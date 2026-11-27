«Siamo felicissimi di Alejandro», diceva Unai Emery alla presentazione ufficiale di Garnacho come giocatore dell'Aston Villa. «Ha molto talento, è giovane e ci ha mostrato la sua volontà di contribuire al nostro progetto. Siamo davvero contenti». Garnacho, dal canto suo, era convinto di aver scelto il posto perfetto per ricominciare.

«Cercavo un club in cui ritrovare fiducia e provare a tornare il giocatore che ero nei miei primi anni al Manchester United», diceva. «Ho parlato con l'allenatore e penso che mi darà la fiducia necessaria per stare qui e aiutare la squadra». Era evidente che Garnacho avesse bisogno di un allenatore che lo sostenesse dopo una prima stagione deludente al Chelsea, che nell'estate del 2025 aveva pagato 40 milioni di sterline allo United per acquistare il nazionale argentino.

Emery ha dimostrato di saper far crescere i giovani, tra cui Morgan Rogers, e l'arrivo di Garnacho era considerato un modo per rafforzare l'attacco a costi contenuti dopo il trasferimento del nazionale inglese al Chelsea. Johan Manzambi era stato acquistato per sostituire direttamente Rogers nel ruolo di trequartista, ma ci si aspettava che Garnacho avesse l'opportunità di conquistarsi un posto sulla fascia e rilanciare una carriera ancora agli inizi.

Eppure siamo alla fine di novembre e Garnacho è già stato escluso dal «progetto» di Emery. Il 22enne argentino è arrivato al Villa in prestito con un'opzione di acquisto condizionata alle presenze, in cambio di 42,5 milioni di sterline, ma ormai non riesce neppure a entrare tra i convocati. Il suo futuro in Premier League è seriamente a rischio.

È chiaro che Garnacho non ha fatto abbastanza per convincere Emery del proprio valore, ma è anche giusto dire che gli era stata prospettata una realtà ben diversa. In circostanze normali non verrebbe messo da parte così presto, ma il Villa è caduto di nuovo in una situazione che lo porta a privilegiare la sicurezza finanziaria rispetto al benessere del giocatore.