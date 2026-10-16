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Edmundo Rebel UnitedGetty/Footballco

Ha fatto ubriacare uno scimpanzé con la grappa: Edmundo ha portato le sue bravate all’estremo

Edmundo era un talento straordinario che ha indossato la maglia della Seleção al fianco di Romário e Ronaldo. Il suo carattere, però, faceva impazzire anche i più pazienti. Un episodio lo perseguita ancora oggi. Parte 18 della serie “Rebel United”.

Filippo Cataldo
Tradotto da


  • Se Edmundo dice la verità su quella curiosa clausola relativa al Carnevale nel suo contratto con la Fiorentina – e non c’è motivo di dubitarne –, Giovanni Trapattoni non avrebbe dovuto arrabbiarsi così tanto all’epoca. 

    Chi inserisce nel contratto di un attaccante geniale e combinaguai come Edmundo Alves de Souza Neto una clausola che gli permette di andare a Rio per il Carnevale, non deve stupirsi se poi Edmundo parte per 16 giorni proprio in piena stagione.  

    Accadde nel febbraio 1999, quando Edmundo era al culmine della forma e lontano dai soliti scandali. Alla Fiorentina, allora in Serie A, il campionato più forte al mondo, formava con Gabriel Omar Batistuta e Rui Costa il trio offensivo più temuto di quella stagione. 


  • Perché Edmundo è andato a Rio per il Carnevale

    BRAZIL-EDMUNDO-CARNIVAL
    AFP

    Edmundo è volato al Carnevale di Rio mentre la Serie A lottava per il titolo.

    "Ma qualunque cosa chiedessi, me la concedevano"

    Edmundo, detto “O Animal” per la sua forza e il suo temperamento, non voleva trasferirsi in Toscana.

    Reduce dalla vittoria della Copa America con il Brasile, il suo club, il Vasco da Gama, voleva incassare dalla sua cessione. La società si accordò con il presidente della Fiorentina, il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, per un trasferimento da 13 miliardi di lire (oggi circa 12,4 milioni di euro). Gli fu permesso di restare in Brasile un altro anno, trasferendosi in Italia solo nel gennaio 1998.

    Ma Edmundo non era entusiasta della Viola: «Non avevo la sensazione che la Fiorentina fosse una squadra davvero in ascesa», dichiarò nel 2014 a Playboy. «Ma qualunque cosa chiedessi, me la concedevano». Così si fece inserire nel contratto la clausola del Carnevale. 



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  • Niente più titolo dopo la gita al carnevale

    Gabriel Batistuta Edmundo Fiorentina 1998

    Edmundo e Gabriel Batistuta alla Fiorentina.


    Dopo un girone di ritorno deludente nella stagione 1997/1998, nel febbraio 1999 la Fiorentina era in testa alla Serie A con Giovanni Trapattoni. In quelle settimane sembrava che la Viola potesse vincere lo scudetto per la prima volta dal 1969. 

    Il 7 febbraio 1999, però, la stella Batistuta si ruppe il ginocchio contro il Milan. La stessa sera Edmundo volò a Rio. Trapattoni corse in aeroporto per fermarlo, ma invano.

    Trapattoni, furioso, temette che il brasiliano li avrebbe abbandonati. Al suo ritorno, l’allenatore – che anni dopo paragonò il carattere di Mario Balotelli a quello di Edmundo – lo schierò ancora, ma lo slancio era svanito. Edmundo segnò solo altri due gol e servì un assist in Serie A; la Fiorentina chiuse terza e perse la finale di Coppa Italia contro il Parma. La sua prima esperienza fuori dal Brasile finì lì: tornò al Vasco da Gama senza più vincere titoli, fino al ritiro nel 2008. 

  • 29 goal e sette espulsioni – in una sola stagione!

    Edmundo (#10) and Romario (#11) of Vasco de Gama
    Getty Images Sport

    Migliori amici e migliori nemici: Edmundo e Romario.


    Invece gli permisero – o lo costrinsero – a giocare di nuovo con Romario. 

    La star mondiale era stato a lungo il suo migliore amico, in campo e fuori: si erano serviti a vicenda innumerevoli gol e avevano festeggiato insieme ancora più serate. Poi si erano litigati quando Romario aveva aperto un bar sulla spiaggia e Edmundo, alla festa di inaugurazione, aveva visto in bagno una caricatura in cui credeva di riconoscere se stesso e una delle sue innumerevoli ex fidanzate. Era proprio l’ex che gli aveva spezzato il cuore, e per questo, una volta tornati in campo insieme, Edmundo si rifiutò per un po’ di passargli la palla. Alla fine Edmundo litigò con la dirigenza quando pretese lo stesso ingaggio di Romario. Il campione del mondo restò e vinse il titolo con il Vasco, mentre Edmundo passò al Santos e poi in Giappone. 

    «Si dice che lui sogni di giocare al mio fianco nella Seleção. Il mio sogno, invece, è di non dover mai più giocare con lui», gli gridò Romario alle spalle. Non funzionò. Nel 2004 si ritrovarono al Fluminense: non tornarono amici, ma si passarono di nuovo la palla e Romario segnò dodici gol in sette partite. Non si sopportavano, ma non potevano fare a meno l’uno dell’altro. E forse solo Romario capiva Edmundo, e viceversa.

    Con o senza Romario – a parte il breve intervallo tra la vittoria della Copa América 1997 e il Carnevale di Rio – Edmundo ha collezionato scandali, aggressioni e risse. Prima di trasferirsi alla Fiorentina segnò 29 goal col Vasco da Gama ma fu espulso 7 volte. Nella finale della Copa America 1997 colpì un avversario, ma fu sostituito in tempo da Zagallo evitando l’espulsione. 


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  • Birra e grappa per la scimmia, incidente stradale mortale

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    AFP

    Ai Mondiali del 1998.

    Ha aggredito arbitri, scatenato risse di massa e, per il primo compleanno del figlio, ingaggiato un intero circo. Poteva sembrare solo un’eccentricità.

    Durante la festa, però, a Edmundo venne in mente di ubriacare uno scimpanzé del circo con birra e grappa. Gli animalisti insorsero, e lui rifece la scena in un servizio fotografico per una rivista maschile. Non sapeva quando fermarsi. 

    Neppure il momento più buio della sua vita lo fermò: nel dicembre 1995, dopo una notte di festa, causò un incidente stradale in cui morirono tre persone, tra cui una passeggera di appena 16 anni sul suo pick-up.

    Le circostanze precise non sono mai state chiarite del tutto, ma è certo che Edmundo viaggiasse ben oltre il limite di 60 km/h. Nel 1999 fu condannato a quattro anni e mezzo di carcere in regime semi-aperto, ma ne trascorse solo due giorni in prigione prima che il procedimento venisse archiviato nel 2011 per prescrizione. L’assenza di una punizione da parte dello Stato ha scatenato in Brasile numerosi dibattiti sulla presunta «Imunidade dos ricos» (l’immunità dei ricchi). Ha espresso più volte il suo profondo rammarico alle famiglie delle vittime e ha versato loro ingenti somme di denaro, affermando di non poter mai dimenticare il fatto. Tuttavia, non ha mai chiesto perdono. 