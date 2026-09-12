José Mourinho ha ragione sul più grande difetto del Pallone d'Oro, ma il Pallone d'Oro 2026 non dovrebbe comunque andare a Kylian Mbappé
Parlando a pochi giorni di distanza dall’aver visto Kylian Mbappe segnare una straordinaria tripletta e trascinare il Real Madrid a un netto successo per 4-1 sulla Real Sociedad il 26 agosto, a Jose Mourinho è stato chiesto chi, secondo lui, dovrebbe vincere il Pallone d’Oro 2026. Nel suo stile inconfondibile, ha colto l’occasione per mettere in discussione le opinioni dominanti sul premio.
«I migliori giocatori del mondo sono due, tre o quattro, e sappiamo chi sono: sono qui», ha detto. «Per me, ce n’è uno che, individualmente, ha fatto la storia quest’estate».
Quest’ultima frase era ovviamente un riferimento a Mbappe, che è diventato il miglior marcatore della storia del Mondiale dopo aver vinto la Scarpa d’Oro del torneo del 2026 con 10 reti in otto partite con la Francia. Tuttavia, la stella del Real Madrid è considerata alle spalle di giocatori del calibro di Harry Kane, Lamine Yamal, Rodri e Michael Olise nella corsa al Pallone d’Oro, perché tutti loro hanno vinto trofei importanti la scorsa stagione.
Anche i tre protagonisti principali della corsa del Paris Saint-Germain verso una seconda Champions League consecutiva, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele e Vitinha, sono considerati molto favoriti, ma Mourinho ritiene che il processo di voto comunemente accettato sia fondamentalmente sbagliato.
«Non si può dare il Pallone d’Oro a un giocatore semplicemente perché ha vinto la Champions League o il Mondiale», ha aggiunto il tecnico del Real Madrid. «Il Pallone d’Oro dovrebbe andare a uno di quei giocatori che, quando si ritirano, mancheranno per sempre. [Diego] Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, [Lionel] Messi, [Zinedine] Zidane. Se vogliamo premiare la Champions League, allora diamolo a Luis Enrique. Per la nazionale spagnola, diamolo a [Luis] De la Fuente. Il miglior giocatore del mondo è un’altra cosa e non è né al PSG né nella Spagna».
Mourinho ha assolutamente ragione nel dire che il celebre Pallone d’Oro dovrebbe premiare soprattutto la brillantezza individuale invece di essere così fortemente legato ai trofei collettivi. Nei tempi moderni, il voto è diventato una gara di popolarità piuttosto che una valutazione del talento puro e dell’impatto. Ma si sbaglia a mettere Mbappe al primo posto sulla base di questi ultimi criteri e a suggerire che il francese meriti di essere citato nella stessa categoria di così tante vere leggende di questo sport.
Le lacune nel caso Mbappe
Mbappe, però, ha sposato completamente le parole di Mourinho. «Penso che quando giochi per il Real Madrid, il miglior club del mondo, la gente ti associ a questo premio», ha detto il 27enne questa settimana. «Ci sono tante persone che parlano di me e del Pallone d'Oro. Ovviamente ho fatto la storia nella competizione più importante.
«Penso sempre di essere il migliore [giocatore del mondo], ma ognuno ha la propria opinione. Ovviamente quest'anno potrebbe essere buono per me per vincere il Pallone d'Oro. Ma votano i giornalisti».
È stato riferito che nel contratto di Mbappe con il Madrid c'è una clausola bonus da 15 milioni di euro legata al Pallone d'Oro, quindi non sorprende che stia portando avanti pubblicamente la sua candidatura, e la sua tesi è supportata da impressionanti numeri grezzi. Nel corso di 44 presenze con il Real nella scorsa stagione, Mbappe ha segnato 42 gol e ne ha serviti altri sette. Ne ha realizzati 16 con la Francia tra la Coppa del Mondo e le cinque pause internazionali che l'hanno preceduta, arrivando così a 58 gol complessivi, il secondo totale più alto d'Europa a pari merito con il terminator di Manchester City e Norvegia Erling Haaland.
