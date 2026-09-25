«Fermate la partita!» - Come la sfida di Nations League tra Irlanda e Israele sia diventata la partita più controversa del calcio
Il recente rifiuto di Ed Sheeran di schierarsi in difesa di Macklemore, di una Palestina libera o anche solo della libertà di parola ha messo gli altri artisti di supporto del resto del tour in una posizione insolitamente scomoda, ma nessuno più di Aaron Rowe e dei membri della band folk Beoga.
Non erano neppure lontanamente famosi quanto Finneas o Lukas Graham. A dire il vero, non erano particolarmente conosciuti nemmeno nella loro Irlanda. Di conseguenza, erano immensamente grati al loro "amico" Sheeran per aver dato loro l'opportunità di esibirsi davanti a migliaia di fan negli stadi di tutti gli Stati Uniti. Per loro era un livello di visibilità senza precedenti e inestimabile, un'esperienza quasi incredibile, "roba da sogno", come l'hanno definita i Beoga, ma la brutale realtà della situazione imponeva un'azione.
Robert Kraft, il proprietario miliardario del Gillette Stadium in cui Sheeran e i suoi artisti di supporto avrebbero dovuto esibirsi questo fine settimana, ha chiarito che Macklemore non poteva far parte dello show e, per i Beoga, continuare a esibirsi "in locali che mettono a tacere chiunque sostenga una Palestina libera semplicemente non era un'opzione per noi".
Rowe ha spiegato che "come irlandesi sappiamo fin troppo bene cosa siano il genocidio, la carestia forzata e l'occupazione violenta", quindi sia il dublinese sia i suoi connazionali dei Beoga si sono tirati indietro. Hanno rifiutato di suonare.
E la domanda che ora tutti in Irlanda si pongono è se qualche membro della nazionale maschile farà lo stesso in vista della sfida di Nations League di domenica contro Israele.
«Un’enorme quantità di pressione esterna»
Dal momento in cui Irlanda e Israele sono state inserite nello stesso girone nel sorteggio di febbraio della Nations League a Bruxelles, era chiaro che le due partite tra le squadre avrebbero generato un'enorme quantità di polemiche.
Nel settembre precedente, il Bohemian Football Club, FairSquare e Irish Sport for Palestine hanno scritto alla UEFA chiedendo l'immediata sospensione della Israel Football Association (IFA) per violazione degli statuti sia della UEFA sia della FIFA relativi alle partite negli insediamenti illegali, e a condotte razziste e discriminatorie. La richiesta è arrivata appena due giorni dopo che la Commissione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite ha concluso che le autorità israeliane stavano commettendo un genocidio nella Striscia di Gaza, dove ora più di 70.000 persone sono state uccise dall'esercito israeliano dal 7 ottobre 2023, quando Hamas e altri gruppi palestinesi uccisero 1.200 persone e presero 251 ostaggi.
Due mesi dopo, in un'assemblea generale straordinaria della Football Association of Ireland (FAI), i membri dell'assemblea hanno votato per presentare una mozione alla UEFA per bandire Israele dalle competizioni europee per club e nazionali. Tuttavia, nell'assemblea generale annuale che è seguita immediatamente, il presidente della FAI Paul Cooke ha dichiarato, "senza esitazioni, giocheremmo [contro Israele], a patto che facesse parte di una competizione UEFA".
"Non avrebbe dovuto dirlo", dice a GOAL il chief commercial officer dei Bohemians Dan Lambert, "perché non rappresentava il mandato che era stato dato in quell'incontro. Il 93 per cento delle persone ha sostenuto quella mozione.
"Ma penso anche che sin da una fase molto iniziale la FAI sia stata sottoposta a un'enorme pressione esterna. Per esempio, quando la mozione che chiedeva l'espulsione di Israele è stata approvata lo scorso novembre, il senatore americano Lindsay Graham è intervenuto immediatamente su Twitter dicendo che, se la FAI avesse portato avanti questa linea d'azione, ci sarebbero state ripercussioni economiche per l'Irlanda".
