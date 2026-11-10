La luna di miele di Xabi Alonso al Chelsea è finita: lo spagnolo deve trovare soluzioni o le cose rischiano di complicarsi

Chi non conosceva la situazione, domenica allo Stadium of Light avrebbe faticato a capire quale delle due squadre fosse in zona retrocessione: il Sunderland ha dominato gli ospiti, conquistando una vittoria meritata e necessaria. Il Chelsea può lamentare alcune decisioni arbitrali controverse, come il fallo che ha portato al rigore decisivo di Enzo Le Fee e la mancata concessione di un calcio di punizione quando Cole Palmer è stato falciato al limite dell’area poco prima, ma comunque non ha fatto abbastanza per vincere.

Contro una squadra in crisi, incapace di segnare in casa e con una settimana di preparazione, la squadra di Alonso ha prodotto un xG di appena 0,53 contro il 2,55 dei padroni di casa. Nonostante il possesso palla, ai Blues è mancata creatività: la pericolosità di Palmer e Morgan Rogers è stata annullata in un’area congestionata. In difesa Colwill e Fofana hanno sofferto Brobbey, soprattutto in occasione del rigore decisivo.

Dopo le decisioni arbitrali contestate, Alonso ha incolpato i suoi: È colpa nostra. Cercavo soluzioni, ma mancava velocità e pazienza contro il blocco basso. Non abbiamo creato abbastanza, né avuto la creatività necessaria.

Difficile non essere d’accordo: se la sconfitta con gli Spurs aveva destato costernazione, questo ko suona come un campanello d’allarme.