Il nuovo Philipp Lahm? Hansi Flick ha scoperto un gioiello versatile in Xavi Espart, giovane del Barcellona
L’ultima rivelazione della cantera del Barcellona è arrivata in un ruolo inaspettato. Centrocampista naturale poi trasformato in terzino destro, il 19enne Xavi Espart ha iniziato la stagione sulla sinistra della difesa di Hansi Flick, mostrando di sentirsi sempre più a suo agio in prima squadra.
Con la sua tecnica eccellente, la capacità di dettare i tempi e i passaggi creativi, ha tutti i tratti del classico centrocampista della Masia, ma la sua impressionante versatilità gli è valsa l’etichetta di Philipp Lahm della sua generazione.
Gettato nella mischia in una partita di Champions League ad altissima tensione per il suo debutto, in estate si è laureato campione d’Europa con l’Under 19 della Spagna ed è tornato per eccellere nel ruolo di terzino sinistro in questa stagione.
L’inizio è stato positivo, ma cosa possiamo aspettarci dal nuovo ragazzo d’oro di Flick? GOAL dà un’occhiata...
L’inizio
Nato nella capitale catalana, Espart è un ragazzo di Barcellona in tutto e per tutto.
Entrato nella celebre cantera a otto anni, ha iniziato il suo percorso da centrocampista nelle stesse squadre di Lamine Yamal, Pau Cubarsi e Marc Bernal. A 16 anni, e già noto per la sua versatilità, ha giocato la UEFA Youth League con l'Under 19, alternandosi tra il centrocampo e il ruolo di terzino destro.
Dopo l'arrivo di Juliano Belletti alla guida del settore giovanile, ha avuto un ruolo da protagonista, di solito da terzino destro, nella stagione del triplete nazionale ed europeo del 2024-25. La scorsa stagione, Espart ha segnato e fornito un assist nella vittoria per 3-2 contro il Newcastle e ha realizzato il gol decisivo contro il Paris Saint-Germain nella competizione continentale. Poco dopo, è arrivata la chiamata di Flick.
Dopo aver trascorso le prime settimane della stagione da sostituto mai utilizzato, il ragazzo del posto era a un passo dall'esordio in prima squadra quando ha riportato uno sfortunato infortunio al ginocchio. Questo stop lo ha tenuto fuori per oltre tre mesi, ma Flick non lo ha fatto aspettare troppo per la sua prima presenza tra i senior.
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Svolta importante
Il Barcellona era sotto 1-0 contro il Newcastle al St James' Park nell'andata degli ottavi di finale di Champions League a marzo, quando l'allenatore tedesco si è affidato all'eroe del vivaio.
Entrato al posto del capitano Ronald Araujo all'88', ha gestito bene la pressione. Il terzino ha costretto Joe Willock ad arrivare fino alla linea di fondo prima di scivolare per recuperare il pallone, rialzarsi rapidamente e servirlo a Lamine Yamal. Pochi minuti dopo, il Barca ha segnato il gol del pareggio.
«Quando mi sono visto entrare in campo, non riuscivo a crederci. Me la sono goduta tantissimo ed ero travolto dalle emozioni», ha raccontato al sito del club.
Cinque giorni dopo ha giocato l'intera partita nella vittoria per 5-2 in Liga contro il Siviglia al Camp Nou. A causa della pressione degli ospiti, ha avuto poco tempo con il pallone tra i piedi e ci sono stati alcuni momenti imprecisi, ma ha lottato su ogni pallone capitato dalle sue parti e la sua sicurezza in possesso è cresciuta con il passare dei minuti.
Successivamente è tornato in panchina, collezionando solo altre quattro presenze nella stagione culminata con la vittoria della Liga da parte del Barca, ma era chiaro che fosse entrato nelle grazie di Flick.
«Per un giovane giocatore come me, la fiducia dell'allenatore ha significato tutto», ha detto. «Gli sono molto grato. La sua fiducia in me mi ha permesso di restare calmo, senza pressione, e di giocare nel modo che conosco».
Espart è stato sublime a centrocampo e un punto fermo dell'undici titolare quando la Spagna ha conquistato il Campionato Europeo U19 in Galles durante l'estate.
