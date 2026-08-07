Il triste declino di Jadon Sancho: dal maxi-trasferimento al Manchester United alle voci di ritiro a soli 28 anni
"Quella di Jadon è una storia insolita per un giovane calciatore inglese", ha dichiarato Gareth Southgate dopo aver convocato Sancho per la prima volta nella rosa della Nazionale inglese nell’ottobre 2018. «Ha avuto il coraggio di trasferirsi all’estero e giocare in un grande club davanti a un pubblico numeroso ogni settimana, dimostrando la forza mentale necessaria per affrontare tutto ciò ed eccellere. La decisione di trasferirsi la dice lunga sul suo carattere, e questo si vede dal suo modo di giocare. Ha una fiducia enorme in se stesso».
A 17 anni aveva lasciato il Manchester City per il Borussia Dortmund, adattandosi in fretta alla vita in Germania e confermando le attese con 114 gol e assist in 137 presenze tra Bundesliga e Champions League.
La leggenda del Manchester United Rio Ferdinand, commentando per BT Sport (oggi TNT), rimase sbalordito nel vederlo mettere in difficoltà il Tottenham negli ottavi di Champions 2019: «Nessun gol, ma ho visto Jadon Sancho – sono semplicemente felice di guardarlo. Sono rimasto in piedi a urlare e ballare. Un diciottenne che spaventa i veterani della Premier. Lo adoro. Sarà il miglior inglese dei prossimi anni».
La previsione di Ferdinand non si è del tutto avverata, ma Sancho è diventato un titolare della Nazionale inglese e nell’estate 2021 è passato al Manchester United per 73 milioni di sterline (98 milioni di dollari), un palcoscenico ideale per esprimere il suo talento. Purtroppo, però, le cose non sono andate come previsto.
Oggi è un giocatore svincolato, lasciato libero dallo United dopo alcuni prestiti. La sua fiducia sembra svanita, e non è chiaro se ritroverà la grinta di un tempo.
È triste vedere un talento così promettente spegnersi in fretta, e il rischio è che la sua carriera si esaurisca per mancanza di offerte da club di alto livello.
Le difficoltà "fisiche e mentali" allo United
In un certo senso, Sancho era destinato a fallire all’Old Trafford fin dall’inizio. L’allora allenatore dello United, Ole Gunnar Solskjaer, lo aveva designato per giocare sulla fascia destra, con Marcus Rashford a sbarrargli la strada verso un posto sulla sinistra – la sua posizione preferita e più efficace.
Un’infezione all’orecchio lo ha tenuto in ospedale, ritardando il suo inserimento in rosa; nelle prime uscite della stagione 2021-22 è sembrato fuori fase. Non ha mai trovato il ritmo, anche per le difficoltà di squadra e il cambio di allenatore a metà stagione, con Ralf Rangnick al posto di Solskjaer.
Con l’arrivo di Erik ten Hag per la stagione 2022-23, Sancho ha finalmente trovato spazio a sinistra, realizzando reti decisive contro Liverpool e Leicester. A ottobre, però, forma e fiducia sono calate e ha perso il posto, mancando così il Mondiale con l’Inghilterra.
Rimase in panchina per tre mesi, seguendo un programma di allenamento individuale per motivi «fisici e mentali». Tornato in campo, contribuì alla corsa alla Carabao Cup e al terzo posto in Premier, ma chiuse con soli 7 gol (due in più della stagione precedente) e 3 assist.
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Fuori dai giochi dopo lo scontro con Ten Hag
Sancho è subentrato dalla panchina nelle prime tre partite di Premier League 2023-24 del Manchester United, l’ultima delle quali è finita 3-2 contro il Nottingham Forest all’Old Trafford. Quella gara si è rivelata la sua ultima presenza ufficiale con il club.
Ten Hag lo esclude dalla sfida all’Arsenal, criticandone la forma in allenamento. Sancho reagisce con rabbia sui social, si sente un “capro espiatorio” e difende il proprio comportamento, peggiorando la situazione.
Ha rifiutato di scusarsi e Ten Hag lo ha escluso dalla rosa; secondo i media, a Sancho è stato persino vietato l’accesso alle strutture del club, mensa compresa. Per quattro mesi si è allenato da solo o con i giovani dell’accademia, mentre la sua carriera allo United andava in pezzi.
Entrare in conflitto con Ten Hag è stato un errore: se Sancho avesse stretto i denti e lavorato per riconquistare la fiducia dell’allenatore, le cose avrebbero potuto andare diversamente, soprattutto considerando che l’olandese stava perdendo la rotta e il sostegno dei tifosi. L’ala ventiseienne avrebbe potuto resistere più a lungo e ricostruire la propria reputazione.
A gennaio è tornato al Dortmund in prestito: ha brillato in Champions, arrivando in finale con il BVB, ma il distacco dallo United è aumentato. A luglio è tornato per il ritiro, ha riallacciato i rapporti con Ten Hag e ha giocato 7 minuti nel Community Shield 2024-25 contro il City, sbagliando un rigore nella sconfitta ai rigori. Poi è stato prestato al Chelsea con obbligo di riscatto a 25 milioni di sterline (34 milioni di dollari).
Nessun riscatto né al Chelsea né all’Aston Villa
Dopo l’esonero di Ten Hag quell’ottobre, seguito alla sconfitta per 2-1 contro il West Ham che aveva lasciato la squadra al 14° posto, Sancho non ha avuto l’ultima parola. Con il Chelsea ha totalizzato 42 presenze, metà da titolare, e solo quattro volte ha giocato tutti i 90 minuti.
