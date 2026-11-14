Ronaldinho torna a giocare col Ravenna: trovata pubblicitaria o vero ritorno in campo?

Per ora, naturalmente, l’attenzione è tutta sul promesso ritorno in campo di Ronaldinho domenica. L’allenatore del Ravenna Andrea Mandorlini assicura che l’ex fuoriclasse del Paris Saint-Germain giocherà «circa mezz’ora», nonostante si sia allenato soltanto una volta dal suo arrivo venerdì a bordo di un jet privato.
Non sorprende che i biglietti venissero venduti a più del doppio del prezzo abituale. Per l’occasione è stata inoltre allestita una tribuna temporanea, chiamata ovviamente «R10». Cipriani è particolarmente orgoglioso del fatto che gli occhi del mondo del calcio si poseranno su un campionato che, come ammette senza difficoltà, spesso passa «inosservato».
«Quando Ronaldinho e il Ravenna hanno fatto notizia in tutto il mondo durante i Mondiali, hanno dimostrato che il calcio di provincia può attirare l’attenzione ovunque», ha sostenuto. «Se riusciamo ad attirare l’attenzione su di noi, ne trarrà beneficio l’intero campionato, dai diritti televisivi e dalle sponsorizzazioni fino alle presenze allo stadio».
In questo senso, il ritorno di Ronaldinho è soltanto il primo passo verso qualcosa di ancora più grande, almeno dal punto di vista del Ravenna. «Lo dico chiaramente, perché lavoro meglio quando prendo un impegno pubblico: il Ravenna deve arrivare in Serie A e, col tempo, competere a livello europeo», ha dichiarato Cipriani. «Serviranno pazienza e una struttura solida, ma è questa la direzione in cui stiamo andando.
«Ronaldinho è molto più di un giocatore che indosserà la maglia per una sola sera. È il nostro ambasciatore globale e un partner a lungo termine di questo progetto».
Cipriani sa che, per risalire la gerarchia del calcio italiano, al Ravenna non basterà la capacità di Ronaldinho di attirare l’attenzione. Per questo era quasi altrettanto entusiasta di aver convinto Ariedo Braida, storico ex amministratore delegato e direttore sportivo del Milan, ad assumere il ruolo di vicepresidente. Braida ha ormai 80 anni, ma la sua sola presenza conferisce un’enorme credibilità a un progetto che, non sorprende, ha portato a indicare il Ravenna come «il prossimo Como».
«È certamente una cosa che ci rende orgogliosi, ma la differenza fondamentale è che la nostra proprietà è locale e profondamente radicata nella comunità», ha sottolineato Cipriani alla Gazzetta. «Ravenna è casa mia e il sogno di tutta la mia vita è sempre stato quello di far diventare ogni giovane appassionato di calcio della zona un tifoso della squadra della nostra città. Abbiamo molto lavoro davanti a noi, a cominciare dalle strutture.
«Il nostro direttore generale, Paolo Scocco, che sta facendo un lavoro straordinario, sta seguendo la realizzazione del nostro nuovo e moderno centro sportivo, che dovrebbe essere pronto entro gennaio. Dopodiché ci concentreremo sullo stadio. Stiamo ultimando i lavori di ristrutturazione del Benelli, ma la nostra idea è costruire uno stadio completamente nuovo, con uffici e un Hotel Cipriani.
«Abbiamo quindi molte idee e grandi ambizioni. Il progetto Ronaldinho è soltanto il punto di partenza».