La gloriosa generazione del passato dell'Udinese e la lotta per restare al top in Serie A

Ora sta diventando un ricordo lontano, ma per tutti gli anni Duemila e i primi anni 2010 l'Udinese è stata tra le migliori del gruppo subito dietro le grandi in Serie A e una presenza fissa nelle competizioni europee, qualificandosi per la prima volta in assoluto alla Champions League nel 2004-05 prima di raggiungere i quarti di finale di Coppa UEFA nel 2008-09 e di spingersi fino al terzo posto in campionato nel 2011-12.

Il club ha vissuto sette anni di successo relativo ma costante a partire dal 2007, chiudendo regolarmente nelle posizioni valide per l'Europa. È stato in quel periodo che molte delle figure più iconiche del club in epoca moderna sono passate dallo Stadio Friuli, tra cui Fabio Quagliarella, Kwadwo Asamoah e Gokhan Inler, che da allora è tornato come direttore sportivo.

Hanno formato la spina dorsale di una rosa equilibrata che comprendeva già il leggendario portiere Samir Handanovic, la futura stella di Barcellona e Arsenal Alexis Sanchez e l'iconico attaccante Antonio Di Natale. Quel nucleo ha aiutato l'Udinese a centrare la sua migliore prestazione europea dalla vittoria della Coppa Intertoto nel 2000, raggiungendo i quarti di finale di Coppa UEFA nel 2009 e uscendo di misura ai rigori contro il Werder Brema, poi finalista, senza gli infortunati Handanovic e Di Natale.

«Avevamo tanti giocatori davvero forti, grandi leader», racconta Inler a GOAL. «Avevamo grandi giocatori come Sanchez, (Mauricio) Isla, Handanovic in porta, (Mehdi) Benatia in difesa. Tanti, tanti nomi.

«Anno dopo anno siamo migliorati e, nei quattro anni in cui sono rimasto qui, il quarto è stato il migliore. Abbiamo conquistato un posto in Champions League con una rosa così giovane. Sono felice di aver vissuto questo grande periodo con l'Udinese.»