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Harry Kane Ballon d'Or 1:1Getty/GOAL

Harry Kane non è il miglior calciatore al mondo, ma la stella del Bayern Monaco e dell'Inghilterra meritava il Pallone d'Oro 2026 per una stagione straordinaria

Harry Kane ha vinto il Pallone d’Oro 2026, meritatamente, dopo una stagione da 73 gol tra club e nazionale.

Tom Maston
Tradotto da

  • Lunedì Londra ha ospitato per la prima volta la cerimonia del Pallone d’Oro, con i grandi nomi del mondo del calcio arrivati nella capitale inglese per celebrare gli ultimi 12 mesi di questo sport.

    Nonostante il numero sempre crescente di premi consegnati dai presentatori Thierry Henry e Kate Scott, il vincitore del Pallone d’Oro maschile è rimasto il principale argomento di dibattito, vista la quantità di candidati con concrete possibilità di successo.

    Tra i cinque e i dieci giocatori della lista dei 30 candidati avevano argomenti convincenti per aspirare al riconoscimento individuale più prestigioso del calcio mondiale. Tuttavia, anche le candidature di ciascuno dei favoriti alla vigilia della cerimonia presentavano punti deboli tutt’altro che trascurabili, rendendo quella del 2026 la corsa al Pallone d’Oro più aperta e controversa degli ultimi decenni.

    I tempi del duopolio Lionel Messi-Cristiano Ronaldo sono ormai lontani: oggi ogni stagione comincia con un folto gruppo di giocatori convinti di poter essere incoronati migliori al mondo. Eppure, quella definizione del vincitore ha forse confuso le idee su chi fosse il giocatore che, fin dall’inizio, meritava chiaramente più di tutti il Pallone d’Oro 2026: Harry Kane.

  • Nuova narrazione

    TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024
    AFP

    Il Pallone d’Oro premia davvero il miglior giocatore del mondo o semplicemente quello che ha disputato la stagione migliore? La questione è diventata oggetto di dibattito.

    Nel 2019, quando GIVEMESPORT gli chiese un parere sul Pallone d’Oro, l’ex attaccante dell’Inghilterra Gary Lineker ridimensionò l’importanza del premio, richiamando l’argomento spesso ripetuto secondo cui i riconoscimenti individuali, in uno sport di squadra, non hanno in definitiva alcun valore.

    Nella sua risposta, però, Lineker mise anche in evidenza la differenza fondamentale tra ciò che, secondo molti, il Pallone d’Oro dovrebbe premiare e lo scopo che ha finito per avere, valutando se Messi meritasse il riconoscimento quell’anno.

    «Essere votato miglior giocatore dell’anno ha assunto un’importanza ridicolmente eccessiva. È diventato assurdo», disse Lineker. «Perché la verità è che, se si premiasse il miglior giocatore di ogni anno, lui (Messi) vincerebbe sempre… Le prestazioni di Messi nella scorsa stagione, prima del finale, quando mi sembrava che il Barcellona iniziasse ad apparire un po’ stanco e un po’ vecchio, sono state incredibili. I suoi numeri erano straordinari».

    Ed è qui il punto centrale di ciò che è diventato il Pallone d’Oro. Anziché scegliere semplicemente ogni anno il miglior calciatore al mondo, indipendentemente dai risultati ottenuti o dai trofei vinti, il premio tende ormai ad andare al giocatore d’élite che ha disputato la miglior stagione individuale e le cui prestazioni, preferibilmente, hanno portato le sue squadre a vincere trofei.

    Più di recente, France Football, organizzatore della cerimonia, ha cercato di ribadire che i giudici, attratti dai trofei, non basano i loro voti esclusivamente sul numero di titoli conquistati da un giocatore nell’arco di una stagione. È un’abitudine che finì per portare Jorginho sul podio nel 2021, dopo il ruolo importante, ma tutt’altro che eccezionale, avuto nella vittoria della Champions League da parte del Chelsea e nel trionfo dell’Italia agli Europei. Resta però indubbia una preferenza per i giocatori che brillano nelle partite più importanti e firmano momenti decisivi per la conquista di trofei sui palcoscenici più prestigiosi, un fattore che a sua volta potrebbe aver portato lunedì alla vittoria di un giocatore diverso da Kane.