Anche Mbappe ha inciso nella maggior parte delle partite più importanti del Madrid, andando a segno sia all'andata sia al ritorno nella sconfitta nei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, e nelle sfide di Liga con Barcellona e Atletico Madrid, chiudendo infine come miglior marcatore in entrambe le competizioni. Ma è giusto dire che è stato troppo egoista.
A causa della sua riluttanza a ripiegare, il Real è stato spesso travolto nelle transizioni. Ha anche continuato ad allargarsi verso sinistra e a occupare lo spazio di Vinicius Junior, proprio come aveva fatto nel suo anno d'esordio al Bernabeu, lasciando il Real Madrid senza un punto di riferimento nell'area di rigore.
Ci sono state troppe volte in cui è stato completamente inefficace, come nelle sconfitte del Madrid in Liga contro Celta Vigo e Osasuna, nei pareggi contro Rayo Vallecano, Girona e Real Betis, e nella sconfitta per 1-0 in casa del Liverpool nella fase campionato di Champions League. A questo si aggiunge il fatto che è sparito completamente nella sconfitta per 2-0 della Francia contro la Spagna nella semifinale della Coppa del Mondo, e l'autovalutazione di Mbappe non sembra accurata.
- PubblicitàPubblicità
«Non ho intenzione di supplicare»
Christophe Dugarry, anche lui campione del mondo con la Francia, ha messo in discussione la mentalità di Mbappe rispondendo ai suoi nuovi commenti sul premio. «Chiedere pubblicamente un premio individuale del genere, lo trovo infantile e patetico», ha detto Dugarry a RMC Sport. «Non c'è nulla di grande nel chiederlo, soprattutto da capitano della tua nazionale».
Forse è un giudizio un po' troppo severo, ma il punto di fondo è condivisibile. Se Mbappe fosse davvero degno del Pallone d'Oro, non ci sarebbe alcun motivo per promuovere apertamente la propria candidatura. Il suo valore calcistico parlerebbe da solo. Nei commenti di Mbappe c'è un senso di disperazione, come se avesse bisogno del premio come forma di conferma. Yamal, al contrario, è molto più rilassato.
«Quest'anno è stato incredibile, con il Barca e con la Spagna. C'è la possibilità che io possa vincerlo perché ho vissuto una grande annata», ha detto il wonderkid del Barcellona. «[Ma] non penso di dover fare campagna. Sono orgoglioso dell'anno che ho vissuto, vincendo la Coppa del Mondo e la Liga. Non posso chiedere altro. Ci sono altri giocatori che hanno avuto un livello incredibile. Ma è il vostro lavoro [decidere]; io non ho intenzione di supplicare per nulla».
Premiare l’estro
Yamal merita il riconoscimento del Pallone d'Oro più di Mbappe, ma non perché ha vinto la Coppa del Mondo e la Liga. Mentre Mbappe si è confermato ancora una volta un finalizzatore implacabile, Yamal ha dominato con continuità l'intera fase offensiva, in particolare per il Barca.
Il 19enne ha preso parte a 41 gol per la squadra di Hansi Flick e ha creato 107 occasioni su azione in tutte le competizioni, più di qualsiasi altro giocatore nei cinque principali campionati europei. È questo il tipo di influenza che dovrebbe avere un vincitore del Pallone d'Oro.
Il Trofeo Gerd Muller è stato creato per premiare il miglior attaccante in una singola stagione, un riconoscimento che, ironicamente, Mbappe sicuramente mancherà perché Kane è stato il giocatore con più gol in Europa con 73 reti per il Bayern Monaco e l'Inghilterra. Essere decisivi è fondamentale anche per entrare nella corsa al Pallone d'Oro, ma estro e applicazione dovrebbero contare allo stesso modo.
Per questo motivo, in un mondo ideale, Yamal e Kvaratskhelia occuperebbero i primi due posti quando sarà annunciato il voto finale a Londra il 26 ottobre. Sono entrambi giocatori di squadra che ispirano tutti quelli che hanno attorno.
Kvaratskhelia ha messo insieme 17 partecipazioni a gol in 16 presenze mentre il PSG ha conservato la Champions League, ed è diventato il primo uomo a mettere a referto un gol o un assist in sette partite consecutive della fase a eliminazione diretta in una singola stagione. Come Yamal, ha superato a pieni voti la prova dell'occhio, piegando le partite al proprio volere e brillando sia come devastante dribblatore sia come geniale rifinitore.
