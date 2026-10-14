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Bodo/Glimt mental coach GFXGOAL

L'arma segreta del Bodo/Glimt: come un ex pilota di caccia ha trasformato la piccola squadra norvegese in una "ammazza-big" in Champions League

Il lavoro silenzioso di Bjorn Mannsverk ha cambiato le sorti della squadra scandinava, che ora ne raccoglie i frutti in campo.

Krishan Davis
Tradotto da

  • Bjorn Mannsverk afferma che il successo moderno del Bodo/Glimt non sia opera di un singolo. Il piccolo club norvegese, proveniente da una remota città del nord, si è qualificato per la Champions League per la seconda stagione consecutiva, dopo aver raggiunto gli ottavi nella stagione 2025-26.

    «Non è un one-man show», dice aGOAL. «Non esiste una soluzione miracolosa. Questo successo è il risultato dell’impegno di molti nel tempo. Abbiamo costruito qualcosa insieme».

    Ex pilota militare norvegese per 20 anni, Mannsverk è oggi il preparatore mentale del Bodo e, nella loro seconda stagione nella massima serie europea, spera di aiutare la squadra a scrivere un nuovo capitolo di storia per questo club dell’Artico.

  • Pionieri

    Bodo/Glimt
    Getty

    Nonostante sia una delle squadre più piccole d&#x27;Europa, il Bodo/Glimt è stato tra i primi a introdurre il coaching mentale.

    Mannsverk ammette di non aver mai seguito il calcio finché, dopo la retrocessione del Bodo/Glimt dall’Eliteserien nel 2016, il direttore sportivo Havard Sakariassen non lo contattò.

    Sakariassen non lo cercava per il calcio: lo interessava il suo lavoro sul training mentale basato sulla mindfulness, sviluppato verso la fine del servizio militare e applicato anche in Libia.

    «Il mio principale punto di riferimento professionale è ovviamente l’aver trascorso più di 20 anni come pilota di caccia in servizio attivo», racconta Mannsverk aGOAL. «Sono entrato in quella cultura subito dopo la scuola. Non avevo altri riferimenti professionali.

    Fin dal primo giorno sapevo che dovevamo concentrarci su ciò che possiamo controllare ed essere il più preparati possibile. Verso la fine della mia carriera, nel 2009-2010, per pura coincidenza, abbiamo provato l’allenamento mentale. Ne avevamo appena sentito parlare e sapevamo che era molto apprezzato dagli atleti di alto livello. Non sapevamo bene di cosa si trattasse, ma l’abbiamo provato e i piloti l’hanno apprezzato molto. I risultati sono stati notevoli.

    Eppure, in un certo senso, ero già un atleta di alto livello come pilota di caccia. Ho visto i benefici di questo allenamento mentale. Si impara a usare quella che era forse la principale abilità dei nostri antenati: 10-15.000 anni fa, se ti distraevi per movimenti o rumori e pensavi che qualcosa stesse per ucciderti, reagivi in modo automatico. Allora funzionava.

    Ma per dare il meglio devi essere presente. Abbiamo quindi testato la mindfulness con un progetto scientifico: l’obiettivo era migliorare la consapevolezza, notare quando l’attenzione cala e ritrovare in fretta la concentrazione. Questo è l’allenamento."

    Nel 2026 la maggior parte dei club élite europei avrà un mental coach, ma il Bodo – piccola squadra di 50.000 abitanti – era già all’avanguardia. «Quando il Bodo è retrocesso, Sakkariasen ha capito che il problema non era tecnico ma mentale. Ha parlato di “crollo mentale collettivo” e, non avendo strumenti interni, ha cercato qualcosa di adatto ai calciatori.

    Ha scoperto il nostro progetto di molti anni prima, ne ha apprezzato l’accoglienza e i risultati, e ha pensato che, se funzionava per un pilota, poteva valere anche per un calciatore. Così si è informato e un giorno mi ha chiamato."

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  • Verso l'ignoto

    Ulrik Saltnes Bodo/Glimt
    Getty

    Il centrocampista Ulrik Saltnes è un esempio di successo del coaching mentale di Mannsverk.

    Mannsverk ammette di aver esitato prima di accettare questa sfida insolita, ma poi si è dedicato anima e corpo al nuovo ruolo, ottenendo risultati significativi fin dall’inizio del 2017, grazie al sostegno di Sakariassen e dell’allora vice allenatore Kjetil Knutsen, che da allora è diventato allenatore e ha guidato questa era di successi senza precedenti.

