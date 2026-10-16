Ha fatto ubriacare uno scimpanzé con la grappa: Edmundo ha portato le sue bravate all’estremo

Invece gli permisero – o lo costrinsero – a giocare di nuovo con Romario.

La star mondiale era stato a lungo il suo migliore amico, in campo e fuori: si erano serviti a vicenda innumerevoli gol e avevano festeggiato insieme ancora più serate. Poi si erano litigati quando Romario aveva aperto un bar sulla spiaggia e Edmundo, alla festa di inaugurazione, aveva visto in bagno una caricatura in cui credeva di riconoscere se stesso e una delle sue innumerevoli ex fidanzate. Era proprio l’ex che gli aveva spezzato il cuore, e per questo, una volta tornati in campo insieme, Edmundo si rifiutò per un po’ di passargli la palla. Alla fine Edmundo litigò con la dirigenza quando pretese lo stesso ingaggio di Romario. Il campione del mondo restò e vinse il titolo con il Vasco, mentre Edmundo passò al Santos e poi in Giappone.

«Si dice che lui sogni di giocare al mio fianco nella Seleção. Il mio sogno, invece, è di non dover mai più giocare con lui», gli gridò Romario alle spalle. Non funzionò. Nel 2004 si ritrovarono al Fluminense: non tornarono amici, ma si passarono di nuovo la palla e Romario segnò dodici gol in sette partite. Non si sopportavano, ma non potevano fare a meno l’uno dell’altro. E forse solo Romario capiva Edmundo, e viceversa.

Con o senza Romario – a parte il breve intervallo tra la vittoria della Copa América 1997 e il Carnevale di Rio – Edmundo ha collezionato scandali, aggressioni e risse. Prima di trasferirsi alla Fiorentina segnò 29 goal col Vasco da Gama ma fu espulso 7 volte. Nella finale della Copa America 1997 colpì un avversario, ma fu sostituito in tempo da Zagallo evitando l’espulsione.



