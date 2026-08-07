Il triste declino di Jadon Sancho: dal maxi-trasferimento al Manchester United alle voci di ritiro a soli 28 anni

"Quella di Jadon è una storia insolita per un giovane calciatore inglese", ha dichiarato Gareth Southgate dopo aver convocato Sancho per la prima volta nella rosa della Nazionale inglese nell’ottobre 2018. «Ha avuto il coraggio di trasferirsi all’estero e giocare in un grande club davanti a un pubblico numeroso ogni settimana, dimostrando la forza mentale necessaria per affrontare tutto ciò ed eccellere. La decisione di trasferirsi la dice lunga sul suo carattere, e questo si vede dal suo modo di giocare. Ha una fiducia enorme in se stesso».

A 17 anni aveva lasciato il Manchester City per il Borussia Dortmund, adattandosi in fretta alla vita in Germania e confermando le attese con 114 gol e assist in 137 presenze tra Bundesliga e Champions League.

La leggenda del Manchester United Rio Ferdinand, commentando per BT Sport (oggi TNT), rimase sbalordito nel vederlo mettere in difficoltà il Tottenham negli ottavi di Champions 2019: «Nessun gol, ma ho visto Jadon Sancho – sono semplicemente felice di guardarlo. Sono rimasto in piedi a urlare e ballare. Un diciottenne che spaventa i veterani della Premier. Lo adoro. Sarà il miglior inglese dei prossimi anni».

La previsione di Ferdinand non si è del tutto avverata, ma Sancho è diventato un titolare della Nazionale inglese e nell’estate 2021 è passato al Manchester United per 73 milioni di sterline (98 milioni di dollari), un palcoscenico ideale per esprimere il suo talento. Purtroppo, però, le cose non sono andate come previsto.

Oggi è un giocatore svincolato, lasciato libero dallo United dopo alcuni prestiti. La sua fiducia sembra svanita, e non è chiaro se ritroverà la grinta di un tempo.

È triste vedere un talento così promettente spegnersi in fretta, e il rischio è che la sua carriera si esaurisca per mancanza di offerte da club di alto livello.