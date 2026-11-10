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Chelsea GFX HIC 1-1GOAL

La luna di miele di Xabi Alonso al Chelsea è finita: lo spagnolo deve trovare soluzioni o le cose rischiano di complicarsi

La pesante sconfitta di domenica contro il Sunderland ha fatto scattare un serio campanello d'allarme, dato che finora i Blues hanno registrato progressi solo a singhiozzo sotto la guida del nuovo allenatore

Krishan Davis
Tradotto da

  • Con la stagione 2026-27 in pieno svolgimento, la pausa per le nazionali di novembre è il momento perfetto per valutare l’inizio di Xabi Alonso al Chelsea. Dopo il suo arrivo estivo, il giudizio è ancora sospeso.

    Dopo un avvio solido ma non esente da lacune, con vittorie costruite più sui gol segnati che sulla solidità difensiva, i Blues hanno alternato risultati positivi e negativi: la pesante sconfitta con il Brentford, la netta vittoria sul Bournemouth, la rara e fastidiosa battuta d’arresto in casa contro il Tottenham e il successo su un Manchester United in difficoltà.

    Prima della seconda sosta per le Nazionali, la trasferta di domenica a Sunderland, ultima in classifica, sembrava il test perfetto per valutare i progressi del Chelsea e le sue ambizioni di titolo. La sconfitta per 1-0 è un campanello d’allarme. La luna di miele di Alonso sembra ormai conclusa.

  • Le difficoltà a Sunderland

    FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-CHELSEA
    AFP

    Il Chelsea è stato sopraffatto nella sconfitta contro il Sunderland e non ha saputo reagire in fase offensiva.

    Chi non conosceva la situazione, domenica allo Stadium of Light avrebbe faticato a capire quale delle due squadre fosse in zona retrocessione: il Sunderland ha dominato gli ospiti, conquistando una vittoria meritata e necessaria. Il Chelsea può lamentare alcune decisioni arbitrali controverse, come il fallo che ha portato al rigore decisivo di Enzo Le Fee e la mancata concessione di un calcio di punizione quando Cole Palmer è stato falciato al limite dell’area poco prima, ma comunque non ha fatto abbastanza per vincere.

    Contro una squadra in crisi, incapace di segnare in casa e con una settimana di preparazione, la squadra di Alonso ha prodotto un xG di appena 0,53 contro il 2,55 dei padroni di casa. Nonostante il possesso palla, ai Blues è mancata creatività: la pericolosità di Palmer e Morgan Rogers è stata annullata in un’area congestionata. In difesa Colwill e Fofana hanno sofferto Brobbey, soprattutto in occasione del rigore decisivo.

    Dopo le decisioni arbitrali contestate, Alonso ha incolpato i suoi: È colpa nostra. Cercavo soluzioni, ma mancava velocità e pazienza contro il blocco basso. Non abbiamo creato abbastanza, né avuto la creatività necessaria.

    Difficile non essere d’accordo: se la sconfitta con gli Spurs aveva destato costernazione, questo ko suona come un campanello d’allarme.

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  • Scelte strane

    Xabi Alonso Estevao Chelsea
    Getty

    Alonso è stato criticato per alcune scelte di formazione, soprattutto per aver lasciato più volte in panchina il giovane talento Estevao, ala di grande talento.

    Il rifiuto di Alonso di criticare l’arbitraggio ha suscitato perplessità in parte della tifoseria del Chelsea, così come la sua scelta della formazione. Contro l’ultima in classifica della Premier League, ha schierato tre centrocampisti difensivi a supporto di un attacco senza centravanti, lasciando in panchina Estevao, reduce da una prova brillante contro il Manchester United.

    Queste scelte hanno limitato la creatività dei Blues: Henderson, Caicedo e Lavia non sono riusciti a servire Palmer e Rogers negli spazi intermedi, mentre Neto, isolato da falso nove, non ha avuto la forza per impensierire la difesa dei Black Cats, lasciando la squadra senza un punto di riferimento.

    L’assenza di Estevao, giustificata da Alonso con motivi di preparazione fisica, ha deluso i tifosi: la sua velocità avrebbe potuto creare scompiglio contro una difesa fragile, con Rogers o Palmer arretrati nel ruolo di trequartista. In assenza di Joao Pedro, è parso curioso non schierare subito un centravanti classico, con Danny Welbeck ed Emmanuel Emegha in panchina.

    Gli infortuni di Emi Martinez, Jorrel Hato, Jamie Gittens, Reece James, Maxence Lacroix e Pedro hanno complicato la situazione, e l’infortunio di Josh Acheampong ha costretto l’allenatore ad abbandonare il 3-4-2-1 allo Stadium of Light. Nonostante le assenze, però, Alonso ha scelto un undici troppo fisico e poco brillante, permettendo al Sunderland di restare in partita: maggiore astuzia e velocità avrebbero potuto fare la differenza.

