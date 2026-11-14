Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Ronaldinho return 1:1Getty/GOAL

Ronaldinho torna a giocare col Ravenna: trovata pubblicitaria o vero ritorno in campo?

L’ex fuoriclasse del Barcellona e del Brasile Ronaldinho si è ritirato più di dieci anni fa, ma il Ravenna insiste: domenica tornerà in campo nella sfida di Serie C contro il Forlì.

Mark Doyle
Tradotto da

  • Quando il Ravenna ha annunciato l’ingaggio di Ronaldinho nel giugno di quest’anno, l’opinione diffusa era che si trattasse di una trovata pubblicitaria. Nessuno credeva davvero che uno dei calciatori più amati di sempre sarebbe tornato a giocare a 46 anni.

    A quanto pare, però, il ritorno è reale. Ronaldinho riprenderà davvero la sua carriera da calciatore con una squadra di terza divisione della costa orientale italiana che non ha mai giocato in Serie A.

    Il presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani, ha detto fin dall’inizio di questa vicenda piuttosto curiosa che il «sogno» era vedere Ronaldinho esordire nel derby contro i rivali locali del Forli. Ora quel sogno sembra destinato a realizzarsi: il vincitore del Pallone d’Oro 2005 dovrebbe disputare almeno una parte della sfida di Serie C di domenica al Bruno Benelli.

    Ma che cosa sta succedendo, esattamente? Perché Ronaldinho torna a giocare dopo il ritiro? Lo farà solo per una partita? Oppure si tratta davvero di un ritorno a tutti gli effetti?

  • Il «jogo bonito» fatto persona

    FBL-WC2010-QUALIFIERS-BRA-ECU
    AFP

    Ronaldinho è amato tanto per il suo sorriso quanto per le sue straordinarie doti tecniche

    Quando Cipriani ha acquistato il club della sua città nel giugno 2024, il suo obiettivo dichiarato era «far innamorare del calcio i giovani di Ravenna». Quale modo migliore per riuscirci, ha pensato, che ingaggiare un giocatore che lui stesso aveva idolatrato da ragazzo?

    «Non credo che esista un altro giocatore capace di far amare il calcio quanto Ronaldinho», ha detto l'imprenditore con sede a New York alla Gazzetta dello Sport. Ed è difficile dargli torto.

    È difficile trovare qualcuno nel mondo del calcio a cui Ronaldinho non piaccia. È una di quelle rarissime figure universalmente ammirate, amate in tutto il mondo perché è, di fatto, il «jogo bonito» fatto persona, un carnevale in un solo uomo.

    C'era però un problema evidente nel piano di Cipriani: Ronaldinho si è ritirato nel 2018, a 37 anni, e non gioca una partita di calcio professionistico da quando ha lasciato la Fluminense nel 2015. I due, tuttavia, avevano stretto «una vera amicizia» dopo essere stati presentati l'uno all'altro da Lorenzo Tonetti, ex comproprietario del celebre ristorante «Giannino», che Ronaldinho frequentava durante i suoi due anni e mezzo al Milan, tra luglio 2008 e gennaio 2011.

    Così, quando Cipriani ha proposto a Ronaldinho di tornare a giocare da professionista con il Ravenna, il vincitore della Coppa del Mondo «ha detto subito di sì». «Con Ronnie funziona così», ha raccontato Cipriani a Il Resto del Carlino. «Se c'è la possibilità di divertirsi ed entusiasmare la gente, lui ci sta».

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • Non una semplice trovata di marketing

    FBL-ITA-FOOTBALL-RAVENNA-RONALDINHO
    AFP

    Ronaldinho non è arrivato al Ravenna solo come giocatore: è entrato anche nella società come azionista.

    La voglia di vivere di Ronaldinho è ben nota e l’accoglienza da eroe ricevuta alla sua prima apparizione a Ravenna, durante un sontuoso evento mediatico ad agosto, lo ha visibilmente commosso. «È per questo che sono tornato!», ha detto ai giornalisti, riferendosi a tutti i tifosi accorsi per vederlo. «Adesso capite?»

    Quello che i giornalisti non avevano del tutto capito, però, era se Ronaldinho avrebbe effettivamente giocato anche solo un minuto in una partita ufficiale. Cipriani ha detto che scenderà in campo almeno una volta con il club, e forse anche di più a seconda di come andrà domenica, ma ha ammesso apertamente che l’accordo riguarda ben più del calcio.

    «Vuole anche lanciare un proprio marchio di abbigliamento sportivo, R10», ha dichiarato il presidente del Ravenna alla Gazzetta. «Pensate al modello Michael Jordan. E il Ravenna sarà la prima squadra a indossare questi capi sportivi».

