Il paradosso Kvaratskhelia: oggi è il miglior calciatore del mondo, ma non vincerà il Pallone d'Oro
Il PSG ha appena vinto la Supercoppa Europea battendo 2-1 l’Aston Villa a Salisburgo. La squadra di Unai Emery, pur decimata, ha giocato bene grazie al giovane Brain Madjo, ma è stata decisiva una giocata di Khvicha Kvaratskhelia.
Al 20’ l'ex napoletano ha aperto le marcature con un fulmine a ciel sereno: servito da Doué, ha superato Cash con due tocchi e scaricato un destro al volo sotto l’incrocio, battendo Bizot prima che questi potesse reagire.
Pochi sanno fare altrettanto. Kvaratskhelia può colpire in qualsiasi momento. È un finalizzatore spietato con entrambi i piedi e dribbla a tutta velocità mantenendo il controllo, con un’eleganza che è una gioia per gli occhi.
L’Aston Villa non è riuscito a contenerlo: Khvicha ha chiuso la partita all’88’ con tre dribbling riusciti, tre tiri, cinque duelli vinti e nove tocchi in area.
L'ex napoletano non vincerà il Pallone d’Oro 2026, ma poco importa: per ora è l’unico a mantenersi a questi livello.
Un calciatore "delizioso"
Kvaratskhelia va avanti così da quasi quattro anni. Arrivato dalla Dinamo Batumi per soli 12 milioni nell’estate 2022, ha subito dimostrato il suo valore: 25 tra goal e assist in 34 presenze, lo Scudetto dopo 33 anni e il titolo di MVP della Serie A.
Il georgiano ha anche vinto il premio come Miglior Giovane della Champions League nel 2022/23, restando il fulcro creativo della squadra nella stagione successiva nonostante le turbolenze societarie e i cambi di allenatore. I tifosi lo chiamano "Kvaradona", omaggio a Diego Maradona, e il suo stile esplosivo, i calzini corti e la sicurezza lo rendono una vera attrazione.
Luciano Spalletti lo ha definito “delizioso” ai tempi del Napoli, e la definizione calza a pennello: vederlo scivolare sulla fascia regala la stessa scarica di dopamina di una costata al pepe perfettamente condita, e lascia sempre voglia di altro.
- PubblicitàPubblicità
L'ultimo tassello del puzzle per Luis Enrique
Kvaratskhelia ha continuato a brillare nel Napoli dopo l’arrivo di Antonio Conte nel luglio 2024, ma era chiaro che puntasse a una sfida più grande. A gennaio il PSG lo ha acquistato per 70 milioni di euro, completando il progetto di Luis Enrique.
Il PSG dominava già in Ligue 1 ma in Europa, nella prima metà di stagione, sembrava mancare di una scintilla. Kvaratskhelia l’ha accesa, completando un attacco stellare con Dembélé, Doué e Barcola.
La loro immediata intesa ha elevato il PSG. Il quartetto guidava il pressing alto di Luis Enrique e ruotava per costringere gli avversari a perdere palla. Dembélé ha ricevuto maggiori elogi durante il percorso verso la prima Champions del club, e le sue statistiche da Pallone d’Oro lo giustificano, ma Kvaratskhelia è stato altrettanto decisivo.
La sua capacità di saltare più avversari dentro e fuori ha creato spazi che il PSG ha sfruttato, unita a scelte di gioco impeccabili. Kvaratskhelia è un giocatore di squadra paziente e controllato, che sa quando colpire per sbloccare le partite. Il suo equilibrio tra fantasia e disciplina lo rende il giocatore ideale per Luis Enrique, che con il più individualista Kylian Mbappé non era riuscito a mantenere lo stesso livello.
Nella storia della Champions League
La scorsa stagione il PSG è diventato la seconda squadra capace di difendere il titolo della Coppa dei Campioni, ribattezzata Champions League nel 1992. Kvaratskhelia ha surclassato Dembélé e tutti gli altri giocatori europei con prestazioni decisive. In 16 presenze ha collezionato 17 partecipazioni a goal, diventando il primo a segnare o servire assist in sette partite a eliminazione diretta nella stessa stagione.