    Non c’è dubbio, però, che la stagione dell’attaccante del Bayern Monaco sia stata superiore a tutte le altre per ciò che ha saputo fare a livello individuale.

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  • Statistiche straordinarie

    FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026
    Getty Images Sport

    I gol di Kane hanno trascinato il Bayern alla doppietta nazionale in Germania

    Chiudete gli occhi e immaginate un giocatore che, nell’arco di una stagione, ha segnato 73 goal in appena 65 presenze tra club e nazionale. Trentasei di quelle reti, realizzate al ritmo di una ogni 66 minuti trascorsi in campo, hanno trascinato il suo club alla conquista del campionato. Ha segnato anche in ogni turno della coppa nazionale, con 10 goal in sei partite, compresa una tripletta decisiva in finale.

    In Champions League, intanto, questo giocatore ha segnato 14 goal in 13 partite, andando a segno in tutte e cinque le gare della fase a eliminazione diretta a cui ha preso parte, mentre la sua squadra raggiungeva le semifinali. Ai Mondiali ha guidato da capitano la sua nazionale fino al terzo posto, il miglior piazzamento di sempre fuori dai confini nazionali, segnando sei goal, un bottino superato solo da altri quattro giocatori, tra cui le reti decisive in due turni a eliminazione diretta.

    Numeri impressionanti, vero? Quelle statistiche, che naturalmente appartengono alla stagione 2025-26 di Kane, avrebbero dovuto bastare da sole a chiudere qualsiasi discussione sul Pallone d’Oro. Nel XXI secolo, soltanto un uomo, Messi nel 2011-12, ha segnato più goal di Kane nella scorsa stagione.

    Oggi, nessuno eguaglia la sua produzione offensiva dentro e nei pressi dell’area di rigore. E se i goal di Kane non hanno portato i due trofei più importanti, hanno comunque regalato titoli al Bayern e permesso al club bavarese e all’Inghilterra di restare in corsa fino alle fasi avanzate delle rispettive competizioni continentale e mondiale.

  • Una risorsa a tutto tondo

    Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    La disponibilità di Kane ad arretrare ha permesso ai suoi compagni di club e di nazionale di esprimersi al meglio.

    Questo, però, non significa che Kane sia soltanto un goleador che aspetta in area che i compagni gli servano occasioni facili. Kane è un finalizzatore d’élite, capace di segnare goal spettacolari, eppure anche questa descrizione non rende giustizia al calciatore che è.

    È la completezza del suo gioco a renderlo il numero 9 più forte della sua generazione: la sua disponibilità ad abbassarsi e a incidere sulle azioni offensive con i passaggi e i movimenti è quasi unica tra i suoi pari ai massimi livelli.

    Gli appena otto assist della scorsa stagione non rendono giustizia alla forza creativa che Kane è diventato dopo aver compiuto 30 anni. Solo con il Bayern ha creato 26 «grandi occasioni» in tutte le competizioni e, forse, se i suoi compagni fossero stati letali davanti alla porta quanto il capitano dell’Inghilterra, sarebbe stato anche ai vertici delle classifiche degli assist in Europa.

    In ogni caso, la capacità di Kane di creare spazi per gli altri è fondamentale per il modo in cui Vincent Kompany e Thomas Tuchel intendono far giocare le loro squadre. Non sorprende che gli esterni e i centrocampisti che si inseriscono in area, sia nel Bayern sia nell’Inghilterra, abbiano reso al meglio giocando al fianco del 33enne ex beniamino dei tifosi del Tottenham.

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  • Corsa apertissima

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Le imprese di Messi ai Mondiali lo hanno riportato tra i candidati al Pallone d’Oro

    Ma nonostante tutto, si faceva sempre più strada la sensazione che Kane non avrebbe conquistato il Pallone d’Oro che il suo rendimento nell’arco dell’intera stagione avrebbe meritato. In parte, ciò dipendeva da una corsa così aperta, con i voti che avrebbero potuto distribuirsi tra i candidati in un modo raramente visto negli anni passati.

