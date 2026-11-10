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GFX Marcus Rashford Rebel United

Ha piegato un governo intero: così Marcus Rashford ha mostrato cosa vuol dire ribellione nel calcio

Marcus Rashford combatte da sempre la povertà infantile e la disuguaglianza sociale. Per farlo, l’attaccante del Manchester United ha sfidato il governo e messo in discussione un’idea ancora comune nel calcio: il giocatore deve pensare solo al campo e restare fuori dalle questioni sociali. L'episodio 19 della nostra serie “Rebel United” è dedicata al campione inglese.

Jochen Tittmar
Tradotto da

  • Non si pensa subito a Marcus Rashford del Manchester United come a un ribelle. Ma la sua ribellione è diversa da quella di Eric Cantona, Mario Balotelli o Stefan Effenberg: non nasce da un’ira, ma da un ricordo.

    Cresciuto a Wythenshawe, quartiere svantaggiato di Manchester, Rashford è stato allevato dalla madre Melanie, che ha lavorato duramente per sostenere cinque figli.

    I pasti scolastici gratuiti e gli aiuti alimentari erano essenziali. Rashford sa cosa vuol dire non avere abbastanza soldi: «A volte non c’era nulla da mangiare e andavamo a letto», ha raccontato alla BBC.

  • Marcus Rashford ha scritto una lettera al governo

    Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Rashford si è impegnato a favore della gratuità dei pasti scolastici

    "Qui non si tratta di politica, ma di umanità"

    Dopo il suo arrivo ai Red Devils nel 2016 avrebbe potuto lasciarsi quel passato alle spalle. Invece lo ha trasformato nel punto di partenza di una battaglia che andava oltre la sua persona.

    Durante la pandemia di Covid-19 del 2020, la chiusura delle scuole nel Regno Unito ha messo a rischio i pasti gratuiti per molti bambini di famiglie a basso reddito. Il governo non voleva proseguire il sostegno in estate. Per Rashford era inaccettabile: lui sapeva quanto contassero quei pasti.

    Insieme all’organizzazione di aiuto alimentare FareShare, si è impegnato per garantire il sostentamento ai bambini bisognosi. Poi ha fatto un ulteriore passo avanti. Nel giugno 2020 ha pubblicato una lettera aperta al governo in cui chiedeva il proseguimento del sostegno. Il suo messaggio: «Qui non si tratta di politica, ma di umanità».

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  • Un ventiduenne contro Boris Johnson

    UK Prime Minister Boris Johnson Visits Football Club Bury FC
    Getty Images News

    Boris Johnson è stato Primo Ministro inglese dal 2019 al 2022

    La pressione ha dato i suoi frutti: il primo ministro Boris Johnson ha fatto marcia indietro e annunciato un fondo estivo per aiutare 1,3 milioni di bambini in difficoltà.

    Ma Rashford non si è arreso: quando il governo ha rifiutato un ulteriore ampliamento del sostegno, ha lanciato una petizione firmata da oltre un milione di persone. A novembre è seguito un pacchetto di aiuti statali da 400 milioni di sterline (all’epoca circa 450 milioni di euro).

    Un calciatore di 22 anni aveva innescato un dibattito politico e spinto il governo a cambiare idea. Non si trattava di una semplice iniziativa benefica, come quelle promosse da altri atleti: Rashford aveva trasformato la sua popolarità in pressione politica.

    Convintosi che si potesse fare di più, non si limitò ad alleviare un’emergenza, ma volle cambiare le cause delle disuguaglianze sociali.

  • Marcus Rashford ha istituito una task force contro la povertà infantile

    Marcus Rashford Manchester United 2026-27 Ipswich
    Getty

    In passato, Marcus Rashford trovava rifugio nel mondo dei libri

    "Vorrei che tutti i bambini avessero questa possibilità di fuga"

    Insieme ad aziende, catene di supermercati e organizzazioni umanitarie, ha fondato la Child Food Poverty Taskforce per esercitare pressione politica e promuovere misure concrete contro la povertà infantile. Ha poi esteso il suo impegno al programma statale Healthy Start, che fornisce buoni alimentari per latte, frutta e verdura alle famiglie aventi diritto. Insieme allo chef televisivo Tom Kerridge, Rashford ha promosso l’importanza di un’alimentazione sana.

    Sempre nel 2020 ha lanciato un club del libro con Macmillan Children’s Books per dare ai bambini svantaggiati l’accesso alla letteratura, un lusso che lui stesso non sempre poté permettersi da piccolo. «Rifugiarmi nei libri mi avrebbe aiutato: vorrei che tutti i bambini potessero farlo», ha dichiarato.

    La sua Ribellione di Rashford non si ferma alle questioni sociali: si è schierato contro il razzismo. Dopo la finale degli Europei 2021 persa dall’Inghilterra, lui, Jadon Sancho e Bukayo Saka sono stati insultati per il colore della pelle dopo aver sbagliato i rigori.

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  • Marcus Rashford ha aiutato chi non ha voce propria

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    AFP

    Nel 2020 Rashford è stato nominato Membro dell&#x27;Ordine dell&#x27;Impero Britannico dalla regina Elisabetta II.

    Rashford si è scusato per la sua prestazione, ma ha subito tracciato il confine tra critica legittima e razzismo: «Accetto le critiche sul mio gioco, il rigore doveva entrare. Ma non mi scuserò mai per chi sono e da dove vengo».

    Nel calcio moderno questo atteggiamento non è scontato: i giocatori sono anche marchi e testimonial, e la loro comunicazione viene pianificata per evitare polemiche.

    Rashford ha accettato questi rischi e usato la sua notorietà per dare voce a chi non ne ha. Dimostra che un atleta può influire sulla società anche fuori dal campo.

  • La ribellione di Marcus Rashford è costruttiva

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Eppure Rashford non cerca il conflitto fine a se stesso, come altre figure carismatiche. La sua ribellione, radicata nelle sue convinzioni, punta a un obiettivo concreto.

    Il suo impegno non ha eliminato la povertà infantile nel Regno Unito: i pacchi di aiuti non bastano a risolvere i problemi strutturali dall’oggi al domani. Ma Rashford ha dimostrato che un singolo calciatore può fare la differenza più di quanto il sistema gli riconosca.

    Forse questa è la vera ribellione nel calcio: non il dito medio o la violazione delle regole, ma la rottura di uno schema che tutti danno per scontato.

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