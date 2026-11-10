Insieme ad aziende, catene di supermercati e organizzazioni umanitarie, ha fondato la Child Food Poverty Taskforce per esercitare pressione politica e promuovere misure concrete contro la povertà infantile. Ha poi esteso il suo impegno al programma statale Healthy Start, che fornisce buoni alimentari per latte, frutta e verdura alle famiglie aventi diritto. Insieme allo chef televisivo Tom Kerridge, Rashford ha promosso l’importanza di un’alimentazione sana.

Sempre nel 2020 ha lanciato un club del libro con Macmillan Children’s Books per dare ai bambini svantaggiati l’accesso alla letteratura, un lusso che lui stesso non sempre poté permettersi da piccolo. «Rifugiarmi nei libri mi avrebbe aiutato: vorrei che tutti i bambini potessero farlo», ha dichiarato.

La sua Ribellione di Rashford non si ferma alle questioni sociali: si è schierato contro il razzismo. Dopo la finale degli Europei 2021 persa dall’Inghilterra, lui, Jadon Sancho e Bukayo Saka sono stati insultati per il colore della pelle dopo aver sbagliato i rigori.