Saltando gli avversari con facilità, andando a caccia del pallone e facendolo girare con classe, dettava i tempi di gioco. Con un tocco delicato per sistemarsi la sfera, ha segnato di potenza il suo primo gol nella vittoria per 7-0 contro i padroni di casa nella prima partita, per poi ripetersi con il gol dell'1-0 al 12' nella semifinale contro la Croazia.
Spesso Espart riceveva palla, alzava lo sguardo e si ritrovava tutti e 11 gli avversari nel proprio campo visivo. Che fosse un passaggio incisivo in mezzo al campo, una combinazione con un compagno per infilarsi alle spalle del centrocampo o una semplice accelerazione in mezzo ai difensori, di solito trovava un modo per creare un'azione promettente.
La Spagna non ha subito nemmeno un gol in tutto il torneo ed Espart è stato inserito nella Squadra del Torneo. È tornato a Barcellona pronto a cogliere il suo momento.
Come va
Promosso ufficialmente in prima squadra e a cui è stata affidata la maglia numero 12, secondo quanto riportato ha rinunciato alle vacanze estive per poter mantenere il ritmo degli Europei. Una decisione che ha dato i suoi frutti, visto che gli è stata data fiducia nel ruolo di terzino destro per tutta la pre-season.
«Sento la fiducia di Flick e voglio restare in prima squadra; bisogna sfruttare le opportunità», ha detto. «Da quando sono tornato dall'Europeo, ho cercato di dare il 100 per cento qui e di dimostrare che questo è il mio posto e di cosa sono capace. Per ora sono felice, ma il calcio vive giorno per giorno e continuerò a dare il 100% per restare qui».
Titolare nell'amichevole contro il Birmingham, è stato lucido con il pallone e non ha mai perso il suo uomo quando la squadra di Championship ha provato ad attaccare sulla fascia o a entrare in area. Sia da terzino che si accentra sia nel dettare i tempi da centrocampo, le sue transizioni fluide hanno impressionato Flick, che in seguito ha detto che il teenager «ci ha fatto capire chiaramente di essere un giocatore di altissimo livello».
Il ruolo di terzino destro è stato un problema per i campioni di Spagna. Le loro risorse finanziarie sono state destinate agli acquisti di giocatori come Rodri, Anthony Gordon e Karim Adeyemi in estate, lasciando Jules Kounde e Joao Cancelo come uniche altre opzioni naturali per quel ruolo.
Sorprendentemente, però, non è lì che Espart è stato chiamato a giocare. Finora ha disputato per intero tutte e quattro le partite di Liga da terzino sinistro, a scapito di Alejandro Balde.
È apparso solido contro l'Elche e ha servito il suo primo assist, con un passaggio diagonale per Fermin al limite dell'area che ha chiuso il tabellino nel 5-0 finale.
Quattro giorni dopo è arrivata un'altra prestazione coraggiosa contro l'Athletic Club. Si è buttato nelle battaglie fisiche, ha contribuito alla costruzione del gioco e a tratti ha sfondato centralmente nel tentativo di creare qualcosa. Un cross eccellente ha trovato Raphinha in ottima posizione in area, ma il colpo di testa del brasiliano ha colpito il palo, negando a Espart l'assist.
«Xavi Espart è incredibile», ha detto Joan Garcia a proposito della sua prova difensiva nella vittoria per 2-0.
«Sono molto soddisfatto di quello che sto vedendo, persino un po' sorpreso da come sta giocando da terzino sinistro», ha detto Flick. «È sempre concentrato. È un giocatore di grande qualità e, nelle situazioni uno contro uno in difesa, è di altissimo livello. Sono molto felice di lui. Come tutti i giocatori, ha margini di miglioramento».
Qualche giorno dopo ha combinato di nuovo con Raphinha, inserendosi nel mezzo spazio per servire rapidamente il capitano, che si è involato in porta segnando il gol del pareggio nel 5-2 contro il Rayo Vallecano.
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Punti di forza
La lettura del gioco di Espart, il posizionamento e la consapevolezza con il pallone sono stati tra i suoi maggiori punti di forza durante la crescita nel settore giovanile da centrocampista. Questi aspetti lo hanno reso adatto al ruolo di terzino destro, dove si è sviluppato fino a diventare una presenza affidabile sia in difesa sia in attacco.
