José Mourinho ha ragione, ma il Pallone d'Oro 2026 non dovrebbe comunque andare a Kylian Mbappé

Parlando pochi giorni dopo aver visto Kylian Mbappe segnare una splendida tripletta e trascinare il Real Madrid a un netto successo per 4-1 sulla Real Sociedad il 26 agosto, a Jose Mourinho è stato chiesto chi, secondo lui, dovrebbe vincere il Pallone d'Oro 2026. Nel suo stile inconfondibile, ne ha approfittato per contestare le opinioni dominanti sul premio.

«I migliori giocatori del mondo sono due, tre o quattro, e sappiamo chi sono: sono qui», ha detto. «Per me, ce n'è uno che, a livello individuale, ha fatto la storia quest'estate».

Quest'ultima frase era ovviamente un riferimento a Mbappe, che è diventato il miglior marcatore della storia dei Mondiali dopo aver vinto la Scarpa d'Oro del torneo del 2026 con 10 reti in otto partite con la Francia. Tuttavia, la stella del Real Madrid è considerata alle spalle di giocatori del calibro di Harry Kane, Lamine Yamal, Rodri e Michael Olise nella corsa al Pallone d'Oro, perché tutti loro hanno vinto trofei importanti la scorsa stagione.

Anche le tre figure di spicco del Paris Saint-Germain nella corsa verso la seconda Champions League consecutiva, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele e Vitinha, sono tra i grandi favoriti, ma Mourinho ritiene che il processo di voto generalmente accettato sia fondamentalmente sbagliato.

«Non si può dare il Pallone d'Oro a un giocatore semplicemente perché ha vinto la Champions League o il Mondiale», ha aggiunto l'allenatore del Real Madrid. «Il Pallone d'Oro dovrebbe andare a uno di quei giocatori che, quando si ritirano, mancheranno per sempre. [Diego] Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, [Lionel] Messi, [Zinedine] Zidane. Se vogliamo premiare la Champions League, allora diamolo a Luis Enrique. Per la nazionale spagnola, diamolo a [Luis] De la Fuente. Il miglior giocatore del mondo è un'altra cosa e non è né al PSG né nella Spagna».

Mourinho ha assolutamente ragione nel dire che il prestigioso Pallone d'Oro dovrebbe premiare soprattutto il talento individuale invece di essere così strettamente legato ai trofei di squadra. In epoca moderna, il voto è diventato un concorso di popolarità più che una valutazione del puro talento e dell'impatto. Ma si sbaglia a mettere Mbappe al primo posto sulla base di questi criteri, e a suggerire che il francese meriti di essere menzionato nella stessa categoria di così tante vere leggende di questo sport.