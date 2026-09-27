La gloriosa generazione del passato dell'Udinese e la lotta per restare al top in Serie A
I tifosi di calcio più giovani potrebbero essere perdonati se non conoscessero troppo bene l'Udinese, che viene dalla piccola città di Udine, nel nord-est dell'Italia, che ha una popolazione di meno di 100.000 abitanti.
Ma se oggi è a tutti gli effetti un club di metà classifica di Serie A, un tempo era una delle migliori squadre del Paese al di fuori dell'ordine costituito, con una rosa piena di eroi di culto, tra cui un capocannoniere per due volte che ha dedicato i suoi anni migliori ai friulani.
Le aspettative possono essere cambiate, ma l'Udinese si è affermata come una presenza stabile in Serie A mentre punta a un successo sostenibile nella lotta per restare rilevante, sia in senso figurato sia letterale.
Anni d’oro
Ora sta diventando un ricordo lontano, ma per tutti gli anni Duemila e i primi anni 2010 l'Udinese è stata tra le migliori del gruppo subito dietro le grandi in Serie A e una presenza fissa nelle competizioni europee, qualificandosi per la prima volta in assoluto alla Champions League nel 2004-05 prima di raggiungere i quarti di finale di Coppa UEFA nel 2008-09 e di spingersi fino al terzo posto in campionato nel 2011-12.
Il club ha vissuto sette anni di successo relativo ma costante a partire dal 2007, chiudendo regolarmente nelle posizioni valide per l'Europa. È stato in quel periodo che molte delle figure più iconiche del club in epoca moderna sono passate dallo Stadio Friuli, tra cui Fabio Quagliarella, Kwadwo Asamoah e Gokhan Inler, che da allora è tornato come direttore sportivo.
Hanno formato la spina dorsale di una rosa equilibrata che comprendeva già il leggendario portiere Samir Handanovic, la futura stella di Barcellona e Arsenal Alexis Sanchez e l'iconico attaccante Antonio Di Natale. Quel nucleo ha aiutato l'Udinese a centrare la sua migliore prestazione europea dalla vittoria della Coppa Intertoto nel 2000, raggiungendo i quarti di finale di Coppa UEFA nel 2009 e uscendo di misura ai rigori contro il Werder Brema, poi finalista, senza gli infortunati Handanovic e Di Natale.
«Avevamo tanti giocatori davvero forti, grandi leader», racconta Inler a GOAL. «Avevamo grandi giocatori come Sanchez, (Mauricio) Isla, Handanovic in porta, (Mehdi) Benatia in difesa. Tanti, tanti nomi.
«Anno dopo anno siamo migliorati e, nei quattro anni in cui sono rimasto qui, il quarto è stato il migliore. Abbiamo conquistato un posto in Champions League con una rosa così giovane. Sono felice di aver vissuto questo grande periodo con l'Udinese.»
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Top scorer
Furono i gol di Di Natale a costituire la spina dorsale del successo del club tra la fine degli anni Duemila e l'inizio degli anni 2010, ed è in gran parte merito suo se, durante i suoi prolifici 12 anni in Friuli, l'Udinese riuscì ad attirare l'attenzione anche al di fuori dell'Italia, visto che dedicò ai friulani gli anni migliori della sua carriera.
Attaccante minuto, rapido e versatile, dotato di un destro potentissimo e capace di segnare praticamente da qualsiasi posizione, Di Natale fu straordinariamente prolifico negli ultimi anni della sua carriera dopo essere arrivato dall'Empoli nel 2004 e aver assunto la fascia da capitano tre anni più tardi.
Pur avendo superato i 30 anni, segnò più di 25 gol in quattro stagioni consecutive tra il 2009 e il 2013, e si laureò capocannoniere della Serie A per due stagioni di fila nel 2009-10 (29 gol) e nel 2010-11 (28 gol). Le sue prestazioni nella prima di queste due stagioni gli valsero anche il premio di Calciatore italiano dell'anno in Serie A.
«Di Natale era il nostro capitano, un fratello maggiore che ci aiutava a gestirci in campo», racconta a GOAL l'ex centrocampista dell'Udinese e oggi direttore tecnico Inler. "«C'era davvero per noi, a volte era anche duro con i giocatori più giovani, ma questo è il modo giusto per migliorare».