    «Non cercavo nulla del genere. Ero impegnato nell’esercito, al quartier generale. Mi sono detto: “Ok, è interessante. Posso considerarla una sfida”.

    “Mi piaceva il metodo, ma gli dissi: ‘Non so nulla di calcio’, e lui rispose: ‘Non è un problema, abbiamo già molte persone con idee sul calcio’. Fu un modo gentile di rassicurarmi, perché ero spaventato: era fuori dalla mia zona di comfort.

    "Ricordo che Kjetil Knutsen, oggi allenatore capo, allora era il vice. Dopo la presentazione mi prese per una spalla e mi disse: ‘Ci credo davvero’. Non era cortesia: capii che ci credeva."

    Il centrocampista Ulrik Saltnes fu uno dei primi casi di successo: rischiò di lasciare il calcio per un problema gastrico cronico, ma poi segnò 15 gol in 30 partite in seconda divisione, contribuendo alla promozione del Bodo in Eliteserien con 16 punti di vantaggio.

    Oggi trentatreenne, Saltnes resta un punto fermo della rosa e continua a fornire gol e assist nella rapida ascesa del club. «È stato quasi un miracolo mentale: abbiamo trasformato una situazione difficile in qualcosa di potente», commenta Mannsverk.

    «Quando vedi un grande cambiamento, tutti iniziano a crederci di più. All’inizio abbiamo avuto belle storie che hanno alimentato il progetto e, proseguendo, abbiamo visto le persone crescere».

  • "Mattone dopo mattone"

    Bodo/Glimt
    Getty

    Il Bodo ha vinto il suo primo campionato nel 2020 e da allora ha collezionato molti altri successi in Norvegia e in Europa.

    Dopo due anni di collaborazione tra Mannsverk e il Bodo, l’attenzione si è spostata dalle prestazioni in campo alla mentalità individuale. «Abbiamo iniziato a ottenere risultati unendo le nostre visioni. Molti fattori sfuggono al nostro controllo, quindi abbiamo concentrato tempo ed energie su ciò che possiamo gestire», spiega.

    Il club ha raccolto i frutti vincendo nel 2020 il primo titolo dell’Eliteserien, pur non essendo favorito, con 26 vittorie su 30 e 103 gol segnati.

    L’anno dopo il Bodo ha difeso il titolo e si è imposto in Europa, passando dalla Conference all’Europa League e poi alla Champions. Nel 2023 e 2024 sono arrivati altri due scudetti.

    Mannsverk non si attribuisce il merito di questi successi, ma è evidente che il suo lavoro abbia contribuito in modo significativo ai progressi del club negli ultimi nove anni. Per lui tutto è stato una questione di miglioramenti marginali, concentrazione sui punti di forza e applicazione degli insegnamenti appresi nell’aeronautica militare.

    «Ora è parte della nostra filosofia: anche i talenti restano esseri umani», spiega a GOAL. «Siamo tutti uguali: affrontiamo le stesse sfide e abbiamo le stesse opportunità.

    Le sfide sono simili a quelle dei nostri antenati: facciamo fatica a rimanere concentrati e pensiamo in modo drammatico. Ci concentriamo su ciò che potrebbe andare storto. Ci preoccupiamo. In un certo senso abbiamo paura e tutto avviene in modo automatico, per istinto. Penso che una mentalità basata sulla consapevolezza possa aiutare. Si può praticare con la meditazione o integrare nei nostri processi perché, insieme, restiamo consapevoli.

    La nostra filosofia è una cultura della performance sostenibile: vogliamo mantenere prestazioni di alto livello nel tempo, sia come individui sia come organizzazione, ma senza superare le nostre risorse. Dobbiamo procedere per gradi, mattone dopo mattone, senza sprecare risorse.

    Continua: «Un altro principio fondamentale è conoscere sé stessi o la propria organizzazione. Quali sono punti di forza, debolezze e vulnerabilità? Concentrati sui punti di forza. Non è scienza missilistica, ma quando si parla di competizione si tende a guardare alle debolezze. Non sarò mai abbastanza bravo in questo» oppure: «Le persone con cui siamo in competizione sono molto più brave di noi». Come squadra, possiamo riconoscerlo e riorientarci verso ciò che conta davvero.

