Il rifiuto di Rodri per andare al Barcellona è il più grande incubo del Real Madrid che diventa realtà: un duro colpo per José Mourinho
In un colpo di scena destinato a entrare nella storia, il centrocampista del Manchester City Rodri ha scelto il Barcellona invece del Real Madrid, rinunciando al ritorno nella sua città natale.
Il Real sembrava favorito, convinto di chiudere l’accordo dopo le sue ottime prestazioni con la Spagna ai Mondiali.
Dopo due settimane di silenzio, il Barcellona è intervenuto e Rodri sembra diretto al Camp Nou, non al Bernabéu, probabilmente a un prezzo di saldo, essendo all’ultimo anno di contratto con l’Etihad. Un colpo durissimo per l’orgoglio del Real Madrid.
Un'occasione d'oro
Non capita spesso di poter ingaggiare il miglior centrocampista difensivo al mondo e uno dei migliori giocatori nazionali, soprattutto con condizioni così favorevoli come per Rodri. Le due squadre del Clásico lo sanno bene.
Nonostante l’aggancio a una speranza di rinnovo, le ultime voci indicano che il Manchester City accetterebbe 60 milionidisterline (81 milioni di dollari) per cedere quest’estate il vincitore del Pallone d’Oro 2024, ormai nell’ultimo anno di contratto.
Il trentenne ha apertamente accennato a un ritorno in Spagna negli ultimi mesi, e non si può davvero biasimarlo se sente di stare esaurendo i motivi per restare a Manchester. L’addio di Pep Guardiola ha chiuso un’era all’Etihad, e come già per John Stones e Bernardo Silva, sembra il momento giusto per il suo trasferimento.
Alla sua età, Rodri sa di avere ancora due o tre anni ai massimi livelli, a patto di restare in forma e sfruttare la sua grande intelligenza di gioco.
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Il Barcellona ne approfitta
Il Real Madrid sembrava in pole position, avendo riacceso l'interesse per il centrocampista dopo le sue prestazioni decisive al Mondiale vinto dalla Spagna, che gli sono valse il Pallone d’Oro.
All’inizio di questa settimana, però, il Barcellona è entrato in scena e ha già superato i rivali del Real Madrid, che non hanno ancora trovato un accordo né con il Manchester City sulla cifra né con il giocatore sui termini personali. I Blaugrana hanno già parlato con Rodri e ora trattano con il City.
Il Barça è interessato per la disponibilità inattesa di Rodri e per l’infortunio al ginocchio di Frenkie de Jong, che resterà fuori quattro mesi e potrebbe operare.
Secondo The Athletic, il progetto del Camp Nou lo attira per la sua affinità con il possesso palla e la costruzione di gioco di Flick, oltre alla presenza di diversi compagni di nazionale. È difficile negare che sia fatto della stessa pasta dell’iconico centrocampista difensivo del Barcellona Sergio Busquets.
La posizione è stata confermata dall’agente Pablo Barquero a Cadena SER: «Per rispetto verso il Real Madrid, che si è comportato con grande classe, Rodri ha comunicato loro di aver scelto il Barça».
Affermazioni sensazionali
Come previsto, i media spagnoli sono in fermento da quando è emerso che Rodri preferisce il Barcellona al Real Madrid, con versioni contrastanti emerse in poche ore.
Secondo alcune versioni, i Blancos avevano già un accordo col City ma hanno provato a ribassare la cifra all’ultimo minuto, bloccando la trattativa. Altre fonti dicono che il giocatore si sia stancato di aspettare il Real Madrid e abbia cambiato idea, con il club spagnolo disposto a offrire solo 34 milioni di sterline (46 milioni di dollari).
C’è chi sostiene che Rodri non abbia mai voluto il Real e abbia usato l’interesse dei blancos per spingere il Barça a muoversi. Altri dicono che le due proposte fossero identiche. La voce più clamorosa, però, è che City e Barça stiano collaborando per spingere il Real a offrire di più.
Nel frattempo, Mourinho sarebbe furioso per lo sgarbo e, con la squadra ancora in pole position, avrebbe sfogato la rabbia in una telefonata al capo scout Juni Calafat, il quale, secondo quanto riferito, gli avrebbe risposto di accontentarsi delle attuali opzioni a centrocampo.
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Un duro colpo(C)Getty Images
Qualunque sia la verità, per il Real Madrid è un colpo durissimo. Nella sua eterna rivalità con il Barcellona, ora dovrà vedere il miglior centrocampista del mondo indossare la maglia blaugrana a un prezzo che sembra un affare, nonostante la prima offerta sia stata respinta.
Rodri aveva già chiarito di volere il Real: «Mi piacerebbe tornare in Spagna, a Madrid, e non si può rifiutare una delle migliori squadre al mondo». Eppure il club blanco non ha saputo approfittarne.
Le conseguenze di questo fallimento potrebbero essere pesanti: Rodri avrebbe dato al Real Madrid la marcia in più per vincere la Liga, mentre ora andrà a rinforzare un Barcellona già pericoloso con Pedri, De Jong e Gavi.
Ai Mondiali e con il City ha dimostrato di essere un maestro capace di costruire vittorie dal centrocampo. Il suo arrivo da trentenne potrebbe garantire al Barcellona il terzo titolo di fila e riaprire la strada verso una Champions che manca da 12 anni.
In termini meno tangibili, il rifiuto di Rodri è un duro colpo per un club che di solito domina il mercato, e sapere di essere stati superati dai rivali in un affare così vantaggioso brucerà ancora di più, soprattutto dopo il danno all’ego madridista causato dalla recente sconfitta nel Clásico.
Con il rischio di restare ancora più indietro, il club se ne pentirà.