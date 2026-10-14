L'arma segreta del Bodo/Glimt: come un ex pilota di caccia ha trasformato la piccola squadra norvegese in una "ammazza-big" in Champions League

Mannsverk ammette di non aver mai seguito il calcio finché, dopo la retrocessione del Bodo/Glimt dall’Eliteserien nel 2016, il direttore sportivo Havard Sakariassen non lo contattò.

Sakariassen non lo cercava per il calcio: lo interessava il suo lavoro sul training mentale basato sulla mindfulness, sviluppato verso la fine del servizio militare e applicato anche in Libia.

«Il mio principale punto di riferimento professionale è ovviamente l’aver trascorso più di 20 anni come pilota di caccia in servizio attivo», racconta Mannsverk aGOAL. «Sono entrato in quella cultura subito dopo la scuola. Non avevo altri riferimenti professionali.

Fin dal primo giorno sapevo che dovevamo concentrarci su ciò che possiamo controllare ed essere il più preparati possibile. Verso la fine della mia carriera, nel 2009-2010, per pura coincidenza, abbiamo provato l’allenamento mentale. Ne avevamo appena sentito parlare e sapevamo che era molto apprezzato dagli atleti di alto livello. Non sapevamo bene di cosa si trattasse, ma l’abbiamo provato e i piloti l’hanno apprezzato molto. I risultati sono stati notevoli.

Eppure, in un certo senso, ero già un atleta di alto livello come pilota di caccia. Ho visto i benefici di questo allenamento mentale. Si impara a usare quella che era forse la principale abilità dei nostri antenati: 10-15.000 anni fa, se ti distraevi per movimenti o rumori e pensavi che qualcosa stesse per ucciderti, reagivi in modo automatico. Allora funzionava.

Ma per dare il meglio devi essere presente. Abbiamo quindi testato la mindfulness con un progetto scientifico: l’obiettivo era migliorare la consapevolezza, notare quando l’attenzione cala e ritrovare in fretta la concentrazione. Questo è l’allenamento."

Nel 2026 la maggior parte dei club élite europei avrà un mental coach, ma il Bodo – piccola squadra di 50.000 abitanti – era già all’avanguardia. «Quando il Bodo è retrocesso, Sakkariasen ha capito che il problema non era tecnico ma mentale. Ha parlato di “crollo mentale collettivo” e, non avendo strumenti interni, ha cercato qualcosa di adatto ai calciatori.

Ha scoperto il nostro progetto di molti anni prima, ne ha apprezzato l’accoglienza e i risultati, e ha pensato che, se funzionava per un pilota, poteva valere anche per un calciatore. Così si è informato e un giorno mi ha chiamato."