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Minaccia «inventata»
Nell’immediato seguito del sorteggio della Nations League, anche il Taoiseach irlandese, il primo ministro Michael Martin, ha elogiato la FAI per aver preso «la decisione corretta di rispettare il calendario delle partite» ed ha espresso la propria fiducia sul fatto che la gara interna potesse essere giocata «in un contesto sicuro a Dublino». Ma non è mai stato neppure lontanamente realistico, visto il sentimento diffuso in Irlanda, e la sfida del 4 ottobre con Israele è stata successivamente spostata in Serbia a causa di «problemi operativi», dove sarà giocata a porte chiuse, con grande incredulità di molti tifosi irlandesi.
Un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Hamas e Israele il 10 ottobre 2025 può aver portato la UEFA ad accantonare i piani per bandire Israele dalle competizioni continentali, ma la continua perdita di vite umane in Palestina ha fatto sì che in Irlanda non si attenuasse l’opposizione alle partite di Nations League.
Tuttavia, in un’altra assemblea generale straordinaria della FAI a luglio, i delegati hanno approvato una mozione per andare avanti con le partite, con 75 voti a favore, 32 contrari e tre astensioni. Secondo la federazione, qualsiasi boicottaggio sarebbe stato inutile e avrebbe causato «danni significativi e duraturi» al calcio irlandese, un’affermazione contestata ripetutamente da Brendan Ogle, una delle figure chiave coinvolte nella campagna 'Stop the Game'.
«La FAI ha lasciato intendere, in modo piuttosto disonesto, che sarebbero state applicate alla federazione sanzioni senza precedenti per il boicottaggio della partita, ma la UEFA non ha mai avanzato minacce del genere, come ha poi dichiarato pubblicamente lo stesso [amministratore delegato della FAI] David Courell», dice Ogle a GOAL, facendo riferimento alle speculazioni infondate dell’epoca secondo cuiun boicottaggio avrebbe potuto influire sui futuri tentativi di qualificarsi ai grandi tornei e perfino sulla co-organizzazione da parte del Paese di Euro 2028.
«Inoltre, negli ultimi anni ci sono stati numerosi boicottaggi che hanno coinvolto, per esempio, la Bielorussia, boicottata da Lettonia, Lituania ed Estonia, e non c’è stato nulla oltre ai consueti 3-0 a tavolino, insieme a multe minime. Quindi l’idea che la FAI potesse essere presa di mira o trattata diversamente non aveva alcun precedente legale. Per dirla semplicemente, non c’era alcuna minaccia per la FAI, se non quella che la FAI si è inventata da sola».
«Impunità totale»
La FAI continua a sostenere di non aver avuto altra scelta se non quella di andare avanti con le partite, soprattutto a causa dell'intransigenza della UEFA, che non ha risposto a una richiesta di commento sulle questioni sollevate in questo articolo.
«Vorremmo non trovarci in questa posizione», ha detto Courell a RTE Sport appena la scorsa settimana. «Abbiamo chiesto pubblicamente, e formalmente, l'esclusione di Israele dal calcio internazionale. Siamo stati l'unica federazione nella UEFA, su 55, ad averlo fatto formalmente. Ma a livello istituzionale, questo non è ancora successo...
«Abbiamo parlato a lungo con la UEFA nell'ultimo anno, sì. E la loro risposta? È la stessa da tempo. Riconoscono la forza della convinzione della FAI su questo tema e come questo rifletta la solidarietà del popolo irlandese verso la condizione dei palestinesi. Ma allo stesso tempo devono considerare il sentimento di altre 54 nazioni. E purtroppo, in questo momento, non è universale».
Lambert, però, ritiene che la mancanza di sostegno alla mozione della FAI non avrebbe dovuto impedirle di «fare la cosa giusta».
«Per me, l'aspetto più frustrante di tutta questa vicenda è che la FAI non ha mai preso in considerazione il lato positivo, e soprattutto il rispetto che la FAI avrebbe guadagnato a livello nazionale e internazionale da un boicottaggio», dice, «non sarebbe mai stato dimenticato.
«Ci sarebbero state implicazioni finanziarie, ma non ho dubbi che, quali che fossero stati i costi, avremmo raccolto molte volte quella cifra facendo appello ai tifosi in Irlanda e anche ai tifosi di club e nazionali in tutto il mondo che riconoscono il genocidio. Inoltre non accetto l'idea che dovremmo restare in silenzio perché nessun altro parla, perché non dimentichiamo che la maggior parte delle nazioni dell'Europa occidentale ha inflitto questo tipo di oppressione coloniale ad altri Paesi, inclusa l'Irlanda.