Il giovane non si tira mai indietro nei duelli fisici, andando subito a pressare gli esterni nel tentativo di recuperare palla e giocare rapidamente in avanti.
Non interpreta il ruolo come un terzino di spinta che accompagna costantemente l'azione, preferendo invece combinare bene con i compagni e accentrarsi nel corridoio interno, oppure puntare verso l'area prima di liberare un compagno.
«Posso essere un tipo diverso di terzino, uno che può legare con i compagni in mezzo al campo invece di essere un esterno a tutta fascia», ha spiegato.
Sia a centrocampo sia da terzino, il suo passaggio è pericoloso e aiuta a mantenere alto il ritmo con decisioni rapide.
Anche la sua adattabilità è stata impressionante, visto che è stato trasformato da centrocampista a terzino destro e poi spostato a sinistra all'inizio della stagione.
«Lo avete visto tutti: è spettacolare con la palla, può giocare da terzino e a centrocampo... e lo fa sempre alla perfezione», ha detto il difensore Cubarsi a Marca.
Margini di miglioramento
A 19 anni, Espart è ancora in fase di sviluppo fisico e questo è sembrato essere un motivo di grande preoccupazione nelle sue prime apparizioni nella Liga, dato che a volte veniva sovrastato dagli avversari. Anche se dal suo rientro dopo la pausa estiva appare più solido e più prestante, resta comunque un giocatore ancora in costruzione.
A livello giovanile aveva il tempo per scegliere passaggi pericolosi dalle retrovie; contro squadre di Liga che pressano alto, ha mostrato segnali di panico quando è in possesso del pallone e a volte sceglie il passaggio sbagliato, mancando il bersaglio oppure servendo un compagno già sotto pressione.
Si sta ancora adattando al ritmo del calcio di alto livello e potrebbe rappresentare un punto debole nelle grandi partite, soprattutto da terzino destro, dove il Barcellona sarebbe esposto se dovesse andare in difficoltà.
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Il prossimo…
Il suo cambio di posizione, la sua natura offensiva e la sua pulizia con il pallone tra i piedi hanno portato a paragonarlo all'eroe del Bayern Monaco e della Germania Philipp Lahm.
«Quando vedo giocare Xavi, mi piace molto la sua sicurezza con il pallone», ha detto Flick in estate. «Mi ricorda Philipp Lahm, perché può giocare da numero 6 o da 2. Mi piace vederlo con e senza palla».
Anche Lahm ha iniziato la sua carriera professionistica da terzino sinistro, per poi sbocciare sulla destra prima che Pep Guardiola lo trasformasse in un centrocampista. Il ct della Germania Joachim Low, allora assistito da Flick, seguì la linea di Guardiola e lo utilizzò lì per gran parte della loro gloriosa campagna al Mondiale 2014.
Con il suo eccellente controllo nello stretto, la capacità di dettare il gioco e la flessibilità posizionale, sembra che Flick speri di trasformare Espart nel suo tuttofare, e i primi segnali sono promettenti.
Cosa succede ora?
Espart ha giocato ogni minuto delle prime quattro partite di Liga del Barca in questa stagione, ma Flick è stato attento a non sovraccaricarlo e lo ha lasciato in panchina per la vittoria di mercoledì in Champions League contro il Feyenoord.
È probabile che questo approccio misurato continui mentre Espart si adatta alle esigenze di una stagione intera al massimo livello. Ha superato Balde nelle gerarchie come terzino sinistro, ma Flick ha mostrato a metà settimana di fidarsi ancora di Cancelo per tornare in quel ruolo, se necessario.
«Per ora sono felice, ma il calcio è fatto giorno per giorno e continuerò a dare il 100% per restare qui», ha detto il mese scorso. «È molto difficile arrivare fin qui, ma ciò che è davvero duro è restarci, per via degli standard elevati fissati da questi giocatori.
«Alla fine dei conti, questo è il Barca, la squadra migliore del mondo, e le esigenze ci sono ogni singolo giorno.
«Non puoi mai abbassare la guardia».
Che alla fine si sistemi come terzino sinistro, torni a destra o si sposti a centrocampo, la sua intelligenza e la sua versatilità offrono a Flick opzioni preziose.
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