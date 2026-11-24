Già la perdita di Kvaratskhelia rappresentava un duro colpo per le speranze del PSG di centrare il tris. Non è affatto esagerato dire che la squadra di Luis Enrique non avrebbe vinto le ultime due Coppe dei Campioni senza il George Best georgiano, il cui arrivo dal Napoli nel gennaio 2025 ha trasformato la squadra.

Kvaratskhelia è stato particolarmente importante per il successo della scorsa stagione: l'ala è stata giustamente nominata miglior giocatore della Champions League dopo essere diventata la prima a partecipare ad almeno un goal in sette partite consecutive della fase a eliminazione diretta. In finale contro l'Arsenal ha poi conquistato il rigore decisivo con cui Ousmane Dembele ha riportato il PSG in parità.

«Kvaratskhelia è il miglior giocatore al mondo e non potrà che migliorare», disse all'epoca la leggenda olandese Clarence Seedorf ad Amazon Prime Video. «Non so se resterà sulla sinistra, perché sa cosa fare in ogni situazione. In certi momenti trascina la squadra e per questo apprezzo la sua intelligenza. È l'uomo in più a centrocampo e va anche davanti a fare la differenza». È proprio per questo che il suo infortunio ha suscitato tanto allarme nella stampa parigina.

Luis Enrique era però fermamente convinto di avere comunque qualità sufficiente per fare a meno di Kvaratskhelia e, a onor del vero, i primi segnali sono stati incoraggianti. Il PSG era sull'1-1 con il Barcellona quando Kvartaskhelia si è rotto il crociato intorno all'ora di gioco nella sfida del 20 ottobre al Parco dei Principi. Eppure, grazie ai goal di Lucas Hernandez, Vitinha e Fabian Ruiz, ha poi vinto 4-2. Due settimane dopo ha travolto il Villarreal 6-0 al Madrigal, lasciando intendere che creare e concretizzare occasioni da goal non sarebbe stato un grosso problema senza Kvaratskhelia.

Ma togliere dall'equazione anche Doue rende la situazione un problema che persino Luis Enrique potrebbe non riuscire a risolvere, almeno senza intervenire sul mercato.