Il declino di Neymar: l’ultima provocazione dell’icona del Brasile e del Santos al modesto Remo è l’ennesimo gesto imbarazzante nel suo percorso verso il ritiro
Neymar ha dichiarato che la sua carriera in Nazionale è finita dopo la sconfitta del Brasile contro la Norvegia negli ottavi dei Mondiali 2026, e ha confermato la decisione la scorsa settimana nonostante le suppliche del padre. “Ho dato tutto per la maglia gialla, ma ora non credo di voler continuare”, ha detto la stella del Santos.
Non esclude neppure di lasciare il calcio alla fine del contratto con il Santos. «Non so per quanto tempo continuerò a giocare, non penso di smettere ma non so per quanto andrò avanti», ha detto lunedì su YouTube. «Ho un contratto con il Santos fino a dicembre. Voglio rispettare il contratto con il Santos, onorare la maglia, e poi deciderò se restare, cambiare squadra o smettere. Non so cosa farò: c’è tempo fino a dicembre, andiamo un passo alla volta».
Il 34enne ha aggiunto: «Mi sento sempre meglio fisicamente. Voglio migliorare anche se sono alla fine della carriera. Sono felice di ciò che ho vissuto e non ho nulla di cui lamentarmi».
Sembra però che ultimamente Neymar non faccia che lamentarsi. Ha trascinato il suo Paese verso il basso sulla scena mondiale e sta facendo lo stesso con il Santos, che non ha bisogno dei titoli negativi che lui genera mentre è impantanato in un’altra lotta per non retrocedere. Da anni il suo gioco non migliora e le sue scelte sbagliate hanno intaccato la sua statura nel mondo del calcio.
Neymar dovrebbe essere pieno di rimpianti per aver sperperato il suo talento unico; ora che è svanito, il passo logico è appendere le scarpe al chiodo. Ma potrebbe essere troppo tardi per evitare di uscire di scena come un cattivo.
Il ritorno a casa di Santos ha preso rapidamente una brutta piega
Il ritorno di Neymar nella squadra della sua infanzia non è stato un successo. Accolto trionfalmente a Vila Belmiro nel gennaio 2025, dopo l’esperienza negativa all’Al-Hilal, ha segnato 14 gol e fornito 4 assist in 29 partite di Serie A, saltandone 36 per infortuni e gestione del carico di lavoro.
La scorsa stagione il Santos rischiò la retrocessione e fu salvato solo dalla sua rimonta, culminata in una tripletta al Juventude. Da allora, però, la squadra è regredita e gli attriti con i tifosi si sono moltiplicati. Oggi il club è 15° in Serie A, appena sopra la zona retrocessione per differenza reti, e il rischio di nuove tensioni è alto.
Ora che è tornato in forma, il Santos deve dosarne l’impiego, e l’ex Barcellona incide solo a tratti. Finisce spesso sui giornali per comportamenti immaturi più che per le prestazioni, distraendo dal lavoro necessario per far risalire il Peixe.
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Disordini nel camerino
Anche il comportamento di Neymar fuori dal campo è finito sotto i riflettori. A maggio, durante l’allenamento, ha litigato con il diciottenne Robinho Jr., figlio dell’ex ala di Real Madrid e Manchester City, arrivando a schiaffeggiarlo.
«È quello che è successo [uno schiaffo in faccia]», ha dichiarato Robinho Jr. quando è stato interrogato sull’incidente, secondo quanto riportato da ESPN. «Si è reso conto subito di aver esagerato, mi ha chiesto scusa più volte e io ho già detto che accetto le sue scuse».
Neymar ha poi chiesto scusa pubblicamente, ma senza assumersi piena responsabilità: «Nel calcio capitano litigi, scazzottate e schiaffi. È il calcio, fa parte del gioco. A volte la gente si immischia e interpreta male, ingigantendo tutto in modo negativo».
Due mesi dopo, tornato a Vila Belmiro con la coda tra le gambe dopo il fallimento del Brasile ai Mondiali, Neymar finì di nuovo al centro di una polemica. Neymar è tornato alla grande, segnando due gol che hanno salvato la faccia al Santos nel 2-2 contro il Chapecoense, ma durante l’intervallo avrebbe umiliato due compagni più giovani, Gabriel Bontempo e Joao Ananias.
Neymar ha liquidato le accuse come «bugie maliziose», ma ha anche aggiunto: «Abbiamo chiamato in causa l’intera squadra. Lucas [Verissimo], [Willian] Arao, Gabi [Barbossa] e io abbiamo tutti detto la nostra... Siamo competitivi e vogliamo vincere, ma nessuno ha attaccato i giovani». Qualcuno nello spogliatoio deve aver riferito l’episodio alla stampa, perciò è possibile che Neymar, in un altro momento di rabbia, abbia offeso qualcuno, volontariamente o meno.