  • Rosa incompleta

    Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Il Chelsea ha comprato molti giocatori, ma non ha risolto i problemi della rosa nel calciomercato estivo.

    L’incapacità di schierare una formazione titolare costante ha ostacolato Alonso nei suoi primi mesi a Stamford Bridge. L’assenza di giocatori chiave ha evidenziato la mancanza di profondità di qualità nella rosa del Chelsea.

    La colpa principale va alla campagna acquisti estiva, che finora sembra un fallimento: oltre ai titolari fissi Rogers, Lacroix e Martinez, sono arrivati alcuni giovani e pochi veterani che non hanno ancora convinto. Alonso, assunto più come direttore tecnico che come allenatore e coinvolto nel reclutamento, deve prendersi parte della responsabilità.

    I terzini Marco Palestra e Pep Chavarria faticano ad adattarsi alla Premier; Henderson, 36 anni, non può essere l’unico punto di riferimento. Geovany Quenda, Valentin Barco, Welbeck ed Emegha hanno pochi minuti e sembrano non godere della piena fiducia del tecnico. Intanto la pazienza dei tifosi per Fofana e Malo Gusto, considerati zavorre da cedere in estate, è quasi esaurita.

    Non aver trovato un sostituto prima della cessione di Enzo Fernández al Manchester City nell’ultimo giorno di mercato è parso un azzardo. Con James ancora infortunato e comunque difensore, Lavia non ancora al meglio, Barco altalenante e Henderson ormai anziano, manca un vero box-to-box in rosa.

    Non stupiscono quindi le voci di un possibile assalto a gennaio ad Alex Scott del Bournemouth, centrocampista box-to-box ideale per il ruolo. Potrebbero arrivare anche due rinforzi in mediana se il club riprendesse in considerazione Lamine Camara del Monaco, il cui trasferimento a fine mercato è saltato all’ultimo momento.

    Anche con eventuali innesti e cessioni a gennaio, servirà probabilmente un’altra finestra di mercato per costruire una rosa davvero competitiva. Al momento, Alonso e la dirigenza restano alla ricerca di terzini di livello, un centrale e un attaccante.

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  • No Joao Pedro, no party

    Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Il Chelsea mostra una forma e una fiducia molto diverse con o senza l&#x27;attaccante Pedro, attualmente infortunato.

    In uno dei tanti momenti bui della loro gestione, i proprietari del Chelsea hanno ingaggiato Alonso per cambiare il gioco della squadra, ispirandosi al suo Bayer Leverkusen imbattuto e campione in Bundesliga 2023-24. Finora, però, abbiamo visto solo qualche spunto di quel calcio.

    I Blues hanno iniziato la stagione brillantemente, pur subendo molti gol, ma nelle settimane successive non abbiamo visto quel calcio audace e offensivo che ci si aspettava dal tecnico spagnolo con sufficiente costanza (ostacolato anche da una rosa limitata).

    Senza il capocannoniere Pedro, infortunato, la squadra ha segnato solo in due delle cinque partite disputate, vincendone una. L’unica vittoria, contro il Manchester United, è arrivata grazie a due errori difensivi di Lisandro Martínez nel secondo tempo, quando il Chelsea appariva ancora poco convincente.

    Senza di lui i Blues faticano a creare e a essere incisivi sotto porta: il loro gioco rischia di diventare monodimensionale, ma finché arrivano i risultati la cosa sembra preoccupare poco.

  • Il tempo lo dirà

    Sunderland v Chelsea FC - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Da Alonso ci si aspetta che riporti il Chelsea sulla strada giusta dopo la pausa per le nazionali, altrimenti la pressione aumenterà per il difficile calendario festivo.

    Per il Chelsea e Alonso è fondamentale che la sconfitta contro il Sunderland, ultimo in classifica, resti un’anomalia e non l’inizio di un periodo difficile, visto che il club fatica spesso nel fitto calendario natalizio. Il ritorno di Pedro, insieme ad altri possibili rientri, sarà cruciale.

    In vista della seconda sosta per le Nazionali, l’analisi dell’allenatore è lucida: il periodo di rodaggio è finito.

    «Avrebbe potuto andare meglio», ha dichiarato ai media interni del club. «C’è stato un progresso, ma vogliamo essere più costanti». Può trarre conforto dal fatto che il Chelsea sia ancora quinto in Premier League, che la difesa si sia consolidata e che, nel complesso, i risultati rappresentino un netto miglioramento rispetto al disastroso finale di stagione 2025-26.

    Dopo la sosta Chelsea affronterà Leeds (in casa), Nottingham Forest (trasferta) e Crystal Palace (in casa): tre match alla portata per trovare continuità prima degli scontri di lusso con Liverpool, Manchester City e Aston Villa. Se non ingraneranno, Alonso rischia guai seri già prima di fine anno, uno scenario impensabile in estate.

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