«Quindi, se da un lato è una vergogna che le altre nazioni europee non abbiano fatto nulla, non dovremmo esserne sorpresi. Né dovremmo sorprenderci della gestione della situazione da parte della UEFA. Israele agisce con totale impunità in ogni ambito. Viola più di 30 risoluzioni del Consiglio delle Nazioni Unite. Viola la carta dei diritti umani dell'Unione europea. E l'elenco continua. Quindi, per quanto sia una posizione folle, non sorprende più di tanto che a Israele venga riservato un trattamento speciale dalla UEFA. E dalla FIFA, del resto».
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«Ha abbandonato il popolo palestinese»
La continua partecipazione di Israele alle competizioni UEFA e FIFA è particolarmente sconcertante se si considera che entrambe le organizzazioni hanno bandito le squadre russe appena quattro giorni dopo che Vladimir Putin aveva lanciato un'invasione su vasta scala dell'Ucraina il 24 febbraio 2022.
«È ipocrisia, pura ipocrisia», dice a GOAL il giornalista palestinese Abubaker Abed, con base a Dublino. «Una regola per Israele e un'altra per tutti gli altri. È il caso più lampante di doppi standard che si possa immaginare.
«FIFA e UEFA sostengono da tempo che politica e sport non dovrebbero mescolarsi. Anche se per un attimo prendessimo questa affermazione per buona, la domanda sorge spontanea: "Allora perché avete bandito la Russia?". Perché così sembra che si stiano avvicinando ai principali Stati imperiali dell'Occidente, e in particolare agli Stati Uniti.
«Abbiamo visto questa interferenza politica sotto gli occhi di tutti durante la Coppa del Mondo, quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha di fatto ordinato che un cartellino rosso per gli Stati Uniti venisse annullato. E come può il presidente della FIFA, Gianni Infantino, far parte del cosiddetto "Board of Peace"? Com'è stato possibile?
«Quello che la Russia ha fatto in Ucraina impallidisce in confronto a ciò che Israele ha fatto a Gaza eppure, due settimane fa, Aleksander Ceferin ha detto che non c'era quasi alcuna pressione politica sulla UEFA per bandire Israele dalle proprie competizioni, il che significa che i Paesi che hanno spinto per l'espulsione della Russia sono ipocriti. E perché? Perché non vedono noi palestinesi come esseri umani.
«È assolutamente straziante che siamo nel 2026 e che alcune persone all'interno della comunità calcistica non ci considerino loro pari, ma quale altra conclusione si può trarre? Perché FIFA e UEFA hanno ormai da tempo abbandonato il popolo palestinese.
«Israele ha distrutto l'intero panorama sportivo in Palestina. Cinquantuno dei 54 club sono stati distrutti o danneggiati dall'esercito israeliano durante la sua campagna. Nove dei 10 stadi sono stati distrutti. L'unico stadio rimasto è ora un rifugio per gli sfollati. Anche due dei tre club rimasti sono stati trasformati in rifugi per sfollati.
«I giocatori sono stati uccisi o hanno subito amputazioni agli arti o hanno perso l'intera famiglia. Ricordo che Hamdi Lubbad è stato ucciso in un raid aereo israeliano insieme a sua moglie e alle sue quattro figlie. E questo è successo due anni fa. Due anni».
Il potere dello sport
I tentativi in corso in Irlanda di esprimere solidarietà al popolo palestinese sono stati lodati da alcuni ma criticati da altri, con l'ex ministro Alan Shatter, che è ebreo, a sostenere ripetutamente che gli appelli al boicottaggio siano mossi dall'antisemitismo. Nel frattempo, l'IFA ha accusato il ct islandese dell'Irlanda, Heimir Hallgrimsson, di «stupidità, ignoranza e ipocrisia» per aver dichiarato la scorsa settimana, difendendo il fatto che le partite si giochino, che la sua squadra «non stava giocando con il genocidio», ma contro di esso.
«Il comunicato dell'IFA ti fa solo arrabbiare ancora di più», dice a GOAL il TD irlandese (deputato) ed ex calciatore della League of Ireland Daniel Ennis, «perché qui non si tratta di antisemitismo; si tratta di fare tutto il possibile per fermare un genocidio.
