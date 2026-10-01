Khvicha Kvaratskhelia, icona sobria del calcio moderno: Adidas celebra l’ascesa del campione del PSG che sogna il Pallone d’Oro

Kvaratskhelia potrebbe aver iniziato la nuova stagione in modo piuttosto tranquillo dopo aver mancato la qualificazione al Mondiale, ma le sue imprese individuali nel corso della Champions League 2025-26 del PSG potrebbero essere riconosciute già il mese prossimo, con la cerimonia del Pallone d'Oro 2026 ormai alle porte.

Nessun giocatore ha partecipato direttamente a più gol di Kvaratskhelia (17) nella competizione della scorsa stagione: 10 li ha segnati lui stesso, compresi sette nella sola fase a eliminazione diretta, un dato che appare di enorme importanza nel modo in cui dovrebbero essere giudicati i suoi risultati.

Il georgiano è stato assolutamente straordinario in entrambe le gare del travolgente 8-2 rifilato al Chelsea agli ottavi di finale e nel successo ai quarti contro il Liverpool al Parco dei Principi, ma si può sostenere che sia stato solo dopo l'epica vittoria per 5-4 nella semifinale d'andata contro il Bayern Monaco che Kvaratskhelia si sia imposto come uno dei principali candidati alla vittoria del Pallone d'Oro di quest'anno.

Come inevitabile, ha dato un contributo decisivo anche in finale, provocando un intervento avventato del terzino destro adattato dell'Arsenal Cristhian Mosquera per conquistare il rigore che ha portato a un pareggio cruciale prima che il PSG trionfasse ai rigori. Come prevedibile, è stato incoronato Giocatore dell'Anno per l'edizione 2025-26 della competizione.

Dopo essere stato inserito nella lista dei 30 candidati per il riconoscimento individuale più prestigioso del calcio, Kvaratskhelia ha dichiarato alla BBC: "Essere in corsa per il Pallone d'Oro è già un piacere, essere tra questi giocatori in lizza. Sento già di aver fatto qualcosa di speciale nell'ultimo anno, sono davvero felice e vediamo cosa succederà".

Umile come sempre, "Kvaradona" ha in realtà indicato il compagno di squadra al PSG Ousmane Dembele come favorito per conservare il premio. "Ovviamente è lui (Dembele), per la stagione che ha avuto l'anno scorso, se lo merita", ha aggiunto.