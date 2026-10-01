La crisi del Marsiglia: i retroscena dell’inizio di stagione da incubo dell’OM dopo un calciomercato da dimenticare

A fine agosto lo Stade Vélodrome rischiava di perdere altri big: il ripensamento di un giocatore, l’intervento dell’allenatore e il crollo last minute di un’altra trattativa hanno evitato ulteriori partenze.

Ad agosto il capitano Pierre-Emile Hojbjerg era vicino al Newcastle, ma poi ha scelto di restare. È il giocatore più pagato dell’OM e, per volontà della dirigenza, ha perso la fascia. «Mi è stata imposta», ha commentato Genesio. «Non è una decisione con cui sono d’accordo».

Nello stesso periodo il difensore Nayef Aguerd era vicino al ritorno alla Real Sociedad in prestito, ma l’affare saltò per divergenze sulla sua riabilitazione dopo un grave infortunio all’inguine; da allora è stato reintegrato in rosa.

Il momento più critico si è avuto a fine estate con la vicenda dell’ala Igor Paixão: il Sunderland ha provato a prenderlo all’ultimo momento, l’accordo economico era fatto e Genesio è dovuto intervenire con decisione. L’allenatore ha espresso il suo no alla cessione e, secondo alcuni, avrebbe persino minacciato le dimissioni dopo appena due mesi in panchina.

Alla fine il trasferimento fu bloccato all’ultimo momento. «Non eravamo lontani dal punto di rottura con Paixão», rivelò il presidente Stephane Richard. «Mi sono battuto per trattenerlo. Se non fossi intervenuto, se ne sarebbe andato. La decisione è spettata a McCourt, che ha fatto lo sforzo».

Intervistato da Ligue 1 Plus, Genesio ha dichiarato: «È mio compito segnalare ai superiori le conseguenze sportive di una decisione del genere… è anche una questione di sopravvivenza del club. Dobbiamo adattarci al contesto economico, mantenendo alcune prerogative sportive. Sono stato fortunato: sono stato ascoltato».