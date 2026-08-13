Il paradosso Kvaratskhelia: oggi è il miglior calciatore del mondo, ma non vincerà il Pallone d'Oro

La scorsa stagione il PSG è diventato la seconda squadra capace di difendere il titolo della Coppa dei Campioni, ribattezzata Champions League nel 1992. Kvaratskhelia ha surclassato Dembélé e tutti gli altri giocatori europei con prestazioni decisive. In 16 presenze ha collezionato 17 partecipazioni a goal, diventando il primo a segnare o servire assist in sette partite a eliminazione diretta nella stessa stagione.

Il suo contributo in finale contro l’Arsenal è stato decisivo: il PSG era sotto 1-0 e faticava a reagire, finché Kvaratskhelia non ha preso palla con le spalle alla porta poco dopo l’ora di gioco. Circondato dai difensori, ha servito Dembélé in un uno-due e poi ha usato il corpo per ingannare Mosquera. L’ecuadoriano ha poi allungato goffamente una gamba, atterrando Kvara e causando il rigore che ha permesso a Dembélé di pareggiare, rimettendo il PSG sulla strada verso il titolo.

La sua prova più memorabile resta però l’andata della semifinale col Bayern Monaco: al Parc des Princes è finita 5-4 in un classico da nove goal, forse il match più spettacolare della storia della Champions, con Kvaratskhelia e Dembélé autori di una doppietta a testa.

Il primo goal è arrivato dopo una delle sue tipiche incursioni dalla sinistra, con dribbling su Stanisic e tiro a giro all’angolo lontano. Ha poi segnato il quinto goal del PSG con un altro destro magistrale, questa volta di collo del piede, deviando in rete un cross basso e preciso di Hakimi. Stanisic è parso l’uomo più sollevato dello stadio quando Kvaratskhelia è uscito nel finale, mentre i tifosi del PSG gli hanno tributato una meritata standing ovation.