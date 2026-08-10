Ferran Torres ha ragione a sentirsi poco apprezzato dal Barcellona, ma il suo passaggio al PSG avrà gli stessi problemi

Torres ha lanciato una vera e propria sfida al Barcellona parlando dei suoi presunti contatti con il PSG, dichiarando di recente aSportico: «Ogni volta che queste squadre ti vogliono è una cosa positiva. Nel calcio non si sa mai cosa può succedere, ma il bello è che, dato che ho un contratto, posso aspettare e decidere da solo. Cosa deve fare il Barcellona per trattenermi? Deve dimostrarmi che mi vuole, venire a negoziare. Alla fine è tutta una questione di dialogo».

Secondo The Athletic, le sue parole hanno suscitato perplessità al Camp Nou. In un altro articolo il sito scrive che il direttore sportivo del Barcellona, Deco, è restio a offrirgli un rinnovo per via di una clausola legata all’acquisto dal Manchester City per 65 milioni di euro nel gennaio 2022.

Se Torres firmasse un rinnovo, il club dovrebbe pagare al City altri 7-8 milioni; cedendolo invece al PSG per una cifra adeguata, libererebbe risorse per altri obiettivi, su tutti Julián Álvarez.

Neanche Hansi Flick ha rassicurato: “Ho fiducia in Deco e dobbiamo agire [per prendere un nuovo attaccante]. Ma dipende anche da Ferran, quindi vedremo cosa succederà».