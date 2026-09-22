L'ingaggio di Kylian Mbappé lancia On, pronto a rivoluzionare il mercato delle scarpe da calcio
Le voci erano vere: Kylian Mbappé ha lasciato dopo vent’anni Nike per firmare con On, azienda svizzera al debutto nel calcio.
Un colpo sensazionale per On, che in un mercato ipercompetitivo si assicura uno dei migliori, se non il migliore, calciatore del pianeta.
Per Mbappé è un passo nel nuovo, ma l’accordo potrebbe rivoluzionare il settore e proiettare On in una dimensione superiore.
Attori che rivoluzionano il mercato
Nata appena 16 anni fa, On è cresciuta rapidamente grazie alle sue scarpe da corsa con tecnologia brevettata “CloudTec”. A settembre 2026 il suo valore era stimato in circa 9 miliardi di dollari (6,7 miliardi di sterline).
Ora, per la prima volta, entra nel competitivo mercato delle scarpe da calcio: mossa sensazionale, con Mbappé come ambasciatore globale.
Non sarà un semplice accordo: secondo The Athletic, l’intesa decennale prevede azioni On per Mbappé e un suo sottomarchio di scarpini, oltre alle collezioni principali. Proprio questa partecipazione azionaria avrebbe differenziato l’offerta di On rispetto alle nuove condizioni proposte da Nike.
La stella del Real Madrid avrà voce in capitolo su prodotto e branding. In un comunicato, On ha spiegato che Mbappé «lavorerà a stretto contatto con i team di prodotto, portando il suo contributo di campione nello sviluppo e nel test di calzature e abbigliamento da calcio», oltre a diventare ambasciatore globale del marchio, «estendendo la partnership oltre il calcio verso il movimento, la performance e il design contemporaneo».
Data la fama dell’attaccante nel mondo del calcio, è probabile che On punti a ottenere nel calcio lo stesso prestigio del marchio Jordan di Nike nel basket.
Molti si chiederanno perché Mbappé lasci Nike dopo una collaborazione fruttuosa, ma oltre all’aspetto economico contano l’impegno diretto, l’influenza significativa e l’opportunità di partecipare al successo di On. Molti atleti moderni si considerano anche imprenditori, e Mbappé non fa eccezione, come dimostra il suo portafoglio di collaborazioni commerciali con Dior, Oakley ed EA Sports.
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In ottima compagnia
Thierry Henry, già direttore sportivo di On dal 2025, ha convinto Mbappé a unirsi all’azienda nonostante il progetto calcistico fosse ancora agli inizi.
«Costruire qualcosa di nuovo nel calcio richiede un approccio audace e originale», ha dichiarato Henry. «Nel corso dell’ultimo anno ho visto la curiosità e l’attenzione ai dettagli del team di On. Vogliamo ascoltare i giocatori, capire di cosa hanno bisogno e creare qualcosa che possa davvero arricchire questo sport. Sono orgoglioso di contribuire a plasmare ciò che verrà».
Mbappé e Henry sono gli ultimi grandi nomi ad aggiungersi al piccolo ma impressionante roster di atleti, attuali ed ex, di On. Già nel 2019 l’azienda aveva convinto l’icona del tennis Roger Federer a lasciare Nike per un contratto di calzature e diventare azionista, mentre la sei volte vincitrice del Grande Slam Iga Swiatek e l’americano Ben Shelton indossano ora scarpe On in campo. Nel calcio femminile, la diciannovenne Sydney Schertenleib, stella del Barcellona e della Svizzera, estenderà la sua collaborazione con il marchio alle scarpe da calcio.
"Una sfida a ciò che è possibile"
Dopo aver ingaggiato una vera superstar del calcio maschile, On vuole essere più di un semplice “rivoluzionario” nel settore delle scarpe da calcio, come già successo nel running, dove è un marchio premium di primo piano.
«Il calcio non ha bisogno di un altro marchio sportivo che fa sempre la stessa cosa», ha dichiarato David Allemann, fondatore e co-AD di On, in merito all'ingaggio di Mbappé. «Il calcio ha bisogno di nuove idee e di superare i limiti. Quando entriamo in uno sport, vogliamo essere il marchio del futuro, con vera innovazione e design contemporaneo.
Vogliamo portare l’approccio On sul campo, in strada e sulle passerelle, unendo prestazioni d’élite e cultura del calcio. Con Kylian abbiamo il partner ideale per immaginare il futuro di questo sport».
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Una garanzia di successo?
Dopo aver ingaggiato Mbappé, On non dovrà più preoccuparsi del successo. Essendo uno dei migliori giocatori al mondo, il suo ruolo come primo atleta del marchio nel calcio darà una spinta enorme al lancio della prima scarpa da calcio del brand.
La sua fama globale darà immediata credibilità al marchio emergente. Altri potrebbero presto seguirlo, e On potrebbe avere in serbo altre sorprese.
Un altro marchio di calzature, Skechers, conferma questa strategia. Nel 2023 l’attaccante inglese e del Bayern Monaco Harry Kane ha firmato un contratto a vita con l’azienda americana, che così è entrata nel calcio. La mossa ha pagato: altri hanno seguito e Skechers resta un player di rilievo nel mercato delle scarpe da calcio.
Alcuni sostengono che, data la mancanza di esperienza nel calcio, On dovrà comunque dimostrare il valore del prodotto per ottenere credibilità. Tuttavia, grazie ai successi rapidi nel running e nel tennis e a una strategia di marketing efficace, le possibilità di riuscita sembrano buone.
"È solo l'inizio"
Per ora si sa poco sul design e sul nome della scarpa, ma secondo The Athletic Mbappé la indosserà in campo nelle prossime settimane, dopo averla testata in segreto. Il lancio commerciale è previsto per il 2027, mentre il modello comparirà nel videogioco EA FC 27 in uscita il 27 settembre.
Il modello sfrutterà la tecnologia “LightSpray” di On, che promette prestazioni superiori e una costruzione più rapida rispetto ai metodi tradizionali.
Non a caso, mentre il suo contratto con Nike sta per scadere, Mbappé ha indossato un paio di Nike Mercurial total white nel derby di Madrid di sabato scorso: è pronto per una nuova pagina.
«Fin dall’inizio, ciò che mi ha attratto di On è stata l’opportunità di costruire insieme qualcosa di completamente nuovo che contribuirà a plasmare il calcio di domani», ha dichiarato Mbappé in occasione dell’annuncio del suo passaggio. «Voglio apportare la mia esperienza e la mia prospettiva a ciò che creeremo, spingerci oltre i limiti del possibile attraverso l’innovazione e rimanere sempre fedele alla gioia del calcio.
«Abbiamo un sogno in comune, e questo è solo l’inizio.»
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