Mourinho e il presidente del Real Madrid Florentino Pérez hanno sempre parlato della sua uscita nel 2013 come di una separazione amichevole, e forse per loro lo è stata. Per tutti gli altri dentro e intorno al club, però, è stata una rottura amara, una relazione tossica durata troppo a lungo.

Il due volte vincitore della Champions League aveva firmato un nuovo contratto dopo aver portato il Real Madrid al titolo della Liga nel 2012, ma a metà della stagione successiva si ritrovò alle prese con un ammutinamento, avendo perso il sostegno di diverse figure chiave dello spogliatoio. In sostanza, quasi tutti erano stanchi di Mourinho e dei suoi metodi.

Pérez, però, non ha mai smesso di amare il suo “Special One” e, dopo averne a lungo accarezzato l’idea, quest’estate ha finalmente realizzato il suo piano avventato.

Come avevamo anticipato prima dell’annuncio ufficiale, si è trattato di un atto di pura disperazione, «come versare benzina su un cassonetto in fiamme», rendendo il crollo di domenica del tutto prevedibile.