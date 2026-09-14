Guardiola se n'è andato, ma Manchester è ancora blu: la vittoria del City nel derby dimostra che il divario con lo United rimane abissale
A metà gennaio Michael Carrick diventa allenatore ad interim del Manchester United. Da quel momento la squadra conquista più punti di ogni altra in Premier League, iniziando con una meritata vittoria 2-0 nel derby contro il City all’Old Trafford.
La squadra di Carrick ha chiuso il campionato a soli sette punti dal City, secondo, e ha seguito con trepidante speranza l’annuncio di Pep Guardiola sulla fine del suo decennale regno all’Etihad Stadium. Lo United non ha mai chiuso davanti ai cugini nell’era post-Ferguson, ma c’era fiducia che il 2026-27 potesse essere l’anno giusto, anche perché il City aveva salutato giocatori chiave come Rodri, Bernardo Silva e John Stones.
Dopo sole quattro giornate, però, l’aria a Manchester è di nuovo familiare: la città resta blu.
Dolce vendetta
Domenica all’Old Trafford il City ha battuto 1-0 il Manchester United e si è portato al secondo posto in classifica, a pari punti con l’Arsenal ma dietro per differenza reti. La squadra di Enzo Maresca ha giocato 67 minuti in dieci per l’espulsione di Phil Foden, reo di un calcio a Bruno Fernandes.
Phil Foden è stato espulso a metà del primo tempo per un calcio rifilato a Bruno Fernandes in un gesto di stizza: contatto minimo, ma reazione eccessiva dell’avversario. Foden ha solo da biasimare se stesso, lasciando il City con una montagna da scalare.
Sorprendentemente, da quel momento la determinazione degli ospiti crebbe. Maresca ha stretto il modulo in un 4-4-1 che ha chiuso gli spazi centrali, costringendo lo United a cercare le fasce con i terzini Patrick Dorgu e Diogo Dalot. I padroni di casa hanno avuto più possesso, ma sono risultati prevedibili e il City ha gestito i cross dopo aver sacrificato le fasce per affollare l’area.
All’intervallo Maresca ha inserito Ndiaye per Cherki: l’ex Everton ha aumentato solidità difensiva e pericolosità in attacco accanto a Haaland. Il City è apparso più incisivo e al 60’ ha segnato: cross di Gvardiol e deviazione vincente di Haaland.
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Distrazione causata dal VAR
Il City ha poi gestito il vantaggio e vinto con facilità, ma lo United ha di che lamentarsi per il gol decisivo di Haaland. Prima annullato per fuorigioco, è stato poi convalidato dal VAR su indicazione dell’arbitro Michael Oliver.
Haaland era in posizione regolare, ma Enzo Fernández, più avanti dell’ultimo difensore, ha provato a intervenire sul pallone prima che arrivasse al compagno norvegese. Il VAR ha confermato la rete perché Fernández non ha toccato la palla, pur ostruendo la visuale di Lisandro Martínez e limitandone l’intervento.
Anche concedendo che il piede di Dorgu, che ha provato a intercettare il cross di Gvardiol dall’altro lato, fosse avanti di pochi millimetri rispetto a quello di Haaland, resta difficile negare l’interferenza di Fernandez. Carrick ha definito la decisione «sbalorditiva», Martinez un’«ingiustizia», e persino l’ex difensore del City Micah Richards ha ammesso a Sky Sports che gli arbitri avessero sbagliato.
Poche ore dopo il fischio finale, l’organo arbitrale della Premier League, Pro Ref, ha ammesso un «errore di valutazione» sul gol che, in definitiva, non ha fatto altro che aggravare la sofferenza dello United, poiché non ha modificato il risultato finale. Ma il City si è meritato la fortuna, e la squadra tiepida e priva di fantasia di Carrick non può nascondersi dietro il VAR.
Mancanza di grinta
I primi 23 minuti sono stati cauti, ma le azioni avventate di Foden avrebbero dovuto dare nuovo slancio allo United. Invece la squadra ha continuato a passare lateralmente o all’indietro, a lanciare alla cieca in area e a tentare tiri azzardati dalla distanza.
Kobbie Mainoo ha colpito il palo con il migliore di questi tiri, e anche Marcus Rashford ha centrato il legno su punizione, ma lo United ha concluso solo due volte in porta nonostante l’uomo in più. Il secondo, arrivato nel recupero, è stato il loro miglior tentativo: Fernandes serve finalmente Mbeumo davanti al portiere, ma il suo tiro è respinto in corner da Donnarumma.
Lo United è apparso rigido e senza identità. Quante volte si è detto lo stesso negli ultimi 13 anni? Di contro, il City ha lottato fino allo sfinimento, mostrando coraggio ogni volta che perdeva palla.
«Abbiamo dovuto cambiare il piano, ma Enzo (Maresca) ci ha dato una strategia per sfruttare i nostri punti di forza», ha dichiarato Haaland a fine gara. «Io devo solo aspettare l’occasione giusta e concretizzarla. E in squadra abbiamo tanti combattenti, soprattutto a centrocampo: a loro piace lottare!
Sono felicissimo di ognuno di noi e sono davvero, davvero orgoglioso di tutti. Tenere lontano il pallone all’Old Trafford in dieci, questa è personalità."
Purtroppo per loro, lo United non ha né carattere né grinta, e il divario tra i due club resta abissale.
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Pianificazione di alto livello
Maresca ha un compito arduo se vuole avvicinarsi all’eredità di Guardiola, ma ha esordito alla grande: cinque vittorie su cinque in tutte le competizioni, dimostrando la solita grinta da titolo.
Il tecnico italiano sta inoltre beneficiando di un’ottima finestra di mercato che ha visto il City sborsare la cifra record di 456 milioni di sterline (617 milioni di dollari) per i nuovi acquisti, con Fernandez, Ndiaye, Elliot Anderson e Ayyoub Bouaddi a fare da quartetto di punta. Il club si è mosso in modo proattivo per rafforzare la rosa, al fine di offrire a Maresca le migliori possibilità possibili di raggiungere il successo.
Lo United, già a -8, ha invece trascurato il mercato: sono arrivati Tielemans, Baleba e Santos per il centrocampo, ma servivano almeno due difensori e un attaccante per competere con Sesko.
Carrick paga l’approccio troppo prudente di INEOS e perderà presto il posto. Dietro le quinte, sotto la guida di Ratcliffe, lo United resta in caos come ai tempi dei Glazer. Un circolo vizioso destinato a durare ancora un anno.
Non ci sarà nessuna nuova battaglia per la supremazia a Manchester: il City resta nettamente il numero uno.