favorito», dice Marshall. «Abel Ferreira è un allenatore eccellente, capace di far giocare e vincere la sua squadra in modi diversi.
«È stato spesso paragonato al giovane Jose Mourinho e, anche se ha qualcosa di Diego Simeone, penso che il paragone sia sostanzialmente azzeccato. Durante tutta la Libertadores ha mostrato una certa prudenza, ma la sua squadra di solito alza il livello quando conta di più e, quando Arias gioca bene, il Palmeiras è difficile da battere.
«Ovviamente, in una partita secca può succedere di tutto. L'Estudiantes ha vinto nell'unica occasione in cui queste due squadre si sono già affrontate in Copa Libertadores, nella finale del lontano 1968. Sa anche esattamente cosa deve fare: chiudere il più possibile la partita, perché sul piano della qualità non può competere con il Palmeiras».
Del resto, nessuna squadra sudamericana al di fuori del Brasile sembra poterlo fare. È un problema che difficilmente sparirebbe anche se sabato sera a Montevideo arrivasse una sorpresa. Una vittoria dell'Estudiantes, infatti, interromperebbe probabilmente soltanto la serie di trionfi brasiliani nel torneo, senza segnare la fine del dominio del Brasile in Libertadores.