    I giurati ancora convinti che il Pallone d’Oro debba premiare il «miglior calciatore del mondo» avrebbero potuto scegliere a buon diritto Lamine Yamal, anche se non ha brillato sul piano individuale nel Mondiale vinto dalla Spagna, oppure Kylian Mbappe, autore di quasi 60 gol con il Real Madrid e la Francia e vincitore della Scarpa d’Oro del Mondiale, pur avendo anche ricevuto molte critiche per il mancato successo delle sue squadre in qualsiasi competizione.

    Le imprese di Messi durante l’estate in Nord America hanno intanto persino alimentato l’idea che sia ancora il miglior giocatore del pianeta, anche se restano dubbi su quanto peso dare ai suoi risultati in MLS, visto il livello della competizione.

    Ci saranno poi stati giurati che hanno dato la precedenza alle prestazioni in Champions League e hanno quindi votato per Khvicha Kvaratskhelia dopo le sue brillanti prove nella fase a eliminazione diretta con il Paris Saint-Germain, anche se in Ligue 1 raramente ha raggiunto lo stesso livello. Altri avranno considerato il Mondiale più importante di ogni altra cosa, portando così Rodri, miglior giocatore del torneo, tra i candidati nonostante una stagione mediocre al Manchester City.

  • Campagna tranquilla

    FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESP
    AFP

    Kane non ha ricevuto dal Bayern lo stesso sostegno pubblico che Yamal e Mbappe hanno ricevuto dai rispettivi club.

    La candidatura di Kane non è stata aiutata dalla fragorosa battaglia mediatica che ha accompagnato le votazioni. Barcellona e Real Madrid, in particolare, erano impegnati a sostenere rispettivamente Yamal e Mbappe, mentre entrambi i giocatori non perdevano occasione per perorare la propria causa.

    A questo si aggiungevano la spinta dei compagni di Messi nell’Argentina affinché conquistasse il nono Pallone d’Oro e gli sporadici appelli di chi era vicino al PSG per assegnare il premio a Kvaratskhelia o a un altro dei suoi vincitori della Champions League. La candidatura di Kane non ha ricevuto neppure lontanamente lo stesso sostegno pubblico.

    «Non penso al Pallone d’Oro ogni giorno», ha detto l’allenatore del Bayern Kompany quando, poco più di una settimana prima della cerimonia, gli è stato chiesto se dovesse vincere Kane oppure Olise, illustrando perfettamente la situazione. «Spero che vinca un giocatore del Bayern, ma per me, naturalmente, è più importante vincere titoli con il Bayern».

    Anche Kane, fuori dal campo, ha fatto poco per sostenere la propria candidatura rispetto ad alcuni rivali. Le sue dichiarazioni più significative sull’argomento, ammesso che si possano definire tali, sono arrivate in un’intervista rilasciata a settembre a Marca: «Non mi è mai piaciuto parlare troppo di me stesso. L’unica cosa che direi è che la scorsa stagione è stata incredibile, a livello personale e di squadra. È stata, di gran lunga, la stagione migliore della mia vita».

    «È vero che chiudere a quota 73 gol, il secondo totale più alto della storia, parla da sé», ha aggiunto. «Ne sono estremamente orgoglioso. Posso solo ringraziare i miei compagni e tutti coloro che mi hanno aiutato a renderlo possibile».

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  • Un’icona non apprezzata

    TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
    AFP

    I detrattori di Kane potrebbero finalmente riconoscere che è tra i fuoriclasse più forti al mondo

    C’è chi non apprezzerà mai Kane per quello che è davvero, e l’unico modo che ha per far cambiare idea ai suoi detrattori è segnare. La scorsa stagione lo ha fatto a raffica.

    Il momento di Yamal e Mbappe arriverà sicuramente. Ma nel 2026 devono inchinarsi a Harry Kane, vincitore del Pallone d’Oro.