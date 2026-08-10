Ferran Torres ha ragione a sentirsi poco apprezzato dal Barcellona, ma il suo passaggio al PSG avrà gli stessi problemi
"Ho un contratto con il Barcellona, ma nel calcio non si sa mai", ha dichiarato Ferran Torres alla NBC la scorsa settimana, quando gli è stato chiesto se potesse lasciare il Camp Nou prima della chiusura del calciomercato estivo, prevista per il 1° settembre. "Sto solo aspettando di prendere la decisione giusta, ma non so ancora quale sarà".
Il ventiseienne ha parlato durante un tour promozionale a New York, un giorno prima di lanciare la prima palla allo Yankee Stadium e di visitare il centro di allenamento dei Baltimore Ravens per motivare la squadra NFL. Sono stati due mesi indimenticabili: Torres è stato l’eroe a sorpresa della Spagna nella finale dei Mondiali 2026 vinta contro l’Argentina.
La Roja ha conquistato il suo secondo titolo mondiale grazie alla sua rete nei supplementari, che Torres ha definito «il momento più bello della mia vita» in un'intervista alla CNN. È il momento di maggiore visibilità per l'attaccante, che sembra deciso a sfruttarlo.
Secondo ESPN, Torres ha comunicato al Barcellona la volontà di passare al Paris Saint-Germain, con cui avrebbe già un accordo personale. Il Barça, con Torres all’ultimo anno di contratto, è pronto a cederlo e attende a breve la prima offerta del PSG.
Resta da capire se il trasferimento al Parc des Princes sia davvero la “decisione giusta” per Torres. Al Camp Nou non si è mai sentito pienamente apprezzato e al PSG la situazione potrebbe non cambiare, visto che non è ancora un fuoriclasse.
La mancanza di “fiducia” da parte dei dirigenti del Barcellona
Torres ha lanciato una vera e propria sfida al Barcellona parlando dei suoi presunti contatti con il PSG, dichiarando di recente aSportico: «Ogni volta che queste squadre ti vogliono è una cosa positiva. Nel calcio non si sa mai cosa può succedere, ma il bello è che, dato che ho un contratto, posso aspettare e decidere da solo. Cosa deve fare il Barcellona per trattenermi? Deve dimostrarmi che mi vuole, venire a negoziare. Alla fine è tutta una questione di dialogo».
Secondo The Athletic, le sue parole hanno suscitato perplessità al Camp Nou. In un altro articolo il sito scrive che il direttore sportivo del Barcellona, Deco, è restio a offrirgli un rinnovo per via di una clausola legata all’acquisto dal Manchester City per 65 milioni di euro nel gennaio 2022.
Se Torres firmasse un rinnovo, il club dovrebbe pagare al City altri 7-8 milioni; cedendolo invece al PSG per una cifra adeguata, libererebbe risorse per altri obiettivi, su tutti Julián Álvarez.
Neanche Hansi Flick ha rassicurato: “Ho fiducia in Deco e dobbiamo agire [per prendere un nuovo attaccante]. Ma dipende anche da Ferran, quindi vedremo cosa succederà».
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Preoccupazioni fondate sulla sua coerenza
Il Barcellona cerca un sostituto di Robert Lewandowski, passato al Chicago Fire in MLS, ma Torres crede di poter reggere da solo il peso dell'attacco. Lo spagnolo ha segnato 21 goal in 49 presenze la scorsa stagione, due in più di Lewandowski, ed è secondo solo ai 24 centri di Lamine Yamal.
Nella stagione 2024/25 ha realizzato 19 reti, ma non viene considerato un uomo chiave come Yamal, Raphinha, Pedri o Lewandowski, pilastri dei recenti trionfi in Liga. E c’è un motivo.
Flick lo ha migliorato, ma resta discontinuo: tra gennaio e aprile, in 14 gare, non ha mai segnato, suscitando dubbi sulla sua concretezza.
Con l’arrivo di Anthony Gordon e Karim Adeyemi, più l’eventuale ingaggio di Alvarez, Torres rischia seriamente la panchina. Può giocare anche sulle fasce, ma davanti trova Yamal e Raphinha.
L'attacco del PSG è ancora più forte
Secondo Diario Sport, il Barcellona vuole recuperare i 65 milioni investiti su Torres e, se il PSG accetterà, sarà un ottimo affare. È il momento ideale per monetizzare l’eroe spagnolo dei Mondiali, prima che il suo valore cali con l’avvicinarsi della scadenza del contratto. Flick ha già abbastanza alternative in attacco, anche se l’affare Alvarez non dovesse concretizzarsi.
Torres è entusiasta all’idea di un nuovo percorso con il PSG di Luis Enrique, squadra che ha vinto due Champions League di fila e che ha, tra l'altro, battuto il Barcellona in trasferta. Sarebbe però ingenuo pensare di diventare subito titolare al Parc des Princes.
Enrique lo apprezza per la sua capacità di alternarsi tra fasce e il ruolo di falso nove, ma il PSG ha già ceduto l’unico centravanti naturale, Gonçalo Ramos, al Milan a fine giugno. In sua assenza l’allenatore ha preferito Dembélé al centro nelle gare chiave.
La sua duttilità gli garantirà più chance di Ramos, soprattutto se Bradley Barcola passerà al Liverpool, ma Khvicha Kvaratskhelia, Dembélé e Désiré Doué resteranno il tridente titolare (e l’invidia di ogni altro club). La Ligue 1 è inoltre inferiore alla Liga per qualità e intensità, perciò Torres verrà valutato soprattutto in Champions League, dove in quattro stagioni col Barcellona ha segnato solo 12 goal.
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I limiti tecnici sono evidenti
Al PSG Torres avrà più chance di vincere la Champions, ma il Barcellona potrebbe avvicinarsi al titolo nel 2026/27 con l’arrivo di Rodri, fresco vincitore del Pallone d’Oro. Tuttavia, la sua scelta non cambia la sua traiettoria personale.
Quest’estate Atlético Madrid, Tottenham, Aston Villa, Napoli e Juventus lo hanno cercato, offrendo basi ideali per affermarsi come attaccante d’élite. A Parigi, invece, resterà un giocatore sistematico.
I suoi limiti tecnici emergono quando deve arretrare o gestire il pallone contro difensori più fisici. Sa muoversi bene alle spalle delle difese, ma fatica a crearsi occasioni da solo. Per questo ha alternato panchina e campo a Barcellona e ha giocato titolare solo una volta in otto presenze con la Spagna ai Mondiali. Il progetto tattico di Luis Enrique non gli chiederà di superarle, quindi non ci sarà alcuna evoluzione significativa nel suo gioco se dovesse finire al PSG.
I tifosi del Barça non l’hanno mai amato, e il suo corteggiamento al PSG potrebbe averli allontanati per sempre. Il successo in Nord America gli ha dato alla testa. In Francia non troverà un prato più verde né diventerà un beniamino. Resterà quello che è sempre stato: un utile jolly.