Tra il 2009 e il 2011, tra i grandi campioni dell'epoca, soltanto Lionel Messi (82) e Cristiano Ronaldo (86) segnarono più gol in campionato dei 67 di Di Natale. Nonostante fosse vicino al ritiro e avesse ricevuto varie offerte per trasferirsi altrove, compresa quella della Juventus che allora vinceva Scudetti in serie, l'attaccante veterano rimase fedelmente all'Udinese fino a quando appese finalmente gli scarpini al chiodo nel 2016, all'età di 38 anni.
Fortune altalenanti
Le fortune dell'Udinese sono cambiate rispetto agli anni del loro apice e di Di Natale, più di un decennio fa. Pur essendo una presenza fissa in Serie A, dove milita ininterrottamente dalla sua ultima promozione nel lontano 1995, il club friulano ha chiuso una stagione nella metà alta della classifica solo una volta dal 2013, con il 10° posto della scorsa stagione.
L'addio dell'influente Francesco Guidolin nel 2014 ha avuto certamente un impatto negativo, considerando che aveva guidato il club al quarto, terzo e quinto posto nelle tre stagioni precedenti. In seguito si sono susseguiti allenatori poco fortunati e quella generazione d'oro composta da Di Natale, Handanovic, Sanchez, Inler e altri alla fine è tramontata senza essere sostituita adeguatamente, mentre il divario economico con i club più grandi della Serie A si è ampliato in modo significativo.
Forse non sorprende che l'Udinese abbia anche flirtato con la retrocessione in più occasioni, evitando di misura la caduta nel 2015, 2016 e 2024. Per il resto ha chiuso con costanza nella parte bassa della metà classifica. Dopo un lieve miglioramento nell'ultima stagione, l'obiettivo ora è riuscire in qualche modo a ridurre ulteriormente il divario con chi la precede. Questa responsabilità ricade sui proprietari da 40 anni, la famiglia Pozzo, e sulla dirigenza che ha costruito.
Attuali azionisti di maggioranza del Watford ed ex proprietari del Granada, i Pozzo sono pionieri del modello multi-club, con gradi di successo differenti. Alcuni li hanno accusati di aver dato priorità agli altri loro asset, con il declino dell'Udinese più o meno coinciso con la promozione del Watford in Premier League nel 2015.
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«Hai questa pressione»
Dal punto di vista di Inler, saranno mentalità e disciplina le chiavi per colmare il divario, più che spendere molto per nuovi arrivi per competere con squadre del calibro di Napoli, Inter, AC Milan e Juve.
Il 10° posto della scorsa stagione è già stato un significativo passo avanti, mentre l'esperto ex difensore di Bayern Monaco e Real Madrid David Alaba si è unito al club a parametro zero. La sua leadership aumenterà certamente le possibilità di successo dell'Udinese.
«La sfida adesso è molto più grande di prima», dice Inler. «Prima era molto difficile perché in Serie A c'erano tanti grandi giocatori, ma ora, nel mio ruolo di direttore, porto la mentalità, la disciplina di cui i giocatori hanno bisogno, soprattutto ogni giorno, perché bisogna spingerli ogni giorno.
«In passato giocavamo soltanto a calcio, non avevamo i social media, e adesso c'è anche questa pressione da parte del pubblico. Per questo è importante parlare molto con i giocatori e anche mostrare loro come costruire una carriera. Ecco perché, per me, il lavoro quotidiano è importante, per mostrare loro quale strada devono seguire.»
L'Udinese è attualmente 13ª in Serie A dopo aver raccolto una sola vittoria nelle prime cinque partite, compresa una serie di tre sconfitte consecutive prima della lunga pausa per le nazionali. Inler crede che le cose cambieranno.
«La stagione è ancora lunga, ma partita dopo partita dobbiamo provare a vincere», ha detto. «Non abbiamo avuto una partenza come nei due anni precedenti da quando sono qui, e la cosa più importante è restare umili, lavorare duro e rafforzare l'energia. Abbiamo bisogno di una buona preparazione, mentale e fisica.»
