Harry Kane non è il miglior calciatore al mondo, ma la stella del Bayern Monaco e dell'Inghilterra meritava il Pallone d'Oro 2026 per una stagione straordinaria

Lunedì Londra ha ospitato per la prima volta la cerimonia del Pallone d’Oro, con i grandi nomi del mondo del calcio arrivati nella capitale inglese per celebrare gli ultimi 12 mesi di questo sport.
Nonostante il numero sempre crescente di premi consegnati dai presentatori Thierry Henry e Kate Scott, il vincitore del Pallone d’Oro maschile è rimasto il principale argomento di dibattito, vista la quantità di candidati con concrete possibilità di successo.
Tra i cinque e i dieci giocatori della lista dei 30 candidati avevano argomenti convincenti per aspirare al riconoscimento individuale più prestigioso del calcio mondiale. Tuttavia, anche le candidature di ciascuno dei favoriti alla vigilia della cerimonia presentavano punti deboli tutt’altro che trascurabili, rendendo quella del 2026 la corsa al Pallone d’Oro più aperta e controversa degli ultimi decenni.
I tempi del duopolio Lionel Messi-Cristiano Ronaldo sono ormai lontani: oggi ogni stagione comincia con un folto gruppo di giocatori convinti di poter essere incoronati migliori al mondo. Eppure, quella definizione del vincitore ha forse confuso le idee su chi fosse il giocatore che, fin dall’inizio, meritava chiaramente più di tutti il Pallone d’Oro 2026: Harry Kane.