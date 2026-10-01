La crisi del Marsiglia: i retroscena dell’inizio di stagione da incubo dell’OM dopo un calciomercato da dimenticare
Sempre a un passo dalla crisi, il Marsiglia è di nuovo sull’orlo del baratro dopo un inizio di stagione disastroso. Con la prima sosta per le nazionali della stagione 2026-27 alle porte, l’OM è in zona retrocessione in Ligue 1 e arriva da cinque sconfitte di fila.
Per i tifosi più pessimisti la crisi era prevedibile: un’estate caotica, con gravi problemi finanziari, ha lasciato il nuovo allenatore Bruno Genesio con una rosa ridotta all’osso.
Dopo appena sei turni la stagione rischia di sfaldarsi: perché i giganti francesi sono di nuovo sull’orlo del baratro?
Un'estate tetra
Una rapida occhiata al calciomercato estivo del Marsiglia spiega il disastroso inizio di stagione.
L’OM ha vissuto probabilmente il peggior calciomercato d’Europa: insieme all’Athletic Club – che ingaggia solo giocatori baschi o cresciuti lì – è l’unica squadra dei cinque principali campionati europei a non aver fatto nuovi acquisti.
Fin dall’inizio le cessioni sono state la priorità, ma ci si aspettava comunque qualche rinforzo per colmare le lacune della rosa. Alla fine, però, l’unico acquisto degno di nota è stato il trasferimento a titolo definitivo di Timothy Weah.
Il resto del lavoro è stato incentrato sulle cessioni, con il proprietario Frank McCourt deciso a ridurre il monte stipendi. Sono partiti giocatori chiave come il controverso fuoriclasse Mason Greenwood (Fenerbahçe), l’attaccante beniamino dei tifosi Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo La Coruña), il difensore Facundo Medina (Bayer Leverkusen) e il portiere titolare Gerónimo Rulli (Manchester City).
Altri addii: Quinten Timber al Crystal Palace, Bilal Nadir all’Amburgo, Leonardo Balerdi in prestito alla Roma e, sempre in prestito, Hamed Traoré al Genoa.
Le cessioni definitive hanno portato solo 80 milioni di euro (69 milioni di sterline/91 milioni di dollari), cifra modesta. I 45 milioni di euro (38 milioni di sterline/50 milioni di dollari) per Greenwood, inferiori al suo valore di mercato, hanno appena coperto le uscite, considerando la quota di plusvalenza dovuta al Manchester United.
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I retroscena del dramma
A fine agosto lo Stade Vélodrome rischiava di perdere altri big: il ripensamento di un giocatore, l’intervento dell’allenatore e il crollo last minute di un’altra trattativa hanno evitato ulteriori partenze.
Ad agosto il capitano Pierre-Emile Hojbjerg era vicino al Newcastle, ma poi ha scelto di restare. È il giocatore più pagato dell’OM e, per volontà della dirigenza, ha perso la fascia. «Mi è stata imposta», ha commentato Genesio. «Non è una decisione con cui sono d’accordo».
Nello stesso periodo il difensore Nayef Aguerd era vicino al ritorno alla Real Sociedad in prestito, ma l’affare saltò per divergenze sulla sua riabilitazione dopo un grave infortunio all’inguine; da allora è stato reintegrato in rosa.
Il momento più critico si è avuto a fine estate con la vicenda dell’ala Igor Paixão: il Sunderland ha provato a prenderlo all’ultimo momento, l’accordo economico era fatto e Genesio è dovuto intervenire con decisione. L’allenatore ha espresso il suo no alla cessione e, secondo alcuni, avrebbe persino minacciato le dimissioni dopo appena due mesi in panchina.
Alla fine il trasferimento fu bloccato all’ultimo momento. «Non eravamo lontani dal punto di rottura con Paixão», rivelò il presidente Stephane Richard. «Mi sono battuto per trattenerlo. Se non fossi intervenuto, se ne sarebbe andato. La decisione è spettata a McCourt, che ha fatto lo sforzo».
Intervistato da Ligue 1 Plus, Genesio ha dichiarato: «È mio compito segnalare ai superiori le conseguenze sportive di una decisione del genere… è anche una questione di sopravvivenza del club. Dobbiamo adattarci al contesto economico, mantenendo alcune prerogative sportive. Sono stato fortunato: sono stato ascoltato».
Difficoltà finanziarie
L'estate incredibilmente austera del Marsiglia è stata determinata dalle sanzioni nazionali ed europee inflitte al club lo scorso giugno.
La UEFA ha comminato all’OM un’esclusione sospesa dall’Europa League e una multa da 10 milioni di euro (9 milioni di sterline/11 milioni di dollari) per il mancato rispetto degli obiettivi di reddito di un accordo transattivo, pur trattandosi di una violazione lieve. Se non rispetterà l’obiettivo in questa stagione, il Marsiglia sarà escluso dalla prossima competizione europea per la quale si qualificherà nei tre anni successivi. Inoltre, gli è stata limitata la possibilità di aggiungere giocatori alla propria “lista A” per la campagna di Europa League 2026-27.
La settimana successiva è arrivata una sanzione ancora più pesante dalla DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion), l’organo di controllo finanziario del calcio francese, a causa delle perdite record degli ultimi anni: un tetto alla spesa salariale e un monitoraggio stringente del mercato, con limiti alle somme versate per i trasferimenti.
La mancata qualificazione alla Champions League della scorsa stagione ha innescato un effetto a catena devastante: il club ha chiuso quinto in Ligue 1, a un solo punto dal quarto posto occupato dal Lione.