Un concetto condiviso anche da un difensore chiave dell'Udinese, Oumar Solet. «Dobbiamo solo restare concentrati, in ogni singola partita. La scorsa stagione abbiamo fatto piuttosto bene per l'Udinese», ha detto il francese a GOAL. «Il nostro obiettivo è cercare di restare su questa strada, sappiamo di potercela fare. Dobbiamo lavorare duro. La stagione è già iniziata ma sono molto entusiasta di andare avanti e vedere cosa succederà.»
Successo sostenibile
Il club non nasconde che le sue priorità siano in parte cambiate rispetto ai giorni esaltanti della fine degli anni Zero e dei primi anni 2010, con anche gli obiettivi fuori dal campo che hanno assunto maggiore importanza.
Lontano dal terreno di gioco, l'Udinese si è affermata come la squadra più sostenibile d'Italia e tra le più sostenibili di tutta Europa grazie alle sue iniziative green, iniziate nel 2020 quando chiese al fornitore tecnico Macron di realizzare le sue maglie con materiali riciclati. Il Bluenergy Stadium dei friulani è alimentato interamente, nei giorni delle partite, da un parco solare di 2.400 pannelli, mentre sono state adottate anche strategie per contrastare lo spreco alimentare e il club ha coinvolto la comunità di Udine per promuovere l'educazione sui temi ambientali.
Parlando con GOAL, Magda Pozzo, dirigente del club e figlia del proprietario Giampaolo, afferma: "Siamo una delle squadre in Italia molto coinvolte in tutte le pratiche di sostenibilità. Cerchiamo di mettere in pratica attività che promuovano la sostenibilità: andare allo stadio in bicicletta, siamo l'unico club con un parco solare in Italia, quindi durante le partite otteniamo energia solare, dunque è un progetto straordinario".
Secondo lei, la sostenibilità dovrebbe essere l'obiettivo dentro e fuori dal campo. "Non possiamo dimenticare che Udine è una piccola città, ci vivono 100.000 persone, quindi penso che dobbiamo essere prudenti e sapere che siamo stabilmente a metà classifica", dice. "Ma, ovviamente, allo stesso tempo [dovremmo] cercare ogni anno di migliorare, e penso che questa sia l'idea generale e l'intera strategia.
"Siamo molto attenti, ed è per questo che siamo qui come famiglia da 40 anni e da 30 anni in Serie A, e penso che sia molto importante applicare la sostenibilità anche alla questione finanziaria".
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Il Milan chiama
Negli ultimi quattro anni, la spinta dell'Udinese verso l'autopromozione ha portato il club, piuttosto sorprendentemente, alla Milano Fashion Week. Ormai è diventata una tradizione per i friulani svelare la terza maglia in questo contesto unico, e il 2026 non ha fatto eccezione, visto che i bianconeri ne hanno approfittato per celebrare il loro 130° anniversario.
Una divisa elegante, color crema, con motivo a stella, stemma speciale per l'anniversario e dettagli neri, è stata presentata durante un evento nel centro di Milano martedì, con i giocatori della prima squadra Solet, Maduka Okoye, Nicolo Bertola e Matteo Palma a indossarla come modelli.
La maglia è stata disegnata dal milanese Giuseppe Buccinna e ha preso ispirazione dalla fotografa Tina Modotti e dal poeta Pier Paolo Pasolini, entrambi capaci di catturare lo spirito del Friuli, la regione d'origine dell'Udinese, attraverso i rispettivi mezzi artistici.
«Lo facciamo da quattro anni, grazie al club e a Macron possiamo essere alla Milano Fashion Week dove ci sono tante persone e artisti famosi», ha dichiarato Inler a GOAL. «Ogni anno cerchiamo un artista per creare la nostra maglia, ed è sempre speciale venire qui. Ai giocatori piace perché è importante mostrarli non solo come calciatori in campo, ma anche mentre rappresentano se stessi in un evento come la fashion week».
La terza maglia dell'Udinese 2026-27 è già disponibile per l'acquisto negli store ufficiali dell'Udinese o su Macron.com.