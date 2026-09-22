L'ingaggio di Kylian Mbappé lancia On, pronto a rivoluzionare il mercato delle scarpe da calcio

Nata appena 16 anni fa, On è cresciuta rapidamente grazie alle sue scarpe da corsa con tecnologia brevettata “CloudTec”. A settembre 2026 il suo valore era stimato in circa 9 miliardi di dollari (6,7 miliardi di sterline).

Ora, per la prima volta, entra nel competitivo mercato delle scarpe da calcio: mossa sensazionale, con Mbappé come ambasciatore globale.

Non sarà un semplice accordo: secondo The Athletic, l’intesa decennale prevede azioni On per Mbappé e un suo sottomarchio di scarpini, oltre alle collezioni principali. Proprio questa partecipazione azionaria avrebbe differenziato l’offerta di On rispetto alle nuove condizioni proposte da Nike.

La stella del Real Madrid avrà voce in capitolo su prodotto e branding. In un comunicato, On ha spiegato che Mbappé «lavorerà a stretto contatto con i team di prodotto, portando il suo contributo di campione nello sviluppo e nel test di calzature e abbigliamento da calcio», oltre a diventare ambasciatore globale del marchio, «estendendo la partnership oltre il calcio verso il movimento, la performance e il design contemporaneo».

Data la fama dell’attaccante nel mondo del calcio, è probabile che On punti a ottenere nel calcio lo stesso prestigio del marchio Jordan di Nike nel basket.

Molti si chiederanno perché Mbappé lasci Nike dopo una collaborazione fruttuosa, ma oltre all’aspetto economico contano l’impegno diretto, l’influenza significativa e l’opportunità di partecipare al successo di On. Molti atleti moderni si considerano anche imprenditori, e Mbappé non fa eccezione, come dimostra il suo portafoglio di collaborazioni commerciali con Dior, Oakley ed EA Sports.