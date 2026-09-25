«Fermate la partita!» - Come la sfida di Nations League tra Irlanda e Israele sia diventata la partita più controversa del calcio

Dal momento in cui Irlanda e Israele sono state inserite nello stesso girone nel sorteggio di febbraio della Nations League a Bruxelles, era chiaro che le due partite tra le squadre avrebbero generato un'enorme quantità di polemiche.

Nel settembre precedente, il Bohemian Football Club, FairSquare e Irish Sport for Palestine hanno scritto alla UEFA chiedendo l'immediata sospensione della Israel Football Association (IFA) per violazione degli statuti sia della UEFA sia della FIFA relativi alle partite negli insediamenti illegali, e a condotte razziste e discriminatorie. La richiesta è arrivata appena due giorni dopo che la Commissione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite ha concluso che le autorità israeliane stavano commettendo un genocidio nella Striscia di Gaza, dove ora più di 70.000 persone sono state uccise dall'esercito israeliano dal 7 ottobre 2023, quando Hamas e altri gruppi palestinesi uccisero 1.200 persone e presero 251 ostaggi.

Due mesi dopo, in un'assemblea generale straordinaria della Football Association of Ireland (FAI), i membri dell'assemblea hanno votato per presentare una mozione alla UEFA per bandire Israele dalle competizioni europee per club e nazionali. Tuttavia, nell'assemblea generale annuale che è seguita immediatamente, il presidente della FAI Paul Cooke ha dichiarato, "senza esitazioni, giocheremmo [contro Israele], a patto che facesse parte di una competizione UEFA".

"Non avrebbe dovuto dirlo", dice a GOAL il chief commercial officer dei Bohemians Dan Lambert, "perché non rappresentava il mandato che era stato dato in quell'incontro. Il 93 per cento delle persone ha sostenuto quella mozione.

"Ma penso anche che sin da una fase molto iniziale la FAI sia stata sottoposta a un'enorme pressione esterna. Per esempio, quando la mozione che chiedeva l'espulsione di Israele è stata approvata lo scorso novembre, il senatore americano Lindsay Graham è intervenuto immediatamente su Twitter dicendo che, se la FAI avesse portato avanti questa linea d'azione, ci sarebbero state ripercussioni economiche per l'Irlanda".