Non si pensa subito a Marcus Rashford del Manchester United come a un ribelle. Ma la sua ribellione è diversa da quella di Eric Cantona, Mario Balotelli o Stefan Effenberg: non nasce da un’ira, ma da un ricordo.
Cresciuto a Wythenshawe, quartiere svantaggiato di Manchester, Rashford è stato allevato dalla madre Melanie, che ha lavorato duramente per sostenere cinque figli.
I pasti scolastici gratuiti e gli aiuti alimentari erano essenziali. Rashford sa cosa vuol dire non avere abbastanza soldi: «A volte non c’era nulla da mangiare e andavamo a letto», ha raccontato alla BBC.