È certamente indispensabile che Ferran Torres inizi a segnare con grande regolarità. L'eroe spagnolo del Mondiale è in realtà il miglior marcatore stagionale del PSG, con otto goal in tutte le competizioni, ma la rete di sabato a Nizza è stata la sua prima dopo quasi due mesi. Luis Enrique ha anche assoluto bisogno di un contributo maggiore da Mika Godts: finora l'ala belga non ha avuto alcun impatto sul cammino del PSG in Champions League dal suo arrivo estivo dall'Ajax per 45 milioni di euro (38 milioni di sterline/49 milioni di dollari).
Secondo le ultime notizie provenienti da Parigi, il club è convinto che Godts e l'altro acquisto estivo Maghnes Aklouche trarranno enorme beneficio dal maggiore minutaggio che avranno ora che Kvaratskhelia e Doue sono fermi per infortunio. Il PSG ripone grandi speranze anche nei prodotti del vivaio Senny Mayulu e Quentin Ndjantou, entrambi impiegati più regolarmente nelle ultime settimane, soprattutto perché possiedono quella versatilità che Luis Enrique apprezza nei suoi giocatori.
Le opzioni, dunque, non mancano all'allenatore. Questo, però, non ha ovviamente impedito che si parlasse di un possibile prezzo da pagare per aver lasciato partire Bradley Barcola verso il Liverpool in estate. Il nazionale francese è sempre stato un ottimo sostituto per Kvaratskhelia, Dembele o Doue, quindi non c'è dubbio che, nell'attuale emergenza infortuni, sarebbe entrato subito nell'undici titolare.
Con il senno di poi è facile parlare, però, e sarebbe assurdo criticare il direttore sportivo Luis Campos per aver sostanzialmente coperto l'intera spesa estiva del PSG cedendo uno dei finalizzatori più incostanti del calcio mondiale.
È innegabile, tuttavia, che alla vigilia della sfida di Champions League di mercoledì contro una Roma pericolosa, la rosa stellare del PSG sembri improvvisamente a corto di giocatori di livello mondiale in attacco. Per questo il club viene già accostato a diverse ali che potrebbero effettivamente essere disponibili a gennaio, tra cui il vecchio obiettivo di mercato Estevao, che non si trova affatto bene con il nuovo allenatore del Chelsea, Xabi Alonso.
Si dice, però, che Luis Enrique resti riluttante a compiere operazioni importanti a metà stagione e che le prossime cinque settimane saranno, di fatto, un lungo provino per permettere alle attuali alternative del Parco dei Principi di dimostrare di meritare un ruolo da protagoniste nella seconda metà della stagione.
Naturalmente, anche se non lo diranno pubblicamente, le principali pretendenti al trono del PSG, Arsenal, Barcellona, Bayern Monaco e Real Madrid, avranno accolto con favore il fatto che gli attuali campioni d'Europa abbiano perso due dei tre titolari in attacco. La squadra di Luis Enrique, che prima sembrava inarrestabile, ora fa un po' meno paura.
Va riconosciuto che la chiave del successo del PSG è stata il cambio di mentalità guidato dal suo straordinario allenatore negli ultimi tre anni. Si può quindi capire perché non sia ancora pronto a farsi prendere dal panico. È impossibile, però, non chiedersi se il PSG possa davvero essere «la stessa squadra» senza due dei suoi giocatori più talentuosi.