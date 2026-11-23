Il Dortmund potrebbe essere tentato di incassare dalla cessione di alcuni giovani che si sono già assicurati un posto nella formazione di Kovac. Nessuno nel BVB ha giocato più minuti in Bundesliga in questa stagione del ventiquattrenne Daniel Svensson, terzino sinistro svedese arrivato dal Nordsjælland lo scorso anno per 6,5 milioni di euro, dopo un prestito positivo.
Svensson è anche il giocatore che batte più calci piazzati per la squadra e la sua intelligenza difensiva ha aiutato il Dortmund a mantenere, a pari merito, la miglior difesa del campionato: sette gol subiti in nove partite. Con un valore di mercato ora stimato intorno ai 50 milioni di euro, è stato indicato come un possibile obiettivo di club quali Liverpool e Barcellona.
Anche Jobe Bellingham ha contribuito a rendere più solido il Dortmund, sfruttando una struttura fisica imponente e un ottimo tempismo per interrompere le azioni avversarie a centrocampo. Il ventunenne ha impiegato un po’ di tempo ad ambientarsi in Germania dopo il trasferimento dal Sunderland per 33 milioni di euro, ma ora sta uscendo dall’ombra del fratello Jude. Se continuerà su questa strada, potrebbe seguire le orme del giocatore del Real Madrid ottenendo presto un trasferimento per una cifra elevata.
In attacco, Kovac si affida anche a due ventiquattrenni per dare supporto a Guirassy: Fabio Silva e Maximilian Beier. Il Dortmund ha pagato 25 milioni di euro per acquistare Silva dal Wolverhampton e, dopo una prima stagione dai risultati alterni, l’attaccante portoghese sta ora incidendo con continuità quando viene chiamato in causa. Ha segnato un goal e fornito un assist nella vittoria in Champions League contro il Betis, oltre a realizzare la rete del pareggio nel 2-2 contro il Bayern all’Allianz Arena.
La versatilità di Silva e la sua capacità di muoversi negli spazi stretti ne fanno una risorsa particolare. È troppo bravo per restare a lungo in secondo piano rispetto a Guirassy. Se decidesse di partire in cerca di un ruolo più importante, il Dortmund potrebbe potenzialmente ricavare dalla sua cessione il doppio di quanto investito, considerando il mercato attuale.
Come Silva, anche Beier può ricoprire più ruoli in attacco. Acquistato dall’Hoffenheim nel 2024 per 30 milioni di euro, il nazionale tedesco ha partecipato finora a 42 goal tra reti e assist in 106 presenze con il Dortmund, di cui sei in questa stagione.
Beier è efficace nel collegare il gioco e si distingue per l’instancabile lavoro senza palla, fondamentale per l’impianto tattico di Kovac. In estate il Brentford ha offerto 70 milioni di euro per lui e anche l’Arsenal lo avrebbe osservato mentre seguiva i progressi di Nwaneri. Potrebbe quindi essere il prossimo a ottenere un trasferimento di primo piano.
Martedì sera Beier avrà l’occasione di mettersi in mostra all’Emirates, dove il Dortmund affronterà l’Arsenal in Champions League. Se la squadra di Kovac otterrà un risultato positivo, sarà un’ulteriore prova del buon funzionamento del nuovo progetto. Grazie alla ritrovata volontà del club di far crescere le future stelle, la prossima generazione di talenti vedrà probabilmente il BVB come una delle destinazioni più attraenti del calcio.