    Non sorprende che questo aspetto della collaborazione stia già dando frutti, anche economici. Ad agosto Damiano David, della rock band italiana Maneskin, ha chiesto sui social: «Dove posso comprare la maglia [R10 Ravenna]?!» La risposta era: da nessuna parte, perché la prima fornitura della maglia in edizione limitata era già esaurita.

    Da allora, come prevedibile, le scorte sono state rifornite e ora c’è un’ampia scelta di prodotti legati a Ronaldinho, disponibili online e in uno stadio che ha aggiunto nuovi palchi per soddisfare la richiesta in vista del derby di questo fine settimana. Una notizia doppiamente positiva per lui, visto che non si unirà al Ravenna soltanto come giocatore.

    «Ronaldinho è qui con un obiettivo preciso, romantico: provare a segnare l’ultimo goal della sua carriera», ha dichiarato Cipriani. «Tuttavia, il suo coinvolgimento non è soltanto un gesto di facciata o un’operazione di marketing per far parlare di noi. Ronaldinho diventerà azionista del club».

  • Il prossimo Como?

    FBL-ITA-FOOTBALL-RAVENNA-RONALDINHO-MERCHANDISING
    AFP

    Il Ravenna è attualmente secondo nel Girone B di Serie C, ma il suo obiettivo finale è la promozione in Serie A e, successivamente, la qualificazione alle competizioni europee.

    Per ora, naturalmente, l’attenzione è tutta sul promesso ritorno in campo di Ronaldinho domenica. L’allenatore del Ravenna Andrea Mandorlini assicura che l’ex fuoriclasse del Paris Saint-Germain giocherà «circa mezz’ora», nonostante si sia allenato soltanto una volta dal suo arrivo venerdì a bordo di un jet privato.

    Non sorprende che i biglietti venissero venduti a più del doppio del prezzo abituale. Per l’occasione è stata inoltre allestita una tribuna temporanea, chiamata ovviamente «R10». Cipriani è particolarmente orgoglioso del fatto che gli occhi del mondo del calcio si poseranno su un campionato che, come ammette senza difficoltà, spesso passa «inosservato».

    «Quando Ronaldinho e il Ravenna hanno fatto notizia in tutto il mondo durante i Mondiali, hanno dimostrato che il calcio di provincia può attirare l’attenzione ovunque», ha sostenuto. «Se riusciamo ad attirare l’attenzione su di noi, ne trarrà beneficio l’intero campionato, dai diritti televisivi e dalle sponsorizzazioni fino alle presenze allo stadio».

    In questo senso, il ritorno di Ronaldinho è soltanto il primo passo verso qualcosa di ancora più grande, almeno dal punto di vista del Ravenna. «Lo dico chiaramente, perché lavoro meglio quando prendo un impegno pubblico: il Ravenna deve arrivare in Serie A e, col tempo, competere a livello europeo», ha dichiarato Cipriani. «Serviranno pazienza e una struttura solida, ma è questa la direzione in cui stiamo andando.

    «Ronaldinho è molto più di un giocatore che indosserà la maglia per una sola sera. È il nostro ambasciatore globale e un partner a lungo termine di questo progetto».

    Cipriani sa che, per risalire la gerarchia del calcio italiano, al Ravenna non basterà la capacità di Ronaldinho di attirare l’attenzione. Per questo era quasi altrettanto entusiasta di aver convinto Ariedo Braida, storico ex amministratore delegato e direttore sportivo del Milan, ad assumere il ruolo di vicepresidente. Braida ha ormai 80 anni, ma la sua sola presenza conferisce un’enorme credibilità a un progetto che, non sorprende, ha portato a indicare il Ravenna come «il prossimo Como».

    «È certamente una cosa che ci rende orgogliosi, ma la differenza fondamentale è che la nostra proprietà è locale e profondamente radicata nella comunità», ha sottolineato Cipriani alla Gazzetta. «Ravenna è casa mia e il sogno di tutta la mia vita è sempre stato quello di far diventare ogni giovane appassionato di calcio della zona un tifoso della squadra della nostra città. Abbiamo molto lavoro davanti a noi, a cominciare dalle strutture.

    «Il nostro direttore generale, Paolo Scocco, che sta facendo un lavoro straordinario, sta seguendo la realizzazione del nostro nuovo e moderno centro sportivo, che dovrebbe essere pronto entro gennaio. Dopodiché ci concentreremo sullo stadio. Stiamo ultimando i lavori di ristrutturazione del Benelli, ma la nostra idea è costruire uno stadio completamente nuovo, con uffici e un Hotel Cipriani.

    «Abbiamo quindi molte idee e grandi ambizioni. Il progetto Ronaldinho è soltanto il punto di partenza».

  • Pubblicità
    Pubblicità