    Un altro principio è che la prestazione migliore è sempre davanti a noi: possiamo sempre migliorare un po’. Spesso abbassiamo le ambizioni: pensiamo ai buoni propositi di inizio anno, troppo ambiziosi, e falliamo.

    "Ne siamo consapevoli e applichiamo la regola dell’uno per cento: piccoli miglioramenti costanti aumentano le probabilità di successo. Quando tutti i progetti da uno per cento si sommano, l’effetto diventa molto più grande."

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  • Percorso storico

    Bodo/Glimt
    Getty

    Il Bodo/Glimt ha conquistato la vittoria più famosa della sua storia in Champions League 2025-26, eliminando l&#x27;Inter, pluricampione di Serie A.

    Pur emergendo nelle competizioni minori UEFA, è stata la cavalcata in Champions League della scorsa stagione a lanciare il Bodo/Glimt. Dopo cinque turni senza vittorie che sembravano escluderli dagli ottavi, il Superlaget ha infilato tre risultati clamorosi: ha pareggiato a Dortmund, battuto il Manchester City in casa e ribaltato l’Atletico Madrid in Spagna, diventando la prima squadra norvegese a raggiungere i playoff.

    Con il loro calcio di possesso e alta intensità, prima hanno fermato il Borussia Dortmund in trasferta, poi hanno battuto in casa il Manchester City e infine rimontato l’Atlético Madrid.

    La favola non finisce qui: negli spareggi eliminano l’Inter, campione d’Italia, vincendo 5-2 nel doppio confronto e volando agli ottavi.

    «Tendiamo a giocare bene in Europa quando siamo sfavoriti, specialmente quando sembra non esserci alcuna speranza», afferma Mannsverk. «A tre giornate dalla fine della fase a gironi avevamo lo 0,1% di passare. Tutti pensavano: “Ok, siamo finiti. Ora possiamo scendere in campo e dare il meglio». Non avevamo nulla da perdere e abbiamo iniziato a giocare bene».

  • "Vergognoso"

    Bodo/Glimt
    Getty

    Una straordinaria cavalcata fino agli ottavi di finale della Champions League si è conclusa con una delusione amara per mano dello Sporting CP

    Nonostante non fosse favorita, la clamorosa eliminazione del Bodo/Glimt negli ottavi ha messo alla prova Mannsverk. All’andata i norvegesi avevano sorpreso lo Sporting CP vincendo 3-0 e ipotecando il passaggio ai quarti.

    Nel ritorno a Lisbona, però, lo Sporting ha pareggiato nei 90 minuti, portando la sfida ai supplementari, e lì ha segnato altre due volte vincendo 5-0 e eliminando il Bodo/Glimt con il gol decisivo arrivato nel recupero.

    Alla domanda su come lui e i giocatori abbiano affrontato quella profonda delusione, Mannsverk risponde: «Ho chiesto loro di provare un po’ più dolore. Dovevamo dirci: “Non sarebbe dovuto andare così. Valiamo di più”.

    Ho chiesto loro come si sentissero una volta tornati negli spogliatoi dopo la partita. Alcuni hanno iniziato a dire: “Mi vergogno”. Non erano solo delusi; provavano vergogna. Si tratta di sentimenti negativi davvero intensi.

    «Se ricordi quel momento, quando la pressione sale, puoi ripensare a quell’esperienza in una partita successiva. Ti dici: “Ho paura di fare la cosa giusta, ma ho ancora più paura di provare quella sensazione orribile dopo la partita se perdiamo”.

    È un paradosso: usi una paura per combattere l’altra e ti costringi a fare la cosa giusta. Volevamo che fossero onesti con se stessi e trasformassero quella sensazione in energia positiva per il futuro.”

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  • Battaglia interna

    Kjetic Knutsen Bodo/Glimt
    Getty

    Il Bodo è protagonista di una lotta scudetto storica nell&#x27;Eliteserien norvegese e l&#x27;allenatore Knutsen sa che non può permettersi distrazioni.

    Il Bodo/Glimt torna in Champions League per la seconda volta nella sua storia, dopo aver superato due turni di qualificazione. La sua avventura nella fase a gironi è iniziata con una pesante sconfitta per 5-0 contro il Bayern Monaco, ma era un risultato prevedibile.

