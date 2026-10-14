L'arma segreta del Bodo/Glimt: come un ex pilota di caccia ha trasformato la piccola squadra norvegese in una "ammazza-big" in Champions League

Dopo due anni di collaborazione tra Mannsverk e il Bodo, l’attenzione si è spostata dalle prestazioni in campo alla mentalità individuale. «Abbiamo iniziato a ottenere risultati unendo le nostre visioni. Molti fattori sfuggono al nostro controllo, quindi abbiamo concentrato tempo ed energie su ciò che possiamo gestire», spiega.
Il club ha raccolto i frutti vincendo nel 2020 il primo titolo dell’Eliteserien, pur non essendo favorito, con 26 vittorie su 30 e 103 gol segnati.
L’anno dopo il Bodo ha difeso il titolo e si è imposto in Europa, passando dalla Conference all’Europa League e poi alla Champions. Nel 2023 e 2024 sono arrivati altri due scudetti.
Mannsverk non si attribuisce il merito di questi successi, ma è evidente che il suo lavoro abbia contribuito in modo significativo ai progressi del club negli ultimi nove anni. Per lui tutto è stato una questione di miglioramenti marginali, concentrazione sui punti di forza e applicazione degli insegnamenti appresi nell’aeronautica militare.
«Ora è parte della nostra filosofia: anche i talenti restano esseri umani», spiega a GOAL. «Siamo tutti uguali: affrontiamo le stesse sfide e abbiamo le stesse opportunità.
Le sfide sono simili a quelle dei nostri antenati: facciamo fatica a rimanere concentrati e pensiamo in modo drammatico. Ci concentriamo su ciò che potrebbe andare storto. Ci preoccupiamo. In un certo senso abbiamo paura e tutto avviene in modo automatico, per istinto. Penso che una mentalità basata sulla consapevolezza possa aiutare. Si può praticare con la meditazione o integrare nei nostri processi perché, insieme, restiamo consapevoli.
La nostra filosofia è una cultura della performance sostenibile: vogliamo mantenere prestazioni di alto livello nel tempo, sia come individui sia come organizzazione, ma senza superare le nostre risorse. Dobbiamo procedere per gradi, mattone dopo mattone, senza sprecare risorse.
Continua: «Un altro principio fondamentale è conoscere sé stessi o la propria organizzazione. Quali sono punti di forza, debolezze e vulnerabilità? Concentrati sui punti di forza. Non è scienza missilistica, ma quando si parla di competizione si tende a guardare alle debolezze. Non sarò mai abbastanza bravo in questo» oppure: «Le persone con cui siamo in competizione sono molto più brave di noi». Come squadra, possiamo riconoscerlo e riorientarci verso ciò che conta davvero.
Un altro principio è che la prestazione migliore è sempre davanti a noi: possiamo sempre migliorare un po’. Spesso abbassiamo le ambizioni: pensiamo ai buoni propositi di inizio anno, troppo ambiziosi, e falliamo.
"Ne siamo consapevoli e applichiamo la regola dell’uno per cento: piccoli miglioramenti costanti aumentano le probabilità di successo. Quando tutti i progetti da uno per cento si sommano, l’effetto diventa molto più grande."