José Mourinho ha ragione, ma il Pallone d'Oro 2026 non dovrebbe comunque andare a Kylian Mbappé
Parlando pochi giorni dopo aver visto Kylian Mbappe segnare una splendida tripletta e trascinare il Real Madrid a un netto successo per 4-1 sulla Real Sociedad il 26 agosto, a Jose Mourinho è stato chiesto chi, secondo lui, dovrebbe vincere il Pallone d'Oro 2026. Nel suo stile inconfondibile, ne ha approfittato per contestare le opinioni dominanti sul premio.
«I migliori giocatori del mondo sono due, tre o quattro, e sappiamo chi sono: sono qui», ha detto. «Per me, ce n'è uno che, a livello individuale, ha fatto la storia quest'estate».
Quest'ultima frase era ovviamente un riferimento a Mbappe, che è diventato il miglior marcatore della storia dei Mondiali dopo aver vinto la Scarpa d'Oro del torneo del 2026 con 10 reti in otto partite con la Francia. Tuttavia, la stella del Real Madrid è considerata alle spalle di giocatori del calibro di Harry Kane, Lamine Yamal, Rodri e Michael Olise nella corsa al Pallone d'Oro, perché tutti loro hanno vinto trofei importanti la scorsa stagione.
Anche le tre figure di spicco del Paris Saint-Germain nella corsa verso la seconda Champions League consecutiva, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele e Vitinha, sono tra i grandi favoriti, ma Mourinho ritiene che il processo di voto generalmente accettato sia fondamentalmente sbagliato.
«Non si può dare il Pallone d'Oro a un giocatore semplicemente perché ha vinto la Champions League o il Mondiale», ha aggiunto l'allenatore del Real Madrid. «Il Pallone d'Oro dovrebbe andare a uno di quei giocatori che, quando si ritirano, mancheranno per sempre. [Diego] Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, [Lionel] Messi, [Zinedine] Zidane. Se vogliamo premiare la Champions League, allora diamolo a Luis Enrique. Per la nazionale spagnola, diamolo a [Luis] De la Fuente. Il miglior giocatore del mondo è un'altra cosa e non è né al PSG né nella Spagna».
Mourinho ha assolutamente ragione nel dire che il prestigioso Pallone d'Oro dovrebbe premiare soprattutto il talento individuale invece di essere così strettamente legato ai trofei di squadra. In epoca moderna, il voto è diventato un concorso di popolarità più che una valutazione del puro talento e dell'impatto. Ma si sbaglia a mettere Mbappe al primo posto sulla base di questi criteri, e a suggerire che il francese meriti di essere menzionato nella stessa categoria di così tante vere leggende di questo sport.
Le lacune nel caso Mbappe
Mbappé ha però fatto completamente propria la tesi di Mourinho. «Penso che quando giochi per il Real Madrid, il miglior club del mondo, la gente ti associ a questo premio», ha detto questa settimana il 27enne. «Ci sono molte persone che parlano di me e del Pallone d'Oro. Ovviamente ho fatto la storia nella competizione più importante.
«Penso sempre di essere il migliore [giocatore del mondo], ma ognuno ha la propria opinione. Ovviamente, questo potrebbe essere un anno buono per me per vincere il Pallone d'Oro. Ma a votare sono i giornalisti».
È stato riferito che nel contratto di Mbappé con il Madrid c'è una clausola bonus da 15 milioni di euro legata al Pallone d'Oro, quindi non sorprende che stia portando avanti pubblicamente la sua candidatura, e la sua tesi è supportata da numeri grezzi impressionanti. Nel corso di 44 presenze con il Real nella scorsa stagione, Mbappé ha segnato 42 gol e ne ha serviti altri sette. Ha segnato 16 reti con la Francia tra la Coppa del Mondo e le cinque pause per le nazionali che l'hanno preceduta, arrivando così a 58 gol complessivi, il secondo totale più alto in Europa a pari merito con il terminator di Manchester City e Norvegia Erling Haaland.
