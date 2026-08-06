Anche il comportamento di Neymar fuori dal campo è finito sotto i riflettori. A maggio, durante l’allenamento, ha litigato con il diciottenne Robinho Jr., figlio dell’ex ala di Real Madrid e Manchester City, arrivando a schiaffeggiarlo.

«È quello che è successo [uno schiaffo in faccia]», ha dichiarato Robinho Jr. quando è stato interrogato sull’incidente, secondo quanto riportato da ESPN. «Si è reso conto subito di aver esagerato, mi ha chiesto scusa più volte e io ho già detto che accetto le sue scuse».

Neymar ha poi chiesto scusa pubblicamente, ma senza assumersi piena responsabilità: «Nel calcio capitano litigi, scazzottate e schiaffi. È il calcio, fa parte del gioco. A volte la gente si immischia e interpreta male, ingigantendo tutto in modo negativo».

Due mesi dopo, tornato a Vila Belmiro con la coda tra le gambe dopo il fallimento del Brasile ai Mondiali, Neymar finì di nuovo al centro di una polemica. Neymar è tornato alla grande, segnando due gol che hanno salvato la faccia al Santos nel 2-2 contro il Chapecoense, ma durante l’intervallo avrebbe umiliato due compagni più giovani, Gabriel Bontempo e Joao Ananias.

Neymar ha liquidato le accuse come «bugie maliziose», ma ha anche aggiunto: «Abbiamo chiamato in causa l’intera squadra. Lucas [Verissimo], [Willian] Arao, Gabi [Barbossa] e io abbiamo tutti detto la nostra... Siamo competitivi e vogliamo vincere, ma nessuno ha attaccato i giovani». Qualcuno nello spogliatoio deve aver riferito l’episodio alla stampa, perciò è possibile che Neymar, in un altro momento di rabbia, abbia offeso qualcuno, volontariamente o meno.