    In patria, a otto giornate dalla fine, è in testa all’Eliteserien con il Viking: entrambe hanno 17 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte, 56 gol fatti e 20 subiti. Il Viking comanda per gli scontri diretti favorevoli e il 30 ottobre le due rivali si affronteranno in una gara che può valere il titolo.

    In questo momento cruciale, Mannsverk deve mantenere la concentrazione dei giocatori tra campionato e Europa. Nel 2025 il Bodo è arrivato secondo e ha dovuto passare per le qualificazioni.

    «Non dovremmo vincere o diventare campioni solo perché il Viking gioca male», dice Mannsverk aGOAL. «Dobbiamo giocare bene, anzi alla grande, per diventare campioni. Ma potrebbe comunque esserci una distrazione quando iniziamo a pensare: “Dobbiamo assolutamente batterli”. Come ho detto, ci distraiamo facilmente. Cerchiamo di ricordarci che le prestazioni dell’altra squadra non dipendono da noi. Non possiamo davvero controllare l’altra squadra. Dobbiamo concentrarci solo su noi stessi.

    La Champions League porta molti soldi, quindi anche questo potrebbe essere un fattore. Ovviamente vogliamo vincere il titolo. Non importa se fatichiamo contro il Viking o un’altra squadra: l’importante è diventare campioni. Ma possiamo anche chiederci quali siano le partite più decisive a fine stagione. Non è detto che sia la Champions League; potrebbe essere il campionato, perché vincerlo aumenta le nostre chance di qualificarsi l’anno prossimo».

    Inoltre, il campionato norvegese va da aprile a novembre, quindi, con la Champions League, manca il tempo per la preparazione precampionato. «In un certo senso non abbiamo mai una pausa», aggiunge Mannsverk. «Si perde l’occasione di ripartire da zero. Dobbiamo bilanciare partite, sviluppo della squadra, recupero e tutto il resto.

    «Quando ho iniziato nel 2017 era normale dire “Siamo stanchi, la stagione è quasi finita”. Ora è diverso: non c’è più una fine, andiamo avanti. Quel modo di pensare è scomparso.

    Siamo sempre in gioco. Per questo, nell’allenamento mentale, conta soprattutto la capacità di recuperare. Recupero, recupero, recupero. Dobbiamo risparmiare energia dove possibile. È su questo che ci concentriamo, e abbiamo intensificato il lavoro in tal senso."

  • La coerenza è fondamentale

    Bjorn Mannsverk Bodo/Glimt
    Getty

    Mannsverk spera di continuare a essere protagonista del successo del Bodo/Glimt, che punta a nuovi trofei.

    Mannsverk ritiene che un approccio coerente sia fondamentale per il Bodo/Glimt, sia in campionato sia in Europa. Mercoledì la squadra affronterà ancora il Borussia Dortmund in Champions League.

    «Uno dei nostri principi è non modificare le nostre routine. Le persone sono piuttosto sensibili ai cambiamenti», afferma Mannsverk. «Se all’improvviso si dedicano 10 minuti in più alla visione dei video o si introducono altre piccole modifiche, questo può creare un po’ più di stress perché si inizia a pensare: “Oh, questa è una partita molto importante”.

    D’altra parte, vogliamo che i giocatori imparino a gestire lo stress, quindi a volte lo introduciamo apposta. Ma resta il fatto che è solo una partita: che sia l’Atlético Madrid o il Rosenborg, il nostro approccio non cambia.

    "Crediamo che si diventi bravi in ciò che si allena. Se si allenano delle routine, queste diventano automatiche. Non serve concentrarsi su di esse: accadono. Vale per il recupero, per la distensione e per ogni altra abitudine. Quindi non cambiamo il nostro modo di lavorare.

    "Tuttavia, parliamo dei rischi. Se vai forte in Europa e batti squadre blasonate, devi sapere che, una volta tornato in campionato, gli avversari vorranno batterti. Potremmo trovare una situazione molto diversa. Lo segnaliamo come pericolo. A volte ci si rilassa o si abbassa l’asticella, e questo succede spesso."

    Mentre il Bodo/Glimt prosegue la sua ascesa e cerca di affermarsi come squadra da Champions League, Mannsverk è la sua arma segreta, e il suo lavoro continuerà a essere un pilastro fondamentale del loro approccio – anche se lui si rifiuta di attribuirsi il merito individuale del loro successo.

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