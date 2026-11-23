Il Dortmund ha cambiato completamente rotta quando, a marzo, ha scelto Ole Book come nuovo direttore sportivo al posto di Sebastien Kehl. Kehl puntava su nomi affermati e sull’esperienza, mentre Book ha dato la priorità allo sviluppo dei giovani, dopo essere stato l’artefice della favolosa ascesa dell’Elversberg dalla quarta serie tedesca alla Bundesliga.

«Un bravo calciatore è un bravo calciatore, indipendentemente dal campionato in cui gioca», ha detto Book durante la sua presentazione ufficiale. «Certo, il livello è diverso, ma conosco bene la Bundesliga e il Dortmund. Alla fine conta trovare giocatori adatti alla squadra e allo stile di gioco voluto dall’allenatore. Vogliamo lavorare a stretto contatto per scovare talenti che possano aiutare il club. L’approccio sarà molto simile, anche se ora ho più risorse a disposizione per lo scouting e l’analisi».

Adeyemi, Brandt e Ozcan sono passati rispettivamente al Barcellona, all’Ajax e al Besiktas. Sule si è ritirato e Yan Couto è andato in prestito al Como, aprendo la strada a un profondo rinnovamento della rosa. Nell’ultima finestra di mercato il Dortmund ha effettuato sei acquisti a titolo definitivo, tra cui quelli dei trequartisti greci Konstantinos Karetsas, 19 anni, e Giannis Konstantelias, 23, per un totale di 56 milioni di euro.

Altri 11 milioni di euro sono stati spesi per i due diciottenni Kaua Prates e Justin Lerma, mentre 19,5 milioni sono serviti per acquistare Joane Gadou, difensore centrale di 19 anni, dal Salisburgo. Joey Veerman, arrivato dal PSV per 22 milioni di euro, è stato l’unico nuovo acquisto con più di 25 anni. Il Dortmund ha inoltre ottenuto in prestito il giovane Ethan Nwaneri dall’Arsenal.