Anche Mbappé ha inciso in gran parte delle partite più importanti del Madrid, andando a segno sia all'andata sia al ritorno nei quarti di finale di Champions League persi contro il Bayern Monaco, e nelle sfide di Liga contro Barcellona e Atletico Madrid, chiudendo infine da capocannoniere in entrambe le competizioni. Ma è giusto dire che è stato troppo monotematico.
A causa della sua riluttanza a ripiegare, il Real è stato spesso travolto nelle transizioni. Ha anche continuato ad allargarsi verso sinistra e a occupare lo spazio di Vinicius Junior, proprio come aveva fatto nel suo anno d'esordio al Bernabeu, lasciando il Real Madrid senza un punto di riferimento al centro dell'area.
Ci sono state troppe volte in cui è stato completamente inefficace, come nelle sconfitte del Madrid in Liga contro Celta Vigo e Osasuna, nei pareggi contro Rayo Vallecano, Girona e Real Betis, e nella sconfitta per 1-0 in casa del Liverpool nella fase campionato di Champions League. A questo si aggiunga il fatto che è sparito del tutto nella sconfitta per 2-0 della Francia contro la Spagna nella semifinale di Coppa del Mondo, e l'autovalutazione di Mbappé non sembra accurata.
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«Non ho intenzione di supplicare»
Christophe Dugarry, anche lui vincitore della Coppa del Mondo con la Francia, ha messo in dubbio la mentalità di Mbappe rispondendo ai suoi nuovi commenti sul premio. «Chiedere pubblicamente un premio individuale del genere, lo trovo infantile e patetico», ha detto Dugarry a RMC Sport. «Non c'è nulla di grandioso nel chiederlo, soprattutto se sei il capitano della tua nazionale».
Può darsi che sia un giudizio un po' troppo duro, ma il punto di vista di fondo suona vero. Se Mbappe fosse davvero degno del Pallone d'Oro, non ci sarebbe alcun motivo per parlare apertamente delle sue possibilità. Il suo valore calcistico parlerebbe da solo. Nei commenti di Mbappe c'è un senso di disperazione, come se avesse bisogno del premio come forma di legittimazione. Yamal, al contrario, è molto più rilassato.
«Quest'anno è stato incredibile, con il Barca e con la Spagna. C'è la possibilità che io possa vincerlo perché ho avuto una grande annata», ha detto il wonderkid del Barcellona. «[Ma] non credo di aver bisogno di fare campagna. Sono orgoglioso dell'anno che ho avuto, vincendo la Coppa del Mondo e la Liga. Non posso chiedere altro. Ci sono altri giocatori che sono stati a un livello incredibile. Ma è il vostro lavoro [decidere]; io non supplicherò per niente».
Premiando l’estro
Yamal merita il riconoscimento del Pallone d'Oro più di Mbappe, ma non perché ha vinto la Coppa del Mondo e la Liga. Mentre Mbappe ha brillato ancora una volta come finalizzatore implacabile, Yamal ha dominato con continuità l'intera fase offensiva, in particolare per il Barcellona.
Il 19enne ha messo insieme 41 partecipazioni a gol per la squadra di Hansi Flick e ha creato 107 occasioni su azione in tutte le competizioni, più di qualsiasi altro giocatore nei cinque maggiori campionati europei. È questo il tipo di influenza che dovrebbe avere un vincitore del Pallone d'Oro.
Il Trofeo Gerd Muller è stato creato per premiare il miglior attaccante in una singola stagione, cosa che, ironicamente, Mbappe mancherà sicuramente perché Kane è stato il giocatore più prolifico d'Europa con 73 gol per il Bayern Monaco e l'Inghilterra. Essere decisivi è fondamentale anche per entrare nella corsa al Pallone d'Oro, ma arte e lavoro dovrebbero contare allo stesso modo.
Per questo motivo, in un mondo ideale, Yamal e Kvaratskhelia occuperebbero i primi due posti quando verrà annunciato il voto finale a Londra il 26 ottobre. Sono entrambi giocatori di squadra che ispirano tutti quelli che hanno intorno.
Kvaratskhelia ha totalizzato 17 partecipazioni a gol in 16 presenze mentre il PSG manteneva la Champions League, ed è diventato il primo uomo a mettere a referto un gol o un assist in sette partite consecutive della fase a eliminazione diretta in una singola edizione. Come Yamal, ha superato a pieni voti la prova visiva, piegando le partite alla sua volontà e brillando sia come dribblatore devastante sia come rifinitore geniale.
