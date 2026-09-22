Il Real Madrid è già fuori dai giochi? Mourinho sta schierando tutte le sue armi, ma le speranze di vincere la Liga sono già praticamente svanite
Nel 2010, dopo Real Madrid-Siviglia, José Mourinho arrivò in conferenza stampa con un elenco di 13 presunti errori dell’arbitro Clos Gómez. Nel 2026, dopo il derby perso al Metropolitano contro l’Atlético, ha contestato solo due decisioni, mostrando un foglio A4 con due screenshot a colori.
«Potevamo evitare la conferenza: la partita è tutta qui», ha detto indicando il foglio con le immagini del fallo di Lee Kang-In su Valverde e del tackle di Romero su Bellingham. «Due espulsioni evidenti.
Ma non posso fare a meno di abbracciare i miei giocatori, che hanno disputato un ottimo primo tempo, pieno di classe e carattere. E oltre all’Atlético, chi dovrebbe essere contento è [la Commissione Tecnica Arbitrale]».
Il solito Mourinho, “il fottuto maestro” di manipolazione mediatica, sfrutta l’ingiustizia per creare assedio e distogliere l’attenzione da una prestazione opaca. Un metodo che 16 anni fa poteva funzionare, ma oggi ha poche chance di successo.
Un crollo prevedibile
Mourinho e il presidente del Real Madrid Florentino Pérez hanno sempre parlato della sua uscita nel 2013 come di una separazione amichevole, e forse per loro lo è stata. Per tutti gli altri dentro e intorno al club, però, è stata una rottura amara, una relazione tossica durata troppo a lungo.
Il due volte vincitore della Champions League aveva firmato un nuovo contratto dopo aver portato il Real Madrid al titolo della Liga nel 2012, ma a metà della stagione successiva si ritrovò alle prese con un ammutinamento, avendo perso il sostegno di diverse figure chiave dello spogliatoio. In sostanza, quasi tutti erano stanchi di Mourinho e dei suoi metodi.
Pérez, però, non ha mai smesso di amare il suo “Special One” e, dopo averne a lungo accarezzato l’idea, quest’estate ha finalmente realizzato il suo piano avventato.
Come avevamo anticipato prima dell’annuncio ufficiale, si è trattato di un atto di pura disperazione, «come versare benzina su un cassonetto in fiamme», rendendo il crollo di domenica del tutto prevedibile.
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Più vecchio, ma non più saggio
Negli ultimi anni Mourinho ha ripetuto di essersi calmato, di non essere più così combattivo. Nel 2021, alla sua prima conferenza da allenatore della Roma, disse di essere maturato e di non cercare più guai; poi, nei tre anni successivi, ha continuato a polemizzare con gli arbitri, anche nel parcheggio dopo le partite.
A Madrid, dunque, l’idea di un Mourinho più calmo era irrealistica, soprattutto in un club che alimenta le teorie del complotto. Dopo la sconfitta con l’Atlético, il Real ha subito difeso l’allenatore: il titolo del resoconto ufficiale recitava «Una pessima prestazione arbitrale decide il derby».
In risposta alle polemiche, il Real Madrid ha confermato al Diario AS che Mourinho è la «voce autorizzata» della prima squadra, di fatto il portavoce non ufficiale. Una parte della tifoseria ha accolto con entusiasmo le sue parole, convinta da tempo che la Liga ostacoli il club.
Tuttavia, i media madrileni non abboccano più alle sue storie.
"Mancanza di consapevolezza tattica"
Nonostante l’ampio consenso sull’espulsione di Lee per l’intervento con i tacchetti alzati su Valverde, che ha lasciato l’uruguaiano con la caviglia gravemente gonfia, prevaleva l’idea che avesse vinto la squadra giusta.
«Il Real Madrid attribuisce tutto all’arbitro Miguel Ángel Ortiz Arias, ma la squadra di Mourinho non ha mai dato l’impressione di controllare la partita», ha scritto José Félix Díaz su AS. «Fin dal primo minuto l’Atlético ha mostrato maggiore intensità».
Roberto Gómez, nel podcast di Radio MARCA «La Tribu», ha aggiunto che Mourinho è fuori dal suo elemento al Real Madrid. «L’allenatore è sopraffatto dalla situazione», ha detto il giornalista. «Sta usando la sua solita tattica: lamentarsi degli arbitri e trovare altri capri espiatori per nascondere la sua mancanza di consapevolezza tattica».
L’unico piano sembra essere quello di servire Kylian Mbappé, e questo non basta: è il peggior avvio di Liga degli ultimi cinque anni. Nonostante gli ingenti investimenti estivi, il centrocampo scelto da Mourinho non funziona: Tchouameni e Valverde non hanno la qualità di passaggio necessaria per imporre il ritmo.
In difesa, l’espulsione di Dean Huijsen contro l’Atlético ha evidenziato che, nonostante le sue qualità, il giovane centrale resta incline agli errori; affiancargli Ibrahima Konaté, ex punto debole del Liverpool, è stato un rischio evitabile.
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"Il Real non sta giocando a calcio"
Mourinho, come ogni nuovo allenatore, merita più di sette partite per dimostrare il proprio valore. È vero, è tra i tecnici più vincenti di sempre, ma negli ultimi dieci anni ha mostrato poco di ciò che serve per primeggiare ai massimi livelli.
Il calcio è cambiato da quando ha vinto l’ultimo campionato nel 2015, ma la sua filosofia negativa e reattiva resta legata al passato, facendolo sembrare una rock star invecchiata che ripete i vecchi successi senza novità.
Sembra inoltre che abbia perso il suo storico carisma: David Sanchez di MARCA lo descrive «incapace di convincere gli attaccanti a pressare e correre», proprio come i recenti predecessori Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa.
Al Metropolitano Mbappé e Vinicius Junior sono passati inosservati: una heatmap post-partita ha rivelato che occupavano la stessa posizione, tanto che il 7 del brasiliano era quasi nascosto dal 10 di Mbappé.
Schierare la coppia in attacco ha lasciato i «Blancos» sbilanciati e privi di coesione, come nelle due stagioni precedenti senza trofei. «Non so se Mourinho sia il problema, ma di certo non è una soluzione», ha aggiunto Sánchez. «I tifosi del Real Madrid devono rendersi conto che la loro squadra non sta giocando alcun tipo di calcio».
Giocare a un gioco diverso
Sarà interessante vedere quali misure adotterà Mourinho dopo la sosta per le nazionali, perché l’attuale Real Madrid non sembra in grado di lottare per il titolo. La sconfitta di domenica nel derby ha lasciato il Real quarto, a sei punti dal Barcellona campione in carica di Hansi Flick, che affronterà al Camp Nou tra meno di un mese.
Come scrive Juan Ignacio Garcia-Ochoa su MARCA, «Pensare che questo Real Madrid possa sfidare il Barcellona richiede un atto di fede che i tifosi non sono disposti a compiere. Le due squadre praticano stili di calcio diversi. Anzi, sembrano appartenere a mondi diversi».
Mourinho ribadisce che il Real può vincere la Liga, ma solo «se ci lasciano competere ad armi pari» e «in circostanze normali», suonando ancora una volta come chi prepara alibi in anticipo. E aggiunge: «Non conta come si inizia, ma come si finisce».
Al momento, però, la sua seconda esperienza al Real Madrid sembra destinata a concludersi come la prima: prematuramente e in un clima di forte tensione, perché, pur avendo migliorato il rapporto con la stampa negli ultimi 16 anni, le sue tattiche non sono cambiate.
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