«E non fatevi illusioni sui potenziali effetti di un boicottaggio. Lo sport mi ha salvato la vita. Conosco il potere dello sport. Abbiamo combattuto il razzismo nella mia comunità attraverso il calcio. Ai ragazzi del nostro club locale insegno che su un campo da calcio ci sono solo tre colori: il colore della maglia della tua squadra, il colore della maglia degli avversari e il verde dell'erba che tutti dobbiamo condividere. E il messaggio è sempre che, quando entri in quel campo, tratti assolutamente tutti con il rispetto che meritano.
«Ai miei tempi non mi piacevano sempre i miei avversari, ma di certo li rispettavo. Che ci crediate o no, sono persino diventato grande amico di alcuni dei miei avversari più duri. Ma come possiamo scendere in campo con qualcuno che rappresenta con orgoglio un regime genocida? Come possiamo condividere il campo con persone che non condividono lo stesso rispetto per la vita umana? Per tutta la vita umana.
«Il linguaggio non basta più, le parole non riescono a trasmettere davvero ciò che stiamo vedendo, il che significa che l'unica cosa che possiamo fare è agire.
«Perché il vecchio argomento secondo cui sport e politica non dovrebbero mescolarsi viene usato solo da chi cerca di portare avanti la propria agenda. E, mi dispiace, ma sport e politica sono sempre stati intrecciati, e in particolare nel calcio internazionale, dove si tratta di rappresentare i propri valori e principi come popolo. Inoltre, diciamolo con molta onestà, giocare questa partita è una decisione politica tanto quanto non giocarla.
«Ma anche se qui separassimo sport e politica, in una sorta di universo alternativo in cui una cosa del genere fosse possibile, secondo gli ultimi dati le forze israeliane hanno ucciso più di mille atleti palestinesi, quindi, purtroppo, ora spetta ai giocatori esprimere solidarietà agli oltre 500 calciatori che hanno perso la vita negli ultimi tre anni».
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«La differenza tra giusto e sbagliato»
La FAI ha provato a distogliere l'attenzione da Hallgrimsson e dalla sua squadra, con il direttore del calcio John Martin che ha sottolineato che «persone come me e David Courell hanno preso questa decisione, non i giocatori».
«Dobbiamo proteggere i giocatori», ha aggiunto Martin, «e prenderci cura dei giocatori perché non dovremmo trovarci in una situazione in cui vengono criticati».
Ma come ha riconosciuto lo stesso Martin, la pressione «ricadrà naturalmente su di loro perché sono in campo», che è esattamente dove li ha messi la FAI. Il veterano difensore Seamus Coleman ha persino dichiarato pubblicamente a maggio che i giocatori non avrebbero mai dovuto essere messi nella posizione di dover rispondere a domande sulla questione.
«Avrebbe dovuto essere gestita sopra di noi», ha detto. «Sono un padre, sono un marito, ho un cuore, conosco la differenza tra giusto e sbagliato. Voglio dire, se faccio a voi la stessa domanda, sono sicuro che abbiate tutti la stessa opinione su ciò che sta accadendo. È terribile, è estremamente triste, ma non sarebbe dovuto ricadere su ragazzi di 22, 23, 24 anni che vogliono solo giocare per il proprio Paese».
I promotori della campagna 'Stop the Game' hanno organizzato una protesta lunedì davanti all'hotel della nazionale irlandese a Dublino, nel tentativo di convincere i giocatori a boicottare la partita di domenica. Tuttavia, Ogle dice di provare la massima simpatia per tutti i membri della squadra di Hallgrimsson, perché ritiene che siano stati abbandonati non solo dalla FAI, ma anche da ministri del governo come Patrick O'Donovan e Charlie McConalogue, che hanno detto che non assisteranno alle partite con Israele per una questione di principio, anche se entrambi ritengono che le gare debbano svolgersi come da programma.
«Come osano dei ministri dire che boicotteranno le partite ma pretendere che dei giovani le giochino! Come osano essere così ipocriti!», dice Ogle. «I giocatori sono stati traditi dal loro governo qui, e ora siamo in questa situazione orrenda in cui la FAI ha costretto i giocatori ad andare avanti con queste partite.