- PubblicitàPubblicità
Messo in ombra
Qualità simili hanno portato Messi a vincere ognuno dei suoi otto Palloni d'Oro. In effetti, si potrebbe sostenere che meritasse di aggiudicarsi il premio ogni singolo anno tra il 2009 e il 2023, perché nessuno si è avvicinato a eguagliare l'impatto complessivo del maestro argentino in campo.
Sarebbe una sorpresa se il mese prossimo vincesse il suo nono Pallone d'Oro, allungando ulteriormente il record, perché la giuria della cerimonia lo penalizzerà per giocare a livello di club fuori dall'Europa. Il totale assurdo di 52 tra gol e assist in appena 30 presenze in MLS con l'Inter Miami durante il periodo di qualificazione al Pallone d'Oro conterà ben poco, perché il campionato di punta degli Stati Uniti è inferiore a Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1.
Messi ha però dimostrato di poter ancora competere ai massimi livelli al Mondiale. Rodri ha vinto il premio di miglior giocatore del torneo, ma sarebbe dovuto andare al capitano dell'Argentina per aver trascinato il suo Paese fino a una seconda finale consecutiva.
Almeno tre dei suoi otto gol si possono considerare assolutamente decisivi, soprattutto lo splendido pareggio negli ottavi contro l'Egitto, e la sua prestazione nel secondo tempo contro l'Inghilterra in semifinale è stata ipnotica. Il gioco a tutto campo di Mbappe non è paragonabile a quello di Messi, nonostante il fatto che l'icona del Barca abbia ormai 39 anni. La Francia probabilmente sarebbe potuta arrivare comunque in semifinale anche senza Mbappe, ma l'Argentina senza Messi sarebbe stata completamente smarrita.
Anche Kane è superiore all'uomo del Madrid, e non solo sul piano dei gol. Il talismanico numero 9 di Bayern e Inghilterra svolge un ruolo vitale nella costruzione del gioco e ha la capacità di far male alle squadre in tanti modi diversi. Mbappe, che dipende molto dalla sua velocità bruciante, al confronto è prevedibile. Non c'è nessuno migliore di lui nell'attaccare la profondità, ma contro difese basse la sua giocata tipica, rientrare da sinistra e calciare, può essere fermata facilmente dalle difese migliori.
Serve un’epifania
Nessuno dice che Mbappe debba diventare un mago onnipotente e vincente sul modello di Messi per riuscire finalmente a mettere le mani sul Pallone d'Oro. Basterebbe prendere esempio da Dembele e fare il vero lavoro sporco per elevarsi fino a quel livello.
Dembele era noto per il suo scarso rendimento in fase di non possesso prima dell'arrivo di Luis Enrique al PSG, ma il tecnico spagnolo lo ha trasformato in un mostro del pressing. Il Pallone d'Oro 2025 è andato a Dembele perché era la forza trainante della migliore squadra d'Europa, e il suo incredibile rendimento negli ultimi metri ne è stato una conseguenza.
L'esterno del Barcellona Raphinha è diventato altrettanto instancabile senza palla sotto la guida di Flick, dopo aver vissuto a sua volta problemi di continuità. Mourinho dovrà tirare fuori quella grinta da Mbappe se il Madrid vorrà tornare a vincere trofei importanti.
Tuttavia, potrebbe essere una battaglia persa in partenza. Alla domanda se dovesse imparare dagli attaccanti moderni come Dembele e Raphinha prima della sofferta vittoria per 2-1 del Real contro l'Inter in Champions League martedì, Mbappe ha risposto con arroganza: "Potrei dire che segno più gol dei due giocatori che hai citato. Ma voglio essere intelligente e dire che ovviamente devo migliorare... Anche se faccio cose che quegli altri non fanno".
È chiaro che il 27enne abbia ancora bisogno di maturare. Mbappe è un calciatore straordinario che ha già ottenuto più di quanto la maggior parte dei giocatori possa anche solo sognare, ma non è il migliore al mondo, almeno non ancora. E finché non inizierà a mettere la squadra davanti a se stesso, resterà così.
- PubblicitàPubblicità