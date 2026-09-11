Il nuovo Philipp Lahm? Hansi Flick ha scoperto un gioiello versatile in Xavi Espart, giovane del Barcellona

Nato nella capitale catalana, Espart è un ragazzo di Barcellona in tutto e per tutto.

Entrato nella celebre cantera a otto anni, ha iniziato il suo percorso da centrocampista nelle stesse squadre di Lamine Yamal, Pau Cubarsi e Marc Bernal. A 16 anni, e già noto per la sua versatilità, ha giocato la UEFA Youth League con l'Under 19, alternandosi tra il centrocampo e il ruolo di terzino destro.

Dopo l'arrivo di Juliano Belletti alla guida del settore giovanile, ha avuto un ruolo da protagonista, di solito da terzino destro, nella stagione del triplete nazionale ed europeo del 2024-25. La scorsa stagione, Espart ha segnato e fornito un assist nella vittoria per 3-2 contro il Newcastle e ha realizzato il gol decisivo contro il Paris Saint-Germain nella competizione continentale. Poco dopo, è arrivata la chiamata di Flick.

Dopo aver trascorso le prime settimane della stagione da sostituto mai utilizzato, il ragazzo del posto era a un passo dall'esordio in prima squadra quando ha riportato uno sfortunato infortunio al ginocchio. Questo stop lo ha tenuto fuori per oltre tre mesi, ma Flick non lo ha fatto aspettare troppo per la sua prima presenza tra i senior.