«I giocatori sono atleti, vivono in una bolla. Pensano solo ai compagni di squadra e allo stare insieme, e questi principi basilari dello sport sono stati usati dalla FAI per spingere quei giovani verso una decisione che li seguirà per il resto della loro carriera. Di recente abbiamo parlato con John Robbie, l'ex rugbista irlandese che prese parte a un tour del Sudafrica nel 1981, e ancora oggi si pente di quella decisione.
«Perché sia chiaro, saranno i giocatori a essere ricordati per aver condiviso il campo con i rappresentanti di un regime genocida, non John Martin, non David Courell, non Michael Martin né chiunque altro. Saranno i giocatori. E questa è una totale mancanza di responsabilità da parte della FAI e del governo irlandese».
«C’è ancora tempo per prendere posizione»
Il capitano titolare della Repubblica Nathan Collins, attualmente infortunato, aveva detto già a maggio che, pur essendo l’obiettivo quello di mantenere la squadra unita sulla questione, «se i singoli vogliono prendere posizione, non glielo impediremo», e il capitano ad interim Dara O'Shea ha rivelato, alla vigilia della sfida di giovedì con il Kosovo, che i giocatori avrebbero avuto una discussione aperta e onesta tra loro venerdì su quale azione, se del caso, intraprendere in relazione alla sfida di domenica con Israele.
«Non riesco nemmeno a immaginare la pressione che stanno sentendo in questo momento», ammette Ennis, «sanno la gravità della situazione e l’entità della sofferenza, perché ciò che si sta consumando in Palestina è il genocidio più visto nella storia del mondo. Lo stiamo vedendo tutti in televisione o sui nostri telefoni.
«Ma il boicottaggio non avrebbe dovuto ricadere su di loro, e ciò che davvero mi disgusta della FAI è che non abbiamo visto alcuna prova reale e concreta del fatto che i giocatori verrebbero sostenuti se si rifiutassero di giocare. Come fanno a sapere se avranno mai più una presenza in nazionale? È una situazione orribile in cui trovarsi.
«Non si può negare che la UEFA si sia completamente lavata le mani di questa situazione, il che è vergognoso, ma sentiamo la FAI dire: “Vorremmo non trovarci in questa situazione”, quindi perché hanno messo i giocatori nella stessa identica situazione? Uno dei principi fondamentali di qualsiasi organismo sportivo è proteggere e sostenere i propri giocatori. E la FAI non lo sta facendo. Stanno abbandonando questi ragazzi al loro destino, e per me, da ex giocatore, è molto difficile da digerire».
A questo punto, sembra che le partite si disputeranno, che l’Irlanda scenderà in campo contro Israele, prima in Ungheria questo fine settimana e poi di nuovo in Serbia sette giorni dopo. Tuttavia, il centrocampista Jason Knight ha detto dopo la sconfitta per 1-0 contro il Kosovo di non pensare che la partita di domenica dovrebbe disputarsi, il che significa che chi chiede il boicottaggio non ha ancora perso la speranza che i giocatori prendano una decisione che non avrebbe mai dovuto essere lasciata a loro.
«La storia si ricorderà di loro se non giocheranno la partita», dice Abed. «Saranno celebrati come eroi per sempre. La gente si ricorderà di ognuno di loro. Ma se giocheranno, saranno considerati dei codardi. Non sto cercando di insultarli, ma non sono bambini. Sono uomini adulti. E sono intelligenti. Hanno un cervello. Hanno una coscienza. E hanno un cuore.
«Il mio messaggio per loro, anche a questo punto così avanzato, è che non è troppo tardi. C’è ancora tempo per fare la cosa giusta, per prendere posizione, nonostante le conseguenze.
«Non finite per dover spiegare ai vostri figli perché avete giocato contro una squadra che rappresenta una nazione responsabile della morte di oltre 20.000 bambini. Rappresentate il vostro Paese, rappresentate la vera Irlanda e la sua orgogliosa storia di resistenza. Rendete omaggio agli oltre 1.000 colleghi atleti che sono stati uccisi. Rispettateli e onorateli agendo, qualunque siano le conseguenze.
«Non siate complici. Non restate in silenzio. Fate sentire la vostra voce. Non siate Ed Sheeran. Siate Macklemore. Siate Aaron Rowe. Siate i Beoga del calcio. Rifiutatevi di giocare».
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