Inutili provocazioni dopo la vittoria di misura sul Remo
Neymar continua a litigare verbalmente con i tifosi avversari. Martedì, dopo la vittoria di misura del Santos sul Remo nella Copa do Brasil, è tornato a far parlare di sé. L’ottavo di finale era in bilico dopo lo 0-0 dell’andata alla Vila Belmiro, ma Neymar, subentrato nella ripresa, ha servito a Rony l’assist vincente all’ultimo minuto.
Nonostante l’espulsione di un avversario dopo soli 30 minuti e la differenza di categoria – il Remo torna in A dopo 32 anni – il Santos ha sofferto più del previsto. La vittoria non meritava grandi festeggiamenti, ma Neymar, attraversando la zona mista, non ha resistito e ha provocato tifosi e dirigenti avversari.
Ha urlato più volte “eliminati!” e ha ballato in modo beffardo prima di rientrare negli spogliatoi del Santos, suscitando l’ira del presidente del Remo, Antonio Carlos Teixeira: “Quel fannullone di Neymar, idolatrato da un branco di ragazzini, ha fatto il furbo e poi viene a provocarci. Siamo colpevoli di idolatrare un branco di fannulloni come lui», ha dichiarato Teixeira a O Fluxo, secondo quanto riportato da ESPN.
Definirlo un «fannullone» è eccessivo, ma la sua sfuriata era evitabile. Secondo ESPN, durante la gara Neymar ha ricevuto cori offensivi («va’ a farti fottere») e ha replicato con gesti sarcastici; poi su Instagram ha scritto: «Mi insultano, esulto e si arrabbiano».
Rispondere in modo infantile lo pone allo stesso livello di chi lo ha offeso. La maggior parte dei giocatori di alto livello subisce provocazioni dagli spalti, e il silenzio resta la miglior risposta, a meno che non si superi il limite dell’insulto. A questo punto della carriera dovrebbe saper gestire le provocazioni e far parlare il campo, ma continua a mostrare difficoltà nel controllo emotivo e nella concentrazione.
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Tradire il proprio Paese
Neymar si è reso ridicolo durante la sconfitta del Brasile per 2-1 contro la Norvegia ai Mondiali. Carlo Ancelotti l’ha fatto entrare al 67° minuto, ma è rimasto inefficace fino a un rigore assegnato nei secondi finali, quando la partita era già chiusa.
Con Bruno Guimarães – il primo rigorista della Seleção – già sostituito dopo un errore nel primo tempo, Neymar ha dialogato con il portiere norvegese Ørjan Nyland, poi l’ha beffato realizzando l’angolino basso.
Come riporta *The Mirror*, Neymar si è avvicinato a Nyland sorridendo e dicendo «Sono il numero uno», poi ha ritardato il rientro per una rapida ripartenza, nonostante il Brasile cercasse il gol della vittoria. Un esempio perfetto di «sindrome del protagonista».
Non è più stato il “numero uno” da quando ha lasciato il PSG nel 2023. In molti sostengono che abbia raggiunto l’apice al Barcellona e che il declino sia iniziato con il trasferimento record al Parc des Princes nel 2017. In Nord America il Brasile non aveva bisogno di lui e le sue lacrime dopo l’eliminazione non hanno suscitato compassione: è troppo tempo che non fa parte dell’élite.
Si profila una fine ignominiosa
Il Brasile avrebbe potuto battere la Norvegia se Neymar fosse rimasto in panchina. Il suo ingresso ha spezzato il ritmo offensivo e non ha aggiunto nulla in difesa, permettendo agli europei di prendere il controllo. Erling Haaland ne ha approfittato segnando due splendidi gol mentre il Brasile si chiudeva in un blocco basso e passivo.
Ancelotti, sotto pressione per concedere minuti al recordman della Seleção, lo ha inserito come aveva già fatto prima del torneo, cedendo alle richieste di amici e familiari. Non meritava di essere convocato e ha saltato le prime due gare del girone per un infortunio al polpaccio; un posto da attaccante sprecato, che avrebbe dovuto andare a João Pedro del Chelsea.
Avrebbe fatto meglio a ritirarsi dalle selezioni all’inizio dell’anno, ma ha pensato solo a sé. Fa lo stesso al Santos oggi, rischiando un addio altrettanto ignominioso al club.
Un tempo era un fuoriclasse che faceva gioire milioni di persone, ma non si è mai dedicato abbastanza alla causa per entrare tra i più grandi. Il suo corpo ha iniziato a cedere presto, e non è mai andato oltre il terzo posto nel Pallone d’Oro.
A meno che non maturi nei prossimi mesi, il Santos farebbe meglio a lasciarlo andare. Neymar deve scegliere se ritirarsi a testa alta o come un disturbo testardo di cui nessuno sentirà la mancanza.
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