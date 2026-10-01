Khvicha Kvaratskhelia, icona sobria del calcio moderno: Adidas celebra l’ascesa del campione del PSG che sogna il Pallone d’Oro
Per essere una superstar, Khvicha Kvaratskhelia è piuttosto moderato. Il georgiano è la dimostrazione che non è necessario avere la personalità più ingombrante, in campo o fuori, per diventare uno dei giocatori migliori e più celebrati al mondo.
Siamo nella stagione dei premi e, dopo un’altra campagna sensazionale con il Paris Saint-Germain, il 25enne è pienamente in corsa per il Pallone d’Oro, un riconoscimento che in molti sosterrebbero essere la giusta ricompensa per il suo silenzioso duro lavoro e per i suoi momenti di brillantezza individuale, mentre il PSG ha sorprendentemente difeso la sua corona in Champions League.
Icona sobria del calcio moderno, Kvaratskhelia era il candidato ideale per guidare la nuova collezione SPZL F.C. di Adidas dal profilo discreto.
Superstar senza fronzoli
Nel corso della sua ascesa fulminea al Napoli e al PSG, Kvaratskhelia si è affermato come una superstar dai modi sobri, costruendosi la reputazione di esterno instancabile, capace sia di prendere in mano la partita sia di tirare fuori un lampo di genio abbagliante.
Tuttavia, è soprattutto la sua calma in campo a colpire. Non è uno di quelli che ha bisogno di mettersi in mostra o di urlare per attirare l'attenzione, anzi, quasi induce gli avversari in un falso senso di sicurezza.
«Penso che forse a volte mostro più emozioni di quanto dovrei e a volte meno di quanto dovrei», ha detto in un'intervista a UEFA all'inizio di quest'anno. «Dipende dall'umore, ma do sempre il 100% in campo e a volte le emozioni possono farti pensare più del solito. Quando segni, quell'emozione è la migliore, e ogni volta che scendo in campo voglio provare questa emozione.»
Fuori dal campo, Kvaratskhelia dà davvero l'impressione di essere semplicemente un ragazzo normale, perfettamente a suo agio nel tenersi per sé, non uno che brama i riflettori o il cui volto finirà su innumerevoli campagne pubblicitarie, il che forse non sorprende viste le sue umili origini in un condominio dell'era sovietica nella capitale georgiana Tbilisi.
- PubblicitàPubblicità
Candidato al Pallone d'Oro
Kvaratskhelia potrebbe aver iniziato la nuova stagione in modo piuttosto tranquillo dopo aver mancato la qualificazione al Mondiale, ma le sue imprese individuali nel corso della Champions League 2025-26 del PSG potrebbero essere riconosciute già il mese prossimo, con la cerimonia del Pallone d'Oro 2026 ormai alle porte.
Nessun giocatore ha partecipato direttamente a più gol di Kvaratskhelia (17) nella competizione della scorsa stagione: 10 li ha segnati lui stesso, compresi sette nella sola fase a eliminazione diretta, un dato che appare di enorme importanza nel modo in cui dovrebbero essere giudicati i suoi risultati.
Il georgiano è stato assolutamente straordinario in entrambe le gare del travolgente 8-2 rifilato al Chelsea agli ottavi di finale e nel successo ai quarti contro il Liverpool al Parco dei Principi, ma si può sostenere che sia stato solo dopo l'epica vittoria per 5-4 nella semifinale d'andata contro il Bayern Monaco che Kvaratskhelia si sia imposto come uno dei principali candidati alla vittoria del Pallone d'Oro di quest'anno.
Come inevitabile, ha dato un contributo decisivo anche in finale, provocando un intervento avventato del terzino destro adattato dell'Arsenal Cristhian Mosquera per conquistare il rigore che ha portato a un pareggio cruciale prima che il PSG trionfasse ai rigori. Come prevedibile, è stato incoronato Giocatore dell'Anno per l'edizione 2025-26 della competizione.
Dopo essere stato inserito nella lista dei 30 candidati per il riconoscimento individuale più prestigioso del calcio, Kvaratskhelia ha dichiarato alla BBC: "Essere in corsa per il Pallone d'Oro è già un piacere, essere tra questi giocatori in lizza. Sento già di aver fatto qualcosa di speciale nell'ultimo anno, sono davvero felice e vediamo cosa succederà".
Umile come sempre, "Kvaradona" ha in realtà indicato il compagno di squadra al PSG Ousmane Dembele come favorito per conservare il premio. "Ovviamente è lui (Dembele), per la stagione che ha avuto l'anno scorso, se lo merita", ha aggiunto.
«Voglio essere sicuro di aver dato il 100%»
Queste straordinarie statistiche europee hanno nettamente eclissato il rendimento di Kvaratskhelia in Ligue 1, con otto gol e quattro assist, ma questo non deve sminuire il suo contributo nell’aiutare il club a conservare la corona di campione della Champions League.
Il giocatore stesso insiste sul fatto di non aver riservato il meglio a quel palcoscenico, mostrando la tipica umiltà di chi, come prevedibile, mette la squadra davanti a qualsiasi riconoscimento individuale.
«Alcuni dicono che contribuisco di più alla squadra nelle partite di Champions League, ma io non credo», ha detto a UEFA. «Ci sono partite in cui magari non riesci a segnare o a fare assist, ma aiuti comunque la squadra il più possibile, ed è esattamente questa la strategia che applica la nostra squadra.
«Quando esco dal campo alla fine di una partita, voglio essere sicuro di aver dato il 100% e di aver aiutato la squadra a vincere».
- PubblicitàPubblicità
Volto di Adidas SPZL F.C.
Sembra appropriato che, con la cerimonia del Pallone d'Oro a poche settimane di distanza, la superstar discreta di PSG e Georgia sia stata scelta per guidare il lancio dell'ultima collezione SPZL F.C. di Adidas, che è giustamente una linea total black dal profilo basso, che non urla per attirare l'attenzione.
Continuando a colmare il divario, sempre più ridotto, tra sport e stile dal lancio di SPZL F.C. nel 2024, il progetto ideato dal curator del brand Gary Aspden, la capsule autunno/inverno 2026 comprende 10 pezzi, tra calzature, abbigliamento e accessori, profondamente radicati nella cultura delle terrace e del calcio più in generale.
I pezzi forti sono una track top nera e una maglia da calcio a maniche lunghe d'ispirazione vintage con il crest SPZL F.C. sul petto, oltre a due classiche silhouette di calzature: la Gazelle SPZL F.C. in suede e la Winterhill SPZL F.C. hiker.
In una nota, adidas ha dichiarato: "Portata in vita da Khvicha Kvaratskhelia, la campagna sfrutta il ritmo grezzo, la grinta e la quieta intensità intrinseci alle sottoculture calcistiche. Ambientato tra architetture austere e sfondi industriali, Kvaratskhelia incarna perfettamente il crossover del calcio moderno tra la brillantezza sul campo ai massimi livelli e lo stile nel tempo libero".
La collezione adidas SPZL F.C. AW 2026 in edizione limitata è già disponibile su adidas.com, negli store adidas Originals e presso rivenditori selezionati.