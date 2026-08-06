Il Liverpool dovrebbe pagare qualsiasi cifra al PSG per Bradley Barcola: è un grande salto di qualità rispetto a Cody Gakpo

"Il Liverpool è il Liverpool. L’atmosfera, i tifosi, il club, i giocatori: allenare campioni e lottare per i titoli è il massimo", ha dichiarato Andoni Iraola nella sua prima intervista ufficiale con il Liverpool dopo aver sostituito Arne Slot. "È difficile trovare qualcosa di simile. Sono entusiasta di iniziare".

Parole di un tecnico che ha meritato questa chance: prima ha incantato al Rayo Vallecano, poi ha trasformato il Bournemouth in una delle migliori squadre della Premier, portandolo alla storica qualificazione in Europa League. Per lo spagnolo è un passo naturale: ha gli strumenti per riportare in auge l'impronta quasi “heavy metal” di Jürgen Klopp, dal quale Slot si era allontanato.

Tuttavia, allo stato attuale, sembra difficile che il Liverpool possa lottare per i titoli più importanti. La scorsa stagione ha chiuso a 25 punti dall’Arsenal, al quinto posto in Premier League, ed è stato surclassato dal Paris Saint-Germain nei quarti di Champions.

Finora il mercato non ha dato risposte forti: Jeremy Jacquet e Victor Munoz, costati 95 milioni di sterline (128 milioni di dollari), servono soprattutto a sostituire Ibrahima Konaté e la leggenda Mohamed Salah.

Servirebbe un colpo di prestigio per riaccendere l’entusiasmo dei tifosi. Ed ecco Bradley Barcola: l’ala del PSG è diventata la priorità dalle parti di Anfield e mira a trasformare totalmente la rosa. Non sarà un affare, ma il Liverpool deve stringere i denti e soddisfare le richieste del PSG per colmare il divario dai rivali.