Ronaldinho torna a giocare col Ravenna: trovata pubblicitaria o vero ritorno in campo?

La voglia di vivere di Ronaldinho è ben nota e l’accoglienza da eroe ricevuta alla sua prima apparizione a Ravenna, durante un sontuoso evento mediatico ad agosto, lo ha visibilmente commosso. «È per questo che sono tornato!», ha detto ai giornalisti, riferendosi a tutti i tifosi accorsi per vederlo. «Adesso capite?»

Quello che i giornalisti non avevano del tutto capito, però, era se Ronaldinho avrebbe effettivamente giocato anche solo un minuto in una partita ufficiale. Cipriani ha detto che scenderà in campo almeno una volta con il club, e forse anche di più a seconda di come andrà domenica, ma ha ammesso apertamente che l’accordo riguarda ben più del calcio.

«Vuole anche lanciare un proprio marchio di abbigliamento sportivo, R10», ha dichiarato il presidente del Ravenna alla Gazzetta. «Pensate al modello Michael Jordan. E il Ravenna sarà la prima squadra a indossare questi capi sportivi».

Non sorprende che questo aspetto della collaborazione stia già dando frutti, anche economici. Ad agosto Damiano David, della rock band italiana Maneskin, ha chiesto sui social: «Dove posso comprare la maglia [R10 Ravenna]?!» La risposta era: da nessuna parte, perché la prima fornitura della maglia in edizione limitata era già esaurita.

Da allora, come prevedibile, le scorte sono state rifornite e ora c’è un’ampia scelta di prodotti legati a Ronaldinho, disponibili online e in uno stadio che ha aggiunto nuovi palchi per soddisfare la richiesta in vista del derby di questo fine settimana. Una notizia doppiamente positiva per lui, visto che non si unirà al Ravenna soltanto come giocatore.

«Ronaldinho è qui con un obiettivo preciso, romantico: provare a segnare l’ultimo goal della sua carriera», ha dichiarato Cipriani. «Tuttavia, il suo coinvolgimento non è soltanto un gesto di facciata o un’operazione di marketing per far parlare di noi. Ronaldinho diventerà azionista del club».