Il Liverpool dovrebbe pagare qualsiasi cifra al PSG per Bradley Barcola: è un grande salto di qualità rispetto a Cody Gakpo
"Il Liverpool è il Liverpool. L’atmosfera, i tifosi, il club, i giocatori: allenare campioni e lottare per i titoli è il massimo", ha dichiarato Andoni Iraola nella sua prima intervista ufficiale con il Liverpool dopo aver sostituito Arne Slot. "È difficile trovare qualcosa di simile. Sono entusiasta di iniziare".
Parole di un tecnico che ha meritato questa chance: prima ha incantato al Rayo Vallecano, poi ha trasformato il Bournemouth in una delle migliori squadre della Premier, portandolo alla storica qualificazione in Europa League. Per lo spagnolo è un passo naturale: ha gli strumenti per riportare in auge l'impronta quasi “heavy metal” di Jürgen Klopp, dal quale Slot si era allontanato.
Tuttavia, allo stato attuale, sembra difficile che il Liverpool possa lottare per i titoli più importanti. La scorsa stagione ha chiuso a 25 punti dall’Arsenal, al quinto posto in Premier League, ed è stato surclassato dal Paris Saint-Germain nei quarti di Champions.
Finora il mercato non ha dato risposte forti: Jeremy Jacquet e Victor Munoz, costati 95 milioni di sterline (128 milioni di dollari), servono soprattutto a sostituire Ibrahima Konaté e la leggenda Mohamed Salah.
Servirebbe un colpo di prestigio per riaccendere l’entusiasmo dei tifosi. Ed ecco Bradley Barcola: l’ala del PSG è diventata la priorità dalle parti di Anfield e mira a trasformare totalmente la rosa. Non sarà un affare, ma il Liverpool deve stringere i denti e soddisfare le richieste del PSG per colmare il divario dai rivali.
Un'occasione per i Reds
Secondo Fabrizio Romano, questa settimana il Liverpool ha avviato trattative dirette con il PSG per Barcola. Il talento francese vuole trasferirsi ad Anfield e i Reds sono pronti a pagare oltre 100 milioni di euro (86 milioni di sterline).
Secondo RMC Sport, però, i due club sono ancora lontani: il PSG chiede 170 milioni di euro (146 milioni di sterline). Per prenderlo i Reds dovrebbero superare un record che gli appartiene, fissato l’estate scorsa con i 125 milioni di sterline versati nelle casse del Newcastle per Alexander Isak.
La cautela è comprensibile dopo il primo anno di Isak, condizionato dagli infortuni. Tuttavia Barcola vanta una maggiore solidità fisica. Da quando è arrivato dal Lione nel 2023 ha saltato solo dieci partite per infortunio: è più giovane, più robusto e sa evitare i falli degli avversari con la sua agilità.
È tra i cinque migliori esterni sinistri al mondo e ha appena rifiutato il rinnovo del contratto in scadenza nel 2028. Per il Liverpool è un’occasione unica, da non lasciarsi sfuggire.
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Un degno sostituto di Diaz
Khvicha Kvaratskhelia, Vinicius Junior e Luis Diaz sono oggi i tre giocatori in Europa che precedono Barcola nel suo ruolo. Purtroppo per lui, Kvaratskhelia è suo compagno al PSG ed è la prima scelta di Luis Enrique sulla fascia sinistra nelle gare che contano.
Barcola è troppo bravo per restare in panchina e merita un ruolo da protagonista. Iraola al Liverpool potrebbe offrirglielo, facendolo diventare l'erede di Diaz, che ha lasciato un vuoto enorme nei Reds dopo il trasferimento al Bayern Monaco.
Lasciare partire Diaz è stato l’errore più grave di Slot tra quelli commessi ad Anfield. Salah ha ricevuto gran parte dei meriti per il titolo 2024/25, ma Diaz è stato decisivo.
I suoi dribbling e il suo lavoro senza palla hanno dato ritmo alla squadra e non sorprende che abbia aiutato anche il Bayern a crescere. Barcola ha le qualità per lasciare un’impronta simile: è esplosivo, imprevedibile, bravo nel recuperare palla nell’ultimo terzo e pericoloso dietro le linee avversarie.
Barcola è rapido, non ha paura di osare e, come riferisce The Athletic, ai Mondiali ha tentato più passaggi filtranti di chiunque altro. Con il PSG, nella scorsa stagione, è stato primo in Ligue 1 per tiri (67) e ha segnato 11 goal in 21 presenze da titolare.
Vendere Gakpo agli Spurs
Per finanziare l’acquisto di Barcola, il Liverpool potrebbe cedere Cody Gakpo. L’olandese, sostituto non all'altezza di Diaz, ha segnato solo sette goal in Premier League, esasperando i tifosi con il suo gioco ripetitivo.
È sembrato, infatti, fin troppo prevedibile e gli avversari lo neutralizzano con poco sforzo. Il Liverpool è parso più pericoloso quando Slot ha schierato Rio Ngumoha a sinistra, ma il 17enne sta ancora maturando e va gestito con cautela.
Ngumoha per crescere trarrebbe maggior beneficio da Barcola come mentore, piuttosto che da Gakpo. Detto questo, Gakpo ha regalato molti momenti memorabili con la maglia del Liverpool e il 27enne può fungere da riserva in attacco grazie al suo buon istinto in area.
Il suo contratto scade nel 2030, quindi il Liverpool può chiedere una cifra alta. Secondo The Athletic, il Tottenham ha contattato i suoi agenti, e i Reds valuteranno la sua cessione in base ad altre trattative estive, come quelle di Anderson al City e Rogers al Chelsea. Se gli Spurs offrissero almeno 100 milioni di sterline, il Liverpool dovrebbe accettare e poi puntare senza indugi su Barcola.
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La scelta perfetta per l'attacco del Liverpool
Anche l’Arsenal segue Barcola, ma il Liverpool non vuole rischiare di perdere il giocatore a favore dei rivali. Iraola sa che serve un esterno alto e ha confermato la priorità dell’acquisto.
«Abbiamo bisogno di un'ala», ha confermato il tecnico dei Reds il mese scorso. Muñoz potrebbe sostituire Salah a destra, mentre Barcola a sinistra ridarebbe peso all'attacco.
Isak ne trarrebbe vantaggio, e le sue incursioni creerebbero spazio per la fantasia di Wirtz nel ruolo di trequartista. Barcola, inoltre, si adatta al contropiede di Iraola grazie a velocità e tecnica.
Non si farà intimidire dalla pressione di Anfield o dal costo del cartellino: ha vinto due Champions League di fila e ai Mondiali ha già lasciato il segno con quattro assist. Gioca con la spavalderia di un talento generazionale.
Se il Liverpool vuole tornare tra i grandi, deve osare e prendere Barcola. Altrimenti Iraola rischia di restare indietro sulla fascia sinistra, con la stagione 2026/27 già alle porte.