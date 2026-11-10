La luna di miele di Xabi Alonso al Chelsea è finita: lo spagnolo deve trovare soluzioni o le cose rischiano di complicarsi

L’incapacità di schierare una formazione titolare costante ha ostacolato Alonso nei suoi primi mesi a Stamford Bridge. L’assenza di giocatori chiave ha evidenziato la mancanza di profondità di qualità nella rosa del Chelsea.
La colpa principale va alla campagna acquisti estiva, che finora sembra un fallimento: oltre ai titolari fissi Rogers, Lacroix e Martinez, sono arrivati alcuni giovani e pochi veterani che non hanno ancora convinto. Alonso, assunto più come direttore tecnico che come allenatore e coinvolto nel reclutamento, deve prendersi parte della responsabilità.
I terzini Marco Palestra e Pep Chavarria faticano ad adattarsi alla Premier; Henderson, 36 anni, non può essere l’unico punto di riferimento. Geovany Quenda, Valentin Barco, Welbeck ed Emegha hanno pochi minuti e sembrano non godere della piena fiducia del tecnico. Intanto la pazienza dei tifosi per Fofana e Malo Gusto, considerati zavorre da cedere in estate, è quasi esaurita.
Non aver trovato un sostituto prima della cessione di Enzo Fernández al Manchester City nell’ultimo giorno di mercato è parso un azzardo. Con James ancora infortunato e comunque difensore, Lavia non ancora al meglio, Barco altalenante e Henderson ormai anziano, manca un vero box-to-box in rosa.
Non stupiscono quindi le voci di un possibile assalto a gennaio ad Alex Scott del Bournemouth, centrocampista box-to-box ideale per il ruolo. Potrebbero arrivare anche due rinforzi in mediana se il club riprendesse in considerazione Lamine Camara del Monaco, il cui trasferimento a fine mercato è saltato all’ultimo momento.
Anche con eventuali innesti e cessioni a gennaio, servirà probabilmente un’altra finestra di mercato per costruire una rosa davvero competitiva. Al momento, Alonso e la dirigenza restano alla ricerca di terzini di livello, un centrale e un attaccante.