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Messo in ombra
Qualità simili hanno portato Messi a vincere ognuno dei suoi otto Palloni d'Oro. In effetti, si potrebbe sostenere che meritasse di vincere il premio ogni singolo anno tra il 2009 e il 2023, perché nessuno si è avvicinato a eguagliare l'impatto complessivo del maestro argentino in campo.
Sarebbe una sorpresa se il mese prossimo vincesse il suo nono Pallone d'Oro, allungando ulteriormente il record, perché la giuria della cerimonia lo penalizzerà per il fatto di giocare il calcio di club fuori dall'Europa. Il totale assurdo di 52 tra gol e assist in appena 30 presenze in MLS con l'Inter Miami durante il periodo di qualificazione al Pallone d'Oro conterà poco, perché la principale divisione degli Stati Uniti è inferiore a Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1.
Messi però ha dimostrato di poter ancora fare la differenza ai massimi livelli al Mondiale. Rodri ha vinto il premio di miglior giocatore del torneo, ma avrebbe dovuto andare al capitano dell'Argentina per aver trascinato il suo Paese fino a una seconda finale consecutiva.
Almeno tre dei suoi otto gol si possono considerare assolutamente vitali, in particolare lo splendido pareggio negli ottavi contro l'Egitto, e la sua prestazione nel secondo tempo contro l'Inghilterra in semifinale è stata ipnotica. Il gioco a tutto campo di Mbappe non è all'altezza di quello di Messi, nonostante l'icona del Barca abbia ormai 39 anni. La Francia probabilmente sarebbe potuta arrivare comunque in semifinale anche senza Mbappe, ma l'Argentina senza Messi sarebbe stata completamente smarrita.
Anche Kane è superiore al giocatore del Madrid, e non solo dal punto di vista dei gol. Il talismanico numero 9 di Bayern e Inghilterra svolge un ruolo vitale nella manovra e ha la capacità di far male alle squadre in diversi modi. Mbappe, che si affida molto alla sua velocità bruciante, al confronto è prevedibile. Nessuno è migliore di lui nell'attaccare la profondità, ma contro le difese basse la sua solita giocata, accentrarsi da sinistra e calciare, può essere fermata facilmente dalle difese migliori.
Serve un’epifania
Nessuno dice che Mbappe debba diventare un mago onnipotente sul modello di Messi per mettere finalmente le mani sul Pallone d'Oro. Basterebbe prendere esempio da Dembele e fare il vero lavoro sporco per salire a quel livello.
Prima dell'arrivo di Luis Enrique al PSG, Dembele era noto per il suo scarso contributo in fase di non possesso, ma il tecnico spagnolo lo ha trasformato in un mostro del pressing. Il Pallone d'Oro 2025 è andato a Dembele perché era la forza trainante della miglior squadra d'Europa, e il suo incredibile rendimento negli ultimi metri ne è stato una conseguenza.
Anche l'ala del Barcellona Raphinha è diventata altrettanto instancabile senza palla sotto Flick, dopo aver vissuto a sua volta problemi di continuità. Mourinho dovrà tirare fuori quella grinta da Mbappe se il Madrid vuole tornare a vincere trofei importanti.
Tuttavia, potrebbe essere una battaglia persa in partenza. Alla domanda se dovesse imparare dagli attaccanti moderni come Dembele e Raphinha prima della sofferta vittoria per 2-1 del Real in Champions League contro l'Inter martedì, Mbappe ha risposto con arroganza: "Potrei dire che segno più gol dei due giocatori che hai menzionato. Ma voglio essere intelligente e dire che certo, devo migliorare... Anche se faccio cose che gli altri non fanno".
È chiaro che il 27enne debba ancora maturare sotto alcuni aspetti. Mbappe è un calciatore straordinario che ha già ottenuto più di quanto la maggior parte dei giocatori possa anche solo sognare, ma non è ancora il migliore al mondo. E finché non inizierà a mettere la squadra davanti a se stesso, le cose resteranno così.
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