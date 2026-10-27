Harry Kane non è il miglior calciatore al mondo, ma la stella del Bayern Monaco e dell'Inghilterra meritava il Pallone d'Oro 2026 per una stagione straordinaria

Nel 2019, quando GIVEMESPORT gli chiese un parere sul Pallone d’Oro, l’ex attaccante dell’Inghilterra Gary Lineker ridimensionò l’importanza del premio, richiamando l’argomento spesso ripetuto secondo cui i riconoscimenti individuali, in uno sport di squadra, non hanno in definitiva alcun valore.

Nella sua risposta, però, Lineker mise anche in evidenza la differenza fondamentale tra ciò che, secondo molti, il Pallone d’Oro dovrebbe premiare e lo scopo che ha finito per avere, valutando se Messi meritasse il riconoscimento quell’anno.

«Essere votato miglior giocatore dell’anno ha assunto un’importanza ridicolmente eccessiva. È diventato assurdo», disse Lineker. «Perché la verità è che, se si premiasse il miglior giocatore di ogni anno, lui (Messi) vincerebbe sempre… Le prestazioni di Messi nella scorsa stagione, prima del finale, quando mi sembrava che il Barcellona iniziasse ad apparire un po’ stanco e un po’ vecchio, sono state incredibili. I suoi numeri erano straordinari».

Ed è qui il punto centrale di ciò che è diventato il Pallone d’Oro. Anziché scegliere semplicemente ogni anno il miglior calciatore al mondo, indipendentemente dai risultati ottenuti o dai trofei vinti, il premio tende ormai ad andare al giocatore d’élite che ha disputato la miglior stagione individuale e le cui prestazioni, preferibilmente, hanno portato le sue squadre a vincere trofei.

Più di recente, France Football, organizzatore della cerimonia, ha cercato di ribadire che i giudici, attratti dai trofei, non basano i loro voti esclusivamente sul numero di titoli conquistati da un giocatore nell’arco di una stagione. È un’abitudine che finì per portare Jorginho sul podio nel 2021, dopo il ruolo importante, ma tutt’altro che eccezionale, avuto nella vittoria della Champions League da parte del Chelsea e nel trionfo dell’Italia agli Europei. Resta però indubbia una preferenza per i giocatori che brillano nelle partite più importanti e firmano momenti decisivi per la conquista di trofei sui palcoscenici più prestigiosi, un fattore che a sua volta potrebbe aver portato lunedì alla vittoria di un giocatore diverso da Kane.

Non c’è dubbio, però, che la stagione dell’attaccante del Bayern Monaco sia stata superiore a tutte le altre per ciò che ha saputo fare a livello individuale.