A parte un gol memorabile contro il Tottenham e la rete nella finale di Conference League vinta col Real Betis, Sancho ha deluso. I Blues non potevano contare su di lui per sfondare le difese con continuità, perciò non è stata una sorpresa quando hanno pagato 5 milioni di sterline allo United per recedere dal trasferimento definitivo.
A quel punto, per Sancho non c’era più spazio allo United. Il nuovo tecnico Ruben Amorim lo inserì subito nella sua famigerata «squadra delle bombe», costringendolo ad allenarsi lontano dalla prima squadra mentre il club cercava di cederlo.
L’Aston Villa lo ha prelevato in prestito il 1° settembre, incoraggiato dal successo di un accordo simile per Marcus Rashford nella stagione precedente. Ma Sancho non ha avuto lo stesso impatto del suo compagno di squadra dello United a Villa Park.
Unai Emery lo ha utilizzato soprattutto come subentrante, persino all’81’ della finale di Europa League vinta 3-0 contro il Friburgo, il primo trofeo europeo per il Villa dopo 44 anni. Sancho ha così collezionato la terza finale continentale in tre prestiti: un primato che però non basta a giustificare il suo status di giocatore da 73 milioni di sterline.
Lo United lo aveva pagato 73 milioni più uno stipendio da 300.000 sterline a settimana per farne un pilastro del progetto. Il fatto che abbia poi pagato per cederlo in prestito ben tre volte è un’umiliazione pubblica: Sancho resterà uno dei più grandi flop della storia del club.
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«Non si può dare per scontato che tutto filerà liscio»
A gennaio il Manchester United ha cambiato per la terza volta allenatore sotto la proprietà INEOS, con Amorim sostituito da Michael Carrick. A marzo, l’ex centrocampista dei Red Devils ha commentato la situazione di Sancho, spiegando con chiarezza perché il ventiseienne non ha ancora mantenuto le aspettative.
«In area e nei pressi; il suo modo di portare palla; le sue giocate; i collegamenti; la sua creatività; il modo in cui gestisce la palla: ha un talento naturale», ha detto Carrick, che ha lavorato con Sancho anche come membro dello staff di Solskjaer e per tre partite come allenatore ad interim dopo l’addio del norvegese. Ha sempre avuto tutto fin da quando è emerso. È il calcio. Ma, e non parlo solo di Jadon, è così che vanno le cose.
Non si può dare per scontato che tutto fili liscio: bisogna trovare il modo di superarlo. Se giochi in una buona squadra con una rosa valida, questo fa parte della sfida per rimanere al top."
A Dortmund tutto era filato liscio, permettendogli di giocare senza inibizioni. A United la pressione è maggiore e lui non era pronto: ha smesso di attaccare la difesa e di osare nell’ultimo terzo, bloccato dalla paura.
Le sue parole hanno fatto pensare a un possibile rinnovo di un anno, ma INEOS voleva liberarsi del suo ingaggio e, alla fine, la squadra ha dimostrato di funzionare meglio senza di lui.
Non è più un giocatore allettante per l’élite europea
Il futuro di Sancho è incerto. Secondo Sky Sports, avrebbe già raggiunto accordi di massima con diversi club in Europa e Medio Oriente e starebbe valutando tutte le opzioni.
A inizio anno si parlava di un terzo tentativo del Borussia Dortmund di riacquistarlo e, secondo BILD, il club resta interessato ma ha dubbi sulla sua forma fisica e sul suo livello attuale. La sua miglior prova recente resta la semifinale di Champions 2024 contro il PSG, quando superò Mbappé e Dembélé, ma quell’exploit appare ormai un’eccezione.
La maggior parte dei grandi club europei la pensa come il Dortmund e esita a puntare su di lui. Potrebbe quindi accettare un netto passo indietro o valutare le offerte economiche di Arabia Saudita o Qatar.
Recentemente è stato avvistato mentre si allenava al Flixton, squadra della decima serie inglese, e la notizia ha scatenato voci di un provino; il club ha dovuto chiarire che si trattava solo di una sessione privata. La situazione non è ancora disperata, ma Sancho non è più una priorità per l’élite.
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Ha raggiunto l'apice della carriera troppo presto?
Gabby Agbonlahor, secondo miglior marcatore della storia dell’Aston Villa in Premier League, non è dispiaciuto di vedere Jadon Sancho andare via. In un’intervista a talkSPORT ha dichiarato: «Lo scorso anno, con l’arrivo di Emery, tutti si aspettavano miracoli. Ma non ha fatto miracoli con Jadon Sancho. Ha giocato solo due tempi discreti. Non superava un avversario, gli mancavano velocità e precisione sotto porta. Oggi nessun club gli offrirà 50.000 sterline a settimana».
Agbonlahor ha aggiunto: «Non è più bravo come una volta. Capita che i giocatori perdano smalto. Molti giocatori esplodono a 18-19 anni e poi a 26 si spengono: ci sono ragioni dietro. Per Jadon non ha funzionato. Ora temo che possa ritirarsi a 28 anni: non mi stupirebbe».
L’ex olandese Marco van Basten smise a 28 anni per un infortunio alla caviglia, e George Best si ritirò alla stessa età per problemi personali, ma non ci sono altri casi famosi. Sancho ha ancora tempo, ma deve ritrovare la fame di vincere.
Se non ritrova la giusta fame, non lo vedremo più in un grande club o in Nazionale. Sancho deve scegliere se restare il talento precocemente appassito o il lottatore che smentisce i critici. Oggi è nella prima categoria.