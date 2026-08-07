Il rifiuto di Rodri per andare al Barcellona è il più grande incubo del Real Madrid che diventa realtà: un duro colpo per José Mourinho

Il Real Madrid sembrava in pole position, avendo riacceso l'interesse per il centrocampista dopo le sue prestazioni decisive al Mondiale vinto dalla Spagna, che gli sono valse il Pallone d’Oro.

All’inizio di questa settimana, però, il Barcellona è entrato in scena e ha già superato i rivali del Real Madrid, che non hanno ancora trovato un accordo né con il Manchester City sulla cifra né con il giocatore sui termini personali. I Blaugrana hanno già parlato con Rodri e ora trattano con il City.

Il Barça è interessato per la disponibilità inattesa di Rodri e per l’infortunio al ginocchio di Frenkie de Jong, che resterà fuori quattro mesi e potrebbe operare.

Secondo The Athletic, il progetto del Camp Nou lo attira per la sua affinità con il possesso palla e la costruzione di gioco di Flick, oltre alla presenza di diversi compagni di nazionale. È difficile negare che sia fatto della stessa pasta dell’iconico centrocampista difensivo del Barcellona Sergio Busquets.

La posizione è stata confermata dall’agente Pablo Barquero a Cadena SER: «Per rispetto verso il Real Madrid, che si è comportato con grande classe, Rodri ha comunicato loro di aver scelto il Barça».