Il suo contributo in finale contro l’Arsenal è stato decisivo: il PSG era sotto 1-0 e faticava a reagire, finché Kvaratskhelia non ha preso palla con le spalle alla porta poco dopo l’ora di gioco. Circondato dai difensori, ha servito Dembélé in un uno-due e poi ha usato il corpo per ingannare Mosquera. L’ecuadoriano ha poi allungato goffamente una gamba, atterrando Kvara e causando il rigore che ha permesso a Dembélé di pareggiare, rimettendo il PSG sulla strada verso il titolo.
La sua prova più memorabile resta però l’andata della semifinale col Bayern Monaco: al Parc des Princes è finita 5-4 in un classico da nove goal, forse il match più spettacolare della storia della Champions, con Kvaratskhelia e Dembélé autori di una doppietta a testa.
Il primo goal è arrivato dopo una delle sue tipiche incursioni dalla sinistra, con dribbling su Stanisic e tiro a giro all’angolo lontano. Ha poi segnato il quinto goal del PSG con un altro destro magistrale, questa volta di collo del piede, deviando in rete un cross basso e preciso di Hakimi. Stanisic è parso l’uomo più sollevato dello stadio quando Kvaratskhelia è uscito nel finale, mentre i tifosi del PSG gli hanno tributato una meritata standing ovation.
- PubblicitàPubblicità
"Sa cosa fare in ogni situazione"
Clarence Seedorf, quattro volte vincitore della Champions League, ha commentato la partita per Amazon Prime Video ed è rimasto sbalordito da Kvaratskhelia. “È il miglior giocatore al mondo e può solo migliorare”, ha dichiarato la leggenda di Milan e Olanda. "Non so se resterà sulla fascia sinistra perché sa cosa fare in ogni situazione. A volte trascina la squadra e questo mostra la sua intelligenza. È l’uomo in più a centrocampo e decide anche in attacco. È incredibile".
Seedorf ha colto con perspicacia ciò che rende Kvaratskhelia così speciale, al di là della sua freddezza sotto porta. Ha la personalità per prendere in mano le redini della partita da diverse posizioni e cerca sempre di penetrare nel territorio avversario. È quasi impossibile marcarlo, perché è davvero sfuggente e imprevedibile.
L’affermazione secondo cui è "il migliore al mondo" non è esagerata: il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA, con figure come Claude Makelélé, Ole Gunnar Solskjaer, Gareth Southgate e Rafa Benitez, lo ha eletto Miglior Giocatore della Champions League 2025/26.
In passato Benzema, Dembélé e Rodri hanno vinto lo stesso premio, poi il Pallone d’Oro; Vinicius Junior, invece, è stato eletto miglior giocatore UEFA dopo aver condotto il Real Madrid alla quindicesima Coppa dei Campioni.
Il preferito dai puristi
Ma Kvaratskhelia non è ancora tra i favoriti per il Pallone d’Oro. Il nazionale georgiano rischia di essere penalizzato da una stagione in Ligue 1 deludente, con sole 20 presenze da titolare, perché Luis Enrique ha spesso concesso riposo ai suoi giocatori chiave per puntare alla Champions League.
In campionato ha totalizzato solo 12 tra goal e assist. Ha vinto il quinto titolo consecutivo di Ligue 1, ma questo non basterà per superare i rivali, nonostante le sue imprese in Champions League. Avrebbe potuto emergere se avesse partecipato ai Mondiali con la Georgia, ma la sua Nazionale non si è nemmeno qualificata per gli spareggi europei.
Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland e Harry Kane hanno brillato in Nord America, mentre Rodri è stato eletto Miglior Giocatore del Torneo con la Spagna e Lamine Yamal ha dato un contributo fondamentale. Tutti hanno eccelso anche nei club, soprattutto Kane, autore di 73 reti tra Bayern e Inghilterra.
Il sistema di voto del Pallone d’Oro, troppo legato alle statistiche e poco al talento, lo escluderà probabilmente dal podio. Una farsa, ma i puristi sanno la verità: Kvaratskhelia è unico. Se continuerà a spingere il PSG verso nuovi trionfi, forse nel 2027 verrà finalmente premiato.
- PubblicitàPubblicità