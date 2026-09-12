Parlando a pochi giorni di distanza dall’aver visto Kylian Mbappe segnare una straordinaria tripletta e trascinare il Real Madrid a un netto successo per 4-1 sulla Real Sociedad il 26 agosto, a Jose Mourinho è stato chiesto chi, secondo lui, dovrebbe vincere il Pallone d’Oro 2026. Nel suo stile inconfondibile, ha colto l’occasione per mettere in discussione le opinioni dominanti sul premio.

«I migliori giocatori del mondo sono due, tre o quattro, e sappiamo chi sono: sono qui», ha detto. «Per me, ce n’è uno che, individualmente, ha fatto la storia quest’estate».

Quest’ultima frase era ovviamente un riferimento a Mbappe, che è diventato il miglior marcatore della storia del Mondiale dopo aver vinto la Scarpa d’Oro del torneo del 2026 con 10 reti in otto partite con la Francia. Tuttavia, la stella del Real Madrid è considerata alle spalle di giocatori del calibro di Harry Kane, Lamine Yamal, Rodri e Michael Olise nella corsa al Pallone d’Oro, perché tutti loro hanno vinto trofei importanti la scorsa stagione.

Anche i tre protagonisti principali della corsa del Paris Saint-Germain verso una seconda Champions League consecutiva, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele e Vitinha, sono considerati molto favoriti, ma Mourinho ritiene che il processo di voto comunemente accettato sia fondamentalmente sbagliato.

«Non si può dare il Pallone d’Oro a un giocatore semplicemente perché ha vinto la Champions League o il Mondiale», ha aggiunto il tecnico del Real Madrid. «Il Pallone d’Oro dovrebbe andare a uno di quei giocatori che, quando si ritirano, mancheranno per sempre. [Diego] Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, [Lionel] Messi, [Zinedine] Zidane. Se vogliamo premiare la Champions League, allora diamolo a Luis Enrique. Per la nazionale spagnola, diamolo a [Luis] De la Fuente. Il miglior giocatore del mondo è un’altra cosa e non è né al PSG né nella Spagna».

Mourinho ha assolutamente ragione nel dire che il celebre Pallone d’Oro dovrebbe premiare soprattutto la brillantezza individuale invece di essere così fortemente legato ai trofei collettivi. Nei tempi moderni, il voto è diventato una gara di popolarità piuttosto che una valutazione del talento puro e dell’impatto. Ma si sbaglia a mettere Mbappe al primo posto sulla base di questi ultimi criteri e a suggerire che il francese meriti di essere citato nella stessa categoria di così tante vere leggende di questo sport.