In un certo senso, il dominio del Brasile in Libertadores è del tutto naturale. Il paese ha una popolazione di circa 214 milioni di abitanti, quasi quanti il resto del Sudamerica messo insieme (226 milioni), e vanta anche una delle 10 maggiori economie al mondo.

Nella competizione continentale, però, il Brasile ha a lungo ottenuto risultati ben al di sotto delle proprie possibilità. Negli anni '90 ha conquistato sei trofei nell'arco di otto anni, una serie notevole, e altri quattro consecutivi tra il 2010 e il 2013. Per il resto, tuttavia, non è riuscito a trasformare i suoi evidenti vantaggi demografici ed economici in un successo duraturo. Fino a oggi.

I club brasiliani non si sono limitati a vincere le ultime sette edizioni della Copa Libertadores: con la partecipazione del Palmeiras alla partita di sabato in Uruguay, hanno anche espresso 13 delle ultime 16 finaliste. Il motivo? Essenzialmente i soldi, perché il calcio brasiliano è in piena espansione.

Durante la finestra invernale di mercato del 2026, soltanto i club di Premier League hanno speso più delle squadre brasiliane. Uno scenario che sarebbe stato impensabile durante la pandemia, quando era emerso che molte squadre della massima serie del paese erano fortemente indebitate.

In risposta, il governo ha approvato una legge che consente ai club di trasformarsi in società note come «Sociedade Anonima de Futebol» (SAF), aprendo così la strada a un enorme aumento degli investimenti esterni.

Il Botafogo è stato uno dei diversi club ad abbandonare il modello associativo basato sui soci. I suoi tifosi hanno festeggiato per le strade quando, nel febbraio 2022, il club è stato acquisito dalla Eagle Football Holdings di John Textor. Il loro entusiasmo si è rivelato fondato: due anni dopo hanno festeggiato di nuovo, quando la squadra ha vinto la sua prima Copa Libertadores.

Textor ha dichiarato apertamente di considerare il Brasile un mercato relativamente inesplorato per gli investitori. Non ha quindi sorpreso che nel 2023 il City Football Group (CFG), oggi il principale esponente del modello di proprietà multi-club nel calcio, abbia acquisito il Bahia.

«In Brasile il calcio è lo sport numero uno, ma dal punto di vista economico non è sviluppato come dovrebbe», ha dichiarato all'epoca Ferran Soriano, dirigente del CFG. «Oggi la Premier League è quella che è grazie al modo in cui è stata strutturata. Starà a noi e agli altri club brasiliani far crescere il campionato nel suo complesso. Il potenziale è straordinario. È la più grande fonte di talenti al mondo».

Su quest'ultima affermazione è difficile discutere.