Di conseguenza, McCourt e soci hanno dovuto vendere i big per stringere la cinghia. A fine agosto un Genesio sotto pressione ha ammesso: «Non ci saranno nuovi acquisti. Tre o quattro giocatori dovranno partire per poterne registrare uno o due».
Successivamente si è saputo che il club sta trattando con i giocatori una revisione dei salari, mentre i tagli imposti proseguono.
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"Inaudito"
"Il calciomercato mi ha sorpreso, è una situazione quasi inaudita", dichiara aGOAL Fabrice Lamperti, giornalista sportivo di La Provence a Marsiglia.
«Zero acquisti, solo partenze. La squadra è ancora in corsa in Europa League. Il Marsiglia rimane una squadra ambiziosa sulla carta perché è un club storico del campionato francese. Quindi è sorprendente che non sia arrivato nessuno, che non sia stato fatto alcun acquisto.
Ha sorpreso tutti, compreso Bruno Genesio, che si aspettava nuovi acquisti da far crescere. È una cosa che gli piace: come allenatore, ama far maturare i giocatori e spingerli a dare il meglio.
Un inizio disastroso
Non sorprende che il Marsiglia stia facendo male in campo. La netta vittoria all’esordio contro lo Strasburgo, di proprietà della BlueCo, al Vélodrome è risultata ingannevole: da allora è stato tutto un declino.
I Phoceens hanno perso le successive cinque gare: 2-0 contro i rivali del Monaco, un umiliante 4-1 in Europa League contro il Besiktas e la solita sconfitta nel Le Classique contro i campioni di Francia e d’Europa del Paris Saint-Germain.
È il peggioravvio di stagione della storia dell’OM. Per un club spesso in crisi, questi risultati lo hanno spinto in zona retrocessione alla vigilia della prima sosta per le nazionali, con la tensione che sale vertiginosamente.
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La pressione sta aumentando
Dopo i recenti deludenti risultati dell’OM, causati da un calciomercato storicamente negativo per il club, cresce la pressione su allenatore e dirigenza.
Durante il «Le Classique» contro il PSG, ultima gara prima della sosta per le Nazionali, si sono registrate proteste intorno allo Stade Vélodrome, dove i tifosi più accesi hanno manifestato il loro malcontento verso la dirigenza. Uno striscione sugli spalti recitava «2016: progetto da campioni, 2026: progetto da Ligue 2», riferimento alla gestione McCourt. «McCourt, game over!» si leggeva su un altro.
Tuttavia Lamperti non crede che l’era di McCourt finirà presto: «Lo vediamo raramente a Marsiglia, quindi per ora penso che resti. Ha sempre detto di volere un socio di minoranza, ma servirebbero tra 200 e 300 milioni di euro.
Il prezzo è alto: con 200-300 milioni si può comprare una squadra. Perché investirli senza diventare proprietari o avere voce in capitolo? McCourt ripete che resterà per anni, parla di investimento per il futuro. Vedremo.
"Penso che le proteste aumenteranno, ma dubito che lui le percepisca, visto che è lontano e non viene spesso allo stadio."
Anche Genesio finisce sotto accusa: pur ribadendo di non voler dimettersi, il 60enne ha avuto colloqui decisivi con la dirigenza, esasperato dal silenzio di McCourt sulla crisi finanziaria che pesa sul club. Il cda, a sua volta, perde pazienza di fronte alle sue dichiarazioni franche.
Secondo L’Equipe è improbabile che resti alla guida dell’OM a Natale, ma il club non può licenziarlo per le ripercussioni finanziarie. A Marsiglia si pensa che il suo posto sia sicuro, anche se potrebbe dimettersi.
«L’OM sa di avere un grande allenatore e, vista la situazione, è quasi inaspettato averne uno così, nonostante le restrizioni», dice Lamperti. «Non credo quindi che sia sotto eccessiva pressione. Al contrario, abbiamo fiducia in lui: la squadra sta giocando bene nonostante le cinque sconfitte di fila. Contro il Paris i tifosi non si sono arrabbiati per la sconfitta.
«L’unico problema è la mancanza di profondità in rosa, non ci sono abbastanza riserve. Dopo un po’ la situazione si complica per i giocatori che resistono 45 minuti, a volte un’ora, e poi peggiora. Ci chiediamo se Bruno Genesio si scoraggerà e se ne andrà di sua spontanea volontà».
Una via d'uscita
Ironia della sorte: Genesio, ingaggiato lo scorso luglio per tranquillizzare l’ambiente dopo i tumulti allo Stade Vélodrome, non ha ancora convinto. Finora la sua gestione è stata tutt’altro che rassicurante. A meno di decisioni impulsive dei vertici, però, il tempo è dalla sua parte in questa fase iniziale di stagione.
Il Marsiglia considera le prossime tre gare alla portata: se dovesse raccogliere almeno sette punti, il quadro cambierebbe radicalmente. I “Les Phoceens” faranno visita al Troyes, che li precede di un punto e una posizione, poi affronteranno in trasferta l’Angers, squadra di metà classifica, e in casa il Le Havre, fanalino di coda.
Anche Genesio considera utile la sosta per le Nazionali: potrà lavorare con chi resta e provare a invertire la rotta alla ripresa. Ma altri risultati negativi potrebbero peggiorare rapidamente la crisi.
«Non sono i momenti migliori della mia carriera, questo è certo», ha ammesso l’allenatore. «Ci vorrà tempo per ritrovare l’OM che tutti vogliamo».
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