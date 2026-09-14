Guardiola se n'è andato, ma Manchester è ancora blu: la vittoria del City nel derby dimostra che il divario con lo United rimane abissale

Domenica all’Old Trafford il City ha battuto 1-0 il Manchester United e si è portato al secondo posto in classifica, a pari punti con l’Arsenal ma dietro per differenza reti. La squadra di Enzo Maresca ha giocato 67 minuti in dieci per l’espulsione di Phil Foden, reo di un calcio a Bruno Fernandes.

Phil Foden è stato espulso a metà del primo tempo per un calcio rifilato a Bruno Fernandes in un gesto di stizza: contatto minimo, ma reazione eccessiva dell’avversario. Foden ha solo da biasimare se stesso, lasciando il City con una montagna da scalare.

Sorprendentemente, da quel momento la determinazione degli ospiti crebbe. Maresca ha stretto il modulo in un 4-4-1 che ha chiuso gli spazi centrali, costringendo lo United a cercare le fasce con i terzini Patrick Dorgu e Diogo Dalot. I padroni di casa hanno avuto più possesso, ma sono risultati prevedibili e il City ha gestito i cross dopo aver sacrificato le fasce per affollare l’area.

All’intervallo Maresca ha inserito Ndiaye per Cherki: l’ex Everton ha aumentato solidità difensiva e pericolosità in attacco accanto a Haaland. Il City è apparso più incisivo e al 60’ ha segnato: cross di Gvardiol e deviazione vincente di Haaland.